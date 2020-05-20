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Новини Рік Зеленського
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Законопроєкт про амністію капіталів ухвалять до кінця року, - Зеленський

Законопроєкт про амністію капіталів ухвалять до кінця року, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про амністію капіталів готовий і буде внесений до Верховної Ради, ухвалять його до кінця року.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Амністію дамо в цьому році - повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", - зазначив глава держави.

Крім того, президент зазначив, що зараз триває обговорення навколо відсотка, під який буде проводитися амністія.

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"Можливо, нерухомість можна амністувати під менший відсоток або навіть під нуль. Потрібно перегорнути цю сторінку історії, щоб всі українці хотіли бути платниками податків", - пояснив він.

За словами Зеленського, наразі питання умов введення амністії капіталів є дискусійним, в тому числі через складну ситуацію в країні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) капітал (270)


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Це капітали які накрали олігархи будуть амністовані?
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20.05.2020 13:23 Відповісти
Ну а как же. Все что накрадено олигархами непосильным трудом Зеля амнистирует. Он же слуга олигархата. Уже все ,надеюсь ,это поняли. Слуга народа- это овечья шкурка для тупых, а под ней волчьи зубки олигархата.
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20.05.2020 13:40 Відповісти
красти потрібно багато ....- інакше можна реально "сісти" , або "роздінуть" ...- зЄ-бест...
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20.05.2020 13:31 Відповісти
амнистию каких капиталов? ))) отех 200-300 баксов что бабка на смерть отложила???
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20.05.2020 13:35 Відповісти
И вот что характерно - кто бы у нас не пришёл бы к власти , первым делом старается обелить аллигаторхов , чтобы их не волновали юридически , попутно лобызая их в жопы ...
Петя старательно подставил свою .
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20.05.2020 14:55 Відповісти
правильно. вернем из офшоров капиталы панамского потужного папередника.
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20.05.2020 16:09 Відповісти
 
 