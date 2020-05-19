Заступник генпрокурора Мамедов подякував Гордону за інтерв'ю з Гіркіним

Заступник генерального прокурора - прокурор АРК Гюндуз Мамедов прокоментував інтерв'ю Гордону російського терориста Гіркіна.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Мамедов зазначив: "Кожен виконує свою роботу. Журналіст бере інтерв'ю, а я як прокурор, який відповідає за розслідування військових злочинів, аналізую сказане і досліджую факти. Тому в цьому випадку можу висловити лише подяку, а не критикувати за ті свідчення, які почуло наше суспільство і правоохоронні органи. У тому числі і про катастрофу літака MH17. Міжнародна слідча група, в якій я представляю інтереси України, нині займається збором доказів. Слідство нерідко використовує відкриті матеріали, які згодом слугують аргументами в суді. Наприклад, можу навести пресконференцію четвертого Президента України, матеріали якої використовували як обґрунтування того, що він знав про судовий процес, де він обвинувачений. Журналістів, які брали участь у такій конференції, ніхто ж не хейтив, вони допомогли, тим самим, роботі слідства".

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.