Сообщено о подозрении россиянину, организовавшему убийство Окуевой, - Офис Генпрокурора
При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, 30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, Адам Осмаев ранен.
Установлено, что подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль.
Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры Киевской области в январе 2020 года исполнителей преступления задержали.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.
В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.
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уже пашли на обмен енти 2
с бамбаса пришлют на замену пару укруголовников,
как в прошлый раз
Источник: https://censor.net/n3196429
ім'я підозрюваного?????
як тримати безвинних по кілька місяців під арештом і паплюжити їх імена, то журнашлюхи "всєгда гатови"
а як назвати ім'я підозрюваного у вбивстві Патріота - то язики у гузнах позастрягли
Был знаком и с Адамом, и с Аминой.
30 декабря 2019
"Вчера, 29 декабря, в рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала Артура Денисултанова - обвиняемого в первом покушении на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло в 2017 году."