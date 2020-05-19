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Мінекоенерго знизить "зелений тариф", - Буславець

Мінекоенерго знизить

Міністерство енергетики та захисту довкілля в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ПДЕ) близьке до досягнення домовленостей щодо реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Про це повідомила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Обозреватель.

Вона уточнила, що всі варіанти реструктуризації, які перебувають наразі на розгляді, передбачають такі заходи, як:

  • зниження "зеленого" тарифу;
  • введення повної фінансової відповідальності за небаланси;
  • припинення будівництва нових об'єктів у рамках чинної системи підтримки розвитку зеленої генерації;
  • надання системному оператору права безоплатно протягом певної кількості годин обмежувати вироблення "зеленої" електроенергії.

Водночас Буславець не стала деталізувати наявні варіанти, зазначивши, що остаточні умови реструктуризації обговорюватимуться на фінальній дискусії. "На поточному етапі я б утрималася від конкретних цифр і не акцентувала увагу саме на зниженні "зеленого" тарифу з одної простої причини: всі вищеокреслені заходи, які будуть закладені в зміни умов підтримки ВДЕ, так чи інакше призводять до зниження доходів цих станцій", – пояснила в.о. глави Мінекоенерго.

"Підкреслю, що на всі розглянуті заходи інвестори здебільшого згодні, без пролонгації терміну підтримки після 2030 року. Ми будемо намагатися знизити тариф, але водночас не продовжувати термін його дії", – сказала вона, нагадавши, що головним завданням фінальної зустрічі з інвесторами є досягнення домовленостей про добровільну реструктуризацію, щоб уникнути ризиків арбітражних розглядів.

Буславець також додала, що після підписання меморандуму, умови якого ляжуть в основу відповідного законопроєкту щодо врегулювання ситуації, відомство почне обговорювати варіанти погашення перед інвесторами у ВДЕ заборгованості сумою 9 млрд грн, що накопичилася за вироблену електроенергію.

Нагадаємо, 15 травня в Кабінеті міністрів України відбулася зустріч голови уряду Д.Шмигаля з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів у зелену енергетику України з США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.

На думку гравців ринку й профільних асоціацій, переговори минули конструктивно, всі сторони сподіваються підписати меморандум, в якому будуть прописані компромісні рішення, які вигідні державі та не зупинять інвестиції в зелену енергетику.

Раніше в.о. міністерки енергетики Ольга Буславець заявляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проєкти відновлюваної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює проєкт меморандуму для обговорення. Очікується, що в меморандумі будуть прописані умови реструктуризації "зеленого тарифу", будівництва нових станцій та інші положення для сталого розвитку сектору.

За словами генерального менеджера норвезької NBT Магнуса Йогансена, компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабінетом міністрів України, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

"Ми щиро хочемо допомогти Україні зростати, багатіти й ставати більш зеленою. Зараз будуємо проєкт у Херсонській області вартістю 400 млн євро. Однак є ризик в тому, що в разі певних змін ми не зможемо повертати гроші нашим партнерам, і тоді ми вийдемо в дефолт", – сказав він.

Автор: 

Зелений тариф (420) Мінекоенерго (97) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+6
Больше чем уверен, что инвесторы и конечные бенефициары - это люди или компаний Яныковича, Курченка, Ахметова и т.д. Под них тогда и делали эти законы. В трезвом уме сюда не одна компания не зайдет, просто не дадут. А так, всё через офшеры, конечно и на липовых людей.
Снижайте до уровня обычного электричества - это уже не плохой доход.
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19.05.2020 13:12
+5
Минэкоэнерго снизит "зеленый тариф", – Буславец - Цензор.НЕТ 2593
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19.05.2020 12:59
+5
Отмените его вообще нах. Вы хотите чтобы страна загнулась полностью? Уже многие предприятия в том числе мобильная связь и интернет со следующего месяца повышают тарифы на 25% в связи с повышением цены на електроенергию. Дальше пойдут фабрики и заводы повышать цены на свою и так неконкурентоспособную продукцию.
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19.05.2020 13:17
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Минэкоэнерго снизит "зеленый тариф", – Буславец - Цензор.НЕТ 2593
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19.05.2020 12:59 Відповісти
чето я тебя не видел в кандидатах, трепло
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19.05.2020 13:08 Відповісти
гуляй випердок зєбільний
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19.05.2020 13:14 Відповісти
И шо за такой убогий юмор тебе заплатят?
Совсем тролли обленились.....
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19.05.2020 13:26 Відповісти
На 10%!?
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19.05.2020 13:00 Відповісти
все робиться заради використання вугілля.
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19.05.2020 13:02 Відповісти
Дурня.
Ахметов і там, і там стриже бабло.
А СЕС и ВЕС не можуть замінити ТЕЦ, бо працюють не тоді, коли потрібні, а тоді, коли є сонце/вітер.
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19.05.2020 13:12 Відповісти
Вот именно. Закрыть АЕС а потом запустить на полную мощность Ахметовские ветряки и ТЕС. Все враги Украины будут в шоколаде. Кроме украинского народа.
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19.05.2020 13:21 Відповісти
АЕС все одно придется закрывать со временем, так что вся надежда на ТЕЦ, зеленая энергетика себя не оправдывает по таким ценам.

