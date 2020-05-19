За прошедшие сутки в Украину спецрейсами вернулись почти 400 человек, - Госпогранслужба
За прошедшие сутки почти 400 человек вернулись в Украину тремя спецрейсами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, за сутки аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских специальных авиарейса из Казахстана, Германии и Италии.
Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили почти 400 пассажиров.
Отмечается, что в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лица с повышенной температурой тела не обнаружены. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
Все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение "Дій дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій дома".
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