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Новости Санкции против России
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Россия пытается снять с себя санкции, действуя через СНГ, - СМИ

Россия пытается снять с себя санкции, действуя через СНГ, - СМИ

Российская Федерация пытается снять с себя западные санкции действуя через Содружество независимых государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Модератор.

Ранее стратегия России в данном вопросе заключалась в проведении масштабной информационной кампании по всему миру с хештегом "санкции мешают бороться с коронавирусом", с тем, чтобы склонить на свою сторону отдельные европейские страны — в том числе, и за счет оказания гуманитарной помощи пострадавшей от COVID-19 Италии. Также Москвой была предпринята попытка протолкнуть резолюцию о желательности снятия санкций через ООН.

Но, несмотря на все предпринятые усилия, Россия получила отказ. Это было вполне обоснованно: ведь санкции были, в числе прочего, введены из-за российской агрессии против Украины, которую несмотря на пандемию, Москва прекращать не собирается. Более того, ни одна из введенных санкций никоим образом не касается поставок в Россию гуманитарных грузов, медикаментов или продовольственных товаров, так что аргументы Кремля не выдерживали никакой критики. Неудивительно, что России не помогло даже заявление генерального секретаря ООН А.Гутерриша, сделанное им в поддержку снятия санкций.

Неудача привела Кремль к изменению тактики давления на Запад. Теперь в качестве инициатора отмены санкций планируется использовать подконтрольную России площадку Содружества независимых государств (СНГ).

По информации полученной из дипломатических источников, Москва предложила главам стран СНГ выступить с совместным заявлением в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица

Подтверждением подлинности полученного документа стало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в ходе пресс-конференции заявил, что тема борьбы с COVID-19 будет основной на заседании глав правительств стран — членов СНГ 29 мая.

Что позволяет считать это заявление очередной попыткой отмены санкций?

Кроме правильных в целом слов об опасности, которая возникла в результате пандемии COVID-19, особое внимание заслуживает концовка документа, ради которой он, вероятно, и писался: "призываем все страны мира к отказу от торговых войн, принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций и других мер экономического давления или принуждения со стороны одних государств в отношении других. Подтверждаем наше намерение добиваться свободных, справедливых, недискриминационных, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для торговли и инвестиций". Фактически это и есть призыв к отмене санкций.

Поражают масштабы цинизма писавших это. Ведь именно Россия уже много лет использует, как они сами это называют "энергетическую дипломатию" для давления на страны как бывшего СССР, так и Запада. Кроме того, большинство торговых войн в рамках постсоветского пространства были инициированы именно РФ и многие из них продолжаются до сих пор, что прямо свидетельствует о том, что сам Кремль широко использует де-факто санкционную политику, и от использования её как "права сильного", во всех случаях, когда такое возможно, отказываться не собирается.

Также читайте: Санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения ею Минских соглашений, - Боррель

С большой долей вероятности это заявление будет принято во время анонсированного Сергеем Лавровым заседания глав правительств СНГ в Минске29 мая, ведь, как уже сказано, эта организация практически полностью подконтрольна Москве. Его принятие станет яркой иллюстрацией того, как Россия оказывает давление на постсоветские страны — и не собирается отказываться от этой практики, вне зависимости от ситуации с COVID-19 в мире.

Здесь уместно ещё раз перечислить причины, по которым против России были введены санкции. Это: агрессия против Украины, сбитый Боинг МН-17, поддержка режима Асада в Сирии, вмешательство спецслужб РФ в американские выборы, отравление в Солсбери.

Этот список включает далеко не все доказанные международные преступления Кремля. Попытка российской разведки организовать переворот Черногории, поддержка сепаратизма в Каталонии и Шотландии, постоянные хакерские атаки на различные европейские институты – вот далеко не полный перечень российских преступлений, санкций за которые не последовало. Возможно, эта безнаказанность и подвигла Кремль на попытки оказать давление на Запад в санкционном вопросе – в Москве всегда путали толерантность со слабостью.

Также читайте: Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия

Между тем, снять с себя санкции России очень легко: их снятие обусловлено выполнением вполне конкретных требований, законных, разумных и справедливых. Но Москва предпочитает уклоняться от их выполнения и манипулировать мировой пандемией для достижения своих целей.

