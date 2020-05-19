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Заступник генпрокурора Мамедов подякував Гордону за інтерв'ю з Гіркіним

Заступник генпрокурора Мамедов подякував Гордону за інтерв'ю з Гіркіним

Заступник генерального прокурора - прокурор АРК Гюндуз Мамедов прокоментував інтерв'ю Гордону російського терориста Гіркіна.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Мамедов зазначив: "Кожен виконує свою роботу. Журналіст бере інтерв'ю, а я як прокурор, який відповідає за розслідування військових злочинів, аналізую сказане і досліджую факти. Тому в цьому випадку можу висловити лише подяку, а не критикувати за ті свідчення, які почуло наше суспільство і правоохоронні органи. У тому числі і про катастрофу літака MH17. Міжнародна слідча група, в якій я представляю інтереси України, нині займається збором доказів. Слідство нерідко використовує відкриті матеріали, які згодом слугують аргументами в суді. Наприклад, можу навести пресконференцію четвертого Президента України, матеріали якої використовували як обґрунтування того, що він знав про судовий процес, де він обвинувачений. Журналістів, які брали участь у такій конференції, ніхто ж не хейтив, вони допомогли, тим самим, роботі слідства".

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Автор: 

Гордон (114) Гіркін (189) Мамедов Гюндуз (102)


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Топ коментарі
+41
У кого-то ещё есть сомнения что страной правит оккупационная администрация, состоящая из предателей и коллаборантов ?
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19.05.2020 01:51
+32
ФСБ прикрывает своего агента Гондона?
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19.05.2020 01:38
+32
ЭТО ПРОПAГАНДА ТЕРPОРИЗМА. Люди жмите пожаловaться на видео. Интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) в программе "ГОРДОН"

https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw Гиркин (Стрелков). Донбасс

P.S.: СБУ Украины с Мамедовым я так полагаю уже работает на вражескую Россию.
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19.05.2020 01:45
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"Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты."
Хоть немного здравого смысла.Дай,бог,не впустую.
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19.05.2020 01:34 Відповісти
ФСБ прикрывает своего агента Гондона?
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19.05.2020 01:38 Відповісти
Заступник генпрокурора Мамедов подякував Гордону за інтерв'ю з Гіркіним - Цензор.НЕТ 9269
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19.05.2020 10:03 Відповісти
мамедов есть мамедов ! откуда ты есть мамедов ?С какой КАЦАПСКОЙ НИШИ ты выпал мамедов ???????????????????????????????
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19.05.2020 12:09 Відповісти
Может и так, НО зачем эти ватные "интервью" в интернете размещать? Передал бы гордон их в СБУ и ГПУ и достаточно было бы! Зачем народу на рану наступать???
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19.05.2020 01:38 Відповісти
мамедов спалился Прекрывает многоходовочку
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19.05.2020 01:40 Відповісти
Занятно... "украинец" Мамедов защищает Украину .
Ему бы овощами торговать, а он торгует законностью и имитирует "патриотизьм".
Хитрый азер точно знает, что при его жизни, скорее всего, Крым еще будет в оккупации, потому сейчас можно имитировать все, что угодно.
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19.05.2020 10:05 Відповісти
Пусть Мамедов возьмет "интервью" у медведчука и передаст его в Гаагу.
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19.05.2020 10:57 Відповісти
Замгенпрокурора Мамедов поблагодарил Гордона за интервью с Гиркиным - Цензор.НЕТ 3256
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19.05.2020 01:42 Відповісти
Гюндуз Айдинович, иногда лучше жевать,чем говорить. Кто тянет за язык?
Или пропиариться захотелось?
Вначале валим го*донакак сепара и рашиста (да обычного мелкого мошенника).
А затем уже прокуратура подключает к делу то, что ляпнули те мрази.
Все просто.
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19.05.2020 01:42 Відповісти
ЭТО ПРОПAГАНДА ТЕРPОРИЗМА. Люди жмите пожаловaться на видео. Интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) в программе "ГОРДОН"

https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw Гиркин (Стрелков). Донбасс

