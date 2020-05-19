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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин в Украине планируют продлевать до 22 июня, - Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач заявил, что до 22 июня карантин будут продлевать со смягчающими мерами.

Об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше - наиболее похожий на нас сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - отметил главный санврач.

Ляшко также отметил, что в случае резкого снижения количества новых случаев заражения карантин может быть отменен и преждевременно. После 22 мая правительство планирует ввести режим адаптивного карантина.

Читайте также: Загруженность коек для пациентов с COVID-19 в больницах сейчас составляет 12%, - главный санврач Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Ну еще бы.Теперь у зебилов есть "веская" причина "карантин",для загона зелохов в стойло.
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19.05.2020 09:50
+11
Негідники - відновіть рух приміського транспорту!
Скільки можна знущатись над людьми?!
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19.05.2020 09:56
+10
таких как главный санитарный врач ляшко гнать надо поганой метлой... придурок... само не работает и другим не дает...
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19.05.2020 10:53
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Карантин в Украине планируют продлевать до 22 го ххххх....
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19.05.2020 09:48 Ответить
Ну еще бы.Теперь у зебилов есть "веская" причина "карантин",для загона зелохов в стойло.
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19.05.2020 09:50 Ответить
Карантин в Украине планируют продлевать до 22 июня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1373
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19.05.2020 09:54 Ответить
Негідники - відновіть рух приміського транспорту!
Скільки можна знущатись над людьми?!
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19.05.2020 09:56 Ответить
Негідники? лишнехромосомныетвари...
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19.05.2020 10:38 Ответить
В Бельгии не отменяли транспорт,и что ?
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19.05.2020 19:10 Ответить
до тех пор, пока "люди" не перестануть быть кретинами и выбирать клоунов во власть.
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19.05.2020 13:46 Ответить
Карантин в Україні планують продовжувати до 22 червня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7342
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19.05.2020 10:00 Ответить
Карантин в Україні планують продовжувати до 22 червня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6217
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19.05.2020 10:00 Ответить
...цеє ШОБЛО сіоністів злодійського племені ..ції бл .. САмі НЕзупиняться .. робіть ВИСНОВКИ Люди..
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19.05.2020 10:02 Ответить
сделайте всех минисртами и продлевайте хоть на всю жизнь!))))
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19.05.2020 10:05 Ответить
вы шо там га...ни вообще берега попутали?за что зимой жить будем????
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19.05.2020 10:05 Ответить
Зимой тоже будет карантин, но не все до него доживут...
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19.05.2020 13:12 Ответить
"Карантин в Украине планируют продлевать до 22 июня, - Ляшко" - до дня 79 годовщины начала войны раз в неделю вирусом посыпать будут.

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18.05 - 18616, 535 умерли, 5276 - выздоровели, новых 325
19.05 - 18876, 548 умерли, 5632 - выздоровели, новых 260 v - Вт
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19.05.2020 10:07 Ответить
Влада це джин в бутылке . Выпустили на карантин теперь загнать не можем . Делайте выводы. Ограничить самоуправлением громад. Все на борьбу с нечестью на печорских пагорбах.
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19.05.2020 10:22 Ответить
На карантине еще мало денег заработали, что хотите еще продлевать.
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19.05.2020 10:30 Ответить
Послать їх, і їх такий карантин на XYZ Вбили малих конкурентів великих корпорацій топбариг, запустили маршрутки щоб безконтрольно мафія заробляла собі і на хабарі владі, коли легальний транспорт і метро ліг і летить в бездну. Тобто ці зе-млепродаці будують тоталітарний хабад а не економічно сильну Україну.
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19.05.2020 10:36 Ответить
таких как главный санитарный врач ляшко гнать надо поганой метлой... придурок... само не работает и другим не дает...
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19.05.2020 10:53 Ответить
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19.05.2020 11:12 Ответить
Та вже до кінця року давайте. А ****, скільки тут лишилося
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19.05.2020 11:08 Ответить
Когда страны начали отменять карантин,то в Китае он опять резко появился))С этим недовирусом что-то не так,но мы знать не будем))
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19.05.2020 19:13 Ответить
Ваще ипанулся?
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19.05.2020 13:30 Ответить
***
сначала надо открыть парикмахерские и салоны красоты,
а потом уже через недельку офисы... достаточно нам этих стрессов!
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19.05.2020 14:38 Ответить
Реально заїбав вже.
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20.05.2020 01:15 Ответить
Карантин в Україні планують продовжувати до 22 червня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4948
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20.05.2020 09:04 Ответить
 
 