Автор: 

россия (95361) санкции (11257) СНГ (426)


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Топ комментарии
+15
СМИ: Россия пытается снять с себя санкции действуя через СНГ - Цензор.НЕТ 8388
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19.05.2020 20:44
+11
СМИ: Россия пытается снять с себя санкции действуя через СНГ - Цензор.НЕТ 2701
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19.05.2020 20:30
+9
Общаясь с кацапами на форумах, все сильнее приходит мысль, что паРаше жопа. Они уже совсем по другому себя ведут. Силенки уплывают, бабло тоже. Все ждут развязку
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19.05.2020 20:32
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СМИ: Россия пытается снять с себя санкции действуя через СНГ - Цензор.НЕТ 2701
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19.05.2020 20:30 Ответить
НІ,це ПЄтя Бізнес-Партнер Медведчука... тому так і не подав ноту МЗС про припинення членства в СНД
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19.05.2020 21:29 Ответить
Чего? А КОГДА это Украина была членом СНГ?)))
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19.05.2020 22:06 Ответить
Ну звідки ж ви -забанені в гуглі ідіоти беретесь...?
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19.05.2020 23:15 Ответить
***!
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19.05.2020 22:25 Ответить
Зеля перший зняв з рашиздів санкції, бо вони нібито допомагали боротись нам з коронавірусом.
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19.05.2020 20:30 Ответить
..Зеля то фуфло ......але ну які санкції він зняв !?
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19.05.2020 20:38 Ответить
Российского бизнесмена Алексея Федорычева исключили из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, которым он ввел в действие решение СНБО, передает "https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/novosti/zelenskiy-snyal-sanktsii-s-rossiyskogo-biznes-partnera-stavnitsera ЛИГА ".
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19.05.2020 20:44 Ответить
электричество купил
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19.05.2020 21:03 Ответить
Вроде как електричество Петя первый начал у Рашки покупать после 2014 года. А так же поставлял електричество в окупированный крым вплоть до конца 2015 года.
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19.05.2020 21:10 Ответить
Своє "вродє" запхни кудись... Ми електроенергію "при "Петі", навпаки - продавали...
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20.05.2020 04:56 Ответить
Этот "дмитрик" - кацапское лайно, 5 лет топил против Пороха. Сейчас Наркомана защищает.
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19.05.2020 23:14 Ответить
"призываем все страны мира к отказу от торговых войн, ..... намерение добиваться свободных, справедливых, недискриминационных, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для торговли и инвестиций"

