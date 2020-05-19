УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11115 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 699 7

Кожен восьмий музей у світі може закритися назавжди через COVID-19, - ЮНЕСКО

Кожен восьмий музей у світі може закритися назавжди через COVID-19, - ЮНЕСКО

Експерти ЮНЕСКО та Міжнародної ради музеїв попереджають, що кожен восьмий музей у світі може виявитися нездатним відновити діяльність після закінчення пандемії коронавірусу.

У спільному дослідженні двох організацій сказано, що "близько 13% музеїв у світі можуть ніколи не відкритися". Найсильніший удар, згідно з прогнозом, припаде на музеї, розташовані в бідних країнах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Однак, за даними Мережі європейських музейних організацій (NEMO), ситуація для об'єктів культури виявилася складною і в країнах з високими доходами. Відповідно до цієї організації, музеї в таких туристичних центрах, як Париж, Амстердам і Відень, зіткнулися з втратами доходів до 80%, що становить сотні тисяч євро на тиждень.

В ЮНЕСКО вказали, що 90% музеїв у світі були змушені закритися під час пандемії. "Ці дані викликають занепокоєння", - сказав заступник гендиректора ЮНЕСКО з культури Ернесто Оттоне.

"Музеї були закриті кілька місяців, у них немає доходів. І вони не знають, як повернути собі цей втрачений прибуток", - додав він, зазначивши, що багато хто з них тепер не зможуть оновити інфраструктуру і забезпечувати дотримання таких заходів, як, наприклад, обов'язкову соціальну дистанцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ройтбурд просить МОЗ не відкривати музеї до кінця карантину: "Може стати ще більшим ударом"

"Таке вперше в нашій історії, і буде дуже важко для цих інститутів вийти з цієї кризи", - зазначив Оттоне.

Він закликав світову спільноту "продемонструвати максимальну підтримку цього сектора за допомогою активного відвідування" музеїв.

У багатьох країнах світу поступово послаблюють обмеження і починають відкривати пам'ятки, музеї та археологічні пам'ятки. Так, раніше роботу відновив, наприклад, Акрополь в Афінах.

Читайте також: Музей "Родинна пам'ять" у Шостці, що розповідає про невійськову історії Другої світової, тепер можна відвідати онлайн двома мовами. ФОТО

Автор: 

карантин (18172) музей (440) ЮНЕСКО (164) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Музеи были закрыты на несколько месяцев, у них нет доходов. И они не знают, как вернуть себе эту упущенную прибыль", Источник: https://censor.net.ua/n3196633

Можно продать пару экспонатов 🤣🤣
показати весь коментар
19.05.2020 23:03 Відповісти
Ага, например "великое" творение чёрный квадрат например😅
показати весь коментар
20.05.2020 00:01 Відповісти
Ненавижу грёбаный вирус. Не-на-ви-жу.
показати весь коментар
19.05.2020 23:07 Відповісти
Не переживай. У вас на Кацапии музей-мавзолей вряд ли закроетя 😂
показати весь коментар
19.05.2020 23:59 Відповісти
ВОПРОС КАКИЕ МУЗЕИ !!!??? ГОС ИЛИ ЧАСТНЫЕ !!!???
показати весь коментар
20.05.2020 08:58 Відповісти
Музеи в принципе не могут приносить прибыли и требуют бюджетных средств или поддежки меценатов. Какая то тупая новость похоже ЮНЕСКо как ВОЗ и ООН в пора на пенсию. Эти институты созданные после Второй Мировой исчерпали свои возможности - нужны новые подходы.
показати весь коментар
20.05.2020 10:30 Відповісти
 
 