P.S.: СБУ Украины с Мамедовым я так полагаю уже работает на вражескую Россию.
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19.05.2020 01:45 Відповісти
Как только выбрали телевизор так и сразу !
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19.05.2020 06:56 Відповісти
Мамедов дурак? Или прикрывает Гордона?
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19.05.2020 01:47 Відповісти
1. Так
2. Так
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19.05.2020 01:49 Відповісти
Что несет этот чебурек?
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19.05.2020 01:49 Відповісти
У кого-то ещё есть сомнения что страной правит оккупационная администрация, состоящая из предателей и коллаборантов ?
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19.05.2020 01:51 Відповісти
Да,оккупанты,они с 19--го года с рашкой не рвут дипотношения,а мы...мы...Или ладно...Мы с ней заключили...Тьфу,опять мимо...Они медведчука возвысили! А не,опять мы...Разведения войск!Ну ё" твою,петя же заключал в 15-ом в трёх местах отход...Визовое с кацапами....Та ну...Всё равно-петя патриот!!!
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19.05.2020 02:10 Відповісти
добавь и про население страны. Сам на другой стороне Земли живешь?
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19.05.2020 08:05 Відповісти
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь» 18 мая 2020 Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь». О планах развала говорится в статье ниже. https://youtu.be/gczGMiIGN5c Расчехление министром иностранных дел РФ кремлевского агента в Украине Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») беспрецедентно в дипломатической практике. Если не вспоминать, конечно, времена «социалистического лагеря», когда Москва назначала угодных ей политиков в соседних странах, а неугодные выбрасывались из окон или отправлялись на виселицу. (Оба примера взяты из политической истории послевоенной Чехословакии, «освобождённой» маршалом И.Коневым). Видимо, наш Риббентроп был уверен, что усилиями предателей Коломойского и Ермака, обладающих неограниченным влиянием на президента страны, Украина уже доведена до лагерной кондиции.30 апреля на online конференции «нормандской четверки» ему пришлось испытать некоторое разочарование. Центральная заготовка суперагента «Козыря» - протокол о создании консультативного совета ОРДЛО-Украина - была, по существу, отправлена в архив. И это хорошая новость.Кремль стремится форсировано реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности». Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛООРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры «Новороссии».Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации. 10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти. Надеюсь, этого уже никогда не произойдет.Другая хорошая новость - состоявшийся 17 апреля разговор советника президента США по национальной безопасности О'Брайена с Патрушевым-Рязанским.По сведениям моих источников в Вашингтоне, новый дворянин Патрушев был предупрежден, что в случае попыток Кремля аннексии Украины и/или Беларуси США примут в ответ жесткие (не военные, разумеется) меры. Имелись в виду такие возможные акции как нефтяное эмбарго, замораживание активов путинской «элиты» на территории США (http://www.kasparov.ru/material.php?id=59EA1554A18F3 беглый русский триллион ). Трампы приходят и уходят. А американское deep state остается.По сведениям моих источников в Москве, предупреждение Роберта О'Брайена произвело серьезное впечатление практически на всех членов http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CDC368B4771A мобилизационной группы . За одним исключением. Верховный Обнуленыш по-прежнему нацелен на окончательное решение украинского вопроса. До последнего своего вздоха во власти и в жизни не оставит он Украину в покое. И он уверен в своих «козырях», список которых не исчерпывается Ермаком и Коломойским.http://www.kasparov.ru/author.php?id=4B693228DEBEC Андрей Пионтковский http://www.kasparov.ru/material.php?id=5************
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19.05.2020 02:02 Відповісти
Светлана Т. Одно не мешает другому.
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19.05.2020 02:24 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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19.05.2020 02:31 Відповісти
Агенты фсб засветились как новогодняя елка....
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19.05.2020 02:32 Відповісти
Кроме работы журналиста и прокурора, должна быть еще работа совета по журналистской этике и работа контрразведчика. Ведь вопрос не в факте получения "интервью", а в том, имел ли моральное право, юридическую возможность и политическую ответственность какой-то непонятный гражданин неизвестно какой страны, выдающий себя за журналиста, распространять в интернете заявления бандитов и изменников Родины о безнаказанности совершенных ими убийств и преступлений, и о "правомерности" захвата Крыма, посягательства на территориальную целостность государства? Зачем вообще беседовать с подоноком, который клал на Гаагу, на прокурора и на тебя, "журналиста", рассказывая, бавируя, запугивая о том, как он отдавал приказы убивать украинцев? Неужели "для Гааги" не достаточно было собрать эти "материалы" и дальше не размещать их в общем доступе, а отправить в ту самую Гаагу???? Неужели раньше этот подонок не бравировал тем самым в других "интервью"? Что нового узнает Гаага? И неужели "журналисту" во вступительном слове надо обязательно говорить, что он любит брать интервью у исторических личностей? Неужели надо утвердительно махать своим лысым бубном на слова изменницы Родины, когда та назвала руководство Украины преступниками? Неужели надо было вылизывает ей то грязное место, которым она поделилась "с ребятами"-оккупантами? Неужели надо говорить ей о мужестве? Неужели после няшного задушевного разговора надо делать из изменницы Родины жертву и жалеть ее? Вопрос не в Гааге. Вопрос в профпригодности спецслужбистов, которые даже не подумали о последствиях такого (если "журналист" не врет о согласовании своих действий), и не подумали о возмущении граждан Украины популяризацией убийц и изменников Родины, тем более в день день памяти жертв депортаций? Это ведь не для Гааги. Это вброс, чтобы запачкать вражьими экскрементами наш траурный день. Это и вопрос в профпригодности "журналиста". И вопрос в морали властей и прокуроров. Неужели у вас мало материалов и признаний всех этих скотов было собрано за 6 лет??? Ну не врите же!
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19.05.2020 03:07 Відповісти
Мирослав, респект! Жалко, что только один лайк могу поставить. Лучше не скажешь.
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19.05.2020 08:57 Відповісти
Думаю,і Гіркін подякував прокурору Мамєдову.
Надіюсь,і Поклонская подякує своєму давньому другу Мамєдову за злиту справу.
Пропаганди тероризму в діях Горндона Мамєд не побачив,більш того,він кришує цю пропаганду.
Немає прокуратури.Немає СБУ.А президента вже рік немає.
Замгенпрокурора Мамедов поблагодарил Гордона за интервью с Гиркиным - Цензор.НЕТ 7298

