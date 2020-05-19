Нацбанк выпустит серебряную банкноту номиналом 1000 гривен. Тираж - 300 штук. ФОТО

Национальный банк Украины 20 мая 2020 г. выпускает сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что сувенирная банкнота изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Элемент отделки банкноты - голограмма.

На сувенирной банкноте изображены:

- портрет Владимира Вернадского (1863-1945) - всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле - геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук (лицевая сторона)

- здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).

Национальный банк гарантирует высокое качество этой сувенирной банкноты из серебра, изготовленной на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк презентовал обновленную 200-гривневую банкноту с усовершенствованной системой защиты. ВИДЕО

Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

О проведении аукционов будет сообщено дополнительно. Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины.