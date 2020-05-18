Прем'єр Шмигаль "вимикає" атомну енергетику в інтересах "Росатома", - Чорновол

Ексдепутатка Тетяна Чорновол заявила про те, що ініціює початок кримінального провадження проти прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у зв'язку з ситуацією, що склалася в українській енергетиці.

Про це вона написала в блозі на Цензор.НЕТ

Чорновол зазначила: "Ініціюю порушення кримінальної справи проти прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Під домашнім арештом зайнялася розслідуваннями. Отож, одне з них вже на стадії заяви: щодо порушення кримінальної справи в ДБР та СБУ через державну зраду.

Прем’єр, якого від початку підозрювали в лобіюванні бізнес-інтересів Ахметова, перевершив сам себе. Адже він "виключає" українську атомну енергетику не лише в інтересах Ахметова і Коломойського, а головне – "Росатома".

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Почну з головного доказу проти прем’єра: 27.04.2020 на нараді в уряді прем’єром Денисом Шмигалем була поставлена задача "Енегроатому" істотно скороти потужність атомної генерації згідно затвердженого урядом!!! "прогнозного балансу електроенергії ОЕС".

Потужність атомних станцій Шмигаль доручив обрізати навіть в холодний період, коли "зелена енергетика", на яку всі кивають – "лежить і ледь дихає".

На виконання доручення в надрах "Енергоатому" народився "оперативний графік експлуатації енергоблоків АЕС", яким передбачено істотно знизити потужність шляхом "виведення енергоблоків в резерв", "роботі на заниженій потужності" та без потреби!!! запланованих планових поточних ремонтах розтягнутих у часі. В документі так і вказано: "що терміни ППР (планових поточних ремонтів) блоків АЕС будуть коригуватися в залежності від фактичних рівнів їх завантаженості з урахуванням ситуації в ОЕС України". Тобто, не залежатимуть від реальних ремонтних та профілактичних потреб".





Чорновол продовжила: "Роздруківка з графіком в поганій якості. Отож, я його опишу. Наприклад, графік роботи другого блоку Запорізької атомної станції... якщо узагальнити – енергоблок в цьому році більше працювати не буде!!! З квітня його вивели в резерв на три місяці, який зразу переходить в плановий поточний ремонт до кінця року.

Зауважу, для планових ремонтів 5 місяців (ще й холодних!) – небачена розкіш. Адже Запорізька атомна електростанція відрізняється найнижчою собівартістю енергії. Я знайшла інтерв’ю Бутусову з Цензора від Петра Котіна, донедавна гендиректора ЗАЕС, а зараз виконуючого обов’язки керівника "Енергоатома", де він говорить, що собівартість електроенергії на Запорізькій атомці 37 копійок, на Хмельницькій - 64 копійки".

Вона підкреслила: "П’ятий енергоблок Запорізької атомки на плановий ремонт виводиться на… 7 місяців. Запрацює він лише в другій половині листопада. А "шостий" тільки вийшов з планового ремонту та пішов на три місяці в "заморозку" - в резерв. Перший також (починаючи з вересня) працювати не буде аж до весни – "лягає" в плановий ремонт. Як вам таке? "Якого" виключати виробника найдешевшої по собівартості української електроенергії?"

Чорновол продовжила: "Зелені" винні? З вересня сонце в Україні вже не буде "працювати" і обрізати "атомку" (це питання розкрию пізніше). Отже, сонце не винне…

Карантин? ЗАЕС знаходиться в регіоні скупчення великої промисловості – великих споживачів електроенергії. І, зауважу, великі заводи на карантин не закривалися.

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Що ж це коїться? Якщо хтось подумав, що така картина тільки на Запорізькій АЕС, то помилився. "Атомка" вимикається істотно скрізь і не лише на літній, а також на зимовий період. Наприклад, РАЕС 3 відправили в резерв на три місяці, який переходить в ремонт ще на три місяці, потім вона включається в листопаді, а далі знову йде в ремонт на всю зиму!!!

На зиму, зауважте, на зиму!!! в плановий ремонт збираються відправити 7 енергоблоків з 15. І це при тому, що зазвичай атомники намагаються всі планові ремонти поробити в теплий період року".

"Що це за державне марнотратство, що за безумство нам готують??!!! У мене є на це відповідь. І я не даремно зауважила, що найбільший удар нанесений по Запорізькій АЕС – найдешевшій електроенергії!", - резюмувала вона.