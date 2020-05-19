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Підвищення тарифів "Укрзалізниці" обвалить український експорт, - Гройсман

Підвищення тарифів

Якщо "Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажні перевезення, українські експортери втратять позиції на світових ринках через неконкурентоздатність.

Про це заявив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ринки, куди ми продаємо, міжнародні, вони впали зараз, ціни впали. Тепер у структурі формування ціни на метал, на руду, на аграрну продукцію, перевезення, частина транспортна має величезне значення. Якщо тільки залізниця зараз підвищить тариф на перевезення одиниці товару, ми вилетимо взагалі з міжнародних ринків, тому що ми будемо неконкурентні", - пояснив Гройсман.

На його думку, "Укрзалізниця" не має підвищувати тарифи в кризу, оскільки це призведе до погіршення стану експортоорієнтованих підприємств, а сотні тисяч їхніх працівників можуть втратити роботу.

"Я категорично проти будь-якого підвищення зараз, у кризу. Якщо вони будуть підвищені, наш експорт різко впаде, і люди, сотні тисяч і мільйони людей знову-таки можуть, якась частина з них, втратити роботу", - сказав Гройсман.

За його словами, "Укрзалізниця" має знайти інші шляхи для підвищення власної ефективності, а не спричиняти колапс в експортоорієнтованих галузях економіки.

"Якщо вони будуть так бездумно робити, ми отримаємо величезний колапс і в залізниці, і в експортноорієнтованих галузях. Цього робити неможна. Залізниці потрібно по-іншому формувати свою ефективність", - наголосив експрем’єр.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Своєю чергою народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їхньої продукції і втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

Водночас президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров вважає, що держава має запропонувати пакет стимулювання економіки під час кризи, що включає зниження тарифів на вантажні перевезення залізницею.

Автор: 

тарифи (1998) Укрзалізниця (6821) Гройсман (5614)


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Топ коментарі
+3
о, нарешті і визначний реформатор галактичного масштабу подав голос..
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19.05.2020 14:49
+3
Оо зелькина шавка с будки вылезла! Иди не мокни зря!
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19.05.2020 14:53
+3
Приходит очередной менеджер и начинает думать как бы повысить прибыль чтоб получить премию, и конечно ничего более умного чем тупо поднять тарифы не придумывает.
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19.05.2020 14:55
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о, нарешті і визначний реформатор галактичного масштабу подав голос..
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19.05.2020 14:49 Відповісти
Оо зелькина шавка с будки вылезла! Иди не мокни зря!
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19.05.2020 14:53 Відповісти
Скоро будете Гросю в зад целовать...
Підвищення тарифів "Укрзалізниці" обвалить український експорт, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4664
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19.05.2020 15:14 Відповісти
Здається рабство відмінили вже давненько, але негативна селекція усе дається в знаки..рабу завжди хочеться когось цілувати у тухес..🤪
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19.05.2020 15:21 Відповісти
У меня то все хорошо, а вот большинству ЗЕфанатов скоро придется снять масочки, и сразу начать вылизывать задницы, и с пола доедать, впрочем им не привыкать.
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19.05.2020 17:42 Відповісти
Звісно, усьо харашо, тому що "правильно" голосував..шо не фанат петі, то мільйонер..тут колись так кацапи понтувались..усі поголівно були багатіями та счаствимиви власниками акцій газпрому..
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19.05.2020 17:52 Відповісти
В мире все справедливо, каждому свое. И люди в разгар войны поставившие над собой клоуна, получат все сполна...
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19.05.2020 17:56 Відповісти
Розгар був у 2014-15..та ніякої справедливості не існує..петя повинен був піти..а от вибір наступника, то вже окрема та не дуже весела історія..
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19.05.2020 18:03 Відповісти
И про тухес ты не спроста? Тоже жидовин квартальный?
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19.05.2020 17:44 Відповісти
Трохи більше року тому мене за це слово банили..але часи змінились..
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19.05.2020 17:54 Відповісти
Это как в анекдоте, Холмс курить не бросил, а Ватсон к трубке стал привыкать.
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19.05.2020 17:55 Відповісти
Не бачу аналогій..дещо змінилось ставлення адмінів до слів пов'язаних з ієгудим..
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19.05.2020 18:05 Відповісти
О Грося вылез, давно его видно не было.))
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19.05.2020 14:52 Відповісти
Подумал, что мерещиться, а нет
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19.05.2020 14:55 Відповісти
Приходит очередной менеджер и начинает думать как бы повысить прибыль чтоб получить премию, и конечно ничего более умного чем тупо поднять тарифы не придумывает.
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19.05.2020 14:55 Відповісти
Так на более умное мозги нужно, а тут старый принцип - хочешь больше денег, повышай тарифы. И это при том, что УЗ итак постоянно теряет клиентов.
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19.05.2020 21:57 Відповісти
Будут больше возить автотранспортом
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19.05.2020 15:00 Відповісти
мелочь можно и автотранспортом, но серьезные поставки автотранспорт не осилит.
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19.05.2020 15:44 Відповісти
Правильно, потому часть игроков просто уйдёт, экономика потеряет деньги и рабочие места, упадёт экспорт. Зато УЗ сможет показать прибыль.
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19.05.2020 21:58 Відповісти
Не всегда можно вот так перейти на автотранспорт, тем более в стране где беда с дорогами. Но так бывает, когда госмонополист хочет любым способом увеличить свой доход, а привлекать новых клиентов или рационализировать расходы трудно.
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19.05.2020 22:01 Відповісти
Кстати, один из лучших премьер министров, что у нас были.
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19.05.2020 15:04 Відповісти
Точно. При нём тарифы росли, как грибы после дождя.
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19.05.2020 15:05 Відповісти
Ой, и кто же это говорит? Тот, при ком тарифы росли чуть ли не ежемесячно?
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19.05.2020 15:04 Відповісти
одумался мужик, понял, что вел неправильную политику, вот реабилитируется) возьмем обратно?
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19.05.2020 22:27 Відповісти
О ТАК ВОТ КТО НА ВАГОНАХ ЗАСЕЛ !?)
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19.05.2020 15:17 Відповісти
При пете и гройсманеигаз был по 8550 гр тысяча кубов.Сейчас 3700 гр.Гройсманиобещал газ по 12000 гр....
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19.05.2020 15:32 Відповісти
Грося та йди вже труселя продавай, ринки відкрили!
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19.05.2020 16:25 Відповісти
Ахахах, а Грося сам-то забыл, как при нём тарифы повышали без каких-либо обоснований? Ты ж эту фигню и начал, а зелёные просто продолжили. Вы убиваете украинский экспорт уже сколько лет и при чём весьма успешно. Сделали из УЗ кормушку для властьимущих.
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19.05.2020 21:55 Відповісти
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!

Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
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19.05.2020 22:17 Відповісти
мысли правильные, но слышать их из уст бывшего премьера, мягко говоря улыбнуло, оказывается высокие должности затуманивают разум)
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19.05.2020 22:25 Відповісти
 
 