Мінекоенерго знизить "зелений тариф", - Буславець

Міністерство енергетики та захисту довкілля в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ПДЕ) близьке до досягнення домовленостей щодо реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Про це повідомила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Обозреватель.

Вона уточнила, що всі варіанти реструктуризації, які перебувають наразі на розгляді, передбачають такі заходи, як:

зниження "зеленого" тарифу;

введення повної фінансової відповідальності за небаланси;

припинення будівництва нових об'єктів у рамках чинної системи підтримки розвитку зеленої генерації;

надання системному оператору права безоплатно протягом певної кількості годин обмежувати вироблення "зеленої" електроенергії.

Водночас Буславець не стала деталізувати наявні варіанти, зазначивши, що остаточні умови реструктуризації обговорюватимуться на фінальній дискусії. "На поточному етапі я б утрималася від конкретних цифр і не акцентувала увагу саме на зниженні "зеленого" тарифу з одної простої причини: всі вищеокреслені заходи, які будуть закладені в зміни умов підтримки ВДЕ, так чи інакше призводять до зниження доходів цих станцій", – пояснила в.о. глави Мінекоенерго.

"Підкреслю, що на всі розглянуті заходи інвестори здебільшого згодні, без пролонгації терміну підтримки після 2030 року. Ми будемо намагатися знизити тариф, але водночас не продовжувати термін його дії", – сказала вона, нагадавши, що головним завданням фінальної зустрічі з інвесторами є досягнення домовленостей про добровільну реструктуризацію, щоб уникнути ризиків арбітражних розглядів.

Буславець також додала, що після підписання меморандуму, умови якого ляжуть в основу відповідного законопроєкту щодо врегулювання ситуації, відомство почне обговорювати варіанти погашення перед інвесторами у ВДЕ заборгованості сумою 9 млрд грн, що накопичилася за вироблену електроенергію.

Нагадаємо, 15 травня в Кабінеті міністрів України відбулася зустріч голови уряду Д.Шмигаля з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів у зелену енергетику України з США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.

На думку гравців ринку й профільних асоціацій, переговори минули конструктивно, всі сторони сподіваються підписати меморандум, в якому будуть прописані компромісні рішення, які вигідні державі та не зупинять інвестиції в зелену енергетику.

Раніше в.о. міністерки енергетики Ольга Буславець заявляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проєкти відновлюваної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює проєкт меморандуму для обговорення. Очікується, що в меморандумі будуть прописані умови реструктуризації "зеленого тарифу", будівництва нових станцій та інші положення для сталого розвитку сектору.

За словами генерального менеджера норвезької NBT Магнуса Йогансена, компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабінетом міністрів України, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

"Ми щиро хочемо допомогти Україні зростати, багатіти й ставати більш зеленою. Зараз будуємо проєкт у Херсонській області вартістю 400 млн євро. Однак є ризик в тому, що в разі певних змін ми не зможемо повертати гроші нашим партнерам, і тоді ми вийдемо в дефолт", – сказав він.