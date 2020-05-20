Владелец серверов НАПК заявляет о попытках рейдерства
Компания "Алтаюр" заявила об угрозах со стороны сотрудников НАПК после того, как НАПК отказалось вернуть арендованное у фирмы компьютерное оборудование для хранения данных е-деклараций.
Об этом говорится в видеообращении владельца компании Андрея Мартыненко, передает УНИАН.
Оборудование "Алтаюр" использовалось в НАПК с 2017 года до декабря 2019 года. На переданных в аренду серверах хранятся данные Единого государственного реестра деклараций чиновников, в том числе и непубличные декларации сотрудников спецслужб.
"С приходом Новикова (глава НАПК,– ред.) и его команды мне сначала перестали платить за аренду оборудования, а затем начали угрожать уголовным преследованием…у меня вымогали "подарить" НАПК принадлежащее мне оборудование. С подачи Новикова, было начато уголовное дело Национальным антикоррупционным бюро. У нас прошли обыски, на меня и мою компания продолжают оказывать давление", - сообщает Мартыненко.
По словам владельца "Алтаюр", НАПК по-прежнему использует серверы, которыми уже не имеет права распоряжаться. В частности, серверы переданы в аренду третьей стороне - госпредприятию УСС. По этому факту в мае 2020 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Речь идет об умышленном превышении полномочий с целью получения неправомерной выгоды.
При этом бизнесмен заверяет, что его компания никоим образом не может быть ответственна за любые проблемы с реестром и сохранность данных, и опасается возможных провокаций.
По факту угроз со стороны сотрудников внутренней безопасности НАПК Нореца и Духа ведется расследование к Нацполиции. Собственность компании "Алтаюр" на данный момент арестована, идут суды.
"Алтаюр" специализируется на телекоммуникационных технологиях, создании решений для ИT-инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и информационной безопасности. Среди клиентов компании – госсектор, банки и частный бизнес.
Как сообщалось, реестр НАПК был запущен в работу в 2016 году. Согласно официальной информации, НАПК подписала договор с компанией "Алтаюр" в марте 2017 года. "Алтаюр" также принимала участие в тестовом запуске реестра деклараций под эгидой ПРО ООН. Среди проектов компании – создание коммуникационной инфрастуктуры для Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО.
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""С приходом Новикова (глава НАПК,- ред.) и его команды мне сначала перестали платить за аренду оборудования, а затем начали угрожать уголовным преследованием…у меня вымогали "подарить" НАПК принадлежащее мне оборудование."
Учитывая то, что за 2 года аренды чувак отбил его стоимость в несколько раз и эта схема изначально была коррупционной - это был бы логичный шаг.
Не смешите - это стандартная схема - ессно, что за месяц аренды платят меньше, чем за покупку - но за пол-года - уже однозначно больше.
Все эти аутсорсинги и аренды - ещё одна возможность руководству компании получать незаконную выгоду.