Буславец может стать министром, если вытянет энергетическую сферу из кризиса, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство присматривается к исполняющей обязанности министра образования и науки Любомире Мандзий, а врио министа энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец может возглавить ведомство, если вытянет энергетическую сферу из кризиса.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.
"По министерству энергетики есть исполняющая обязанности, достаточно профессиональная и у нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса. Министр образования и науки также исполняет обязанности, также профессиональный человек, мы присматриваемся к исполняющей обязанности", - сказал Шмыгаль.
Что касается, вакантной должности Министра культуры, то по словам премьера, на данный момент идет подбор кандидатов на эту должность.
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Вже ж =сдєлал сєбя=.
Видно, мало.
Я нічого не бачу.
До этого по мнению Г+Г пропагандонов у него "в друзьях" были:
Коломойский, Саакашвили, Медведчук, Путин, Пинчук, Тигипко и ещё десятки других "демонов".
А ты во все это и веровал.
а теперь его "героически решают".
А як та енергетика, у тій кризі, опинилась??? Ґа???
Хто енергетику у кризу спихнув???