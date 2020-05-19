Минэкоэнерго снизит "зеленый тариф", – Буславец

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) близко к достижению договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Об этом сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Обозреватель.

Она уточнила, что все находящиеся в настоящее время на рассмотрении варианты реструктуризации предусматривают такие меры, как:

снижение "зеленого" тарифа;

введение полной финансовой ответственности за небалансы;

прекращение строительства новых объектов в рамках действующей системы поддержки развития зеленой генерации;

предоставление системному оператору права безоплатно в течение определенного количества часов ограничивать выработку "зеленой" электроэнергии.

В то же время Буславец не стала детализировать существующие варианты, отметив, что окончательные условия реструктуризации будут обсуждаться на финальной дискуссии. "На данном этапе я бы воздержалась от конкретных цифр и не акцентировала внимание именно на снижении "зеленого" тарифа по одной простой причине: все выше обозначенные меры, которые будут заложены в изменения условий поддержки ВИЭ, так или иначе приводят к снижению доходов этих станций", – акцентировала и.о. главы Минэкоэнерго.

"Подчеркну, что на все рассматриваемые меры инвесторы в большей степени согласны, без пролонгации срока поддержки после 2030 года. Мы будем пытаться снизить тариф, но при этом не продлевать срок его действия", – сказала она, напомнив, что главной задачей финальной встречи с инвесторами является достижение договоренностей о добровольной реструктуризации во избежание рисков арбитражных разбирательств.

Буславец также добавила, что после подписания меморандума, условия которого лягут в основу соответствующего законопроекта по урегулированию ситуации, ведомство приступит к обсуждению вариантов погашения перед инвесторами в ВИЭ накопившейся задолженности в сумме 9 млрд грн за произведенную электроэнергию.

Напомним, 15 мая в Кабинете Министров Украины прошла встреча председателя правительства Д.Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов в зеленую энергетику Украины из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По мнению игроков рынка и профильных ассоциаций, переговоры прошли конструктивно и все стороны надеются подписать меморандум, в котором будут прописаны компромиссные решения, которые выгодны государству и не остановят инвестиции в зеленую энергетику.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в ближайшее время Минекоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а министерство в течение недели наработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для устойчивого развития сектора.

По словам генерального менеджера норвежской NBT Магнуса Йохансена, компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становится более зелёной. Сейчас строим проект в Херсонской области стоимостью 400 млн евро. Однако есть риск в том, что в случае определенных изменений мы не сможем возвращать деньги нашим партнерам, и тогда мы выйдем в дефолт", - сказал он.