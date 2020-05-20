Законопроєкт про амністію капіталів ухвалять до кінця року, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про амністію капіталів готовий і буде внесений до Верховної Ради, ухвалять його до кінця року.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Амністію дамо в цьому році - повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", - зазначив глава держави.
Крім того, президент зазначив, що зараз триває обговорення навколо відсотка, під який буде проводитися амністія.
"Можливо, нерухомість можна амністувати під менший відсоток або навіть під нуль. Потрібно перегорнути цю сторінку історії, щоб всі українці хотіли бути платниками податків", - пояснив він.
За словами Зеленського, наразі питання умов введення амністії капіталів є дискусійним, в тому числі через складну ситуацію в країні.
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