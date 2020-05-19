Замгенпрокурора Мамедов поблагодарил Гордона за интервью с Гиркиным
Заместитель генерального прокурора - прокурор АРК Гюндуз Мамедов прокомментировал интервью Гордону российского террориста Гирикна.
Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
Мамедов отметил: "Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты. Поэтому в данном случае, могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолёта MH17. Международная следственная группа, в которой я представляю интересы Украины, в настоящее время занимается сбором доказательств. Следствие нередко использует открытые материалы, которые в впоследствии служат аргументами в суде. Например могу привести пресс-конференции четвертого Президента Украины , материалы которой использовали как обоснование того, что он знал о судебном процессе, где он обвиняемый. Журналистов, участвовавших в такой конференции, никто же не хейтил, они помогли, тем самым, работе следствия".
Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.
Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько деястков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.
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Хоть немного здравого смысла.Дай,бог,не впустую.
Ему бы овощами торговать, а он торгует законностью и имитирует "патриотизьм".
Хитрый азер точно знает, что при его жизни, скорее всего, Крым еще будет в оккупации, потому сейчас можно имитировать все, что угодно.
Или пропиариться захотелось?
Вначале валим го*донакак сепара и рашиста (да обычного мелкого мошенника).
А затем уже прокуратура подключает к делу то, что ляпнули те мрази.
Все просто.
https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw Гиркин (Стрелков). Донбасс
P.S.: СБУ Украины с Мамедовым я так полагаю уже работает на вражескую Россию.
2. Так
Надіюсь,і Поклонская подякує своєму давньому другу Мамєдову за злиту справу.
Пропаганди тероризму в діях Горндона Мамєд не побачив,більш того,він кришує цю пропаганду.
Немає прокуратури.Немає СБУ.А президента вже рік немає.
тоже и поклонскойц )_))))
хавайте российскую пропаганду ))))
смешко был абсолютно никаким кандидатом, 100 процентов не собирался по-настоящему становится президентом, просто гадил Порошенко по заданию своих гебешных кураторов.
Что касается интервью гондону двух мразей, это, конечно же, днище...
никакой новой информации в интервью мразей поклонской и гиркина гондону нет.
не нужно выгораживать гондона. все, что сказали мрази поклонская и гиркин, они говорили и прежде в бесчисленных своих интервью, но не украинским журналистам.
так на кого работает якобы украинский журналист гондон?
Идиоты,защищающие гондона, что нового о гиркине и о поклонской, о их преступлениях вы узнали из этих интервью, чего не знали прежде?
А зараз потрібно ще уважніше придивитися до цього чебурека мамедова... Як воно опинилося на такій посаді,звідки воно взагалі взялося в Україні та на кого працює...
Гюндуз Мамедов, уроженец Азербайджана, свой трудовой путь начал в прокуратуре Приморского района Одессы. Там он дослужился до первого зама районного прокурора. Потом недолго обитал в столице, сначала работал в аппарате прокуратуры Киевской области, затем занимался "научной" деятельностью в Академии прокуратуры Украины. С июля 2014-го был назначен прокурором Одессы, а через год занял должность заместителя главного прокурора Одесской области.
Немаловажную роль в карьере Мамедова сыграло наличие весьма обеспеченных и влиятельных родственников. Его отец - азербайджанский предприниматель Ильхам Мамедов - ранее занимал должность генерального директора компании «Лукойл - Украина»(лукойл, рассеянские след). В активах Мамедова-старшего ряд гостиниц, ресторанов и развлекательных комплексов в Одессе.
Младший брат прокурора - не менее известная личность: Эльчин Мамедов - руководитель представительства нефтяной компании SOСAR в Украине. Принадлежащий крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой корпорации Азербайджана - Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики - бренд SOCAR начал свою деятельность на Украине в 2009 году и сосредоточил свои интересы, в основном на юге страны, в частности в Одессе - крупнейшем транспортном узле.
Будучи прокурором Одессы, Гюндуз Мамедов уже засветился в «крышевании» скандальных застроек автозаправочными станциями брата исторического центра города.
Также карьере Гюндуза Мамедова способствовали и другие представители влиятельных группировок Одессы, в частности Владимир Галантерник - товарищ и партнер по черным бизнес-схемам известного в Одессе Александра Дубового. Они вместе участвовали в банкротстве и дальнейшей распродаже имущества и земель Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство».
С именем Галантерника связана одна из наиболее влиятельных финансовых групп в Одессе. Он контролирует рынок Привоз, фактически приватизировал и изуродовал Центральную аллею знаменитой одесской Аркадии, превратив её в ряд торговых точек «Аркадия-сити», ему принадлежит коммерческий банк «СоцКомБанк», торговый комплекс Сити-центр и многое другое.
Ходят слухи, что «стоимость» кресла одесского прокурора, оцениваемого в $5 млн, Гюндузу помог оплатить именно Галантерник.
С Одессой связан еще один забавный эпизод в жизни Мамедова. В 2016 году он подал декларацию о доходах, согласно которой он являлся нищим, «безлошадным» бомжом. Мамедов не задекларировал никакого имущество. У прокурора отсутствовали квартира, дом и даже автомобиль.
Впрочем, вернемся к связям Мамедова.
Весной 2018 года в Одессу из США приехали два афериста, специализирующихся на «челночной дипломатии» - Лев Парнас и Игорь Фруман. Они встретились с Галантерником, показали свой главный актив - фотографию в компании с Дональдом Трампом и Рудольфом Джулиани - и поинтересовались, не может ли он вывести их на тогдашнего главу ГПУ Юрия Луценко.
Эта встреча им была необходима, чтобы помочь задержанному в Австрии олигарху Дмитрию Фирташу, которому они, показав ту же фотографию, пообещали решить его проблемы.
Галантерник вывел их на Луценко через Гюндуза Мамедова, ставшего к тому времени «прокурором АР Крым».
Луценко, познакомившись с Парнасом и Фруманом, решил использовать их в своих интересах: сначала он через них жаловался Джулиани на посла США Мари Йованович и американскую агентуру в Киеве (прежде всего, директора НАБУ Артема Сытника). А в феврале 2019 года, приехав в США вместе с Мамедовым, встретился с Джулиани и, в качестве платы за отзыв посла передал ему компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, он таким образом надеялся заручиться поддержкой Белого Дома, чтобы продержаться на должности генпрокурора до мая 2023 года.
Во всей этой ситуации Гюндуз Мамедов выполнял роль посредника и наперсника Луценко в деле «слива» Байдена.
С другой стороны, назначение четвертого заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, передавшего Джулиани компромат не только на отца и сына Байденов, но и на Касько, Трепака и Сытника, символизирует вызов Демократической партии США.
И в завершении приведем мнение бывшего старшего следователя по особо важным делам ГПУ Галины Климович, человека с непререкаемым авторитетом, о новом заместителе генпрокурора.
«Это назначение - очередное дно. Его назначение было сделано в пятницу, чтобы за выходные был уменьшен ажиотаж. Я не буду повторяться о причинах стремительной карьеры Гюндуза Мамедова, о его репутационных потерях и сомнительных связях. Каждый, кто захочет, - все это отыщет в Интернете. Скажу только, что выгнала в свое время этого человека из кабинета за бездарность, безграмотность и полную профнепригодность, дополненные хамским тщеславием мажора», - дала сокрушительную оценку бывшему «прокурору в изгнании» Галина Климович.
возить по всем судам и странам в европе, а не интервью через 6 лет его преступлений и войны записывать.
либо она станет украинской,либо её не будет