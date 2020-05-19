УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10912 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
9 267 58

Росія намагається зняти з себе санкції, діючи через СНД, - ЗМІ

Росія намагається зняти з себе санкції, діючи через СНД, - ЗМІ

Російська Федерація намагається зняти з себе західні санкції діючи через Співдружність незалежних держав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Модератор.

Раніше стратегія Росії в даному питанні полягала в проведенні масштабної інформаційної кампанії по всьому світу з хештегом "санкції заважають боротися з коронавірусом", із тим, щоб схилити на свою сторону окремі європейські країни - зокрема і за рахунок надання гуманітарної допомоги постраждалій від COVID-19 Італії. Також Москва зробила спробу проштовхнути резолюцію про бажаність зняття санкцій через ООН.

Але, незважаючи на всі вжиті зусилля, Росія отримала відмову. Це було цілком обґрунтовано: адже санкції були, серед іншого, запроваджені через російську агресію проти України, яку, незважаючи на пандемію, Москва припиняти не збирається. Більш того, жодна з введених санкцій ніяким чином не стосується поставок в Росію гуманітарних вантажів, медикаментів або продовольчих товарів, тож аргументи Кремля не витримували жодної критики. Не дивно, що Росії не допомогла навіть заява генерального секретаря ООН А.Гутерріша, зроблена ним на підтримку зняття санкцій.

Невдача привела Кремль до зміни тактики тиску на Захід. Тепер ініціатором скасування санкцій планується використовувати підконтрольний Росії майданчик Співдружності незалежних держав (СНД).

За інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, Москва запропонувала главам країн СНД виступити зі спільною заявою у зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції.

Читайте також: Україна заблокувала в ООН ще одну маніпулятивну резолюцію, подану РФ, - Кулеба. ВIДЕО

Підтвердженням достовірності отриманого документа став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який під час пресконференції заявив, що тема боротьби з COVID-19 буде основною на засіданні глав урядів країн - членів СНД 29 травня.

Що дозволяє вважати цю заяву черговою спробою скасування санкцій?

Крім правильних загалом слів про небезпеку, яка виникла внаслідок пандемії COVID-19, особливої уваги заслуговує кінцівка документа, заради якої він, ймовірно, і писався: "Закликаємо всі країни світу до відмови від торгових воєн, прийнятих в обхід Ради Безпеки ООН односторонніх санкцій та інших заходів економічного тиску або примусу з боку одних держав щодо інших. Підтверджуємо наш намір домагатися вільних, справедливих, недискримінаційних, прозорих, передбачуваних і стабільних умов для торгівлі та інвестицій". Фактично це і є заклик до скасування санкцій.

Вражають масштаби цинізму тих, хто це писали. Адже саме Росія вже багато років використовує, як вони самі це називають "енергетичну дипломатію" для тиску на країни як колишнього СРСР, так і Заходу. Крім того, більшість торгових воєн у рамках пострадянського простору були ініційовані саме РФ і багато з них тривають досі, що прямо свідчить про те, що сам Кремль широко використовує де-факто санкційну політику, і від використання її як "права сильного", у всіх випадках, коли таке можливо, відмовлятися не збирається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ мають існувати до повного повернення Україні всіх територій, включно з Кримом, - Єрмак

З великою часткою ймовірності цю заяву буде ухвалено під час анонсованого Сергієм Лавровим засідання глав урядів СНД у Мінську 29 травня, адже, як уже сказано, ця організація практично повністю підконтрольна Москві. Її прийняття стане яскравою ілюстрацією того, як Росія тисне на пострадянські країни - і не збирається відмовлятися від цієї практики, незалежно від ситуації з COVID-19 у світі.

Тут доречно ще раз перерахувати причини, за якими проти Росії було введено санкції. Це: агресія проти України, збитий Боїнг МН-17, підтримка режиму Асада в Сирії, втручання спецслужб РФ в американські вибори, отруєння в Солсбері.

Цей список включає далеко не всі доведені міжнародні злочини Кремля. Спроба російської розвідки організувати переворот Чорногорії, підтримка сепаратизму в Каталонії і Шотландії, постійні хакерські атаки на різні європейські інститути - ось далеко не повний перелік російських злочинів, санкцій за які не було. Можливо, ця безкарність і спонукала Кремль на спроби чинити тиск на Захід у санкційному питанні - в Москві завжди плутали толерантність зі слабкістю.

Тим часом, зняти з себе санкції Росії дуже легко: їх зняття обумовлено виконанням цілком конкретних вимог, законних, розумних і справедливих. Але Москва вважає за краще ухилятися від їх виконання і маніпулювати світовою пандемією для досягнення своїх цілей.