коняка бредит !
войны только начинаются, сейчас
"Каждый только за себя !"
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19.05.2020 21:01 Ответить
Общаясь с кацапами на форумах, все сильнее приходит мысль, что паРаше жопа. Они уже совсем по другому себя ведут. Силенки уплывают, бабло тоже. Все ждут развязку
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19.05.2020 20:32 Ответить
Ну хоть куриные окорочка , у себя наладили ??
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19.05.2020 21:08 Ответить
Все верно)) Если сравнивать их с 14-м годом, то они уже совсем другие))) Раньше они хорохорились и угрожали, что весь мир поставят раком))) А сейчас....Как говорил Горький Лук, кацап должен привыкнуть, что его посылают на хрен, и он должен с этим смирится и идти куда послали))) По ходу они уже привыкли...)))))
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19.05.2020 22:14 Ответить
То вам жиж паскудам санкціі в кайф !?! Нас рать ? Чи як ?
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19.05.2020 20:34 Ответить
Как там у кацапья .... #короновирус наш !!!! Даже болячка борется с скрепофилами
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19.05.2020 20:38 Ответить
СМИ: Россия пытается снять с себя санкции действуя через СНГ - Цензор.НЕТ 8388
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19.05.2020 20:44 Ответить
5. підписав Указ,про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.
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19.05.2020 20:48 Ответить
Так на московії з телевізора казали, що коронавірус пелеплигнув "нєобьятную", не страшний, звичане ГРВІ, зроблений для заробляння бабла і т.д. А санкції взагалі на користь! Он "Іскандери" регочуть, а це (сміх), як відомо, подовжує життя. Що ж вони репетують про зняття? "Умом Росію нє понять", при чому самім московитам
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19.05.2020 20:44 Ответить
Потуги кацапа... Должно быть стыдно но вынужден
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19.05.2020 20:49 Ответить
Хрен вам. Кацапы живут в другой реальности. Думают,как в своей рашке, отвлек от проблемы,и можно дальше гопничать. Не могут понять,сцуки,что конкретные санкции наложены за конкретные деяния (преступления). И все расчитывают,что на Западе и в США сидят глупыши и простачки,которые "на фоне коронавируса" сейчас все простят плешивому.
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19.05.2020 20:49 Ответить
-А из фашистского логова построенного в 14 веке монголо -татарами кацапского кремля постоянно стал раздаваться ужасный звериный рёв. Это кровавый фашист мордвин ...уйло со своей приближённой сворой бандитов, они жутко воют -ТРАМПУШКА СОКОЛИК ТЫ НАШ ЯСНАЙ, ДА ГОЛУБЬ НАШ СЯЗАКРЫЛАЙ,"О избавитель ты Наш! О спаситель ты Наш! Будь благословен к нам рабам твоим казламордым к тебе благосклонным! Памаги Радимой, памаги нам фашистам, отмени санкции !!! Но Трамп как бы там не было он в отличии от этого кровавого фашиста маньяка ...уйла всё таки республиканец. Но а самое главное что в Конгрессе и Сенате США тоже в отличии от полностью профашистской не легитимной кацапской Думы совершенно нет фашистов. Так что справедливые санкции против проклятой кровавой ********* этой фашистской лапотной паРаши в том числе и за её кровавые оккупационные - захватнические войны. И как бы жутко не выли проклятые кремлёвские фашисты про коронавирус, они будут только ужесточатся.
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19.05.2020 21:10 Ответить
Короче , американских куриных окорочков кацапам не видать . (( Будут кушать брагу изпод кровати черпая кружкой . ... . ( Такое наблюдал мой брат будучи офицером в забво ) . ))
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19.05.2020 20:54 Ответить
-
Контр-санкции !!! Но и кровавый ...уйло и фашистский Совет Безопасности лапотной паРаши они не только умоляют снять санкции, но и приняли секретный план ответных якобы убийственных контр-санкций». Он состоит в том что в ответ будут строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США. «Также кремлём было решено нанести смертельный удар экономике всех враждебных а это все видные мировые страны. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) вонючие кацапские ватники, портянки и обоссаные портки и лапти ручного плетения». А ещё лапотная ********* паРаша намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда середины прошлого века, и о том что её пускай даже и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты, они всё таки могут взлететь и при этом даже не взорваться на старте. И не исключено что они может даже, ну хоть куда нибудь но долететь и не упасть раньше, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взорвутся?
Виват лапотной фашистской ********* паРаши, паРаша победит !!!
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19.05.2020 21:00 Ответить
Взагалі-то, санкції можуть зняти лише ті, хто їх наклав!
А наразі виходить, що рососія займається політичним ананізмом
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19.05.2020 21:05 Ответить
Ситуация в Дагестане с коронавирусом, чтоб не возникало потом ни у кого вопросов:носить Маску или нет, соблюдать дистанцию или нет
https://youtu.be/8ojnsV-oD6Q
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19.05.2020 21:07 Ответить
Канал "Личное мнение" название видео "Дагестан умирает"
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19.05.2020 21:08 Ответить
це не в цю тему.
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19.05.2020 21:23 Ответить
То-то заметно что Козак и Ермак забегали в Берлин и о чем то шепчутся, видимо готовят совместное заявление до 29 мая, мол Рашка и Украина договорились и санкции можно смягчить
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19.05.2020 21:08 Ответить
ALEX из SUROVV ым перешептались и до сих пор о чём-то шепчутся между собой . А караван идёт .
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19.05.2020 21:31 Ответить
Пусть вернёт Крым !!!
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19.05.2020 21:12 Ответить
Тогда хутину ГААГУ !!!
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19.05.2020 21:24 Ответить
В Гааге уже скахали, что вешение территориальных вопросов, вне их компетенции
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19.05.2020 21:28 Ответить
А мы его как кровавого убийцу осудим
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19.05.2020 21:30 Ответить
)))
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19.05.2020 21:37 Ответить
Вам с неизвестным флагом для общего развития - а то вы явно пропустили события 😀😏😏