Замгенпрокурора Мамедов поблагодарил Гордона за интервью с Гиркиным - Цензор.НЕТ 9042
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19.05.2020 05:23 Відповісти
Давати кваліфікацію діям гондона - вже не справа прокуратури, а СБУ.
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19.05.2020 17:50 Відповісти
Замгенпрокурора Мамедов поблагодарил Гордона за интервью с Гиркиным - Цензор.НЕТ 2103
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19.05.2020 06:00 Відповісти
Гюндуз идёт нах.
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19.05.2020 06:00 Відповісти
***** також паблагадаріл...
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19.05.2020 06:23 Відповісти
жэстяк
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19.05.2020 06:55 Відповісти
неужели не понятно, что все вопросы и ответы написаны в фсб,
тоже и поклонскойц )_))))
хавайте российскую пропаганду ))))
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19.05.2020 07:07 Відповісти
Кожний агент виконує свою роботу.
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19.05.2020 07:48 Відповісти
Звідки вилупився цей Мамедов жополиз проросійський? Аби не українця до влади допустити.
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19.05.2020 08:11 Відповісти
гондоны гондоны, кругом одни гондоны...мамемедов, зелупный, авакян, дубинське , арахрения...Где украинцы , ау..
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19.05.2020 08:46 Відповісти
Мамедов ,тебе надо было на подвале посидеть у Гиркина, я бы тогда послушал , что бы ты сказал после этого, если бы жив остался,
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19.05.2020 09:01 Відповісти
Теж знайшовся зразок чесності - мамедов...
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19.05.2020 09:04 Відповісти
Результат вибору однопартійних. Всі злочини, які вчиняюится, зразу ж виправдовуються. Пропаганда тероризму і сепаратизму, в Україні, вже не злочин, а героїзм. Не здивуюсь, коли весь світ перестане підтримувати країну де чорне, це біле. Владні манкрути, та прокацапсткі журнашлюхи, роблять все, щоб ми залишились один на один з кацапами
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19.05.2020 09:21 Відповісти
"Нам не страшні московські воші,нам страшні українські гниди". (с) Хоча які вони,в бісової матері,українці...
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19.05.2020 09:36 Відповісти
Цього нам вже не дозволять. Бомби полетять і на нас.
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19.05.2020 09:36 Відповісти
гебешная консерва смешко похвалила другую гебешную консерву гондона, которая ему помогала оттягивать голоса украинских избирателей из патриотического лагеря.