Автор: 

росія (64923) санкції (11768) СНД (162)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
СМИ: Россия пытается снять с себя санкции действуя через СНГ - Цензор.НЕТ 8388
показати весь коментар
19.05.2020 20:44
+11
СМИ: Россия пытается снять с себя санкции действуя через СНГ - Цензор.НЕТ 2701
показати весь коментар
19.05.2020 20:30
+9
Общаясь с кацапами на форумах, все сильнее приходит мысль, что паРаше жопа. Они уже совсем по другому себя ведут. Силенки уплывают, бабло тоже. Все ждут развязку
показати весь коментар
19.05.2020 20:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СМИ: Россия пытается снять с себя санкции действуя через СНГ - Цензор.НЕТ 2701
показати весь коментар
19.05.2020 20:30 Відповісти
НІ,це ПЄтя Бізнес-Партнер Медведчука... тому так і не подав ноту МЗС про припинення членства в СНД
показати весь коментар
19.05.2020 21:29 Відповісти
Чего? А КОГДА это Украина была членом СНГ?)))
показати весь коментар
19.05.2020 22:06 Відповісти
Ну звідки ж ви -забанені в гуглі ідіоти беретесь...?
показати весь коментар
19.05.2020 23:15 Відповісти
***!
показати весь коментар
19.05.2020 22:25 Відповісти
Зеля перший зняв з рашиздів санкції, бо вони нібито допомагали боротись нам з коронавірусом.
показати весь коментар
19.05.2020 20:30 Відповісти
..Зеля то фуфло ......але ну які санкції він зняв !?
показати весь коментар
19.05.2020 20:38 Відповісти
Российского бизнесмена Алексея Федорычева исключили из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, которым он ввел в действие решение СНБО, передает "https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/novosti/zelenskiy-snyal-sanktsii-s-rossiyskogo-biznes-partnera-stavnitsera ЛИГА ".
показати весь коментар
19.05.2020 20:44 Відповісти
электричество купил
показати весь коментар
19.05.2020 21:03 Відповісти
Вроде как електричество Петя первый начал у Рашки покупать после 2014 года. А так же поставлял електричество в окупированный крым вплоть до конца 2015 года.
показати весь коментар
19.05.2020 21:10 Відповісти
Своє "вродє" запхни кудись... Ми електроенергію "при "Петі", навпаки - продавали...
показати весь коментар
20.05.2020 04:56 Відповісти
Этот "дмитрик" - кацапское лайно, 5 лет топил против Пороха. Сейчас Наркомана защищает.
показати весь коментар
19.05.2020 23:14 Відповісти
"призываем все страны мира к отказу от торговых войн, ..... намерение добиваться свободных, справедливых, недискриминационных, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для торговли и инвестиций"

