Буславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд придивляється до виконуючої обов'язки міністра освіти і науки Любомири Мандзій, а т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець може очолити відомство, якщо витягне енергетичну сферу з кризи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері.
"Щодо міністерства енергетики є виконуюча обов'язки, досить професійна і в неї є можливість стати міністром якщо витягне енергетичну сферу з кризи. Міністр освіти і науки також виконує обов'язки, також професійна людина, ми придивляємося до виконуючої обов'язки", - сказав Шмигаль.
Що стосується вакантної посади міністра культури, то за словами прем'єра,наразі момент триває підбір кандидатів на цю посаду.
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Вже ж =сдєлал сєбя=.
Видно, мало.
Я нічого не бачу.
До этого по мнению Г+Г пропагандонов у него "в друзьях" были:
Коломойский, Саакашвили, Медведчук, Путин, Пинчук, Тигипко и ещё десятки других "демонов".
А ты во все это и веровал.
а теперь его "героически решают".
А як та енергетика, у тій кризі, опинилась??? Ґа???
Хто енергетику у кризу спихнув???