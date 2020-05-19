Росія намагається зняти з себе санкції, діючи через СНД, - ЗМІ
Російська Федерація намагається зняти з себе західні санкції діючи через Співдружність незалежних держав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Модератор.
Раніше стратегія Росії в даному питанні полягала в проведенні масштабної інформаційної кампанії по всьому світу з хештегом "санкції заважають боротися з коронавірусом", із тим, щоб схилити на свою сторону окремі європейські країни - зокрема і за рахунок надання гуманітарної допомоги постраждалій від COVID-19 Італії. Також Москва зробила спробу проштовхнути резолюцію про бажаність зняття санкцій через ООН.
Але, незважаючи на всі вжиті зусилля, Росія отримала відмову. Це було цілком обґрунтовано: адже санкції були, серед іншого, запроваджені через російську агресію проти України, яку, незважаючи на пандемію, Москва припиняти не збирається. Більш того, жодна з введених санкцій ніяким чином не стосується поставок в Росію гуманітарних вантажів, медикаментів або продовольчих товарів, тож аргументи Кремля не витримували жодної критики. Не дивно, що Росії не допомогла навіть заява генерального секретаря ООН А.Гутерріша, зроблена ним на підтримку зняття санкцій.
Невдача привела Кремль до зміни тактики тиску на Захід. Тепер ініціатором скасування санкцій планується використовувати підконтрольний Росії майданчик Співдружності незалежних держав (СНД).
За інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, Москва запропонувала главам країн СНД виступити зі спільною заявою у зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції.
Підтвердженням достовірності отриманого документа став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який під час пресконференції заявив, що тема боротьби з COVID-19 буде основною на засіданні глав урядів країн - членів СНД 29 травня.
Що дозволяє вважати цю заяву черговою спробою скасування санкцій?
Крім правильних загалом слів про небезпеку, яка виникла внаслідок пандемії COVID-19, особливої уваги заслуговує кінцівка документа, заради якої він, ймовірно, і писався: "Закликаємо всі країни світу до відмови від торгових воєн, прийнятих в обхід Ради Безпеки ООН односторонніх санкцій та інших заходів економічного тиску або примусу з боку одних держав щодо інших. Підтверджуємо наш намір домагатися вільних, справедливих, недискримінаційних, прозорих, передбачуваних і стабільних умов для торгівлі та інвестицій". Фактично це і є заклик до скасування санкцій.
Вражають масштаби цинізму тих, хто це писали. Адже саме Росія вже багато років використовує, як вони самі це називають "енергетичну дипломатію" для тиску на країни як колишнього СРСР, так і Заходу. Крім того, більшість торгових воєн у рамках пострадянського простору були ініційовані саме РФ і багато з них тривають досі, що прямо свідчить про те, що сам Кремль широко використовує де-факто санкційну політику, і від використання її як "права сильного", у всіх випадках, коли таке можливо, відмовлятися не збирається.
З великою часткою ймовірності цю заяву буде ухвалено під час анонсованого Сергієм Лавровим засідання глав урядів СНД у Мінську 29 травня, адже, як уже сказано, ця організація практично повністю підконтрольна Москві. Її прийняття стане яскравою ілюстрацією того, як Росія тисне на пострадянські країни - і не збирається відмовлятися від цієї практики, незалежно від ситуації з COVID-19 у світі.
Тут доречно ще раз перерахувати причини, за якими проти Росії було введено санкції. Це: агресія проти України, збитий Боїнг МН-17, підтримка режиму Асада в Сирії, втручання спецслужб РФ в американські вибори, отруєння в Солсбері.
Цей список включає далеко не всі доведені міжнародні злочини Кремля. Спроба російської розвідки організувати переворот Чорногорії, підтримка сепаратизму в Каталонії і Шотландії, постійні хакерські атаки на різні європейські інститути - ось далеко не повний перелік російських злочинів, санкцій за які не було. Можливо, ця безкарність і спонукала Кремль на спроби чинити тиск на Захід у санкційному питанні - в Москві завжди плутали толерантність зі слабкістю.
Тим часом, зняти з себе санкції Росії дуже легко: їх зняття обумовлено виконанням цілком конкретних вимог, законних, розумних і справедливих. Але Москва вважає за краще ухилятися від їх виконання і маніпулювати світовою пандемією для досягнення своїх цілей.
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коняка бредит !
войны только начинаются, сейчас
"Каждый только за себя !"
Контр-санкции !!! Но и кровавый ...уйло и фашистский Совет Безопасности лапотной паРаши они не только умоляют снять санкции, но и приняли секретный план ответных якобы убийственных контр-санкций». Он состоит в том что в ответ будут строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США. «Также кремлём было решено нанести смертельный удар экономике всех враждебных а это все видные мировые страны. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) вонючие кацапские ватники, портянки и обоссаные портки и лапти ручного плетения». А ещё лапотная ********* паРаша намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда середины прошлого века, и о том что её пускай даже и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты, они всё таки могут взлететь и при этом даже не взорваться на старте. И не исключено что они может даже, ну хоть куда нибудь но долететь и не упасть раньше, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взорвутся?
Виват лапотной фашистской ********* паРаши, паРаша победит !!!
А наразі виходить, що рососія займається політичним ананізмом
https://youtu.be/8ojnsV-oD6Q
https://youtu.be/1Q54t3-3ZaE
Сербы и Первую Мировую войну развязали, и императора Австрии убили , и сегодня воюют за лугандон. Слава Богу что от них отошли нормальные страны - Словения, Хорватия и др
ТАК ШО НЕЧЕГО ТУТ КАЦАПСКИЕ МЫСЛИ ТОЛКАТЬ
Що ттаке заява СНГ -це лише заява групи лідерів учасників НЕДЕРЖАВНОГО об"єднання.. типу Асеан чи "Британської Співдружності"... Це нижче рівня країни - члена Радбезу ООН,яким є росія...
Украина пока так и не подала заявку на выход из СНГ
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Украина за время президентства Петра Порошенко, несмотря на все громкие заявления, юридически так и не вышла из СНГ, при этом в Содружестве надеются, что при новом президенте Владимире Зеленском Киев вернется к участию в деятельности организации, https://iz.ru/872318/aleksei-zabrodin-ekaterina-postnikova/odnoi-nogoi-zdes-ukraina-tak-i-ne-podala-zaiavleniia-o-vykhode-iz-sng сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.
https://www.interfax.ru/world/659422
Або Як Пєтя наї..ав всю Україну з виходом з СНД ...Грузія хоча б поступила прозоро і за законом..
18 августа 2008 года в Исполком СНГ поступила нота МИДа Грузии о выходе из состава Содружества Независимых Государств. На заседании СМИД СНГ в Бишкеке 9 октября 2008 года по инициативе председательствующего в Содружестве Кыргызстана, было принято http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2490 решение технического характера о членстве Грузии в СНГ, согласно которому выход Грузии из Содружества состоится через 12 месяцев после письменного извещения депозитария Устава СНГ. Таким образом, в соответствии с Уставом СНГ, 18 августа 2009 Грузия официально перестала быть членом этой международной организации.