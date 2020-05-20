Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію, - Зеленський

Разом з тим, люстрацію потрібно відкоригувати.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання про його ставлення до люстрації, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо люстрації. Є рішення Європейського суду, є рішення Венеціанської комісії, що люстрація була незаконною. Далі все залежить від українського суду. Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. Я в цьому впевнений, попри рішення, де б вони не були прийняті. Я згоден, що деякі люди, які потрапили (під люстрацію. - Ред.) просто працювали за часів Януковича. Ми всі жили і якось працювали (за часів Януковича. - Ред.). Це потрібно відкоригувати", - заявив Зеленський.

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