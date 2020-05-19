Россия пытается снять с себя санкции, действуя через СНГ, - СМИ

Российская Федерация пытается снять с себя западные санкции действуя через Содружество независимых государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Модератор.

Ранее стратегия России в данном вопросе заключалась в проведении масштабной информационной кампании по всему миру с хештегом "санкции мешают бороться с коронавирусом", с тем, чтобы склонить на свою сторону отдельные европейские страны — в том числе, и за счет оказания гуманитарной помощи пострадавшей от COVID-19 Италии. Также Москвой была предпринята попытка протолкнуть резолюцию о желательности снятия санкций через ООН.

Но, несмотря на все предпринятые усилия, Россия получила отказ. Это было вполне обоснованно: ведь санкции были, в числе прочего, введены из-за российской агрессии против Украины, которую несмотря на пандемию, Москва прекращать не собирается. Более того, ни одна из введенных санкций никоим образом не касается поставок в Россию гуманитарных грузов, медикаментов или продовольственных товаров, так что аргументы Кремля не выдерживали никакой критики. Неудивительно, что России не помогло даже заявление генерального секретаря ООН А.Гутерриша, сделанное им в поддержку снятия санкций.

Неудача привела Кремль к изменению тактики давления на Запад. Теперь в качестве инициатора отмены санкций планируется использовать подконтрольную России площадку Содружества независимых государств (СНГ).

По информации полученной из дипломатических источников, Москва предложила главам стран СНГ выступить с совместным заявлением в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Подтверждением подлинности полученного документа стало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в ходе пресс-конференции заявил, что тема борьбы с COVID-19 будет основной на заседании глав правительств стран — членов СНГ 29 мая.

Что позволяет считать это заявление очередной попыткой отмены санкций?

Кроме правильных в целом слов об опасности, которая возникла в результате пандемии COVID-19, особое внимание заслуживает концовка документа, ради которой он, вероятно, и писался: "призываем все страны мира к отказу от торговых войн, принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций и других мер экономического давления или принуждения со стороны одних государств в отношении других. Подтверждаем наше намерение добиваться свободных, справедливых, недискриминационных, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для торговли и инвестиций". Фактически это и есть призыв к отмене санкций.

Поражают масштабы цинизма писавших это. Ведь именно Россия уже много лет использует, как они сами это называют "энергетическую дипломатию" для давления на страны как бывшего СССР, так и Запада. Кроме того, большинство торговых войн в рамках постсоветского пространства были инициированы именно РФ и многие из них продолжаются до сих пор, что прямо свидетельствует о том, что сам Кремль широко использует де-факто санкционную политику, и от использования её как "права сильного", во всех случаях, когда такое возможно, отказываться не собирается.

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С большой долей вероятности это заявление будет принято во время анонсированного Сергеем Лавровым заседания глав правительств СНГ в Минске29 мая, ведь, как уже сказано, эта организация практически полностью подконтрольна Москве. Его принятие станет яркой иллюстрацией того, как Россия оказывает давление на постсоветские страны — и не собирается отказываться от этой практики, вне зависимости от ситуации с COVID-19 в мире.

Здесь уместно ещё раз перечислить причины, по которым против России были введены санкции. Это: агрессия против Украины, сбитый Боинг МН-17, поддержка режима Асада в Сирии, вмешательство спецслужб РФ в американские выборы, отравление в Солсбери.

Этот список включает далеко не все доказанные международные преступления Кремля. Попытка российской разведки организовать переворот Черногории, поддержка сепаратизма в Каталонии и Шотландии, постоянные хакерские атаки на различные европейские институты – вот далеко не полный перечень российских преступлений, санкций за которые не последовало. Возможно, эта безнаказанность и подвигла Кремль на попытки оказать давление на Запад в санкционном вопросе – в Москве всегда путали толерантность со слабостью.

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Между тем, снять с себя санкции России очень легко: их снятие обусловлено выполнением вполне конкретных требований, законных, разумных и справедливых. Но Москва предпочитает уклоняться от их выполнения и манипулировать мировой пандемией для достижения своих целей.