коняка бредит !
войны только начинаются, сейчас
"Каждый только за себя !"
показати весь коментар
19.05.2020 21:01 Відповісти
Общаясь с кацапами на форумах, все сильнее приходит мысль, что паРаше жопа. Они уже совсем по другому себя ведут. Силенки уплывают, бабло тоже. Все ждут развязку
показати весь коментар
19.05.2020 20:32 Відповісти
Ну хоть куриные окорочка , у себя наладили ??
показати весь коментар
19.05.2020 21:08 Відповісти
Все верно)) Если сравнивать их с 14-м годом, то они уже совсем другие))) Раньше они хорохорились и угрожали, что весь мир поставят раком))) А сейчас....Как говорил Горький Лук, кацап должен привыкнуть, что его посылают на хрен, и он должен с этим смирится и идти куда послали))) По ходу они уже привыкли...)))))
показати весь коментар
19.05.2020 22:14 Відповісти
То вам жиж паскудам санкціі в кайф !?! Нас рать ? Чи як ?
показати весь коментар
19.05.2020 20:34 Відповісти
Как там у кацапья .... #короновирус наш !!!! Даже болячка борется с скрепофилами
показати весь коментар
19.05.2020 20:38 Відповісти
СМИ: Россия пытается снять с себя санкции действуя через СНГ - Цензор.НЕТ 8388
показати весь коментар
19.05.2020 20:44 Відповісти
5. підписав Указ,про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.
показати весь коментар
19.05.2020 20:48 Відповісти
Так на московії з телевізора казали, що коронавірус пелеплигнув "нєобьятную", не страшний, звичане ГРВІ, зроблений для заробляння бабла і т.д. А санкції взагалі на користь! Он "Іскандери" регочуть, а це (сміх), як відомо, подовжує життя. Що ж вони репетують про зняття? "Умом Росію нє понять", при чому самім московитам
показати весь коментар
19.05.2020 20:44 Відповісти
Потуги кацапа... Должно быть стыдно но вынужден
показати весь коментар
19.05.2020 20:49 Відповісти
Хрен вам. Кацапы живут в другой реальности. Думают,как в своей рашке, отвлек от проблемы,и можно дальше гопничать. Не могут понять,сцуки,что конкретные санкции наложены за конкретные деяния (преступления). И все расчитывают,что на Западе и в США сидят глупыши и простачки,которые "на фоне коронавируса" сейчас все простят плешивому.
показати весь коментар
19.05.2020 20:49 Відповісти
-А из фашистского логова построенного в 14 веке монголо -татарами кацапского кремля постоянно стал раздаваться ужасный звериный рёв. Это кровавый фашист мордвин ...уйло со своей приближённой сворой бандитов, они жутко воют -ТРАМПУШКА СОКОЛИК ТЫ НАШ ЯСНАЙ, ДА ГОЛУБЬ НАШ СЯЗАКРЫЛАЙ,"О избавитель ты Наш! О спаситель ты Наш! Будь благословен к нам рабам твоим казламордым к тебе благосклонным! Памаги Радимой, памаги нам фашистам, отмени санкции !!! Но Трамп как бы там не было он в отличии от этого кровавого фашиста маньяка ...уйла всё таки республиканец. Но а самое главное что в Конгрессе и Сенате США тоже в отличии от полностью профашистской не легитимной кацапской Думы совершенно нет фашистов. Так что справедливые санкции против проклятой кровавой ********* этой фашистской лапотной паРаши в том числе и за её кровавые оккупационные - захватнические войны. И как бы жутко не выли проклятые кремлёвские фашисты про коронавирус, они будут только ужесточатся.
показати весь коментар
19.05.2020 21:10 Відповісти
Короче , американских куриных окорочков кацапам не видать . (( Будут кушать брагу изпод кровати черпая кружкой . ... . ( Такое наблюдал мой брат будучи офицером в забво ) . ))
показати весь коментар
19.05.2020 20:54 Відповісти
-
Контр-санкции !!! Но и кровавый ...уйло и фашистский Совет Безопасности лапотной паРаши они не только умоляют снять санкции, но и приняли секретный план ответных якобы убийственных контр-санкций». Он состоит в том что в ответ будут строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США. «Также кремлём было решено нанести смертельный удар экономике всех враждебных а это все видные мировые страны. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) вонючие кацапские ватники, портянки и обоссаные портки и лапти ручного плетения». А ещё лапотная ********* паРаша намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда середины прошлого века, и о том что её пускай даже и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты, они всё таки могут взлететь и при этом даже не взорваться на старте. И не исключено что они может даже, ну хоть куда нибудь но долететь и не упасть раньше, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взорвутся?
Виват лапотной фашистской ********* паРаши, паРаша победит !!!
показати весь коментар
19.05.2020 21:00 Відповісти
Взагалі-то, санкції можуть зняти лише ті, хто їх наклав!
А наразі виходить, що рососія займається політичним ананізмом
показати весь коментар
19.05.2020 21:05 Відповісти
Ситуация в Дагестане с коронавирусом, чтоб не возникало потом ни у кого вопросов:носить Маску или нет, соблюдать дистанцию или нет
https://youtu.be/8ojnsV-oD6Q
показати весь коментар
19.05.2020 21:07 Відповісти
Канал "Личное мнение" название видео "Дагестан умирает"
показати весь коментар
19.05.2020 21:08 Відповісти
це не в цю тему.
показати весь коментар
19.05.2020 21:23 Відповісти
То-то заметно что Козак и Ермак забегали в Берлин и о чем то шепчутся, видимо готовят совместное заявление до 29 мая, мол Рашка и Украина договорились и санкции можно смягчить
показати весь коментар
19.05.2020 21:08 Відповісти
ALEX из SUROVV ым перешептались и до сих пор о чём-то шепчутся между собой . А караван идёт .
показати весь коментар
19.05.2020 21:31 Відповісти
Пусть вернёт Крым !!!
показати весь коментар
19.05.2020 21:12 Відповісти
Тогда хутину ГААГУ !!!
показати весь коментар
19.05.2020 21:24 Відповісти
В Гааге уже скахали, что вешение территориальных вопросов, вне их компетенции
показати весь коментар
19.05.2020 21:28 Відповісти
А мы его как кровавого убийцу осудим
показати весь коментар
19.05.2020 21:30 Відповісти
)))
показати весь коментар
19.05.2020 21:37 Відповісти
Вам с неизвестным флагом для общего развития - а то вы явно пропустили события 😀😏😏

