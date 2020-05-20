Минсоцполитики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы

Министерство социально политики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, и оценивает объем накоплений по ней в 15,6 млрд грн в первые пять лет от более чем 135 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты по НППС) и формирование пенсионных активов в НППС будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий", – говорится в пояснительной записке на сайте министерства.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы. Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет и работе на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет у мужчин и от 7,5 лет у женщин, программа №2 – после 55 лет и работе по списку №2 от 12,5 лет у мужчин и от 10 лет у женщин.

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

По программе №1 работодателям придеться дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании (СК), авторизированные Нацкомммиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Участники системы смогут самостоятельно уже с октября этого года выбирать НПФ и СК (принцип "пенсионные средства ходят за участником"), однако если они на протяжении трех месяцев не сделали выбора, то НПФ будет определен автоматически по порядку Пенсионного фонда Украины.

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Минсоцполитики отмечает, что плюсом перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения, где будущие пенсионные выплаты работникам будут обеспечены пенсионными активами, является отделение таких активов от деятельности предприятий, а также возможность наследования таких средств.

Помимо того ведомство отмечает, что работодатели вышеуказанных категорий работников, которые сегодня в значительном объеме осуществляют возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий, будут платить только за фактически работающих сотрудников и смогут сэкономить. В то же время при отсутствии сегодня у предприятия таких пенсионеров расходы работодателя возрастут, указывается в документе.

По предварительным расчетам Научно-исследовательского института труда и занятости населения Минсоцполитики и НАН Украины ожидаемый объем поступлений от работодателей на возмещение льготных пенсий в следующие пять лет составит 31,9 млрд грн. В случае принятия законопроекта акта такие поступления составят 26,0 млрд грн в солидарную систему и 15,6 млрд грн в НППС, а снижение поступлений в солидарную систему будет компенсировано погашением долгов работодателями, которым позволят на 5 лет рассрочить уплату этих долгов.

В пояснительной записке уточняется, что суммарная задолженность предприятий по возмещению фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий по состоянию на 1 апреля 2020 года составляла 14,5 млрд грн, и темпы ежегодного роста такой задолженности достигли почти 2 млрд грн, или 23,4% от начисленного, и продолжают расти.