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Новости Убийство Амины Окуевой
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Сообщено о подозрении россиянину, организовавшему убийство Окуевой, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении россиянину, организовавшему убийство Окуевой, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, 30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, Адам Осмаев ранен.

Установлено, что подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль.

Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры Киевской области в январе 2020 года исполнителей преступления задержали.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Также смотрите: Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Автор: 

Окуева Амина (148) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+7
А що,його ще й досі не обміняли на якого небудь таксиста з даунбаса? Непорядок...
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19.05.2020 11:33
+6
шо за конспіраційна муйня?
ім'я підозрюваного?????
як тримати безвинних по кілька місяців під арештом і паплюжити їх імена, то журнашлюхи "всєгда гатови"
а як назвати ім'я підозрюваного у вбивстві Патріота - то язики у гузнах позастрягли
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19.05.2020 11:37
+3
Успокою всех. Обмена не будет. Если подозреваемый в Кадыровской Чечне никто его не выдаст. В Чечне даже силовые структуры Расеи сосут болт. Дело Немцова тому подтверждение
Повідомлено про підозру росіянину, який організував вбивство Окуєвої, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4576
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19.05.2020 12:02
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Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры Киевской области в январе 2020 года исполнителей преступления задержали.


уже пашли на обмен енти 2


с бамбаса пришлют на замену пару укруголовников,
как в прошлый раз



Источник: https://censor.net/n3196429
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19.05.2020 11:31 Ответить
А що,його ще й досі не обміняли на якого небудь таксиста з даунбаса? Непорядок...
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19.05.2020 11:33 Ответить
С языка снял) только про "таксистов" подумал. Любит у нас мразь еРМАК самых конченных преступников менять на домбаских таксистов.
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19.05.2020 12:00 Ответить
шо за конспіраційна муйня?
ім'я підозрюваного?????
як тримати безвинних по кілька місяців під арештом і паплюжити їх імена, то журнашлюхи "всєгда гатови"
а як назвати ім'я підозрюваного у вбивстві Патріота - то язики у гузнах позастрягли
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19.05.2020 11:37 Ответить
100%
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19.05.2020 11:57 Ответить
Це як з епідемією,ніхто її не бачить, а вона є!
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19.05.2020 12:23 Ответить
Да яйца отрезать твари для начала..
Был знаком и с Адамом, и с Аминой.
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19.05.2020 11:41 Ответить
Срочно выменять на ватных таксистов! Или еще какой-то непотреб.
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19.05.2020 11:53 Ответить
Успокою всех. Обмена не будет. Если подозреваемый в Кадыровской Чечне никто его не выдаст. В Чечне даже силовые структуры Расеи сосут болт. Дело Немцова тому подтверждение
Повідомлено про підозру росіянину, який організував вбивство Окуєвої, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4576
показать весь комментарий
19.05.2020 12:02 Ответить
Для кого ці понти?
30 декабря 2019
"Вчера, 29 декабря, в рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала Артура Денисултанова - обвиняемого в первом покушении на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло в 2017 году."
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19.05.2020 12:15 Ответить
Зеленский, почему убийца еще не обменян на украинского таксиста из ЛУГАНДы ?
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19.05.2020 13:52 Ответить
 
 