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Минэкоэнерго снизит "зеленый тариф", – Буславец

Минэкоэнерго снизит

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) близко к достижению договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Об этом сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Обозреватель.

Она уточнила, что все находящиеся в настоящее время на рассмотрении варианты реструктуризации предусматривают такие меры, как:

  • снижение "зеленого" тарифа;

  • введение полной финансовой ответственности за небалансы;

  • прекращение строительства новых объектов в рамках действующей системы поддержки развития зеленой генерации;

  • предоставление системному оператору права безоплатно в течение определенного количества часов ограничивать выработку "зеленой" электроэнергии.

В то же время Буславец не стала детализировать существующие варианты, отметив, что окончательные условия реструктуризации будут обсуждаться на финальной дискуссии. "На данном этапе я бы воздержалась от конкретных цифр и не акцентировала внимание именно на снижении "зеленого" тарифа по одной простой причине: все выше обозначенные меры, которые будут заложены в изменения условий поддержки ВИЭ, так или иначе приводят к снижению доходов этих станций", – акцентировала и.о. главы Минэкоэнерго.

"Подчеркну, что на все рассматриваемые меры инвесторы в большей степени согласны, без пролонгации срока поддержки после 2030 года. Мы будем пытаться снизить тариф, но при этом не продлевать срок его действия", – сказала она, напомнив, что главной задачей финальной встречи с инвесторами является достижение договоренностей о добровольной реструктуризации во избежание рисков арбитражных разбирательств.

Буславец также добавила, что после подписания меморандума, условия которого лягут в основу соответствующего законопроекта по урегулированию ситуации, ведомство приступит к обсуждению вариантов погашения перед инвесторами в ВИЭ накопившейся задолженности в сумме 9 млрд грн за произведенную электроэнергию.

Напомним, 15 мая в Кабинете Министров Украины прошла встреча председателя правительства Д.Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов в зеленую энергетику Украины из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По мнению игроков рынка и профильных ассоциаций, переговоры прошли конструктивно и все стороны надеются подписать меморандум, в котором будут прописаны компромиссные решения, которые выгодны государству и не остановят инвестиции в зеленую энергетику.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в ближайшее время Минекоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а министерство в течение недели наработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для устойчивого развития сектора.

По словам генерального менеджера норвежской NBT Магнуса Йохансена, компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становится более зелёной. Сейчас строим проект в Херсонской области стоимостью 400 млн евро. Однако есть риск в том, что в случае определенных изменений мы не сможем возвращать деньги нашим партнерам, и тогда мы выйдем в дефолт", - сказал он.

Автор: 

Зеленый тариф (78) Минэкоэнерго (35) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+6
Больше чем уверен, что инвесторы и конечные бенефициары - это люди или компаний Яныковича, Курченка, Ахметова и т.д. Под них тогда и делали эти законы. В трезвом уме сюда не одна компания не зайдет, просто не дадут. А так, всё через офшеры, конечно и на липовых людей.
Снижайте до уровня обычного электричества - это уже не плохой доход.
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19.05.2020 13:12
+5
Минэкоэнерго снизит "зеленый тариф", – Буславец - Цензор.НЕТ 2593
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19.05.2020 12:59
+5
Отмените его вообще нах. Вы хотите чтобы страна загнулась полностью? Уже многие предприятия в том числе мобильная связь и интернет со следующего месяца повышают тарифы на 25% в связи с повышением цены на електроенергию. Дальше пойдут фабрики и заводы повышать цены на свою и так неконкурентоспособную продукцию.
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19.05.2020 13:17
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Минэкоэнерго снизит "зеленый тариф", – Буславец - Цензор.НЕТ 2593
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19.05.2020 12:59 Ответить
чето я тебя не видел в кандидатах, трепло
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19.05.2020 13:08 Ответить
гуляй випердок зєбільний
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19.05.2020 13:14 Ответить
И шо за такой убогий юмор тебе заплатят?
Совсем тролли обленились.....
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19.05.2020 13:26 Ответить
На 10%!?
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19.05.2020 13:00 Ответить
все робиться заради використання вугілля.
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19.05.2020 13:02 Ответить
Дурня.
Ахметов і там, і там стриже бабло.
А СЕС и ВЕС не можуть замінити ТЕЦ, бо працюють не тоді, коли потрібні, а тоді, коли є сонце/вітер.
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19.05.2020 13:12 Ответить
Вот именно. Закрыть АЕС а потом запустить на полную мощность Ахметовские ветряки и ТЕС. Все враги Украины будут в шоколаде. Кроме украинского народа.
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19.05.2020 13:21 Ответить
АЕС все одно придется закрывать со временем, так что вся надежда на ТЕЦ, зеленая энергетика себя не оправдывает по таким ценам.

