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Владелец серверов НАПК заявляет о попытках рейдерства

Владелец серверов НАПК заявляет о попытках рейдерства

Компания "Алтаюр" заявила об угрозах со стороны сотрудников НАПК после того, как НАПК отказалось вернуть арендованное у фирмы компьютерное оборудование для хранения данных е-деклараций.

Об этом говорится в видеообращении владельца компании Андрея Мартыненко, передает УНИАН.

Оборудование "Алтаюр" использовалось в НАПК с 2017 года до декабря 2019 года. На переданных в аренду серверах хранятся данные Единого государственного реестра деклараций чиновников, в том числе и непубличные декларации сотрудников спецслужб.

"С приходом Новикова (глава НАПК,– ред.) и его команды мне сначала перестали платить за аренду оборудования, а затем начали угрожать уголовным преследованием…у меня вымогали "подарить" НАПК принадлежащее мне оборудование. С подачи Новикова, было начато уголовное дело Национальным антикоррупционным бюро. У нас прошли обыски, на меня и мою компания продолжают оказывать давление", - сообщает Мартыненко.

По словам владельца "Алтаюр", НАПК по-прежнему использует серверы, которыми уже не имеет права распоряжаться. В частности, серверы переданы в аренду третьей стороне - госпредприятию УСС. По этому факту в мае 2020 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Речь идет об умышленном превышении полномочий с целью получения неправомерной выгоды.

При этом бизнесмен заверяет, что его компания никоим образом не может быть ответственна за любые проблемы с реестром и сохранность данных, и опасается возможных провокаций.

По факту угроз со стороны сотрудников внутренней безопасности НАПК Нореца и Духа ведется расследование к Нацполиции. Собственность компании "Алтаюр" на данный момент арестована, идут суды.

"Алтаюр" специализируется на телекоммуникационных технологиях, создании решений для ИT-инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и информационной безопасности. Среди клиентов компании – госсектор, банки и частный бизнес.

Как сообщалось, реестр НАПК был запущен в работу в 2016 году. Согласно официальной информации, НАПК подписала договор с компанией "Алтаюр" в марте 2017 года. "Алтаюр" также принимала участие в тестовом запуске реестра деклараций под эгидой ПРО ООН. Среди проектов компании – создание коммуникационной инфрастуктуры для Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО.

Автор: 

рейдерство (918) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+2
Слава сервера в аренду позволяет отбить его стоимость в среднем за 8 месяцев.
Все эти аутсорсинги и аренды - ещё одна возможность руководству компании получать незаконную выгоду.
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20.05.2020 10:41
+1
Явная коррупционная схема с арендой. Никакого иного смысла с этими арендами нет и не было - не хотели бы украсть - просто купили бы оборудование - это значительно дешевле, чем годами его арендовать.

""С приходом Новикова (глава НАПК,- ред.) и его команды мне сначала перестали платить за аренду оборудования, а затем начали угрожать уголовным преследованием…у меня вымогали "подарить" НАПК принадлежащее мне оборудование."

Учитывая то, что за 2 года аренды чувак отбил его стоимость в несколько раз и эта схема изначально была коррупционной - это был бы логичный шаг.
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20.05.2020 10:33
+1
"Нові мАлАдиє літца"- вони такі
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20.05.2020 10:33
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Явная коррупционная схема с арендой. Никакого иного смысла с этими арендами нет и не было - не хотели бы украсть - просто купили бы оборудование - это значительно дешевле, чем годами его арендовать.

""С приходом Новикова (глава НАПК,- ред.) и его команды мне сначала перестали платить за аренду оборудования, а затем начали угрожать уголовным преследованием…у меня вымогали "подарить" НАПК принадлежащее мне оборудование."

Учитывая то, что за 2 года аренды чувак отбил его стоимость в несколько раз и эта схема изначально была коррупционной - это был бы логичный шаг.
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20.05.2020 10:33 Ответить
Не отбил стоимость, потому что если бы отбил, то молчал бы в тряпочку, поскольку понимал бы, что проще отдать и забыть, чем со следователями и судом общаться - коррупция налицо, платить за аренду больше чем за покупку - финансовое нарушение. А так видно еще надеется, что коррупционная схема там сложнодоказуема.
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20.05.2020 10:39 Ответить
Отбил - даже не сомневайтесь. И отбил в несколько раз. Для этого эта схема и была придумана. Молчать в тряпочку ему ни к чему - тк это шаровое бабло, от которого ему отказываться не резонно.
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20.05.2020 11:05 Ответить
" платить за аренду больше чем за покупку - финансовое нарушение."

Не смешите - это стандартная схема - ессно, что за месяц аренды платят меньше, чем за покупку - но за пол-года - уже однозначно больше.
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20.05.2020 11:07 Ответить
"Нові мАлАдиє літца"- вони такі
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20.05.2020 10:33 Ответить
Если детально разбираться, то владелец фирмы сам дурак, что полез в мутные долгосрочные отношения с государством. Защищенный государственный реестр в принципе не должен размещаться на оборудовании, не находящемся в собственности государства, поэтому нужно разбираться, кто подписал такой договор аренды и определил, что реестр должен размещаться на этом оборудовании. Если еще и без конкурса выбрали поставщика оборудования, то всех затягают по следователям.
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20.05.2020 10:36 Ответить
Слава сервера в аренду позволяет отбить его стоимость в среднем за 8 месяцев.
Все эти аутсорсинги и аренды - ещё одна возможность руководству компании получать незаконную выгоду.
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20.05.2020 10:41 Ответить
Сдача, Т9, твою мать!
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20.05.2020 10:43 Ответить
Будні зеленоцарствія.
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20.05.2020 10:42 Ответить
Та не - дебильная коррупционная схема с арендой была придумана при Порошке - при Зеле ее прекратить хотят как раз.
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20.05.2020 11:08 Ответить
Прикольно так. Ось тобі і відносини аутсорсингу. Жодна державна установа не має права зберігати важливу інформацію на лівих серверах.
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20.05.2020 11:17 Ответить
...якщо вони не знаходяться у приміщенні та під охороною той державной установи. Це так.
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20.05.2020 13:36 Ответить
Та дурня. Носії з інформацією познімати та повернути ті сервери застарілі. Бо все одно буде рішення суду на повернення майна. А потім вже відкривати карні справи за корупцію. Та не проти фірми, а проти колишніх "папередників"
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20.05.2020 13:24 Ответить
...та повертати тільки сервери, а не шафи і не стійки з кабелями, бо це вже не майно, а інфраструктура приміщення
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20.05.2020 13:30 Ответить
 
 