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Минсоцполитики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы

Минсоцполитики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы

Министерство социально политики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, и оценивает объем накоплений по ней в 15,6 млрд грн в первые пять лет от более чем 135 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты по НППС) и формирование пенсионных активов в НППС будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий", – говорится в пояснительной записке на сайте министерства.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы. Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет и работе на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет у мужчин и от 7,5 лет у женщин, программа №2 – после 55 лет и работе по списку №2 от 12,5 лет у мужчин и от 10 лет у женщин.

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

По программе №1 работодателям придеться дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании (СК), авторизированные Нацкомммиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Участники системы смогут самостоятельно уже с октября этого года выбирать НПФ и СК (принцип "пенсионные средства ходят за участником"), однако если они на протяжении трех месяцев не сделали выбора, то НПФ будет определен автоматически по порядку Пенсионного фонда Украины.

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Минсоцполитики отмечает, что плюсом перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения, где будущие пенсионные выплаты работникам будут обеспечены пенсионными активами, является отделение таких активов от деятельности предприятий, а также возможность наследования таких средств.

Помимо того ведомство отмечает, что работодатели вышеуказанных категорий работников, которые сегодня в значительном объеме осуществляют возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий, будут платить только за фактически работающих сотрудников и смогут сэкономить. В то же время при отсутствии сегодня у предприятия таких пенсионеров расходы работодателя возрастут, указывается в документе.

По предварительным расчетам Научно-исследовательского института труда и занятости населения Минсоцполитики и НАН Украины ожидаемый объем поступлений от работодателей на возмещение льготных пенсий в следующие пять лет составит 31,9 млрд грн. В случае принятия законопроекта акта такие поступления составят 26,0 млрд грн в солидарную систему и 15,6 млрд грн в НППС, а снижение поступлений в солидарную систему будет компенсировано погашением долгов работодателями, которым позволят на 5 лет рассрочить уплату этих долгов.

В пояснительной записке уточняется, что суммарная задолженность предприятий по возмещению фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий по состоянию на 1 апреля 2020 года составляла 14,5 млрд грн, и темпы ежегодного роста такой задолженности достигли почти 2 млрд грн, или 23,4% от начисленного, и продолжают расти.

пенсионная реформа (1205) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+4
Потім прийдеш такий по накопичену пенсію, а грошики тю-тю і крайніх не буде.
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20.05.2020 13:10
+4
Така система існує тільки віртуально! Ви думаєте ваші гроші фізично будуть зберігатись в якомусь банку? Ога! Циферки в комп'ютері будуть показувати що так і є але на справді -зовсім інша картинка. І якщо завтра, якийсь додік знову вкраде банк в країні з корумпованими судами і владою -гуд лак!
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20.05.2020 13:12
+3
Оооо! Ще додатковий платіж з зарплати буде? Мало в нас податків на з/п... Всьго 50%... Треба ще! А потім же ж ще й той фонд скамуніздіть можна, як старший брат куйло...
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20.05.2020 13:08
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Оооо! Ще додатковий платіж з зарплати буде? Мало в нас податків на з/п... Всьго 50%... Треба ще! А потім же ж ще й той фонд скамуніздіть можна, як старший брат куйло...
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20.05.2020 13:08 Ответить
Зебіли - народ простой і нєкозістий, оні подождут, потєрпят, авось царь штото хорошее для холопов сдєлаєт.
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20.05.2020 13:09 Ответить
Екскьюз мі, імєл ввіду что слугі должні сослужить хорошую службу своім господам, коториє іх вибралі.
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20.05.2020 13:11 Ответить
у нас нельзя накопительную систему. валюта ненадежная, банки ненадежные.
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20.05.2020 13:09 Ответить
Потім прийдеш такий по накопичену пенсію, а грошики тю-тю і крайніх не буде.
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20.05.2020 13:10 Ответить
Як не буде??? А Порошенко?
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20.05.2020 13:12 Ответить
так и будет 100%
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20.05.2020 14:11 Ответить
Така система існує тільки віртуально! Ви думаєте ваші гроші фізично будуть зберігатись в якомусь банку? Ога! Циферки в комп'ютері будуть показувати що так і є але на справді -зовсім інша картинка. І якщо завтра, якийсь додік знову вкраде банк в країні з корумпованими судами і владою -гуд лак!
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20.05.2020 13:12 Ответить
Додік це хто напевне маланець? Та да гои повинні працювати на семітів і не мукати, мало того самі ж їх і обирають - парадокс.
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20.05.2020 13:22 Ответить
Здається мені, не буде з цього роя ні краплі меду! Тільки конвертована у конверти оплата врятує від зєбілізьма!
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20.05.2020 13:16 Ответить
Що таке накопичувальна пенсійна система? Це коли протягом певного часу людина відраховує якісь суми на спец. рахунок, на якому вони заморожуються до настання пенсійного віку.
Так ось, подібна система існує в Україні з 1996 р., коли на спец. рахунках державного "Ощадбанку" (а не якихось приватних фондів з обмеженою відповідальністю) були заморожені мільйони гривень українських громадян. Вже на 24 (!) роки заморожені! Їх ніхто не індексує і, здається, не збирається повертати. То чому люди мають повірити, що ці пенсійні накопичення, які будуть повинні почати віддавати аж через 30-40 років, не спіткає доля заморожених вкладів? Тому, хто раз збрехав, віри немає! Тож перш, ніж пропонувати накопичувальну пенсійну систему, держава має розрахуватися по вкладам 96-го року (зрозуміло, що нарахувавши на них відсотки за 24 роки (хоча б на рівні ставки рефінансування НБУ за цей період).
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20.05.2020 13:54 Ответить
 
 