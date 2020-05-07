Минсоцполитики хочет дополнительно ввести почти 8 тыс. должностей соцработников в регионах
Министерство социальной политики заявило о необходимости дополнительно ввести 7 922 должностей специалистов по социальной работе в регионах для преодоления последствий коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.
"В период коронавируса увеличилась потребность в социальных услугах для семей с детьми в группе риска! Оценка потребностей семьи и социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, осуществляют специалисты по социальной работе, которые работают в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только за период карантина было выявлено 35 тыс. семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Также по данным министерства дополнительной требуют внимания семьи, к которым из интернатных учреждений системы образования вернулось 42 тыс. детей, что в свою очередь втрое увеличивает нагрузку на этих специалистов.
"Понимая сложность ситуации, связанной с увеличением количества семей, нуждающихся в профессиональной помощи, недостаточностью специалистов по социальной работе, Минсоцполитики считает необходимым для преодоления последствий коронавирусной инфекции дополнительно ввести 7 922 должностей специалистов по социальной работе", - заявляют в министерстве.
Отмечается, что учитывая, что в регионах уже работает более 3 тыс. специалистов по социальной работе, введение дополнительных должностей будет способствовать своевременному выявлению семей, нуждающихся в помощи, максимальному их охвату социальной работой и социальными услугами, предотвращению устройства детей в учреждения институционального ухода и воспитания.
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Все товары, которые поступают в службу тупо распродаются в разных Евах, деньги от выручки делят.
Если вам выпишут какие нибудь памперсы по уходу за престарелыми - попробуете их получить и убедиться в моей правоте.
а гоям - фига с маслом.
Посто джидайский распил денег.
В период невыполнения бюджета.
ОДУМАЙТЕСЬ!!!!