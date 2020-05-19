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Нацбанк випустить срібну банкноту номіналом 1000 гривень. Тираж - 300 штук. ФОТО

Нацбанк випустить срібну банкноту номіналом 1000 гривень. Тираж - 300 штук. ФОТО

Національний банк України 20 травня 2020 року випускає сувенірну банкноту зі срібла, яка відтворює дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Повідомляється, що сувенірна банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті - не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Елемент оздоблення банкноти - голограма.

На сувенірній банкноті зображено:

  • портрет Володимира Вернадського (1863–1945) – всесвітньо відомого вченого-природознавця, основоположника комплексу сучасних наук про Землю – геохімії та біогеохімії, мислителя, філософа, першого президента Української академії наук (лицьова сторона);
  • будівлю Президії Національної академії наук України (зворотна сторона).

Нацбанк випустить срібну банкноту номіналом 1000 гривень. Тираж - 300 штук 01

Національний банк гарантує високу якість цієї сувенірної банкноти зі срібла, виготовленої на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

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Реалізація цієї банкноти (у тому числі з першими примірниками сертифікатів) на першому етапі відбудеться через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Про проведення аукціонів буде повідомлено додатково. Не реалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через існуючі канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку України.

Автор: 

банкнота (145) НБУ (10336)


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Топ коментарі
+13
по одной каждому из 300-т квартальцев?
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19.05.2020 12:47
+3
Слава Богу - Вернадский! А то я сразу подумал, что Яременко.
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19.05.2020 15:02
+1
Надо брать
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19.05.2020 12:46
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19.05.2020 12:46 Відповісти
по одной каждому из 300-т квартальцев?
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19.05.2020 12:47 Відповісти
Пусть нбу расскажет о самолете, который по заказу бизнесменов, которые, типа олигархи, и прочих правительственных э-декларантов, летит со слитками золота по полкило в Украину, без аукциона. Серебряные монеты... И свеженькие банкноты, хрустящие, номиналом 1000 грн -это, тоже, сувенир? Глава нбу любит показывать новый дизайн старых денежек. Хобби у него такое? Я тоже марки собирала. Давно.
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19.05.2020 13:11 Відповісти
как слиток серебра размером 133 × 66 × 1,35 мм может быть "хрустящей банкнотой"?!
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20.05.2020 10:07 Відповісти
а зливки золота без аукціона везуть в Україну, не звертай уваги, то якесь ТП
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20.05.2020 14:46 Відповісти
Вот это Штука я понимаю!!)
Все такие деньги должны быть!

а не ваши бумажки сраные..
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19.05.2020 14:46 Відповісти
5-ти гривневые "купюры" были бы из чугуния. а прикиньте, Вам зарплату такими "купюрами" выдадут? камаз потянет?
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20.05.2020 10:10 Відповісти
Слава Богу - Вернадский! А то я сразу подумал, что Яременко.
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19.05.2020 15:02 Відповісти
Або Браунштейнберг или Льонін
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20.05.2020 09:10 Відповісти
Идея интересная. Напечатал ограниченную партию, втридорога впарил, напечатал другой вариант... Снова впарил. Так и на экономический рост хватит...И сколько людей "при деле". Да и поводов- хоть отбавляй...
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20.05.2020 11:52 Відповісти
а до розрахунку в магазі тільки як тисяча, норм бізнес. як метал там срібла теж на тисячу не потягне
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20.05.2020 14:47 Відповісти
 
 