https://youtu.be/1Q54t3-3ZaE
показати весь коментар
19.05.2020 21:45 Відповісти
Того про кого песня . Ла ла ла Ла ла ла ла
показати весь коментар
19.05.2020 22:14 Відповісти
Милошевич - убийца , как впрочем и все сербы
показати весь коментар
19.05.2020 22:26 Відповісти
Жто у Вас в голове зеркальная ситуация , как и у всех кацапов
Сербы и Первую Мировую войну развязали, и императора Австрии убили , и сегодня воюют за лугандон. Слава Богу что от них отошли нормальные страны - Словения, Хорватия и др
ТАК ШО НЕЧЕГО ТУТ КАЦАПСКИЕ МЫСЛИ ТОЛКАТЬ
показати весь коментар
19.05.2020 22:32 Відповісти
У него "Страна "ЗнаковопРоссия"...
показати весь коментар
20.05.2020 04:59 Відповісти
Важной вехой для СНГ стало http://www.cis.minsk.by/foto/pages/174/54b12631d1acc.pdf предоставление ему Генеральной Ассамблеей ООН в марте 1994 годаhttp://cis.minsk.by/page/show?id=11328 статуса наблюдателя . Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (19 апреля 1994 года).

Що ттаке заява СНГ -це лише заява групи лідерів учасників НЕДЕРЖАВНОГО об"єднання.. типу Асеан чи "Британської Співдружності"... Це нижче рівня країни - члена Радбезу ООН,яким є росія...
показати весь коментар
19.05.2020 21:22 Відповісти
А Украине санкции полезны?
показати весь коментар
19.05.2020 21:24 Відповісти
ПорохоЛОХАМ, котрі вважають Порошенко Патріотом..


Украина пока так и не подала заявку на выход из СНГ


Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Украина за время президентства Петра Порошенко, несмотря на все громкие заявления, юридически так и не вышла из СНГ, при этом в Содружестве надеются, что при новом президенте Владимире Зеленском Киев вернется к участию в деятельности организации, https://iz.ru/872318/aleksei-zabrodin-ekaterina-postnikova/odnoi-nogoi-zdes-ukraina-tak-i-ne-podala-zaiavleniia-o-vykhode-iz-sng сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.
https://www.interfax.ru/world/659422

Або Як Пєтя наї..ав всю Україну з виходом з СНД ...Грузія хоча б поступила прозоро і за законом..
18 августа 2008 года в Исполком СНГ поступила нота МИДа Грузии о выходе из состава Содружества Независимых Государств. На заседании СМИД СНГ в Бишкеке 9 октября 2008 года по инициативе председательствующего в Содружестве Кыргызстана, было принято http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2490 решение технического характера о членстве Грузии в СНГ, согласно которому выход Грузии из Содружества состоится через 12 месяцев после письменного извещения депозитария Устава СНГ. Таким образом, в соответствии с Уставом СНГ, 18 августа 2009 Грузия официально перестала быть членом этой международной организации.
показати весь коментар
19.05.2020 21:28 Відповісти
"ой не шуми луже І не свисти друже" і не підсовуй рашистську інфу в ній стільки ж правди ,як і в таких,котрі в це вірять ,а вірити рашисту- все одно,що проти вітру сцяти,як не сци-обісцяним будеш https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-snd/29766051.html
показати весь коментар
19.05.2020 22:23 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 19 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року Україна оголосила про початок процедури виходу з СНДhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2#cite_note-3 [3] . 9 травня 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання представників країни з усіх статутних органів СНД та фактично з 19 травня 2018 року Україна вийшла з даної структури. У серпні представництво України при СНД було закрито. 6 лютого 2019 року посол України в Мінську Ігор Кизим заявив про завершення процесу виходу Києва з координаційних органів Співдружності Незалежних Держав.
показати весь коментар
19.05.2020 22:48 Відповісти
А що, СНГ наложило на Роісю якісь санкції?
показати весь коментар
19.05.2020 22:11 Відповісти
Подтверждаем наше намерение -весь мир в курсе.что рашистское намерение не вполнять ихнее подтверждение.как в случае с окупацией соседних государств.создание кровопролития и войн там где они подтверждали "мир,труд,жвачка" дебилы ***********(за говорящей кремлевской лошадью"
показати весь коментар
19.05.2020 22:16 Відповісти
Не выдумывайте дичи, сейчас главный драйвер снятия санкций с росии это Украина.
показати весь коментар
19.05.2020 23:06 Відповісти
ТАК ОНА ВСЕГДА ЧЕРЕЗ ЖОПУ ДЕЙСТВУЕТ !)
показати весь коментар
20.05.2020 08:13 Відповісти
ПУТИН ЖЕ ПДР !)
показати весь коментар
20.05.2020 08:13 Відповісти
 
 