смешко был абсолютно никаким кандидатом, 100 процентов не собирался по-настоящему становится президентом, просто гадил Порошенко по заданию своих гебешных кураторов.

Что касается интервью гондону двух мразей, это, конечно же, днище...
никакой новой информации в интервью мразей поклонской и гиркина гондону нет.

не нужно выгораживать гондона. все, что сказали мрази поклонская и гиркин, они говорили и прежде в бесчисленных своих интервью, но не украинским журналистам.
так на кого работает якобы украинский журналист гондон?

Идиоты,защищающие гондона, что нового о гиркине и о поклонской, о их преступлениях вы узнали из этих интервью, чего не знали прежде?

А зараз потрібно ще уважніше придивитися до цього чебурека мамедова... Як воно опинилося на такій посаді,звідки воно взагалі взялося в Україні та на кого працює...
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19.05.2020 09:40 Відповісти
на Гиркина открыты дела по 6 статьям и объявлен в розыск. прокурор Мамедов не знал, ага...
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19.05.2020 12:40 Відповісти
Гюндуз Мамедов, которого знающие люди квалифицируют как профессионально непригодного и в то же время предельно коррумпированного работника правоохранительной системы.

Гюндуз Мамедов, уроженец Азербайджана, свой трудовой путь начал в прокуратуре Приморского района Одессы. Там он дослужился до первого зама районного прокурора. Потом недолго обитал в столице, сначала работал в аппарате прокуратуры Киевской области, затем занимался "научной" деятельностью в Академии прокуратуры Украины. С июля 2014-го был назначен прокурором Одессы, а через год занял должность заместителя главного прокурора Одесской области.

Немаловажную роль в карьере Мамедова сыграло наличие весьма обеспеченных и влиятельных родственников. Его отец - азербайджанский предприниматель Ильхам Мамедов - ранее занимал должность генерального директора компании «Лукойл - Украина»(лукойл, рассеянские след). В активах Мамедова-старшего ряд гостиниц, ресторанов и развлекательных комплексов в Одессе.

Младший брат прокурора - не менее известная личность: Эльчин Мамедов - руководитель представительства нефтяной компании SOСAR в Украине. Принадлежащий крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой корпорации Азербайджана - Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики - бренд SOCAR начал свою деятельность на Украине в 2009 году и сосредоточил свои интересы, в основном на юге страны, в частности в Одессе - крупнейшем транспортном узле.

Будучи прокурором Одессы, Гюндуз Мамедов уже засветился в «крышевании» скандальных застроек автозаправочными станциями брата исторического центра города.

Также карьере Гюндуза Мамедова способствовали и другие представители влиятельных группировок Одессы, в частности Владимир Галантерник - товарищ и партнер по черным бизнес-схемам известного в Одессе Александра Дубового. Они вместе участвовали в банкротстве и дальнейшей распродаже имущества и земель Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство».

С именем Галантерника связана одна из наиболее влиятельных финансовых групп в Одессе. Он контролирует рынок Привоз, фактически приватизировал и изуродовал Центральную аллею знаменитой одесской Аркадии, превратив её в ряд торговых точек «Аркадия-сити», ему принадлежит коммерческий банк «СоцКомБанк», торговый комплекс Сити-центр и многое другое.

Ходят слухи, что «стоимость» кресла одесского прокурора, оцениваемого в $5 млн, Гюндузу помог оплатить именно Галантерник.

С Одессой связан еще один забавный эпизод в жизни Мамедова. В 2016 году он подал декларацию о доходах, согласно которой он являлся нищим, «безлошадным» бомжом. Мамедов не задекларировал никакого имущество. У прокурора отсутствовали квартира, дом и даже автомобиль.

Впрочем, вернемся к связям Мамедова.

