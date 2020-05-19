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Повышение тарифов "Укрзализныци" обвалит украинский экспорт, - Гройсман

Повышение тарифов

Если "Укрзализныця" повысит тарифы на грузовые перевозки, украинские экспортеры потеряют позиции на мировых рынках из-за неконкурентоспособности.

 Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

"Рынки, куда мы продаем, международные, они упали сейчас, цены упали. Теперь в структуре формирования цены на металл, на руду, на аграрную продукцию перевозка, часть транспортная имеет огромное значение. Если только железная дорога сейчас повысит тариф на перевозку единицы товара, мы вылетим вообще с международных рынков, так как мы будем неконкурентны", - пояснил Гройсман.

По его мнению, "Укрзализныця" не должна повышать тарифы в кризис, поскольку это приведет к ухудшению состояния экспортоориентированных предприятий, а сотни тысяч их работников могут потерять работу.

"Я категорически против любого повышения сейчас в кризис. Если они будут повышены, наш экспорт резко упадет, и люди, сотни этих тысяч и миллионы людей опять-таки могут, какая-то часть из них, потерять работу", - сказал Гройсман.

По его словам, "Укрзализныця" должна найти другие пути для повышения собственной эффективности, а не вызывать коллапс в экспортоориентированных отраслях экономики.

"Если они будут так бездумно делать, мы получим огромный коллапс и в железной дороге, и в экспортно ориентированных отраслях. Этого делать нельзя. Укрзализныце нужно по-другому формировать свою эффективность ", - отметил экс премьер.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, подчеркнув, что это приведет к удорожанию их продукции и потере конкурентоспособности на мировых рынках.

Вместе с тем президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров считает, что государство должно предложить пакет стимулирования экономики во время кризиса, включая снижение тарифов на грузовые перевозки по железной дороге.

Автор: 

тарифы (1854) Укрзализныця (2743) Гройсман (4832)


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Топ комментарии
+3
о, нарешті і визначний реформатор галактичного масштабу подав голос..
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19.05.2020 14:49
+3
Оо зелькина шавка с будки вылезла! Иди не мокни зря!
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19.05.2020 14:53
+3
Приходит очередной менеджер и начинает думать как бы повысить прибыль чтоб получить премию, и конечно ничего более умного чем тупо поднять тарифы не придумывает.
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19.05.2020 14:55
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о, нарешті і визначний реформатор галактичного масштабу подав голос..
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19.05.2020 14:49 Ответить
Оо зелькина шавка с будки вылезла! Иди не мокни зря!
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19.05.2020 14:53 Ответить
Скоро будете Гросю в зад целовать...
Підвищення тарифів "Укрзалізниці" обвалить український експорт, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4664
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19.05.2020 15:14 Ответить
Здається рабство відмінили вже давненько, але негативна селекція усе дається в знаки..рабу завжди хочеться когось цілувати у тухес..🤪
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19.05.2020 15:21 Ответить
У меня то все хорошо, а вот большинству ЗЕфанатов скоро придется снять масочки, и сразу начать вылизывать задницы, и с пола доедать, впрочем им не привыкать.
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19.05.2020 17:42 Ответить
Звісно, усьо харашо, тому що "правильно" голосував..шо не фанат петі, то мільйонер..тут колись так кацапи понтувались..усі поголівно були багатіями та счаствимиви власниками акцій газпрому..
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19.05.2020 17:52 Ответить
В мире все справедливо, каждому свое. И люди в разгар войны поставившие над собой клоуна, получат все сполна...
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19.05.2020 17:56 Ответить
Розгар був у 2014-15..та ніякої справедливості не існує..петя повинен був піти..а от вибір наступника, то вже окрема та не дуже весела історія..
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19.05.2020 18:03 Ответить
И про тухес ты не спроста? Тоже жидовин квартальный?
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19.05.2020 17:44 Ответить
Трохи більше року тому мене за це слово банили..але часи змінились..
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19.05.2020 17:54 Ответить
Это как в анекдоте, Холмс курить не бросил, а Ватсон к трубке стал привыкать.
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19.05.2020 17:55 Ответить
Не бачу аналогій..дещо змінилось ставлення адмінів до слів пов'язаних з ієгудим..
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19.05.2020 18:05 Ответить
О Грося вылез, давно его видно не было.))
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19.05.2020 14:52 Ответить
Подумал, что мерещиться, а нет
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19.05.2020 14:55 Ответить
Приходит очередной менеджер и начинает думать как бы повысить прибыль чтоб получить премию, и конечно ничего более умного чем тупо поднять тарифы не придумывает.
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19.05.2020 14:55 Ответить
Так на более умное мозги нужно, а тут старый принцип - хочешь больше денег, повышай тарифы. И это при том, что УЗ итак постоянно теряет клиентов.
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19.05.2020 21:57 Ответить
Будут больше возить автотранспортом
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19.05.2020 15:00 Ответить
мелочь можно и автотранспортом, но серьезные поставки автотранспорт не осилит.
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19.05.2020 15:44 Ответить
Правильно, потому часть игроков просто уйдёт, экономика потеряет деньги и рабочие места, упадёт экспорт. Зато УЗ сможет показать прибыль.
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19.05.2020 21:58 Ответить
Не всегда можно вот так перейти на автотранспорт, тем более в стране где беда с дорогами. Но так бывает, когда госмонополист хочет любым способом увеличить свой доход, а привлекать новых клиентов или рационализировать расходы трудно.
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19.05.2020 22:01 Ответить
Кстати, один из лучших премьер министров, что у нас были.
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19.05.2020 15:04 Ответить
Точно. При нём тарифы росли, как грибы после дождя.
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19.05.2020 15:05 Ответить
Ой, и кто же это говорит? Тот, при ком тарифы росли чуть ли не ежемесячно?
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19.05.2020 15:04 Ответить
одумался мужик, понял, что вел неправильную политику, вот реабилитируется) возьмем обратно?
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19.05.2020 22:27 Ответить
О ТАК ВОТ КТО НА ВАГОНАХ ЗАСЕЛ !?)
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19.05.2020 15:17 Ответить
При пете и гройсманеигаз был по 8550 гр тысяча кубов.Сейчас 3700 гр.Гройсманиобещал газ по 12000 гр....
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19.05.2020 15:32 Ответить
Грося та йди вже труселя продавай, ринки відкрили!
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19.05.2020 16:25 Ответить
Ахахах, а Грося сам-то забыл, как при нём тарифы повышали без каких-либо обоснований? Ты ж эту фигню и начал, а зелёные просто продолжили. Вы убиваете украинский экспорт уже сколько лет и при чём весьма успешно. Сделали из УЗ кормушку для властьимущих.
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19.05.2020 21:55 Ответить
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!

Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
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19.05.2020 22:17 Ответить
мысли правильные, но слышать их из уст бывшего премьера, мягко говоря улыбнуло, оказывается высокие должности затуманивают разум)
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19.05.2020 22:25 Ответить
 
 