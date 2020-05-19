Перспективные планы формирования громад будут утверждены на этой неделе, - Минрегионразвития

Кабинет министров намерен на текущей неделе утвердить перспективные планы формирования громад во всех оставшихся областях, сообщили в Министерстве развития громад и территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минрегиона.

"Надеемся, что на этой неделе правительство утвердит перспективные планы формирования громад уже всех областей. Это финальные решения, которые должны стать основой для будущего административно-территориального устройства базового уровня", - отмечается в информации.

Отмечается, что после утверждения перспективных планов правительство отдельным решением должно утвердить административные центры и территории общин, как предусмотрено законом.

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"После этого будут приняты финальные решения правительства о субрегиональном уровне - ликвидации старых и создании новых районов. Затем, чтобы разграничить полномочия, нужно будет принимать новые редакции базовых законов "О местном самоуправлении в Украине" и "О местных государственных администрациях". А чтобы подкрепить полномочия финансами, необходимо будет вносить изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы", - отмечают в министерстве.

Минрегион рассчитывает, что до конца года удастся завершить процесс формирования всей нормативной базы, которая позволит перейти к децентрализованной системе построения власти в стране.

Как сообщалось, Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Закарпатской областей.

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Всеукраинская ассоциация объединенных территориальных громад (ОТГ) выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад областей.

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОС) призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.

Кроме того, уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявлял, что намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад, и что он считает, что этот процесс будет пролонгирован. Позже, он выразил другое мнение, заявив, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению, и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.

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