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Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию, - Зеленский
Вместе с тем, люстрацию нужно откорректировать.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о его отношении к люстрации, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно люстрации. Есть решение Европейского суда, есть решение Венецианской комиссии, что люстрация была незаконной. Дальше все зависит от украинского суда. Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. Я в этом уверен, несмотря на решения где бы они ни были приняты. Я согласен, что некоторые люди, которые попали (под люстрацию. – Ред.) просто работали во времена Януковича. Мы все жили и как-то работали (во времена Януковича. – Ред.). Это нужно откорректировать", - заявил Зеленский.
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«Мы построим страну других возможностей.
Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех.
А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу».
Из инаугурационной речи В.Зеленского 20 мая 2019г
Ровно год, как пришли к власти те самые «люди, которые будут служить народу», «слуги народа», короче говоря.. Ровно год, как самый главный «слуга», едва взявши в руки булаву, грозно ею помахал, и разогнал Верховную Раду, и Кабинет Министров в придачу...
Пришла пора дать оценку этому году нашей жизни. Году жизни под «Зе!»… Вы готовы к сухому анализу?
Начнём по порядку. С разгона ВР. Зеленскому удалось под своим флагом провести в Раду беспрецедентно огромную фракцию Зе!-депутатов «слуг народа», образовавшую монобольшинство, но, оказавшуюся по своей сути, в большинстве своём, за редчайшим исключением, откровенным сбродом из людей случайных, непрофессиональных, и, порою, банально неграмотных, подобно первой министерки образования Анны Новосад, которая даже в соцсетях без ошибок писать не в состоянии. Поначалу этот «коллектив», включив «турборежим», не понимая о чём суть, показывал единогласный «одобрямс» инициативам партии и правительства. Но, полгодика спустя, «поймав звезду», значительная часть депутатов образовала своеобразную фронду, почти в буквальном смысле этого слова, как движение против абсолютизма. Начался разброд и шатания. Всплыл на поверхность и откровенный человеческий мусор, которому нашёл применение некогда создатель Зеленского олигарх Коломойский, славящейся тем, что и куче дерьма он конфетку найдёт. Из этих «конфет» он сформировал пул депутатов, успешно торпедирующих жизненно важный закон о банках многотысячными поправками. И это - не последнее их предназначение… Столь откровенно непрофессионального состава, столь циничного лоббистского состава ВР история Украины ещё не знала. Скажи, уважаемый Зе!-избиратель, ты именно этого ждал от высшего законодательного органа страны?
Перейдём к правительству. Ещё цитата из той же речи: «И я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: «Мы ничего не сможем сделать». Это неправда, можете.
Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать про следующие поколения, а не про следующие выборы. Я думаю, что люди это оценят. И мое избрание доказывает: граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей, возможностей откатов, потоков, дербанов».
Правительство Гройсмана, освободило «свои места для тех, кто будет думать про следующие поколения» в лице Гончарука и его команды, включая ту самую Анну Новосад. Но долго думать «новым лицам» не пришлось. Наработили ребята за четыре месяца 2019г убытков более 70 млрд грн (почти 2% ВВП), и за три месяца 2020г почти 60 млрд грн. Обращаем внимание - это без коронавируса и карантина! Теперь «про следующие поколения» думает второе Зе!-правительство. И славит Господа за так вовремя подоспевшую пандемию - есть на что свалить свою несостоятельность, меняя профильных министров по три штуки за месяц…. Правда, работает премьер Шмыгаль без трёх министров уже 75 дней. Обязанности одного из которых, а именно - министра энергетики, исполняет человек из орбиты Ахметова, активно лоббирующая сокращение доли дешёвой энергии государственных атомных станций, в пользу дорогой тепловой энергии своего босса. Меня одного терзают смутные сомнения? Это к цитате о дерибанах, откатах, потоках…
А, ведь, всего год назад мы имели страну с экономикой, растущей на 4-5 процентов в год, с набитыми закромами золотовалютных резервов, с профицитом бюджета, с крепнущей на 5-6 процентов в год национальной валютой, с растущей на 10 процентов в год средней зарплатой… Скажи, уважаемый Зе!-избиратель, чего тебе в жизни-то не хватало, уверен, что именно такого результата ты жаждал?
Что имеем в политике внутренней? Имеем полнейший антиукраинский реванш на всех без исключения фронтах. Имеем отпущенных на свободу обвиняемых в расстреле майдановцев «беркутовцев» с одной стороны, и имеем арест майдановца только за передачу своего карабина «неустановленным личностям», с другой стороны. Имеем многочисленные судебные разбирательства против майдановцев: Татьяны Черновол, Маруси Зверобой, Софии Фединой, Сергея Стерненко. Полгода томится в СИЗО обвинённый в убийстве Шеремета АТОвец Андрей Антоненко. Имеем многочисленные возвращения во власть регионалов всех мастей. Имеем адвоката Януковича Бабикова, ждущего ключи от ГБР. Имеем «архитектора судебной системы Януковича» Андрея Портнова, вернувшегося из эмиграции, и активно «рулящего» всеми громкими судебными процессами в стране. Имеем Медведчука, вылезшего из-под веника, куда его Порошенко загнал, и активно сверчащего на всех каналах пропутинские серенады. Имеем разговоры об отмене амнистии к майданомцам, с одной стороны, и разговоры о справедливости антимайдана - с другой стороны. Имеем дикое желание хоть боком, хоть раком, но протащить в т.н. «Консультационный комитет» по Донбассу представителей ЛуганДонии, и сесть за стол переговоров с боевиками и/или коллоборантами, узаконив их и их деяния подобным способом. Имеем размывание идеалов Майдана, и создания новой реальности: с ползучей русификацией, становящейся непонятной войной, переписанной под диктовку Москвы историей, отказом от NATO и ЕС, и сползанием в «братские» объятия России. Скажи, уважаемый Зе!-избиратель, ты именно этого ждал от Зеленского?
