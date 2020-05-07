Мінсоцполітики хоче додатково запровадити майже 8 тис. посад соцпрацівників у регіонах

Міністерство соціальної політики заявило про необхідність додатково запровадити 7922 посади фахівців із соціальної роботи в регіонах для подолання наслідків коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"У період коронавірусу збільшилася потреба в соціальних послугах для сімей з дітьми в групі ризику! Оцінювання потреб сім’ї та соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюють фахівці із соціальної роботи, які працюють у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за період карантину було виявлено 35 тис. сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Також додаткової уваги потребують сім’ї, до яких з інтернатних закладів системи освіти повернулось 42 тис. дітей, що своєю чергою втричі збільшує навантаження на цих фахівців.

"Розуміючи складність ситуації, яка пов’язана зі збільшенням кількості сімей, що потребують фахової допомоги, недостатністю фахівців із соціальної роботи, Мінсоцполітики вважає за необхідне для подолання наслідків коронавірусної інфекції додатково ввести 7922 посад фахівців із соціальної роботи", - заявляють у міністерстві.

Зазначається, що з огляду на те, що в регіонах вже працює понад 3 тис. фахівців із соціальної роботи, Міністерство впевнене, що забезпечення місцевих органів виконавчої влади 11 тисячами фахівцями із соціальної роботи сприятиме вчасному виявленню сімей, які потребують допомоги, максимальному їхньому охопленню соціальною роботою та соціальними послугами, запобіганню влаштування дітей в заклади інституційного догляду та виховання.

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