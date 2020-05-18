Буславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд придивляється до виконуючої обов'язки міністра освіти і науки Любомири Мандзій, а т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець може очолити відомство, якщо витягне енергетичну сферу з кризи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері.

"Щодо міністерства енергетики є виконуюча обов'язки, досить професійна і в неї є можливість стати міністром якщо витягне енергетичну сферу з кризи. Міністр освіти і науки також виконує обов'язки, також професійна людина, ми придивляємося до виконуючої обов'язки", - сказав Шмигаль.

Що стосується вакантної посади міністра культури, то за словами прем'єра,наразі момент триває підбір кандидатів на цю посаду.

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