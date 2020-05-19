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Нацбанк выпустит серебряную банкноту номиналом 1000 гривен. Тираж - 300 штук. ФОТО

Нацбанк выпустит серебряную банкноту номиналом 1000 гривен. Тираж - 300 штук. ФОТО

Национальный банк Украины 20 мая 2020 г. выпускает сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что сувенирная банкнота изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Элемент отделки банкноты - голограмма.

На сувенирной банкноте изображены:

- портрет Владимира Вернадского (1863-1945) - всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле - геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук (лицевая сторона)
- здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).

Нацбанк выпустит серебряную банкноту номиналом 1000 гривен. Тираж - 300 штук 01

Национальный банк гарантирует высокое качество этой сувенирной банкноты из серебра, изготовленной на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

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Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

О проведении аукционов будет сообщено дополнительно. Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины.

банкнота (30) НБУ (4833)


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Топ комментарии
+13
по одной каждому из 300-т квартальцев?
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19.05.2020 12:47
+3
Слава Богу - Вернадский! А то я сразу подумал, что Яременко.
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19.05.2020 15:02
+1
Надо брать
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19.05.2020 12:46
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19.05.2020 12:46 Ответить
по одной каждому из 300-т квартальцев?
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19.05.2020 12:47 Ответить
Пусть нбу расскажет о самолете, который по заказу бизнесменов, которые, типа олигархи, и прочих правительственных э-декларантов, летит со слитками золота по полкило в Украину, без аукциона. Серебряные монеты... И свеженькие банкноты, хрустящие, номиналом 1000 грн -это, тоже, сувенир? Глава нбу любит показывать новый дизайн старых денежек. Хобби у него такое? Я тоже марки собирала. Давно.
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19.05.2020 13:11 Ответить
как слиток серебра размером 133 × 66 × 1,35 мм может быть "хрустящей банкнотой"?!
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20.05.2020 10:07 Ответить
а зливки золота без аукціона везуть в Україну, не звертай уваги, то якесь ТП
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20.05.2020 14:46 Ответить
Вот это Штука я понимаю!!)
Все такие деньги должны быть!

а не ваши бумажки сраные..
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19.05.2020 14:46 Ответить
5-ти гривневые "купюры" были бы из чугуния. а прикиньте, Вам зарплату такими "купюрами" выдадут? камаз потянет?
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20.05.2020 10:10 Ответить
Слава Богу - Вернадский! А то я сразу подумал, что Яременко.
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19.05.2020 15:02 Ответить
Або Браунштейнберг или Льонін
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20.05.2020 09:10 Ответить
Идея интересная. Напечатал ограниченную партию, втридорога впарил, напечатал другой вариант... Снова впарил. Так и на экономический рост хватит...И сколько людей "при деле". Да и поводов- хоть отбавляй...
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20.05.2020 11:52 Ответить
а до розрахунку в магазі тільки як тисяча, норм бізнес. як метал там срібла теж на тисячу не потягне
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20.05.2020 14:47 Ответить
 
 