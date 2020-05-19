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Новости Коронавирус и карантин
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Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда из-за COVID-19, - ЮНЕСКО

Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда из-за COVID-19, - ЮНЕСКО

Эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев предупреждают, что каждый восьмой музей в мире может оказаться неспособным возобновить деятельность после окончания пандемии коронавируса.

В совместном исследовании двух организаций говорится, что "около 13% музеев в мире могут никогда не открыться". Наиболее сильный удар, согласно прогнозу, придется на музеи, расположенные в бедных странах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Однако, по данным Сети европейских музейных организаций (NEMO), ситуация для объектов культуры оказалась сложной и в странах с высокими доходами. Согласно этой организации, музеи в таких туристических центрах, как Париж, Амстердам и Вена, столкнулись с потерями доходов до 80%, что составляет сотни тысяч евро в неделю.

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В ЮНЕСКО указали, что 90% музеев в мире были вынуждены закрыться во время пандемии. "Эти данные вызывают обеспокоенность", - сказал заместитель гендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

"Музеи были закрыты на несколько месяцев, у них нет доходов. И они не знают, как вернуть себе эту упущенную прибыль", - добавил он, указав, что многие из них теперь не смогут обновить инфраструктуру и обеспечивать соблюдение таких мер, как, например, обязательную социальную дистанцию.

"Такое впервые в нашей истории, и будет очень трудно для этих институтов выйти из этого кризиса", - отметил Оттоне.

Он призвал мировое сообщество "продемонстрировать максимальную поддержку этому сектору посредством активного посещения" музеев.

Во многих странах мира постепенно ослабляют ограничения и начинают открывать достопримечательности, музеи и археологические памятники. Так, ранее работу возобновил, например, Акрополь в Афинах.

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Автор: 

карантин (16729) музей (722) ЮНЕСКО (213) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Музеи были закрыты на несколько месяцев, у них нет доходов. И они не знают, как вернуть себе эту упущенную прибыль", Источник: https://censor.net.ua/n3196633

Можно продать пару экспонатов 🤣🤣
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19.05.2020 23:03 Ответить
Ага, например "великое" творение чёрный квадрат например😅
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20.05.2020 00:01 Ответить
Ненавижу грёбаный вирус. Не-на-ви-жу.
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19.05.2020 23:07 Ответить
Не переживай. У вас на Кацапии музей-мавзолей вряд ли закроетя 😂
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19.05.2020 23:59 Ответить
ВОПРОС КАКИЕ МУЗЕИ !!!??? ГОС ИЛИ ЧАСТНЫЕ !!!???
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20.05.2020 08:58 Ответить
Музеи в принципе не могут приносить прибыли и требуют бюджетных средств или поддежки меценатов. Какая то тупая новость похоже ЮНЕСКо как ВОЗ и ООН в пора на пенсию. Эти институты созданные после Второй Мировой исчерпали свои возможности - нужны новые подходы.
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20.05.2020 10:30 Ответить
 
 