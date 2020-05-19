Карантин в Украине планируют продлевать до 22 июня, - Ляшко. ВИДЕО
Главный санитарный врач заявил, что до 22 июня карантин будут продлевать со смягчающими мерами.
Об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше - наиболее похожий на нас сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - отметил главный санврач.
Ляшко также отметил, что в случае резкого снижения количества новых случаев заражения карантин может быть отменен и преждевременно. После 22 мая правительство планирует ввести режим адаптивного карантина.
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сначала надо открыть парикмахерские и салоны красоты,
а потом уже через недельку офисы... достаточно нам этих стрессов!