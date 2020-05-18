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Прем'єр Шмигаль "вимикає" атомну енергетику в інтересах "Росатома", - Чорновол

Прем'єр Шмигаль

Ексдепутатка Тетяна Чорновол заявила про те, що ініціює початок кримінального провадження проти прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у зв'язку з ситуацією, що склалася в українській енергетиці.

Про це вона написала в блозі на Цензор.НЕТ

Чорновол зазначила: "Ініціюю порушення кримінальної справи проти прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Під домашнім арештом зайнялася розслідуваннями. Отож, одне з них вже на стадії заяви: щодо порушення кримінальної справи в ДБР та СБУ через державну зраду.

Прем’єр, якого від початку підозрювали в лобіюванні бізнес-інтересів Ахметова, перевершив сам себе. Адже він "виключає" українську атомну енергетику не лише в інтересах Ахметова і Коломойського, а головне – "Росатома".

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Почну з головного доказу проти прем’єра: 27.04.2020 на нараді в уряді прем’єром Денисом Шмигалем була поставлена задача "Енегроатому" істотно скороти потужність атомної генерації згідно затвердженого урядом!!! "прогнозного балансу електроенергії ОЕС".

Потужність атомних станцій Шмигаль доручив обрізати навіть в холодний період, коли "зелена енергетика", на яку всі кивають – "лежить і ледь дихає".

На виконання доручення в надрах "Енергоатому" народився "оперативний графік експлуатації енергоблоків АЕС", яким передбачено істотно знизити потужність шляхом "виведення енергоблоків в резерв", "роботі на заниженій потужності" та без потреби!!! запланованих планових поточних ремонтах розтягнутих у часі. В документі так і вказано: "що терміни ППР (планових поточних ремонтів) блоків АЕС будуть коригуватися в залежності від фактичних рівнів їх завантаженості з урахуванням ситуації в ОЕС України". Тобто, не залежатимуть від реальних ремонтних та профілактичних потреб".

Премєр Шмигаль вимикає атомну енергетику в інтересах Росатома, - Чорновол 01

Чорновол продовжила: "Роздруківка з графіком в поганій якості. Отож, я його опишу. Наприклад, графік роботи другого блоку Запорізької атомної станції... якщо узагальнити – енергоблок в цьому році більше працювати не буде!!! З квітня його вивели в резерв на три місяці, який зразу переходить в плановий поточний ремонт до кінця року.

Зауважу, для планових ремонтів 5 місяців (ще й холодних!) – небачена розкіш. Адже Запорізька атомна електростанція відрізняється найнижчою собівартістю енергії. Я знайшла інтерв’ю Бутусову з Цензора від Петра Котіна, донедавна гендиректора ЗАЕС, а зараз виконуючого обов’язки керівника "Енергоатома", де він говорить, що собівартість електроенергії на Запорізькій атомці 37 копійок, на Хмельницькій - 64 копійки". 

Премєр Шмигаль вимикає атомну енергетику в інтересах Росатома, - Чорновол 02

Вона підкреслила: "П’ятий енергоблок Запорізької атомки на плановий ремонт виводиться на… 7 місяців. Запрацює він лише в другій половині листопада. А "шостий" тільки вийшов з планового ремонту та пішов на три місяці в "заморозку" - в резерв. Перший також (починаючи з вересня) працювати не буде аж до весни – "лягає" в плановий ремонт. Як вам таке? "Якого" виключати виробника найдешевшої по собівартості української електроенергії?"

Чорновол продовжила: "Зелені" винні? З вересня сонце в Україні вже не буде "працювати" і обрізати "атомку" (це питання розкрию пізніше). Отже, сонце не винне…

Карантин? ЗАЕС знаходиться в регіоні скупчення великої промисловості – великих споживачів електроенергії. І, зауважу, великі заводи на карантин не закривалися.

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Що ж це коїться? Якщо хтось подумав, що така картина тільки на Запорізькій АЕС, то помилився. "Атомка" вимикається істотно скрізь і не лише на літній, а також на зимовий період. Наприклад, РАЕС 3 відправили в резерв на три місяці, який переходить в ремонт ще на три місяці, потім вона включається в листопаді, а далі знову йде в ремонт на всю зиму!!!

На зиму, зауважте, на зиму!!! в плановий ремонт збираються відправити 7 енергоблоків з 15. І це при тому, що зазвичай атомники намагаються всі планові ремонти поробити в теплий період року".

"Що це за державне марнотратство, що за безумство нам готують??!!! У мене є на це відповідь. І я не даремно зауважила, що найбільший удар нанесений по Запорізькій АЕС – найдешевшій електроенергії!", - резюмувала вона. 