в статье про это и написано ибо нафиг она нужна по таким ценам.
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19.05.2020 16:06 Відповісти
Так ето же Свинарчуки и порохосрать ети *зеленые тарифы* вместе со своим Ахметовым впихнули в Украину. Безпроигрышный бизнес получился. Привозишь китайские ветряки и панели, немецкое оборудование сименс и немецких наладчиков и качаешь с украинского народа бабки до полного уничтожения народа и страны.
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19.05.2020 13:20 Відповісти
Сенс любого бізнесу у зароблянні грошей. Нє ?
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19.05.2020 14:22 Відповісти
А где и в чем здесь бизнес? Здесь воровство и поборы. Бизнес ето то что ты произвел продукт и предлагаешь на рынке его купить. Здесь же ты как гопник вечером подворотне предлагаешь прохожему купить кирпич иначе.... Кроме того здесь еще и незаконно убирают конкурентов, которые предлагают свой товар в 10 раз дешевле.
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19.05.2020 15:14 Відповісти
Не не не. Низзя. Он партнёр самого щирого патриёта!!!
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19.05.2020 13:28 Відповісти
5грн/кВт ето пока еще будет работать АЕС, которая своей низкой себестоимостью електроенергии еще разбавляет золотую енергию Ахметова. А вот когда закроет последняя АЕС вот тогда цены и за 10грн/кВт перевалят. Ахметов ведь станет монополистом и заявит цену которую пожелает. Или отключит рубильник всей стране вместе с мобильной связью и интернетом. Представь в один момент страна погрузилась в темноту и без связи. Такую страну голыми руками можно захватывать и никто не узнает о окупации пока под окнами не появятся росийские танки.
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19.05.2020 13:44 Відповісти
а сколько себестоимость кВт от АЕС и от зеленой энергетики ?
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19.05.2020 16:10 Відповісти
Больше чем уверен, что инвесторы и конечные бенефициары - это люди или компаний Яныковича, Курченка, Ахметова и т.д. Под них тогда и делали эти законы. В трезвом уме сюда не одна компания не зайдет, просто не дадут. А так, всё через офшеры, конечно и на липовых людей.
Снижайте до уровня обычного электричества - это уже не плохой доход.
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19.05.2020 13:12 Відповісти
Максимально быстро развивать солнечную энергетику и ветроэнергетику нам просто необходимо, но конечно не по таким тарифам, навязанными украинскими олигархами,а по тарифам согласованными с европейскими нормами и с европейскими, компаниями. готовыми вкладывать в эти виды украинской энергетики.
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19.05.2020 13:16 Відповісти
Європейські норми предбачать європейські тарифи - 5-10 грн у перерахунку.
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19.05.2020 14:24 Відповісти
Срок окупаемости солнечной станции - 5 лет.
Образно: строишь за 5млн $ и через 10 лет у тебя и станция и 5млн $. Если тариф не меняют, то вообще супер, каждые 5 лет ещё по 5млн.
Т.е. 20% годовых в валюте. Не плохой портфель!
Может при Пете государство могло само построить а не отдавать на распил такие условия разным пройдохам?
Сейчас уже от 30млрд грн в год мы доплачиваем из бюджета за глупую идею.
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19.05.2020 14:49 Відповісти
А освобождение от газовой зависимости, от угрозы экологии, здоровью граждан Украины ,уже подорванному чернобыльской катастрофой -сколько стоит? Вообще сколько стоит Ваше здоровье? Солнечная энергетика и ветроэнергетика. электромобили - это выход в новый экологически чистый мир, за которым будущее. Это что глупая идея? Неужели глупым является весь цивилизованный мир,который уже идет этим путем?
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19.05.2020 16:18 Відповісти
Отмените его вообще нах. Вы хотите чтобы страна загнулась полностью? Уже многие предприятия в том числе мобильная связь и интернет со следующего месяца повышают тарифы на 25% в связи с повышением цены на електроенергию. Дальше пойдут фабрики и заводы повышать цены на свою и так неконкурентоспособную продукцию.
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19.05.2020 13:17 Відповісти

