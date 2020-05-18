Буславец может стать министром, если вытянет энергетическую сферу из кризиса, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство присматривается к исполняющей обязанности министра образования и науки Любомире Мандзий, а врио министа энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец может возглавить ведомство, если вытянет энергетическую сферу из кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"По министерству энергетики есть исполняющая обязанности, достаточно профессиональная и у нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса. Министр образования и науки также исполняет обязанности, также профессиональный человек, мы присматриваемся к исполняющей обязанности", - сказал Шмыгаль.

Что касается, вакантной должности Министра культуры, то по словам премьера, на данный момент идет подбор кандидатов на эту должность.

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