Автор: 

АЕС (1143) атомна енергетика (507) Чорновол Тетяна (254) Росатом (215) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+39
Так это оказывается Порох до сих пор при власти и всем здесь командует? Не знал. Тогда встречный вопрос -- А чем тогда занимается бубочка с монобольшинством монобыдла?
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18.05.2020 18:37
+27
Хто хоче - шукає можливості. Хто не хоче - винить в усьому Порошенка
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18.05.2020 18:43
+25
зеленЫе мрази!
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18.05.2020 18:36
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А нам до влади дорвалися зрадники... Дякуємо виборцям Зеленського...
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18.05.2020 19:13 Відповісти
Продажные ТВАРИ.
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18.05.2020 19:27 Відповісти
Но если задеян Росатом , то значит происходят поставки электроэнергии с россии и под грифом Секретно , по другому никак.
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18.05.2020 19:28 Відповісти
Почему никак?!
Ставится будка, с одной стороны входящий кабель (не важно откуда, можно и из Рашки), с другой стороны исходящий подключенный к ЛЭП....Регистрируется это как солнечная электростанция например на 1 ГВт (что нам жалко?! просто толще входящий кабель сделать). Для правдоподобности пару панелей все же поставить не помешает....
Оплачиваем 1ГВт полученный по входящему кабелю по одному тарифу и продаем Украине с коэффициентом 3,5 (который оплачивается из бюджета)!!! Т.е. получаем 250 процентов чистой прибыли нифига не делая вообще.
И если покупать входящую э/э у Украины же, то можно попалиться, поскольку ты становишься виден как кркпный потребитель, а если у Рашки то все вообще пучком - поставки "для себя" осуществляет частная контора, в общий энергобаланс это не попадает, т.е. энергия берется как бы из ниоткуда (типа с солнца)
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19.05.2020 09:49 Відповісти
АЭС - последнее ядерное оружие которое осталось у Украины после Будапештского меморандума, это как пояс смертника который гарантируент безопастность стране которая пофакту зависла между востоком и западом... теперь рашкинские агенты обезвредили и его...
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18.05.2020 19:36 Відповісти
100%. Оставить Украину еще без работающих (или работающих, но уже подконтрольным структурами других стран) АЭС - это приглашение стране к полной энергетической оккупации.
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18.05.2020 19:47 Відповісти
вообще то в прибалтике аэс закрыли в качестве платы за вступление в ес, прогадали или нет ?
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18.05.2020 20:18 Відповісти
в качестве побочного эффекта это помогло умерить совковый реваншизм ватников, сконцентрированных вокруг таких объектов. Вот прикрыли бы донбасские производства и тоже, поди, ватники сидели бы по-огородам, a не сбивались в банды.
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18.05.2020 20:56 Відповісти
Орки сидели по "бы по огородам" как в Грузии, Украине, Молдове?
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22.05.2020 00:08 Відповісти
Навіть якось трохи шкода Танюшу. Ото природа познущалась.
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18.05.2020 19:40 Відповісти
Не везет пяяцу с кадрами, видимо слишком короткая скамья запасных совков, по этой причине случился ляпсус денису шмурдяку, не угадал с фирсовым, оказался не совком.
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18.05.2020 19:48 Відповісти
Ясен пень! Ведь кадровый резерв 95 квартала ,не бесконечный, а все самые самые лучшие экономисты, юристы, врачи, стратеги...Украины, только там и были
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19.05.2020 09:53 Відповісти
Что шмыгаль, что зе, а так-же ещё многие из слуг, всё тянут нас в русский мир.
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18.05.2020 19:59 Відповісти
здесь противники зелёной энергетики говорили что 8% её мощности это 20% в в плате за всю электроэнергию.И что наша электроэнергия дороже забугорной в два раза.Т.е. на 100%. Какая то нестыковка с процентами./Шибздик ходил под Коломойским, а теперь желает сменить Коломойского на нового хозяина Ахметова.И хозяин главный -Путин- этим воспользовался и начал свою многоходовку..
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18.05.2020 19:59 Відповісти
О , блин, неужели в последующем подорожании электроэнергии бедный, но злой Ахметов виноват? Неужели его ветры и солнце по своей МОЩИ уже конкуренцию , атомной, тепловой, гидроэнергетике составили? Так. честь ему и хвала тогда! Вон даже немцы не так давно грозились вообще отказаться от АЭС,надеясь на солнечную и энергию ветра, кажется до 2030 года. но, вроде бы передумали! Смешно пре дставить города-"миллионники", просто промышленные города. которых обеспечивают электроэнегией только ВЭС и СЭС! А Ахметов в Украине он как господь -Бог - на него можно валить все, что заблагорассудится! И с этого бога, как с гуся -вода!
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18.05.2020 20:04 Відповісти
обсуждайте . суть проблемы
,,базар ''оставьте
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18.05.2020 20:05 Відповісти
Така розумна людина, як Чорновол розбираеться у всiх питаннях. Тетяну в Гетьманшi.
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18.05.2020 20:21 Відповісти
Не , ну конечно, а то ахметка так обеднел, что караул.
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18.05.2020 20:25 Відповісти
Прем'єр Шмигаль "вимикає" атомну енергетику в інтересах "Росатома", - Чорновол - Цензор.НЕТ 4851. .
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18.05.2020 20:50 Відповісти
Тут даже к Чумаку и Кашперовскому ходить не надо , понятно , что остановка АЭС это диверсия против народа Украины Уменьшите тарифы , в кризис это нормально
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18.05.2020 21:08 Відповісти
хтось здивований? цей шмигаль в перший же день після призначення хотів свинопсам воду в крим дати..............
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18.05.2020 23:01 Відповісти
Дякую пані Чорновіл, хоч хтось реагує на безпредєл в енергетиці. А де наші "патріоти" свобода, ЄС, правий сектор, та ін. образилися що народ не "обрав", чи від вірусу поховалися.
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18.05.2020 23:15 Відповісти
Молодец Чорновол. Хоть кто-то о стране заботится.
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18.05.2020 23:55 Відповісти
Зачаті від блуду зелені остолопи і такіж туполобі еліти і ті хто їх вибрав.
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19.05.2020 07:34 Відповісти
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