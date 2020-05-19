Перспективні плани формування громад будуть затверджені на цьому тижні, - Мінрегіонрозвитку

Кабінет міністрів має намір на цьому тижні затвердити перспективні плани формування громад в решті областей, повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінрегіону.

"Сподіваємося, що на цьому тижні уряд затвердить перспективні плани формування громад уже усіх областей. Це фінальні рішення, які мають стати основою для майбутнього адміністративно-територіального устрою базового рівня", - наголошується в інформації.

Зазначається, що після затвердження перспективних планів Уряд окремим рішенням має затвердити адміністративні центри і території громад, як передбачено законом.

"Після цього будуть прийняті фінальні рішення Уряду стосовно субрегіонального рівня – ліквідації старих і утворення нових районів. Потім, щоб розмежувати повноваження, потрібно буде приймати нові редакції базових законів "Про місцеве самоврядування в Україні" і "Про місцеві державні адміністрації". А щоб підкріпити повноваження фінансами, необхідно буде вносити зміни до Бюджетного і Податкового кодексів", – зазначають у міністерстві.

Мінрегіон розраховує, що до кінця року вдасться завершити процес формування усієї нормативної бази, яка дасть можливість перейти до децентралізованої системи побудови влади в країні.

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Як повідомлялося, Кабмін вже затвердив перспективні плани формування територій громад Житомирської, Миколаївської, Харківської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Луганської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Черкаської, Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської та Закарпатської областей.

Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад (ОТГ) виступає за збереження 127 існуючих ОТГ у процесі остаточного затвердження планів формування громад областей.

Українська асоціація районних та обласних рад (УАРОР) закликає центральну владу врегулювати можливі порушення при проведенні реформи децентралізації, зокрема, при укрупненні районів і ліквідації райрад.

Крім того, уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко заявляв, що намічається дуже серйозний скандал із питання перспективних планів об'єднаних територіальних громад, і що він вважає, що цей процес буде пролонговано. Пізніше, він висловив іншу думку, заявивши, що реформа децентралізації в Україні йде до логічного завершення, і впевнений, що її вдасться завершити найближчим часом.

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