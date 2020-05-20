Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию, - Зеленский

Вместе с тем, люстрацию нужно откорректировать.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о его отношении к люстрации, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно люстрации. Есть решение Европейского суда, есть решение Венецианской комиссии, что люстрация была незаконной. Дальше все зависит от украинского суда. Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. Я в этом уверен, несмотря на решения где бы они ни были приняты. Я согласен, что некоторые люди, которые попали (под люстрацию. – Ред.) просто работали во времена Януковича. Мы все жили и как-то работали (во времена Януковича. – Ред.). Это нужно откорректировать", - заявил Зеленский.

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