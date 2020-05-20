Законопроєкт про амністію капіталів ухвалять до кінця року, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про амністію капіталів готовий і буде внесений до Верховної Ради, ухвалять його до кінця року.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Амністію дамо в цьому році - повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", - зазначив глава держави.

Крім того, президент зазначив, що зараз триває обговорення навколо відсотка, під який буде проводитися амністія.

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"Можливо, нерухомість можна амністувати під менший відсоток або навіть під нуль. Потрібно перегорнути цю сторінку історії, щоб всі українці хотіли бути платниками податків", - пояснив він.

За словами Зеленського, наразі питання умов введення амністії капіталів є дискусійним, в тому числі через складну ситуацію в країні.