Нацбанк випустить срібну банкноту номіналом 1000 гривень. Тираж - 300 штук. ФОТО

Національний банк України 20 травня 2020 року випускає сувенірну банкноту зі срібла, яка відтворює дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Повідомляється, що сувенірна банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті - не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Елемент оздоблення банкноти - голограма.

На сувенірній банкноті зображено:

портрет Володимира Вернадського (1863–1945) – всесвітньо відомого вченого-природознавця, основоположника комплексу сучасних наук про Землю – геохімії та біогеохімії, мислителя, філософа, першого президента Української академії наук (лицьова сторона);

будівлю Президії Національної академії наук України (зворотна сторона).

Національний банк гарантує високу якість цієї сувенірної банкноти зі срібла, виготовленої на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

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Реалізація цієї банкноти (у тому числі з першими примірниками сертифікатів) на першому етапі відбудеться через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Про проведення аукціонів буде повідомлено додатково. Не реалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через існуючі канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку України.