Власник серверів НАЗК заявляє про спроби рейдерства

Компанія "Алтаюр" заявила про погрози з боку співробітників НАЗК після того, як НАЗК відмовилося повернути орендоване у фірми комп'ютерне обладнання для зберігання даних е-декларацій.

Про це йдеться у відеозверненні власника компанії Андрія Мартиненка, передає УНІАН.

Обладнання "Алтаюр" використовувалося в НАЗК з 2017 року до грудня 2019 року. На переданих в оренду серверах зберігаються дані Єдиного державного реєстру декларацій чиновників, в тому числі і непублічні декларації співробітників спецслужб.

"З приходом Новікова (глава НАЗК, - ред.) і його команди мені спочатку перестали платити за оренду обладнання, а потім почали погрожувати кримінальним переслідуванням ... У мене вимагали "подарувати" НАЗК належне мені обладнання. З подачі Новікова, було розпочато кримінальну справу Національним антикорупційним бюро. У нас пройшли обшуки, на мене і мою компанія продовжують чинити тиск", - повідомляє Мартиненко.

За словами власника "Алтаюр", НАЗК як і раніше використовує сервери, якими вже не має права розпоряджатися. Зокрема, сервери передані в оренду третій стороні - держпідприємству УСС. За цим фактом в травні 2020 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Йдеться про умисне перевищення повноважень з метою одержання неправомірної вигоди.

При цьому бізнесмен запевняє, що його компанія жодним чином не буде нести відповідальність за будь-які проблеми з реєстром і збереження даних, і побоюється можливих провокацій.

За фактом погроз з боку співробітників внутрішньої безпеки НАЗК Норець і Духа ведеться розслідування Нацполіцією. Власність компанії "Алтаюр" на даний момент заарештовано, йдуть суди.

"Алтаюр" спеціалізується на телекомунікаційних технологіях, створенні рішень для ІТ-інфраструктури, інженерної інфраструктури та інформаційної безпеки. Серед клієнтів компанії - держсектор, банки і приватний бізнес.

Як повідомлялося, реєстр НАЗК був запущений в роботу в 2016 році. Згідно з офіційною інформацією, НАЗК підписало договір з компанією "Алтаюр" в березні 2017 року. "Алтаюр" також брала участь в тестовому запуску реєстру декларацій під егідою ПРО ООН. Серед проєктів компанії - створення комунікаційної інфраструктури для Держслужби у справах ветеранів і учасників АТО.