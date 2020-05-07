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Новини Коронавірус і карантин
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Мінсоцполітики хоче додатково запровадити майже 8 тис. посад соцпрацівників у регіонах

Мінсоцполітики хоче додатково запровадити майже 8 тис. посад соцпрацівників у регіонах

Міністерство соціальної політики заявило про необхідність додатково запровадити 7922 посади фахівців із соціальної роботи в регіонах для подолання наслідків коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"У період коронавірусу збільшилася потреба в соціальних послугах для сімей з дітьми в групі ризику! Оцінювання потреб сім’ї та соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюють фахівці із соціальної роботи, які працюють у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за період карантину було виявлено 35 тис. сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Також додаткової уваги потребують сім’ї, до яких з інтернатних закладів системи освіти повернулось 42 тис. дітей, що своєю чергою втричі збільшує навантаження на цих фахівців.

"Розуміючи складність ситуації, яка пов’язана зі збільшенням кількості сімей, що потребують фахової допомоги, недостатністю фахівців із соціальної роботи, Мінсоцполітики вважає за необхідне для подолання наслідків коронавірусної інфекції додатково ввести 7922 посад фахівців із соціальної роботи", - заявляють у міністерстві.

Зазначається, що з огляду на те, що в регіонах вже працює понад 3 тис. фахівців із соціальної роботи, Міністерство впевнене, що забезпечення місцевих органів виконавчої влади 11 тисячами фахівцями із соціальної роботи сприятиме вчасному виявленню сімей, які потребують допомоги, максимальному їхньому охопленню соціальною роботою та соціальними послугами, запобіганню влаштування дітей в заклади інституційного догляду та виховання.

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Автор: 

карантин (18172) Міністерство соціальної політики (1277) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Ещё восемь тысяч дармоедов, которые руками ничего делать не хотят, зато знают, как всё поделить.
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07.05.2020 09:37 Відповісти
+7
БЛИН, и кто их всех прокормит ? Ахметов с Беней?
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07.05.2020 09:40 Відповісти
+6
Не все еще разворовали,зеленые макаки
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07.05.2020 09:40 Відповісти
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Короче - карантин они сворачивать не собираются.
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07.05.2020 09:37 Відповісти
Ещё восемь тысяч дармоедов, которые руками ничего делать не хотят, зато знают, как всё поделить.
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07.05.2020 09:37 Відповісти
Не все еще разворовали,зеленые макаки
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07.05.2020 09:40 Відповісти
Минсоцполитики хочет дополнительно ввести почти 8 тыс. должностей соцработников в регионах - Цензор.НЕТ 4885
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07.05.2020 09:43 Відповісти
Вы просто еще не сталкивались с этой проблемой. Ваши родственники тоже постареют, а вы не сможете им помочь. Что тогда?
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07.05.2020 10:04 Відповісти
Я самый старший среди своих (живых) родственников. Так, что я в теме...
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07.05.2020 10:50 Відповісти
БЛИН, и кто их всех прокормит ? Ахметов с Беней?
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07.05.2020 09:40 Відповісти
Нові робочі місця для 95 кварталу. Пацан сказал - пацан сделал.
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07.05.2020 09:49 Відповісти
Эти соцработники кроме дерибана ничем не заняты. Одеваются на уровне жен олигархов, при этом даже ноги расставлять не приходится.
Все товары, которые поступают в службу тупо распродаются в разных Евах, деньги от выручки делят.
Если вам выпишут какие нибудь памперсы по уходу за престарелыми - попробуете их получить и убедиться в моей правоте.
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07.05.2020 09:52 Відповісти
Хорошее желание. Здорово бы было пересмотреть структуру соц помощи. И организовать специальную профессиональную соц помощь для психически жизенно нужно для всго начеления. Это реальная социально аправленная помощь.
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07.05.2020 10:01 Відповісти
Это значит - 8000 представителей команды Зе будут помогать СВОИМ,
а гоям - фига с маслом.
Посто джидайский распил денег.
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07.05.2020 10:17 Відповісти
Итак армия гос сектора ничего не зарабатывающего огромна, а тут ещё 8000 нахлебников....
В период невыполнения бюджета.

ОДУМАЙТЕСЬ!!!!
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07.05.2020 10:56 Відповісти
а как же диджитализация? зеля, шо такое?
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07.05.2020 12:39 Відповісти
 
 