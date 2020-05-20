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Власник серверів НАЗК заявляє про спроби рейдерства

Власник серверів НАЗК заявляє про спроби рейдерства

Компанія "Алтаюр" заявила про погрози з боку співробітників НАЗК після того, як НАЗК відмовилося повернути орендоване у фірми комп'ютерне обладнання для зберігання даних е-декларацій.

Про це йдеться у відеозверненні власника компанії Андрія Мартиненка, передає УНІАН.

Обладнання "Алтаюр" використовувалося в НАЗК з 2017 року до грудня 2019 року. На переданих в оренду серверах зберігаються дані Єдиного державного реєстру декларацій чиновників, в тому числі і непублічні декларації співробітників спецслужб.

"З приходом Новікова (глава НАЗК, - ред.) і його команди мені спочатку перестали платити за оренду обладнання, а потім почали погрожувати кримінальним переслідуванням ... У мене вимагали "подарувати" НАЗК належне мені обладнання. З подачі Новікова, було розпочато кримінальну справу Національним антикорупційним бюро. У нас пройшли обшуки, на мене і мою компанія продовжують чинити тиск", - повідомляє Мартиненко.

За словами власника "Алтаюр", НАЗК як і раніше використовує сервери, якими вже не має права розпоряджатися. Зокрема, сервери передані в оренду третій стороні - держпідприємству УСС. За цим фактом в травні 2020 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Йдеться про умисне перевищення повноважень з метою одержання неправомірної вигоди.

При цьому бізнесмен запевняє, що його компанія жодним чином не буде нести відповідальність за будь-які проблеми з реєстром і збереження даних, і побоюється можливих провокацій.

За фактом погроз з боку співробітників внутрішньої безпеки НАЗК Норець і Духа ведеться розслідування Нацполіцією. Власність компанії "Алтаюр" на даний момент заарештовано, йдуть суди.

"Алтаюр" спеціалізується на телекомунікаційних технологіях, створенні рішень для ІТ-інфраструктури, інженерної інфраструктури та інформаційної безпеки. Серед клієнтів компанії - держсектор, банки і приватний бізнес.

Як повідомлялося, реєстр НАЗК був запущений в роботу в 2016 році. Згідно з офіційною інформацією, НАЗК підписало договір з компанією "Алтаюр" в березні 2017 року. "Алтаюр" також брала участь в тестовому запуску реєстру декларацій під егідою ПРО ООН. Серед проєктів компанії - створення комунікаційної інфраструктури для Держслужби у справах ветеранів і учасників АТО.

Автор: 

рейдерство (399) НАЗК (1683)


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Топ коментарі
+2
Слава сервера в аренду позволяет отбить его стоимость в среднем за 8 месяцев.
Все эти аутсорсинги и аренды - ещё одна возможность руководству компании получать незаконную выгоду.
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20.05.2020 10:41
+1
Явная коррупционная схема с арендой. Никакого иного смысла с этими арендами нет и не было - не хотели бы украсть - просто купили бы оборудование - это значительно дешевле, чем годами его арендовать.

""С приходом Новикова (глава НАПК,- ред.) и его команды мне сначала перестали платить за аренду оборудования, а затем начали угрожать уголовным преследованием…у меня вымогали "подарить" НАПК принадлежащее мне оборудование."

Учитывая то, что за 2 года аренды чувак отбил его стоимость в несколько раз и эта схема изначально была коррупционной - это был бы логичный шаг.
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20.05.2020 10:33
+1
"Нові мАлАдиє літца"- вони такі
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20.05.2020 10:33
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Явная коррупционная схема с арендой. Никакого иного смысла с этими арендами нет и не было - не хотели бы украсть - просто купили бы оборудование - это значительно дешевле, чем годами его арендовать.

""С приходом Новикова (глава НАПК,- ред.) и его команды мне сначала перестали платить за аренду оборудования, а затем начали угрожать уголовным преследованием…у меня вымогали "подарить" НАПК принадлежащее мне оборудование."

Учитывая то, что за 2 года аренды чувак отбил его стоимость в несколько раз и эта схема изначально была коррупционной - это был бы логичный шаг.
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20.05.2020 10:33 Відповісти
Не отбил стоимость, потому что если бы отбил, то молчал бы в тряпочку, поскольку понимал бы, что проще отдать и забыть, чем со следователями и судом общаться - коррупция налицо, платить за аренду больше чем за покупку - финансовое нарушение. А так видно еще надеется, что коррупционная схема там сложнодоказуема.
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20.05.2020 10:39 Відповісти
Отбил - даже не сомневайтесь. И отбил в несколько раз. Для этого эта схема и была придумана. Молчать в тряпочку ему ни к чему - тк это шаровое бабло, от которого ему отказываться не резонно.
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20.05.2020 11:05 Відповісти
" платить за аренду больше чем за покупку - финансовое нарушение."

Не смешите - это стандартная схема - ессно, что за месяц аренды платят меньше, чем за покупку - но за пол-года - уже однозначно больше.
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20.05.2020 11:07 Відповісти
"Нові мАлАдиє літца"- вони такі
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20.05.2020 10:33 Відповісти
Если детально разбираться, то владелец фирмы сам дурак, что полез в мутные долгосрочные отношения с государством. Защищенный государственный реестр в принципе не должен размещаться на оборудовании, не находящемся в собственности государства, поэтому нужно разбираться, кто подписал такой договор аренды и определил, что реестр должен размещаться на этом оборудовании. Если еще и без конкурса выбрали поставщика оборудования, то всех затягают по следователям.
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20.05.2020 10:36 Відповісти
Слава сервера в аренду позволяет отбить его стоимость в среднем за 8 месяцев.
Все эти аутсорсинги и аренды - ещё одна возможность руководству компании получать незаконную выгоду.
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20.05.2020 10:41 Відповісти
Сдача, Т9, твою мать!
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20.05.2020 10:43 Відповісти
Будні зеленоцарствія.
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20.05.2020 10:42 Відповісти
Та не - дебильная коррупционная схема с арендой была придумана при Порошке - при Зеле ее прекратить хотят как раз.
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20.05.2020 11:08 Відповісти
Прикольно так. Ось тобі і відносини аутсорсингу. Жодна державна установа не має права зберігати важливу інформацію на лівих серверах.
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20.05.2020 11:17 Відповісти
...якщо вони не знаходяться у приміщенні та під охороною той державной установи. Це так.
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20.05.2020 13:36 Відповісти
Та дурня. Носії з інформацією познімати та повернути ті сервери застарілі. Бо все одно буде рішення суду на повернення майна. А потім вже відкривати карні справи за корупцію. Та не проти фірми, а проти колишніх "папередників"
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20.05.2020 13:24 Відповісти
...та повертати тільки сервери, а не шафи і не стійки з кабелями, бо це вже не майно, а інфраструктура приміщення
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20.05.2020 13:30 Відповісти
 
 