Сделаем Украину без леса и с бешенной ценой на електроенергию и ета страна станет зеленой и богатой!!!??? генеральный менеджер норвежской NBT Магнуса Йохансена
По словам генерального менеджера норвежской NBT Магнуса Йохансена, компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становится более зелёной

Конечно.
Украина станет такая же зеленая как Норвегия, где цена на електроенергию 9грн/кВт, а в зимнее время еще дороже потому что електроенергии ветряки не вырабатывают достаточно.
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19.05.2020 13:28 Відповісти
Какие к ****й матери инвесторы? Кого вы называете инвесторами? Уродов которые не платят ни копейки налогов завозят в Украину китайское оборудование и немецких специалистов и устанавливают ветряки а потом качают из Украины деньги по 10-кратному тарифу? В чем их бл***дь инвестиции? Ето все равно что привезти в африку свой насос и трубы и откачивать из ее земель нефть, и рассказывать африканцам что ето были инвестиции, при етом чтобы африканцы еще и платили за то что откачивают ихнюю нефть.
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19.05.2020 13:38 Відповісти
здесь в высокой цене электроэнергии обвиняли зелёную энергетику : 8% её мощности это 20% в в плате за всю электроэнергию.И что наша электроэнергия дороже забугорной в два раза.Т.е. на 100%. Какая то нестыковка с процентами.Скорее всего зелёную энергетику задавят а цену электроэнергии кодлан Коломойского всё равно повысит.
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19.05.2020 14:00 Відповісти
Навіщо такі крайнощі.
Великі тарифи давали на розвиток альтернативних джерел.
Із збільшенням їх долі можна поступово знижувати тариф.
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19.05.2020 14:27 Відповісти
Із збільшенням їх долі можна поступово знижувати тариф./Частка зеленої енергетики дійсно буде зростати.Через виведення з експлуатації зношених енергоблоків. А щось подешевшати при кодлані Коломойского не може в принципі.
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19.05.2020 15:16 Відповісти
ветровая ещё кое как
панели срок службы 10 лет
поставили окупили заработали
и все дальше что меняй панели
затраты прибыли минус
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19.05.2020 14:32 Відповісти
Деградация нормальных панелей 1% в год.
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19.05.2020 14:53 Відповісти
ведомство приступит к обсуждению вариантов погашения перед инвесторами в ВИЭ накопившейся задолженности в сумме 9 млрд грн за произведенную электроэнергию.- а вот и оплата за снижение тарифа..Овощ скостерил (реструктизировал-наварив)25 лярдов, ента тоже норовит тем же путем 9 лярдов списать ...
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19.05.2020 15:00 Відповісти
А освобождение от газовой зависимости, от угрозы экологии и здоровью граждан Украины ,уже подорванному чернобыльской катастрофой -сколько стоит? Вообще сколько стоит Ваше здоровье? Солнечная энергетика и ветроэнергетика. электромобили - это выход в новый экологически чистый мир, за которым будущее. Это что глупая идея? Неужели глупым является весь цивилизованный мир,который уже идет этим путем? Я всегда знал,что самые "умные люди" живут в Украине, особенно в ВР.
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19.05.2020 16:21 Відповісти
Нарід, а вам не здається, що в ситуації що склалась винуваті всі: і совкове юго-восточноє бидло, яке завжди хотіло в першу чергуковбаси по 2.20 і "пофігісти" і активна частина населення, яка замість того щоб зразу бити кувалдою по голові тих хто говорив про братський козломордий народ, пробували словами їх переконати. От і маємо те що маємо з СивоХАМи на чолі.
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19.05.2020 17:07 Відповісти
Все робиться для того, щоб знову купувати вугілля у кацапів. Навіщо нам енергія сонця і вітру?
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19.05.2020 17:41 Відповісти
 
 