Замгенпрокурора Мамедов поблагодарил Гордона за интервью с Гиркиным

Заместитель генерального прокурора - прокурор АРК Гюндуз Мамедов прокомментировал интервью Гордону российского террориста Гирикна.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Мамедов отметил: "Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты. Поэтому в данном случае, могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолёта MH17. Международная следственная группа, в которой я представляю интересы Украины, в настоящее время занимается сбором доказательств. Следствие нередко использует открытые материалы, которые в впоследствии служат аргументами в суде. Например могу привести пресс-конференции четвертого Президента Украины , материалы которой использовали как обоснование того, что он знал о судебном процессе, где он обвиняемый. Журналистов, участвовавших в такой конференции, никто же не хейтил, они помогли, тем самым, работе следствия".

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько деястков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.