в статье про это и написано ибо нафиг она нужна по таким ценам.
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19.05.2020 16:06 Ответить
Так ето же Свинарчуки и порохосрать ети *зеленые тарифы* вместе со своим Ахметовым впихнули в Украину. Безпроигрышный бизнес получился. Привозишь китайские ветряки и панели, немецкое оборудование сименс и немецких наладчиков и качаешь с украинского народа бабки до полного уничтожения народа и страны.
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19.05.2020 13:20 Ответить
Сенс любого бізнесу у зароблянні грошей. Нє ?
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19.05.2020 14:22 Ответить
А где и в чем здесь бизнес? Здесь воровство и поборы. Бизнес ето то что ты произвел продукт и предлагаешь на рынке его купить. Здесь же ты как гопник вечером подворотне предлагаешь прохожему купить кирпич иначе.... Кроме того здесь еще и незаконно убирают конкурентов, которые предлагают свой товар в 10 раз дешевле.
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19.05.2020 15:14 Ответить
Не не не. Низзя. Он партнёр самого щирого патриёта!!!
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19.05.2020 13:28 Ответить
5грн/кВт ето пока еще будет работать АЕС, которая своей низкой себестоимостью електроенергии еще разбавляет золотую енергию Ахметова. А вот когда закроет последняя АЕС вот тогда цены и за 10грн/кВт перевалят. Ахметов ведь станет монополистом и заявит цену которую пожелает. Или отключит рубильник всей стране вместе с мобильной связью и интернетом. Представь в один момент страна погрузилась в темноту и без связи. Такую страну голыми руками можно захватывать и никто не узнает о окупации пока под окнами не появятся росийские танки.
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19.05.2020 13:44 Ответить
а сколько себестоимость кВт от АЕС и от зеленой энергетики ?
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19.05.2020 16:10 Ответить
Больше чем уверен, что инвесторы и конечные бенефициары - это люди или компаний Яныковича, Курченка, Ахметова и т.д. Под них тогда и делали эти законы. В трезвом уме сюда не одна компания не зайдет, просто не дадут. А так, всё через офшеры, конечно и на липовых людей.
Снижайте до уровня обычного электричества - это уже не плохой доход.
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19.05.2020 13:12 Ответить
Максимально быстро развивать солнечную энергетику и ветроэнергетику нам просто необходимо, но конечно не по таким тарифам, навязанными украинскими олигархами,а по тарифам согласованными с европейскими нормами и с европейскими, компаниями. готовыми вкладывать в эти виды украинской энергетики.
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19.05.2020 13:16 Ответить
Європейські норми предбачать європейські тарифи - 5-10 грн у перерахунку.
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19.05.2020 14:24 Ответить
Срок окупаемости солнечной станции - 5 лет.
Образно: строишь за 5млн $ и через 10 лет у тебя и станция и 5млн $. Если тариф не меняют, то вообще супер, каждые 5 лет ещё по 5млн.
Т.е. 20% годовых в валюте. Не плохой портфель!
Может при Пете государство могло само построить а не отдавать на распил такие условия разным пройдохам?
Сейчас уже от 30млрд грн в год мы доплачиваем из бюджета за глупую идею.
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19.05.2020 14:49 Ответить
А освобождение от газовой зависимости, от угрозы экологии, здоровью граждан Украины ,уже подорванному чернобыльской катастрофой -сколько стоит? Вообще сколько стоит Ваше здоровье? Солнечная энергетика и ветроэнергетика. электромобили - это выход в новый экологически чистый мир, за которым будущее. Это что глупая идея? Неужели глупым является весь цивилизованный мир,который уже идет этим путем?
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19.05.2020 16:18 Ответить
Отмените его вообще нах. Вы хотите чтобы страна загнулась полностью? Уже многие предприятия в том числе мобильная связь и интернет со следующего месяца повышают тарифы на 25% в связи с повышением цены на електроенергию. Дальше пойдут фабрики и заводы повышать цены на свою и так неконкурентоспособную продукцию.
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19.05.2020 13:17 Ответить

