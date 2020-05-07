РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9172 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 927 13

Минсоцполитики хочет дополнительно ввести почти 8 тыс. должностей соцработников в регионах

Минсоцполитики хочет дополнительно ввести почти 8 тыс. должностей соцработников в регионах

Министерство социальной политики заявило о необходимости дополнительно ввести 7 922 должностей специалистов по социальной работе в регионах для преодоления последствий коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"В период коронавируса увеличилась потребность в социальных услугах для семей с детьми в группе риска! Оценка потребностей семьи и социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, осуществляют специалисты по социальной работе, которые работают в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за период карантина было выявлено 35 тыс. семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также по данным министерства дополнительной требуют внимания семьи, к которым из интернатных учреждений системы образования вернулось 42 тыс. детей, что в свою очередь втрое увеличивает нагрузку на этих специалистов.

"Понимая сложность ситуации, связанной с увеличением количества семей, нуждающихся в профессиональной помощи, недостаточностью специалистов по социальной работе, Минсоцполитики считает необходимым для преодоления последствий коронавирусной инфекции дополнительно ввести 7 922 должностей специалистов по социальной работе", - заявляют в министерстве.

Отмечается, что учитывая, что в регионах уже работает более 3 тыс. специалистов по социальной работе, введение дополнительных должностей будет способствовать своевременному выявлению семей, нуждающихся в помощи, максимальному их охвату социальной работой и социальными услугами, предотвращению устройства детей в учреждения институционального ухода и воспитания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Получение пенсионерами 1 тыс. грн в связи с коронавирусом не будет учитываться при расчете субсидии, - Лазебная

Автор: 

карантин (16729) Министерство социальной политики (882) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Ещё восемь тысяч дармоедов, которые руками ничего делать не хотят, зато знают, как всё поделить.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:37 Ответить
+7
БЛИН, и кто их всех прокормит ? Ахметов с Беней?
показать весь комментарий
07.05.2020 09:40 Ответить
+6
Не все еще разворовали,зеленые макаки
показать весь комментарий
07.05.2020 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Короче - карантин они сворачивать не собираются.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:37 Ответить
Ещё восемь тысяч дармоедов, которые руками ничего делать не хотят, зато знают, как всё поделить.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:37 Ответить
Не все еще разворовали,зеленые макаки
показать весь комментарий
07.05.2020 09:40 Ответить
Минсоцполитики хочет дополнительно ввести почти 8 тыс. должностей соцработников в регионах - Цензор.НЕТ 4885
показать весь комментарий
07.05.2020 09:43 Ответить
Вы просто еще не сталкивались с этой проблемой. Ваши родственники тоже постареют, а вы не сможете им помочь. Что тогда?
показать весь комментарий
07.05.2020 10:04 Ответить
Я самый старший среди своих (живых) родственников. Так, что я в теме...
показать весь комментарий
07.05.2020 10:50 Ответить
БЛИН, и кто их всех прокормит ? Ахметов с Беней?
показать весь комментарий
07.05.2020 09:40 Ответить
Нові робочі місця для 95 кварталу. Пацан сказал - пацан сделал.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:49 Ответить
Эти соцработники кроме дерибана ничем не заняты. Одеваются на уровне жен олигархов, при этом даже ноги расставлять не приходится.
Все товары, которые поступают в службу тупо распродаются в разных Евах, деньги от выручки делят.
Если вам выпишут какие нибудь памперсы по уходу за престарелыми - попробуете их получить и убедиться в моей правоте.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:52 Ответить
Хорошее желание. Здорово бы было пересмотреть структуру соц помощи. И организовать специальную профессиональную соц помощь для психически жизенно нужно для всго начеления. Это реальная социально аправленная помощь.
показать весь комментарий
07.05.2020 10:01 Ответить
Это значит - 8000 представителей команды Зе будут помогать СВОИМ,
а гоям - фига с маслом.
Посто джидайский распил денег.
показать весь комментарий
07.05.2020 10:17 Ответить
Итак армия гос сектора ничего не зарабатывающего огромна, а тут ещё 8000 нахлебников....
В период невыполнения бюджета.

ОДУМАЙТЕСЬ!!!!
показать весь комментарий
07.05.2020 10:56 Ответить
а как же диджитализация? зеля, шо такое?
показать весь комментарий
07.05.2020 12:39 Ответить
 
 