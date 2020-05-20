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Новости Год Зеленского
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Законопроект об амнистии капиталов примут до конца года, - Зеленский

Законопроект об амнистии капиталов примут до конца года, - Зеленский

Президент Украины Вадимир Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капиталов в готов и будет внесен в Верховную Раду, примут его до конца года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", - отметил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что сейчас есть обсуждение вокруг процента, под который будет проводиться амнистия.

"Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль. Нужно перевернуть эту страницу истории, чтобы все украинцы хотели быть налогоплательщиками", - объяснил он.

По словам Зеленского, в настоящее время вопрос условий введения амнистии капиталов является дискуссионным, в том числе из-за сложной ситуации в стране.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) капитал (72)


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Це капітали які накрали олігархи будуть амністовані?
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20.05.2020 13:23 Ответить
Ну а как же. Все что накрадено олигархами непосильным трудом Зеля амнистирует. Он же слуга олигархата. Уже все ,надеюсь ,это поняли. Слуга народа- это овечья шкурка для тупых, а под ней волчьи зубки олигархата.
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20.05.2020 13:40 Ответить
красти потрібно багато ....- інакше можна реально "сісти" , або "роздінуть" ...- зЄ-бест...
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20.05.2020 13:31 Ответить
амнистию каких капиталов? ))) отех 200-300 баксов что бабка на смерть отложила???
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20.05.2020 13:35 Ответить
И вот что характерно - кто бы у нас не пришёл бы к власти , первым делом старается обелить аллигаторхов , чтобы их не волновали юридически , попутно лобызая их в жопы ...
Петя старательно подставил свою .
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20.05.2020 14:55 Ответить
правильно. вернем из офшоров капиталы панамского потужного папередника.
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20.05.2020 16:09 Ответить
 
 