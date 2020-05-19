Кожен восьмий музей у світі може закритися назавжди через COVID-19, - ЮНЕСКО

Експерти ЮНЕСКО та Міжнародної ради музеїв попереджають, що кожен восьмий музей у світі може виявитися нездатним відновити діяльність після закінчення пандемії коронавірусу.

У спільному дослідженні двох організацій сказано, що "близько 13% музеїв у світі можуть ніколи не відкритися". Найсильніший удар, згідно з прогнозом, припаде на музеї, розташовані в бідних країнах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Однак, за даними Мережі європейських музейних організацій (NEMO), ситуація для об'єктів культури виявилася складною і в країнах з високими доходами. Відповідно до цієї організації, музеї в таких туристичних центрах, як Париж, Амстердам і Відень, зіткнулися з втратами доходів до 80%, що становить сотні тисяч євро на тиждень.

В ЮНЕСКО вказали, що 90% музеїв у світі були змушені закритися під час пандемії. "Ці дані викликають занепокоєння", - сказав заступник гендиректора ЮНЕСКО з культури Ернесто Оттоне.

"Музеї були закриті кілька місяців, у них немає доходів. І вони не знають, як повернути собі цей втрачений прибуток", - додав він, зазначивши, що багато хто з них тепер не зможуть оновити інфраструктуру і забезпечувати дотримання таких заходів, як, наприклад, обов'язкову соціальну дистанцію.

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"Таке вперше в нашій історії, і буде дуже важко для цих інститутів вийти з цієї кризи", - зазначив Оттоне.

Він закликав світову спільноту "продемонструвати максимальну підтримку цього сектора за допомогою активного відвідування" музеїв.

У багатьох країнах світу поступово послаблюють обмеження і починають відкривати пам'ятки, музеї та археологічні пам'ятки. Так, раніше роботу відновив, наприклад, Акрополь в Афінах.

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