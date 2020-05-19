Росія намагається зняти з себе санкції, діючи через СНД, - ЗМІ

Російська Федерація намагається зняти з себе західні санкції діючи через Співдружність незалежних держав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Модератор.

Раніше стратегія Росії в даному питанні полягала в проведенні масштабної інформаційної кампанії по всьому світу з хештегом "санкції заважають боротися з коронавірусом", із тим, щоб схилити на свою сторону окремі європейські країни - зокрема і за рахунок надання гуманітарної допомоги постраждалій від COVID-19 Італії. Також Москва зробила спробу проштовхнути резолюцію про бажаність зняття санкцій через ООН.

Але, незважаючи на всі вжиті зусилля, Росія отримала відмову. Це було цілком обґрунтовано: адже санкції були, серед іншого, запроваджені через російську агресію проти України, яку, незважаючи на пандемію, Москва припиняти не збирається. Більш того, жодна з введених санкцій ніяким чином не стосується поставок в Росію гуманітарних вантажів, медикаментів або продовольчих товарів, тож аргументи Кремля не витримували жодної критики. Не дивно, що Росії не допомогла навіть заява генерального секретаря ООН А.Гутерріша, зроблена ним на підтримку зняття санкцій.

Невдача привела Кремль до зміни тактики тиску на Захід. Тепер ініціатором скасування санкцій планується використовувати підконтрольний Росії майданчик Співдружності незалежних держав (СНД).

За інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, Москва запропонувала главам країн СНД виступити зі спільною заявою у зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції.

Читайте також: Україна заблокувала в ООН ще одну маніпулятивну резолюцію, подану РФ, - Кулеба. ВIДЕО

Підтвердженням достовірності отриманого документа став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який під час пресконференції заявив, що тема боротьби з COVID-19 буде основною на засіданні глав урядів країн - членів СНД 29 травня.

Що дозволяє вважати цю заяву черговою спробою скасування санкцій?

Крім правильних загалом слів про небезпеку, яка виникла внаслідок пандемії COVID-19, особливої уваги заслуговує кінцівка документа, заради якої він, ймовірно, і писався: "Закликаємо всі країни світу до відмови від торгових воєн, прийнятих в обхід Ради Безпеки ООН односторонніх санкцій та інших заходів економічного тиску або примусу з боку одних держав щодо інших. Підтверджуємо наш намір домагатися вільних, справедливих, недискримінаційних, прозорих, передбачуваних і стабільних умов для торгівлі та інвестицій". Фактично це і є заклик до скасування санкцій.

Вражають масштаби цинізму тих, хто це писали. Адже саме Росія вже багато років використовує, як вони самі це називають "енергетичну дипломатію" для тиску на країни як колишнього СРСР, так і Заходу. Крім того, більшість торгових воєн у рамках пострадянського простору були ініційовані саме РФ і багато з них тривають досі, що прямо свідчить про те, що сам Кремль широко використовує де-факто санкційну політику, і від використання її як "права сильного", у всіх випадках, коли таке можливо, відмовлятися не збирається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ мають існувати до повного повернення Україні всіх територій, включно з Кримом, - Єрмак

З великою часткою ймовірності цю заяву буде ухвалено під час анонсованого Сергієм Лавровим засідання глав урядів СНД у Мінську 29 травня, адже, як уже сказано, ця організація практично повністю підконтрольна Москві. Її прийняття стане яскравою ілюстрацією того, як Росія тисне на пострадянські країни - і не збирається відмовлятися від цієї практики, незалежно від ситуації з COVID-19 у світі.

Тут доречно ще раз перерахувати причини, за якими проти Росії було введено санкції. Це: агресія проти України, збитий Боїнг МН-17, підтримка режиму Асада в Сирії, втручання спецслужб РФ в американські вибори, отруєння в Солсбері.

Цей список включає далеко не всі доведені міжнародні злочини Кремля. Спроба російської розвідки організувати переворот Чорногорії, підтримка сепаратизму в Каталонії і Шотландії, постійні хакерські атаки на різні європейські інститути - ось далеко не повний перелік російських злочинів, санкцій за які не було. Можливо, ця безкарність і спонукала Кремль на спроби чинити тиск на Захід у санкційному питанні - в Москві завжди плутали толерантність зі слабкістю.

Тим часом, зняти з себе санкції Росії дуже легко: їх зняття обумовлено виконанням цілком конкретних вимог, законних, розумних і справедливих. Але Москва вважає за краще ухилятися від їх виконання і маніпулювати світовою пандемією для досягнення своїх цілей.