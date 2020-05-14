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Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, – Герус

Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, – Герус

В Украине останавливаются блоки АЭС из-за снижения потребления электроэнергии.

Об этом заявил народный депутат, глава энергетического комитета ВР Андрей Герус в эфире телеканала "НАШ", сообщает Обозреватель.

"Сейчас вопрос не в том, что нужно ограничивать "Энергоатом", я допускаю, что это обоснованно и необходимо. Вопрос в том, в каких масштабах это делать", - заявил Герус.

Он также подчеркнул, что веерных отключений электроэнергии в стране не будет.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5%.

Ранее исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о поддержке нового энергетического баланса, отметив, что считает его безопасным для эксплуатации энергоблоков.

Автор: 

АЭС (548) атомная энергетика (294) Герус Андрей (185)


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Топ комментарии
+49
ага.. "падение потребления" - на фоне роста закупок герусом э/э в рашке..
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14.05.2020 15:08 Ответить
+26
Краще припинити імпорт з Московіі !!!
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14.05.2020 15:13 Ответить
+21
Кто-то раком встал перед ахметом .
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14.05.2020 15:11 Ответить
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Страница 2 из 2
А кто сказал что их снова запустит? Ты представляешь сколько Ахметов и Мертветчук занесли на Банковую чтобы АЕС закрылись навсегда, и Ахметов стал монополистом и диктовал только он цены на електроенергию?
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14.05.2020 15:59 Ответить
Заново, это как?
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14.05.2020 15:52 Ответить
Дoвыпендривoвалисъ с oстанoвкoй и запусками энергoблoкoв АЭС,
3-й энергoблoк ЗАЭС стал на аварийный ремoнт в мае а сooбщений ни гу гу
https://ua.energy/blocks/
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14.05.2020 15:56 Ответить
копейку надо рвать пока она идёт, ахмэт те атомные блоки на металл лично порежет и люди не могут выйти на майдан, а через месяц будет уже поздно, ахмет дрыстанет в Англию и кацапы начнут петь песни от как отключим рубильник и киздец вам хахлы, были уже эти песни, знаем, а ******** гирус разведёт глазья в разные стороны и скажет а шо случилось?
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14.05.2020 16:45 Ответить
Тоесть из-за роста цен на електроенергию и лимиты для украинских потребителей? Кто не знает то украинским потребителям трудно выбить у Обленерго разрешение на подключение мощности более 5кВт и тем более на установку двухтарифного счетчика. В Обленерго ето обясняют устаревшими линиями ЛЕП которые не могут выдержать нагрузку. Таким образом Ахметов и КО вместо реконструкции ЛЕП и трансформаторов в Украине, строят ЛЕП для прокачки електроенергии на експорт, притом по заниженным тарифам. Все как на Рашке, раздавят бульдозерами, подарят иноземцам но своим людям не дадут ни копейки.
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14.05.2020 15:58 Ответить
Это ты гомнюк со своей зеленой шайкой,помог уничтожать энергетику Украины,разрешив покупать электроэнергию в козлостане! При этом зная ,что кацарылые специально занизили стоимость ,именно для этих целей.
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14.05.2020 16:04 Ответить
Особенность ядерной технологии в том, что станция практически никогда не прекращает потреблять энергию на собственные нужды и немало. Когда блок стоит, многие его системы в работе, есть такие, что годами не выключаются. Например, отвод тепла от отработанных сборок.
Насчёт вранья слуг. Посмотрите на крупных потребителей в Украине. Ни один из них не прекратил работу. Плюс бытовая сфера даже увеличила потребление. В сумме потребление снизилось на 5-10 где-то процентов. Не более. Атомные давали половину - вырубили из них 70 процентов. Кто это заместил? Тепловые - не смешите. Планировали из России импорт увеличить на 2020 год в три раза. Всё идёт по плану.Остальное-дым.
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14.05.2020 16:06 Ответить
Вот оно чьо !
Ну що можна сказати про українську енергетику...
Блоки АЕС зупиняються через падіння споживання, - Герус - Цензор.НЕТ 9862

Блоки АЕС зупиняються через падіння споживання, - Герус - Цензор.НЕТ 2699

Блоки АЕС зупиняються через падіння споживання, - Герус - Цензор.НЕТ 7138
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14.05.2020 16:10 Ответить
Так останавливайте вонючие ТЭС или дорогущую зеленскую энергию
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14.05.2020 16:31 Ответить
********. як же то всьо за..іпло.. шведи закрили останню теплоелектростанцію. а ці "зелені" тупо-їбуть-мізки... як же то всьо за..іпло...
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14.05.2020 16:41 Ответить
зеленский продался охметову и порошенке,
теперь лохи оплатят охметову расходы
на наём клована
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14.05.2020 16:45 Ответить
довбойоб ти причому тут ПОРОХ.
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14.05.2020 19:26 Ответить
порох голосует с зегнидами, они братья акробатья
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14.05.2020 22:56 Ответить
Депутат звернувся до НАБУ через нові корупційні схеми Коломойського на Центренерго

Народний депутат Михайло Бондар звернувся із депутатським запитом до НАБУ, САП та ДБР з вимогою розслідувати корупційні схеми олігарха Ігора Коломойського на державному підприємстві Центренерго. Про це Бондар повідомив у себе на сторінці в Facebook.

«Сьогодні Центренерго має вже півмільярда боргів перед державними шахтами. Вони просто вирішили їм не платити. Однак, вони платять новій прокладці Коломойського «Юнайтед Енерджі». Тепер вже за газ, тобто замість державного вугілля - газ Коломойського. Результат - більшість державних шахт зупинені. Шахтарі накопичують борги по зарплатам», - заявив Бондар.

Бондар також зазначив, що держава витратила сотні мільйонів гривень на переобладнання енергоблоків теплоелектростанцій «Центренерго» для використання саме вітчизняного вугілля.

«Центренерго» запустила в роботу газо-мазутні енергоблоки, які працюють на природному газі, хоча за бюджетні кошти було здійснено переведення енергоблоків теплових електростанцій з антрациту (видобування якого неможливе через окупацію ОРДЛО) на вугілля марки «Г», яке видобувається в Україні, та наразі існує значний профіцит запасів цього вугілля на складах», - сказав Бондар.

«Я вимагаю від НАБУ, ДБР та САП провести розслідування цієї та інших схем, які заганяють в катастрофічні борги державну енергетичну компанію», - додав депутат.

Він додав, що саме заради компанії «Юнайтед Енерджі» восени була внесена правка народного депутата Андрія Геруса для відкриття імпорту електроенергії з Росії.

Раніше повідомлялося, 12 травня народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець і його колега із фракції «Європейської солідарності» Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії «Центренерго».
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14.05.2020 16:56 Ответить
Гавнюк этот герус !привёл в Украину дешёвую российскую электроэнергию, а теперь включает дурака, насчёт работы атомэнерго!! мало ему ляшко дал!!
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14.05.2020 18:29 Ответить
Треба не АЕС зупиняти, а сонячні електростанції відключити від мережі.
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14.05.2020 18:36 Ответить
Одни вредители сидят в Верховной раде......
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14.05.2020 18:49 Ответить
Свої АЕС не зупиняти,а з Росії не купувати .
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14.05.2020 19:12 Ответить
а разве гении зелёного экономического чуда, довольства и процветания не могут продать лишнюю электроэнергию за кордон? если нет, то их через полгода вы*бут в ж*пу
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14.05.2020 23:07 Ответить
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