Что имеем в политике внешней, главном приоритете президента? Имеем отказ от главенствующего принципа: «ничего об Украине, без Украины». Лидеры Европы и США осознали, что с нашим «лидером нации» общаться просто бесполезно, и выстаивают новые каналы коммуникации уже без нашего участия. И, будьте уверены, уже и без учёта наших интересов! Уже Макрон звонит Путину и обсуждает ситуацию в Украине. Уже Помпео общается с Макроном по тому же поводу. Уже представитель Путина по Украине Козак летит в Берлин пошептаться в администрации Меркель об Ураине. Вы только представьте себе, что во время пандемии и запрета на перелёты, находящемуся под персональными санкциями Евросоюза чиновнику из Москвы Германия открывает мост и даёт «зелёный свет» на визит! О чём же они там шептались, что по телефону или видеосвязи обсудить было невозможно?!!! Вы представляете себе силу дипломатической оплеухи, отвешенной Украине! Это уже всё! Это - конец! Это окончательное превращение Украины из субъекта политики - в объект политики. Об нас вытерли ноги! Отныне нашу судьбу будем решать не мы, а наши сильные соседи! А ведь всего год назад Украина была центром и главной движущей силой антироссийского фронта в мире… Скажи, уважаемый Зе!-избиратель, ты именно этой роли желал своей стране?
Можно долго ещё говорить о кадровой политике нашего преЗе!дента, «сватовстве»-кварталовстве, о ситуации в энергетике, и т.д. и т.п. Но, давайте о главном! О коррупции в стране. На небезызвестном Стадионе Зеленский обвинил Порошенко в коррупции. Пасуем обратно… Что мешало Зеленскому, осознающему, что вся наша экономика, вся наша политика, да, что там - вся наша жизнь пронизана коррупцией, за 6-9 месяцев провести аудит хотя бы главных секторов, и сделать хотя бы первые шаги по искоренению коррупции. У него в руках было всё: ещё послушное монобольшинство в парламенте, ручной Кабмин, в который он сам подбирал и министров и их замов, был «100% свой генеральный прокурор», и, самое главное - был беспрецедентный кредит доверия народа! Да, хоть за тот же янтарь возьмись! Ан, нет… Повторим часть цитаты: «И мое избрание доказывает: граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей, возможностей откатов, потоков, дербанов». Что думаете по сему поводу, граждане «уставшие» Зе!-избиратели?
И снова - о главном! О стратегии. На том же Стадионе Порошенко задал конкретный вопрос Зеленскому: «Что и когда, и где вы видите Украину через 5 лет - четко, конкретно, и что вы хотите для этого сделать?». Я раз пять перечитал все 283 слова ответа Зеленского, раза три просмотрел видео. Я не увидел, и не услышал ответа. Его просто нет… Сначала была фраза: «когда вы говорите так четко: "дай нам ответ" - я не у прокурора. И я ничего не сделал, чтобы там быть». Типичная плебейская «отмазка». Потом рассуждения о Свинарчуках, Гладковских и Коломойских, которые всенепременно сядут за решётку, когда нарушат закон. И, под конец, зачем-то ответил на предыдущий вопрос Порошенко об отношениях с Коломойским. Тот, мол, перечислил Зеленскому 41 млн долларов на тайные оффшоры после вывода 160 млрд из Привата. Ну, а где стратегия государства? Стратегия Порошенко описывается всего пятью словами: «Армия, мова, вера. ЕС и NATO». Коротко и ёмко. И дело, ведь, не в том, что Зеленский не смог пару-тройку слов подобрать. Дело в том, что он вообще понятия не имеет, что он делает, и для какого результата! Он за всё хорошее, и против всего плохого! А там - как получится… Как-то так… Или есть иное мнение, уважаемые Зе!-избиратели?
Вот, и «маємо те, що маємо…». Маємо новых рулящих потоками, маємо новых пилящих бюджет, маємо торговца должностями Ермака, вместо торговца должностями Кононенко. Так тот хоть в политику не лез, документов в Минске не подписывал, по которым СБУ сегодня дело по госизмене открывает…
Прошёл год под «Зе!». Первый год из пяти, отпущенных на строительство «страны других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех». Вы довольны достигнутым результатом, уважаемые Зе! и не-Зе! избиратели?
Александр ЛАСТЕНКО
Значит и есть исключения,значит и закон Украины избирательный что своими устами подтверждает и сам Гарант Конституции Украины.
Выходит есть ..люди,, на которых законы не распросраняются и есть рабы для которых шаг в лево или право и на ,,галеры,,
Если делать все, что говорит Европа, то Украины как государства давно бы уже не было.