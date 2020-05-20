Законопроект об амнистии капиталов примут до конца года, - Зеленский

Президент Украины Вадимир Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капиталов в готов и будет внесен в Верховную Раду, примут его до конца года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", - отметил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что сейчас есть обсуждение вокруг процента, под который будет проводиться амнистия.

"Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль. Нужно перевернуть эту страницу истории, чтобы все украинцы хотели быть налогоплательщиками", - объяснил он.

По словам Зеленского, в настоящее время вопрос условий введения амнистии капиталов является дискуссионным, в том числе из-за сложной ситуации в стране.

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