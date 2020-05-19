Сообщено о подозрении россиянину, организовавшему убийство Окуевой, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, 30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, Адам Осмаев ранен.

Установлено, что подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль.

Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры Киевской области в январе 2020 года исполнителей преступления задержали.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.