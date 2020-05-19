Минэкоэнерго снизит "зеленый тариф", – Буславец
Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) близко к достижению договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.
Об этом сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Обозреватель.
Она уточнила, что все находящиеся в настоящее время на рассмотрении варианты реструктуризации предусматривают такие меры, как:
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снижение "зеленого" тарифа;
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введение полной финансовой ответственности за небалансы;
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прекращение строительства новых объектов в рамках действующей системы поддержки развития зеленой генерации;
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предоставление системному оператору права безоплатно в течение определенного количества часов ограничивать выработку "зеленой" электроэнергии.
В то же время Буславец не стала детализировать существующие варианты, отметив, что окончательные условия реструктуризации будут обсуждаться на финальной дискуссии. "На данном этапе я бы воздержалась от конкретных цифр и не акцентировала внимание именно на снижении "зеленого" тарифа по одной простой причине: все выше обозначенные меры, которые будут заложены в изменения условий поддержки ВИЭ, так или иначе приводят к снижению доходов этих станций", – акцентировала и.о. главы Минэкоэнерго.
"Подчеркну, что на все рассматриваемые меры инвесторы в большей степени согласны, без пролонгации срока поддержки после 2030 года. Мы будем пытаться снизить тариф, но при этом не продлевать срок его действия", – сказала она, напомнив, что главной задачей финальной встречи с инвесторами является достижение договоренностей о добровольной реструктуризации во избежание рисков арбитражных разбирательств.
Буславец также добавила, что после подписания меморандума, условия которого лягут в основу соответствующего законопроекта по урегулированию ситуации, ведомство приступит к обсуждению вариантов погашения перед инвесторами в ВИЭ накопившейся задолженности в сумме 9 млрд грн за произведенную электроэнергию.
Напомним, 15 мая в Кабинете Министров Украины прошла встреча председателя правительства Д.Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов в зеленую энергетику Украины из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.
По мнению игроков рынка и профильных ассоциаций, переговоры прошли конструктивно и все стороны надеются подписать меморандум, в котором будут прописаны компромиссные решения, которые выгодны государству и не остановят инвестиции в зеленую энергетику.
Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в ближайшее время Минекоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а министерство в течение недели наработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для устойчивого развития сектора.
По словам генерального менеджера норвежской NBT Магнуса Йохансена, компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.
"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становится более зелёной. Сейчас строим проект в Херсонской области стоимостью 400 млн евро. Однако есть риск в том, что в случае определенных изменений мы не сможем возвращать деньги нашим партнерам, и тогда мы выйдем в дефолт", - сказал он.
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Совсем тролли обленились.....
Ахметов і там, і там стриже бабло.
А СЕС и ВЕС не можуть замінити ТЕЦ, бо працюють не тоді, коли потрібні, а тоді, коли є сонце/вітер.
в статье про это и написано ибо нафиг она нужна по таким ценам.
Снижайте до уровня обычного электричества - это уже не плохой доход.
Образно: строишь за 5млн $ и через 10 лет у тебя и станция и 5млн $. Если тариф не меняют, то вообще супер, каждые 5 лет ещё по 5млн.
Т.е. 20% годовых в валюте. Не плохой портфель!
Может при Пете государство могло само построить а не отдавать на распил такие условия разным пройдохам?
Сейчас уже от 30млрд грн в год мы доплачиваем из бюджета за глупую идею.
Сделаем Украину без леса и с бешенной ценой на електроенергию и ета страна станет зеленой и богатой!!!??? генеральный менеджер норвежской NBT Магнуса Йохансена
По словам генерального менеджера норвежской NBT Магнуса Йохансена, компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.
"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становится более зелёной
Конечно.
Украина станет такая же зеленая как Норвегия, где цена на електроенергию 9грн/кВт, а в зимнее время еще дороже потому что електроенергии ветряки не вырабатывают достаточно.
Великі тарифи давали на розвиток альтернативних джерел.
Із збільшенням їх долі можна поступово знижувати тариф.
панели срок службы 10 лет
поставили окупили заработали
и все дальше что меняй панели
затраты прибыли минус