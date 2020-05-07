Минсоцполитики хочет дополнительно ввести почти 8 тыс. должностей соцработников в регионах

Министерство социальной политики заявило о необходимости дополнительно ввести 7 922 должностей специалистов по социальной работе в регионах для преодоления последствий коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"В период коронавируса увеличилась потребность в социальных услугах для семей с детьми в группе риска! Оценка потребностей семьи и социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, осуществляют специалисты по социальной работе, которые работают в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за период карантина было выявлено 35 тыс. семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также по данным министерства дополнительной требуют внимания семьи, к которым из интернатных учреждений системы образования вернулось 42 тыс. детей, что в свою очередь втрое увеличивает нагрузку на этих специалистов.

"Понимая сложность ситуации, связанной с увеличением количества семей, нуждающихся в профессиональной помощи, недостаточностью специалистов по социальной работе, Минсоцполитики считает необходимым для преодоления последствий коронавирусной инфекции дополнительно ввести 7 922 должностей специалистов по социальной работе", - заявляют в министерстве.

Отмечается, что учитывая, что в регионах уже работает более 3 тыс. специалистов по социальной работе, введение дополнительных должностей будет способствовать своевременному выявлению семей, нуждающихся в помощи, максимальному их охвату социальной работой и социальными услугами, предотвращению устройства детей в учреждения институционального ухода и воспитания.

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