Весной 2018 года в Одессу из США приехали два афериста, специализирующихся на «челночной дипломатии» - Лев Парнас и Игорь Фруман. Они встретились с Галантерником, показали свой главный актив - фотографию в компании с Дональдом Трампом и Рудольфом Джулиани - и поинтересовались, не может ли он вывести их на тогдашнего главу ГПУ Юрия Луценко.

Эта встреча им была необходима, чтобы помочь задержанному в Австрии олигарху Дмитрию Фирташу, которому они, показав ту же фотографию, пообещали решить его проблемы.

Галантерник вывел их на Луценко через Гюндуза Мамедова, ставшего к тому времени «прокурором АР Крым».

Луценко, познакомившись с Парнасом и Фруманом, решил использовать их в своих интересах: сначала он через них жаловался Джулиани на посла США Мари Йованович и американскую агентуру в Киеве (прежде всего, директора НАБУ Артема Сытника). А в феврале 2019 года, приехав в США вместе с Мамедовым, встретился с Джулиани и, в качестве платы за отзыв посла передал ему компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, он таким образом надеялся заручиться поддержкой Белого Дома, чтобы продержаться на должности генпрокурора до мая 2023 года.

Во всей этой ситуации Гюндуз Мамедов выполнял роль посредника и наперсника Луценко в деле «слива» Байдена.

С другой стороны, назначение четвертого заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, передавшего Джулиани компромат не только на отца и сына Байденов, но и на Касько, Трепака и Сытника, символизирует вызов Демократической партии США.

И в завершении приведем мнение бывшего старшего следователя по особо важным делам ГПУ Галины Климович, человека с непререкаемым авторитетом, о новом заместителе генпрокурора.

«Это назначение - очередное дно. Его назначение было сделано в пятницу, чтобы за выходные был уменьшен ажиотаж. Я не буду повторяться о причинах стремительной карьеры Гюндуза Мамедова, о его репутационных потерях и сомнительных связях. Каждый, кто захочет, - все это отыщет в Интернете. Скажу только, что выгнала в свое время этого человека из кабинета за бездарность, безграмотность и полную профнепригодность, дополненные хамским тщеславием мажора», - дала сокрушительную оценку бывшему «прокурору в изгнании» Галина Климович.
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19.05.2020 09:57 Відповісти
ну тогда все ясно -Гондон нашел-таки союзника в лице мафиози.
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19.05.2020 12:36 Відповісти
Спадкоємець КГБ - ФСБ, та СБУ. А бивших чекистов нє биваєт. Кому слід довіряти в останню чергу - то це СБУ.
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19.05.2020 10:18 Відповісти
Дядя Мамемов а меНдальку нашему Штирлицу дашь??))..
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19.05.2020 10:43 Відповісти
если это такая спецоперация и наши службы такие крутые, то надо было уже давно это гандона с раши выкрасть, судить в Украине и в гаагу передать.
возить по всем судам и странам в европе, а не интервью через 6 лет его преступлений и войны записывать.
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19.05.2020 11:09 Відповісти
Вокруг одни "украинцы". Шо один, шо второй...
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19.05.2020 11:30 Відповісти
Украина состоится только тогда,когда осознает этот факт..
либо она станет украинской,либо её не будет
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19.05.2020 11:51 Відповісти
Таким чином, дії центр гондона підпадають під ст. 111 " державна зрада", це - як мінімум. Правда, рішення про висунення звинувачення лежить на СБУ. І що? Де їхні дії? І як тлумачити брехню цего "актівнага майданівця", що він все узгодив з "органами" а на каналі НАШ казав, що він сам по собі і ні на кого не працює. Взагалі, треба вже шота рішать з цією лярвою-гандоном.
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19.05.2020 17:46 Відповісти
Таким чином, дії центр гондона підпадають під ст. 111 " державна зрада", це - як мінімум. Правда, рішення про висунення звинувачення лежить на СБУ. І що? Де їхні дії? І як тлумачити брехню цего "актівнага майданівця", що він все узгодив з "органами" а на каналі НАШ казав, що він сам по собі і ні на кого не працює. Взагалі, треба вже шота рішать з цією лярвою-гандоном.
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19.05.2020 18:37 Відповісти
 
 