https://youtu.be/1Q54t3-3ZaE
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19.05.2020 21:45 Ответить
Того про кого песня . Ла ла ла Ла ла ла ла
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19.05.2020 22:14 Ответить
Милошевич - убийца , как впрочем и все сербы
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19.05.2020 22:26 Ответить
Жто у Вас в голове зеркальная ситуация , как и у всех кацапов
Сербы и Первую Мировую войну развязали, и императора Австрии убили , и сегодня воюют за лугандон. Слава Богу что от них отошли нормальные страны - Словения, Хорватия и др
ТАК ШО НЕЧЕГО ТУТ КАЦАПСКИЕ МЫСЛИ ТОЛКАТЬ
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19.05.2020 22:32 Ответить
У него "Страна "ЗнаковопРоссия"...
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20.05.2020 04:59 Ответить
Важной вехой для СНГ стало http://www.cis.minsk.by/foto/pages/174/54b12631d1acc.pdf предоставление ему Генеральной Ассамблеей ООН в марте 1994 годаhttp://cis.minsk.by/page/show?id=11328 статуса наблюдателя . Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (19 апреля 1994 года).

Що ттаке заява СНГ -це лише заява групи лідерів учасників НЕДЕРЖАВНОГО об"єднання.. типу Асеан чи "Британської Співдружності"... Це нижче рівня країни - члена Радбезу ООН,яким є росія...
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19.05.2020 21:22 Ответить
А Украине санкции полезны?
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19.05.2020 21:24 Ответить
ПорохоЛОХАМ, котрі вважають Порошенко Патріотом..


Украина пока так и не подала заявку на выход из СНГ


Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Украина за время президентства Петра Порошенко, несмотря на все громкие заявления, юридически так и не вышла из СНГ, при этом в Содружестве надеются, что при новом президенте Владимире Зеленском Киев вернется к участию в деятельности организации, https://iz.ru/872318/aleksei-zabrodin-ekaterina-postnikova/odnoi-nogoi-zdes-ukraina-tak-i-ne-podala-zaiavleniia-o-vykhode-iz-sng сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.
https://www.interfax.ru/world/659422

Або Як Пєтя наї..ав всю Україну з виходом з СНД ...Грузія хоча б поступила прозоро і за законом..
18 августа 2008 года в Исполком СНГ поступила нота МИДа Грузии о выходе из состава Содружества Независимых Государств. На заседании СМИД СНГ в Бишкеке 9 октября 2008 года по инициативе председательствующего в Содружестве Кыргызстана, было принято http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2490 решение технического характера о членстве Грузии в СНГ, согласно которому выход Грузии из Содружества состоится через 12 месяцев после письменного извещения депозитария Устава СНГ. Таким образом, в соответствии с Уставом СНГ, 18 августа 2009 Грузия официально перестала быть членом этой международной организации.
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19.05.2020 21:28 Ответить
"ой не шуми луже І не свисти друже" і не підсовуй рашистську інфу в ній стільки ж правди ,як і в таких,котрі в це вірять ,а вірити рашисту- все одно,що проти вітру сцяти,як не сци-обісцяним будеш https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-snd/29766051.html
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19.05.2020 22:23 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 19 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року Україна оголосила про початок процедури виходу з СНДhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2#cite_note-3 [3] . 9 травня 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання представників країни з усіх статутних органів СНД та фактично з 19 травня 2018 року Україна вийшла з даної структури. У серпні представництво України при СНД було закрито. 6 лютого 2019 року посол України в Мінську Ігор Кизим заявив про завершення процесу виходу Києва з координаційних органів Співдружності Незалежних Держав.
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19.05.2020 22:48 Ответить
А що, СНГ наложило на Роісю якісь санкції?
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19.05.2020 22:11 Ответить
Подтверждаем наше намерение -весь мир в курсе.что рашистское намерение не вполнять ихнее подтверждение.как в случае с окупацией соседних государств.создание кровопролития и войн там где они подтверждали "мир,труд,жвачка" дебилы ***********(за говорящей кремлевской лошадью"
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19.05.2020 22:16 Ответить
Не выдумывайте дичи, сейчас главный драйвер снятия санкций с росии это Украина.
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19.05.2020 23:06 Ответить
ТАК ОНА ВСЕГДА ЧЕРЕЗ ЖОПУ ДЕЙСТВУЕТ !)
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20.05.2020 08:13 Ответить
ПУТИН ЖЕ ПДР !)
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20.05.2020 08:13 Ответить
 
 