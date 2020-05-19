Россия пытается снять с себя санкции, действуя через СНГ, - СМИ
Российская Федерация пытается снять с себя западные санкции действуя через Содружество независимых государств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Модератор.
Ранее стратегия России в данном вопросе заключалась в проведении масштабной информационной кампании по всему миру с хештегом "санкции мешают бороться с коронавирусом", с тем, чтобы склонить на свою сторону отдельные европейские страны — в том числе, и за счет оказания гуманитарной помощи пострадавшей от COVID-19 Италии. Также Москвой была предпринята попытка протолкнуть резолюцию о желательности снятия санкций через ООН.
Но, несмотря на все предпринятые усилия, Россия получила отказ. Это было вполне обоснованно: ведь санкции были, в числе прочего, введены из-за российской агрессии против Украины, которую несмотря на пандемию, Москва прекращать не собирается. Более того, ни одна из введенных санкций никоим образом не касается поставок в Россию гуманитарных грузов, медикаментов или продовольственных товаров, так что аргументы Кремля не выдерживали никакой критики. Неудивительно, что России не помогло даже заявление генерального секретаря ООН А.Гутерриша, сделанное им в поддержку снятия санкций.
Неудача привела Кремль к изменению тактики давления на Запад. Теперь в качестве инициатора отмены санкций планируется использовать подконтрольную России площадку Содружества независимых государств (СНГ).
По информации полученной из дипломатических источников, Москва предложила главам стран СНГ выступить с совместным заявлением в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Подтверждением подлинности полученного документа стало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в ходе пресс-конференции заявил, что тема борьбы с COVID-19 будет основной на заседании глав правительств стран — членов СНГ 29 мая.
Что позволяет считать это заявление очередной попыткой отмены санкций?
Кроме правильных в целом слов об опасности, которая возникла в результате пандемии COVID-19, особое внимание заслуживает концовка документа, ради которой он, вероятно, и писался: "призываем все страны мира к отказу от торговых войн, принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций и других мер экономического давления или принуждения со стороны одних государств в отношении других. Подтверждаем наше намерение добиваться свободных, справедливых, недискриминационных, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для торговли и инвестиций". Фактически это и есть призыв к отмене санкций.
Поражают масштабы цинизма писавших это. Ведь именно Россия уже много лет использует, как они сами это называют "энергетическую дипломатию" для давления на страны как бывшего СССР, так и Запада. Кроме того, большинство торговых войн в рамках постсоветского пространства были инициированы именно РФ и многие из них продолжаются до сих пор, что прямо свидетельствует о том, что сам Кремль широко использует де-факто санкционную политику, и от использования её как "права сильного", во всех случаях, когда такое возможно, отказываться не собирается.
С большой долей вероятности это заявление будет принято во время анонсированного Сергеем Лавровым заседания глав правительств СНГ в Минске29 мая, ведь, как уже сказано, эта организация практически полностью подконтрольна Москве. Его принятие станет яркой иллюстрацией того, как Россия оказывает давление на постсоветские страны — и не собирается отказываться от этой практики, вне зависимости от ситуации с COVID-19 в мире.
Здесь уместно ещё раз перечислить причины, по которым против России были введены санкции. Это: агрессия против Украины, сбитый Боинг МН-17, поддержка режима Асада в Сирии, вмешательство спецслужб РФ в американские выборы, отравление в Солсбери.
Этот список включает далеко не все доказанные международные преступления Кремля. Попытка российской разведки организовать переворот Черногории, поддержка сепаратизма в Каталонии и Шотландии, постоянные хакерские атаки на различные европейские институты – вот далеко не полный перечень российских преступлений, санкций за которые не последовало. Возможно, эта безнаказанность и подвигла Кремль на попытки оказать давление на Запад в санкционном вопросе – в Москве всегда путали толерантность со слабостью.
Между тем, снять с себя санкции России очень легко: их снятие обусловлено выполнением вполне конкретных требований, законных, разумных и справедливых. Но Москва предпочитает уклоняться от их выполнения и манипулировать мировой пандемией для достижения своих целей.
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коняка бредит !
войны только начинаются, сейчас
"Каждый только за себя !"
Контр-санкции !!! Но и кровавый ...уйло и фашистский Совет Безопасности лапотной паРаши они не только умоляют снять санкции, но и приняли секретный план ответных якобы убийственных контр-санкций». Он состоит в том что в ответ будут строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США. «Также кремлём было решено нанести смертельный удар экономике всех враждебных а это все видные мировые страны. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) вонючие кацапские ватники, портянки и обоссаные портки и лапти ручного плетения». А ещё лапотная ********* паРаша намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда середины прошлого века, и о том что её пускай даже и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты, они всё таки могут взлететь и при этом даже не взорваться на старте. И не исключено что они может даже, ну хоть куда нибудь но долететь и не упасть раньше, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взорвутся?
Виват лапотной фашистской ********* паРаши, паРаша победит !!!
А наразі виходить, що рососія займається політичним ананізмом
https://youtu.be/8ojnsV-oD6Q
https://youtu.be/1Q54t3-3ZaE
Сербы и Первую Мировую войну развязали, и императора Австрии убили , и сегодня воюют за лугандон. Слава Богу что от них отошли нормальные страны - Словения, Хорватия и др
ТАК ШО НЕЧЕГО ТУТ КАЦАПСКИЕ МЫСЛИ ТОЛКАТЬ
Що ттаке заява СНГ -це лише заява групи лідерів учасників НЕДЕРЖАВНОГО об"єднання.. типу Асеан чи "Британської Співдружності"... Це нижче рівня країни - члена Радбезу ООН,яким є росія...
Украина пока так и не подала заявку на выход из СНГ
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Украина за время президентства Петра Порошенко, несмотря на все громкие заявления, юридически так и не вышла из СНГ, при этом в Содружестве надеются, что при новом президенте Владимире Зеленском Киев вернется к участию в деятельности организации, https://iz.ru/872318/aleksei-zabrodin-ekaterina-postnikova/odnoi-nogoi-zdes-ukraina-tak-i-ne-podala-zaiavleniia-o-vykhode-iz-sng сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.
https://www.interfax.ru/world/659422
Або Як Пєтя наї..ав всю Україну з виходом з СНД ...Грузія хоча б поступила прозоро і за законом..
18 августа 2008 года в Исполком СНГ поступила нота МИДа Грузии о выходе из состава Содружества Независимых Государств. На заседании СМИД СНГ в Бишкеке 9 октября 2008 года по инициативе председательствующего в Содружестве Кыргызстана, было принято http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2490 решение технического характера о членстве Грузии в СНГ, согласно которому выход Грузии из Содружества состоится через 12 месяцев после письменного извещения депозитария Устава СНГ. Таким образом, в соответствии с Уставом СНГ, 18 августа 2009 Грузия официально перестала быть членом этой международной организации.