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Буславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль

Буславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд придивляється до виконуючої обов'язки міністра освіти і науки Любомири Мандзій, а т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець може очолити відомство, якщо витягне енергетичну сферу з кризи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері.

"Щодо міністерства енергетики є виконуюча обов'язки, досить професійна і в неї є можливість стати міністром якщо витягне енергетичну сферу з кризи. Міністр освіти і науки також виконує обов'язки, також професійна людина, ми придивляємося до виконуючої обов'язки", - сказав Шмигаль.

Що стосується вакантної посади міністра культури, то за словами прем'єра,наразі момент триває підбір кандидатів на цю посаду.

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Автор: 

Кабмін (14061) Денис Шмигаль (4546) Мінекоенерго (97) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+25
Повесить Каламойского и Ахметова и кризис пройдёт.
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18.05.2020 23:43
+19
Буславец может стать министром, если вытянет энергетическую сферу из кризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1500
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18.05.2020 23:38
+16
Это в министры ее, за то что она хочет тарифы поднять на электроэнергию. Хороший повод, да Шмыгаль, тебя точно вниз головой в детстве роняли.
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18.05.2020 23:37
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Это в министры ее, за то что она хочет тарифы поднять на электроэнергию. Хороший повод, да Шмыгаль, тебя точно вниз головой в детстве роняли.
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18.05.2020 23:37 Відповісти
Та ні , то його тато з пологового будинку в авосьці ніс !!))
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18.05.2020 23:54 Відповісти
Все зрозуміло , ця пані з донбаситів !!)))
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18.05.2020 23:58 Відповісти
Та ні, це за ідею майнінгу біткойнів на атомній енергетиці.
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19.05.2020 00:14 Відповісти
Роняли лохторат🤡🤢🎪 🐏🐏🐏🐐🐐73%
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19.05.2020 01:30 Відповісти
Все нормас. Зебіли мають скавчати.
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19.05.2020 06:29 Відповісти
А если еще больше затащит в Кризис , то Что ?, а следующий по Развалинам будит чечетку Плясать. Где Гончарук? , где все честные подевались .Эксперимент Продолжается .
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18.05.2020 23:37 Відповісти
Буславец может стать министром, если вытянет энергетическую сферу из кризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1500
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18.05.2020 23:38 Відповісти
Слава богу, что таких как ты, только 8%, а то пипец Украине был бы.
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18.05.2020 23:42 Відповісти
А як же Гройсман?))
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18.05.2020 23:42 Відповісти
Или Яйценюх.
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18.05.2020 23:44 Відповісти
Буславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8853
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19.05.2020 07:57 Відповісти
Энергетический баланс в Украине надежный, - ШмыгальБуславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9370
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18.05.2020 23:39 Відповісти
А якщо угробе до кінця,тоді шо?
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18.05.2020 23:41 Відповісти
Тоді 40 відсотків зачарованных при підтримці 30 відсотків "лиш би не Порошенко", під аплодисменти олігархічним кланів в беруть Зєлєнского на другий термін.
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19.05.2020 00:18 Відповісти
От він і проголосує.
Вже ж =сдєлал сєбя=.
Видно, мало.
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19.05.2020 00:41 Відповісти
Дэн занимается культурой=)
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18.05.2020 23:42 Відповісти
ЗЕвлада створює кризу, а потім героїчно її долає. 95 квартал працюйе.
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18.05.2020 23:42 Відповісти
І що вони =подолали= ?
Я нічого не бачу.
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19.05.2020 00:42 Відповісти
не вытягивают ни тот ни тот. В школьных книжках по образованию, к примере по истории - ошибка на ошибке. Энергетика какая была - такая и остается, ни прироста ни убыли. Может, по Шмыгалю, вывести из кризиса - большие портфели с деньгами заносить лично в руки. Так это не вывести из кризиса, а завести в кризис. Надо правильно называть.
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18.05.2020 23:43 Відповісти
Повесить Каламойского и Ахметова и кризис пройдёт.
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18.05.2020 23:43 Відповісти
А зельцман опять не при делах ?
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19.05.2020 01:33 Відповісти
Про какой кризис мелет этот Шмыгаль? У нас что, уже не осталось атомных станций?
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18.05.2020 23:43 Відповісти
їх обнулили
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18.05.2020 23:58 Відповісти
До, неужели снизит стоимость электричества ещё ниже, чем "4,5 евро за 1 МВатт"?!!!!!!
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18.05.2020 23:47 Відповісти
шмигаль-ссучене чючєло бандіта ахмєтова.
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18.05.2020 23:47 Відповісти
Буславець стане міністром, коли всі АЕС зупинить в угоду Ахмєті.
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18.05.2020 23:47 Відповісти
Да ні, прихватизація АЕС (тому що держава типу нееффективний власник) ось головна мета цих виродків, при чому саме таким чином і розкрадались і прихватизувались найбільш ласі шматки державної власності - спочатку штучно доводилось усе до кризи і банкрутства, а потім скуплялось олігархами за копійки, і як тільки мінялась вивіска на проходній підприємства, то воно майже відразу ставало прибутковим.
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19.05.2020 02:31 Відповісти
Частіше випилювалось на чермет
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19.05.2020 07:38 Відповісти
Эти две ахметовские шестёрки способны вытянуть лишь бабло у украинцев на новую виллу для своего хозяина.
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18.05.2020 23:48 Відповісти
Ну хоч таикй висер. А то ми вже подумали що ти захворів.
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18.05.2020 23:55 Відповісти
Со СВОЕЙ глупости ты ржешь!
До этого по мнению Г+Г пропагандонов у него "в друзьях" были:
Коломойский, Саакашвили, Медведчук, Путин, Пинчук, Тигипко и ещё десятки других "демонов".
А ты во все это и веровал.
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18.05.2020 23:59 Відповісти
Директор Мира КоронвиRUS заходит в Карантин и кричитт,где пля Самоизоляция?Докто пьяный отвечает лежа на полу мы тутааа.,где больные?убежали по домам товаристч дилехтор...
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18.05.2020 23:50 Відповісти
Спочатку подума що вона "квартальна", потім подивився - з МакГеївки! Шмиги рулять!
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18.05.2020 23:54 Відповісти
Донбаситка, це вже діагноз !!))
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19.05.2020 00:01 Відповісти
Когда то РАБссии был клич : ВСЕ на борьбу с Деникиным!!Сейчас нужен клич ^ все на борьбу с рекламой КоронвиRUSa ...Хватить рекламировать этот ФЕЙК
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18.05.2020 23:58 Відповісти
А что тебе известно о короновирусе?
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19.05.2020 00:08 Відповісти
Это очередной кацапский тролль, которых периодически ловят СБУшники, если они гадят с нашей территории.
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19.05.2020 02:33 Відповісти
Я бы не стал так утверждать, просто он поддался на мантры "короно-отрицателей"...
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19.05.2020 09:36 Відповісти
И поэтому этот идиот гадит на ветках никак не связанных с короновирусом??? Что-то слабо в это верится.
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19.05.2020 10:19 Відповісти
Не может быть у всех единомыслие, как у зерады...
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19.05.2020 10:21 Відповісти
ставленики олігархів неяк не можуть второпати,що як раніше вже не буде,прийшов такий історичний момент.
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19.05.2020 00:01 Відповісти
Зе-тыпилы СОЗДАЛИ этот кризис "на пустом месте" ради свех-прибыли Ахметова,
а теперь его "героически решают".
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19.05.2020 00:02 Відповісти
а как так, с чего энергетическая отрасль попала в кризис то, то может и правильно скотиняка ляшко лупил косоглазова в аэропорту, за то что тот русне сферу энергетики кацапам на подносе понёс!

Буславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5616Буславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1049Буславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5750
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19.05.2020 00:07 Відповісти
Егей шмигаль!
А як та енергетика, у тій кризі, опинилась??? Ґа???
Хто енергетику у кризу спихнув???
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19.05.2020 00:08 Відповісти
это та что предложила майнить биткоины атомной энергетикой и рассказывала какая в Украине самая дешовая в Европе электроэнэргия?!! что ж. еще один достойный кандидат от партии шариковых
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19.05.2020 00:16 Відповісти
До вас энергетический баланс был позитивный. Как только зеко-***** приступила к деятельности, один Коломойша в прибылях, все остальные в убытке.
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19.05.2020 00:25 Відповісти
ЗЕлёные крысы а какой такой кризис?? У вас же ЗЕбилов вся проблема была только в Ротердам+ о котором вы мрази визжали на каждом углу. Так какой кризис ЗЕбилы?? Ротердам+ героически ликвидировали, теперь же никто не ворует, или я шо то не понял??
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19.05.2020 00:36 Відповісти
Шантрапа донбасянська.
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19.05.2020 02:34 Відповісти
Извращенцы. Все ВО.
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19.05.2020 05:21 Відповісти
Зеленський молодець. Електрика має бути мінімум 100 гривень за кіловат. Лохторат Зеленського має скавчати.
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19.05.2020 06:32 Відповісти
Как можно вообще сделать кризис на ровном месте ,и останавливать АЭС🤣😂🐸
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19.05.2020 06:50 Відповісти
Це треба мати талант невиліковного олігофрена щоб знищити енергетику в час коли все зупинилось.
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19.05.2020 07:23 Відповісти
сами создали фейковый кризис
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19.05.2020 07:30 Відповісти
все это прокладки раковой опухоли Украины ахметова!!они не будут спасать энергетику а увеличивать сверхприбыля "главного шахтера дАнбасса"!!посмотрите если вам не лень господа в ютубе становление донецкой бандитской группировки "Донецкая мафия" и прочее где ахметов со своим родственником ахатья брагин были лидерами!все что там показано на фоне того что происходило в Донецке "цветочки"было намного грустнее !!и эта раковая опухоль в настоящее время "хозяин"Украины!!грустно очень грустно!!!
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19.05.2020 08:39 Відповісти
 
 