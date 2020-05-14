Блоки АЕС зупиняються через падіння споживання, - Герус
В Україні зупиняються блоки АЕС через зниження споживання електроенергії.
Про це заявив народний депутат, глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус в ефірі телеканалу "НАШ", повідомляє Обозреватель.
"Зараз питання не в тому, що потрібно обмежувати "Енергоатом ", я допускаю, що це обгрунтовано і необхідно. Питання в тому, в яких масштабах це робити", - заявив Герус.
Він також підкреслив, що віялових відключень електроенергії в країні не буде.
Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5%.
Раніше виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котин заявив про підтримку нового енергетичного балансу, зазначивши, що вважає його безпечним для експлуатації енергоблоків.
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3-й энергoблoк ЗАЭС стал на аварийный ремoнт в мае а сooбщений ни гу гу
https://ua.energy/blocks/
Насчёт вранья слуг. Посмотрите на крупных потребителей в Украине. Ни один из них не прекратил работу. Плюс бытовая сфера даже увеличила потребление. В сумме потребление снизилось на 5-10 где-то процентов. Не более. Атомные давали половину - вырубили из них 70 процентов. Кто это заместил? Тепловые - не смешите. Планировали из России импорт увеличить на 2020 год в три раза. Всё идёт по плану.Остальное-дым.
Ну що можна сказати про українську енергетику...
теперь лохи оплатят охметову расходы
на наём клована
Народний депутат Михайло Бондар звернувся із депутатським запитом до НАБУ, САП та ДБР з вимогою розслідувати корупційні схеми олігарха Ігора Коломойського на державному підприємстві Центренерго. Про це Бондар повідомив у себе на сторінці в Facebook.
«Сьогодні Центренерго має вже півмільярда боргів перед державними шахтами. Вони просто вирішили їм не платити. Однак, вони платять новій прокладці Коломойського «Юнайтед Енерджі». Тепер вже за газ, тобто замість державного вугілля - газ Коломойського. Результат - більшість державних шахт зупинені. Шахтарі накопичують борги по зарплатам», - заявив Бондар.
Бондар також зазначив, що держава витратила сотні мільйонів гривень на переобладнання енергоблоків теплоелектростанцій «Центренерго» для використання саме вітчизняного вугілля.
«Центренерго» запустила в роботу газо-мазутні енергоблоки, які працюють на природному газі, хоча за бюджетні кошти було здійснено переведення енергоблоків теплових електростанцій з антрациту (видобування якого неможливе через окупацію ОРДЛО) на вугілля марки «Г», яке видобувається в Україні, та наразі існує значний профіцит запасів цього вугілля на складах», - сказав Бондар.
«Я вимагаю від НАБУ, ДБР та САП провести розслідування цієї та інших схем, які заганяють в катастрофічні борги державну енергетичну компанію», - додав депутат.
Він додав, що саме заради компанії «Юнайтед Енерджі» восени була внесена правка народного депутата Андрія Геруса для відкриття імпорту електроенергії з Росії.
Раніше повідомлялося, 12 травня народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець і його колега із фракції «Європейської солідарності» Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії «Центренерго».