Сделаем Украину без леса и с бешенной ценой на електроенергию и ета страна станет зеленой и богатой!!!??? генеральный менеджер норвежской NBT Магнуса Йохансена
По словам генерального менеджера норвежской NBT Магнуса Йохансена, компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становится более зелёной

Конечно.
Украина станет такая же зеленая как Норвегия, где цена на електроенергию 9грн/кВт, а в зимнее время еще дороже потому что електроенергии ветряки не вырабатывают достаточно.
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19.05.2020 13:28 Ответить
Какие к ****й матери инвесторы? Кого вы называете инвесторами? Уродов которые не платят ни копейки налогов завозят в Украину китайское оборудование и немецких специалистов и устанавливают ветряки а потом качают из Украины деньги по 10-кратному тарифу? В чем их бл***дь инвестиции? Ето все равно что привезти в африку свой насос и трубы и откачивать из ее земель нефть, и рассказывать африканцам что ето были инвестиции, при етом чтобы африканцы еще и платили за то что откачивают ихнюю нефть.
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19.05.2020 13:38 Ответить
здесь в высокой цене электроэнергии обвиняли зелёную энергетику : 8% её мощности это 20% в в плате за всю электроэнергию.И что наша электроэнергия дороже забугорной в два раза.Т.е. на 100%. Какая то нестыковка с процентами.Скорее всего зелёную энергетику задавят а цену электроэнергии кодлан Коломойского всё равно повысит.
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19.05.2020 14:00 Ответить
Навіщо такі крайнощі.
Великі тарифи давали на розвиток альтернативних джерел.
Із збільшенням їх долі можна поступово знижувати тариф.
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19.05.2020 14:27 Ответить
Із збільшенням їх долі можна поступово знижувати тариф./Частка зеленої енергетики дійсно буде зростати.Через виведення з експлуатації зношених енергоблоків. А щось подешевшати при кодлані Коломойского не може в принципі.
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19.05.2020 15:16 Ответить
ветровая ещё кое как
панели срок службы 10 лет
поставили окупили заработали
и все дальше что меняй панели
затраты прибыли минус
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19.05.2020 14:32 Ответить
Деградация нормальных панелей 1% в год.
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19.05.2020 14:53 Ответить
ведомство приступит к обсуждению вариантов погашения перед инвесторами в ВИЭ накопившейся задолженности в сумме 9 млрд грн за произведенную электроэнергию.- а вот и оплата за снижение тарифа..Овощ скостерил (реструктизировал-наварив)25 лярдов, ента тоже норовит тем же путем 9 лярдов списать ...
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19.05.2020 15:00 Ответить
А освобождение от газовой зависимости, от угрозы экологии и здоровью граждан Украины ,уже подорванному чернобыльской катастрофой -сколько стоит? Вообще сколько стоит Ваше здоровье? Солнечная энергетика и ветроэнергетика. электромобили - это выход в новый экологически чистый мир, за которым будущее. Это что глупая идея? Неужели глупым является весь цивилизованный мир,который уже идет этим путем? Я всегда знал,что самые "умные люди" живут в Украине, особенно в ВР.
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19.05.2020 16:21 Ответить
Нарід, а вам не здається, що в ситуації що склалась винуваті всі: і совкове юго-восточноє бидло, яке завжди хотіло в першу чергуковбаси по 2.20 і "пофігісти" і активна частина населення, яка замість того щоб зразу бити кувалдою по голові тих хто говорив про братський козломордий народ, пробували словами їх переконати. От і маємо те що маємо з СивоХАМи на чолі.
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19.05.2020 17:07 Ответить
Все робиться для того, щоб знову купувати вугілля у кацапів. Навіщо нам енергія сонця і вітру?
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19.05.2020 17:41 Ответить
 
 