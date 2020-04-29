УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5573 відвідувача онлайн
Новини
6 615 64

Новий голова податкової Любченко потрапляє під люстрацію, - нардепка "Голосу" Клименко

Новий голова податкової Любченко потрапляє під люстрацію, - нардепка

Голова Державної фіскальної служби Олексій Любченко підпадає під люстрацію.

Про це заявляє народний депутат із фракції "Голос" Юлія Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щойно призначений голова ДФС Олексій Любченко підпадає під люстрацію відповідно до 3-ї частини першої статті закону "Про очищення влади", - сказала Клименко, коментуючи призначення Любченка в середу.

Як повідомляє пресслужба "Голосу", Клименко нагадала, що закон поширюється на осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Державної податкової Любченко підпише контракт на період карантину, - глава Мінфіну Марченко

Любченко був заступником голови Державної податкової адміністрації України з 9 вересня 2009 року до 16 червня 20011 року.

За словами депутата, таким чином, Любченко обіймав цю посаду "більше одного року в період з 25.02.10 до 22.02.14".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів в середу призначив Любченка головою державної податкової служби.

Автор: 

люстрація (273) податкова (711) Клименко Юлія (26) Любченко Олексій (114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
А кого из зелени это сейчас волнует? Там список нарушений закона о люстрации уже можно оглашать.
показати весь коментар
29.04.2020 17:28 Відповісти
+8
чєм вам нє новиє ліца кадри часів овоча? тож давно було по -перше, по -друге ані же чєсниє, как сам вова . і по- трєтє- ви же(73%) самі етага хатєлі
показати весь коментар
29.04.2020 17:29 Відповісти
+8
Не кажется, а так и есть. Даже Овощу фору дадут.

Новый глава налоговой Любченко попадает под люстрацию, - нардеп "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 4586
показати весь коментар
29.04.2020 17:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кого из зелени это сейчас волнует? Там список нарушений закона о люстрации уже можно оглашать.
показати весь коментар
29.04.2020 17:28 Відповісти
Фанат бундовцев, которые доказывали, что беларусов не существует?
показати весь коментар
29.04.2020 17:47 Відповісти
Это Лахта под израильским ip. И справедливости ради еврейские организации особо не протестовали против независимости БНР в 1918.
показати весь коментар
29.04.2020 18:04 Відповісти
Справедливости ради, они мечтали о еврейском государстве, т.к. беларусы, по их утверждениям, - никто...
показати весь коментар
29.04.2020 21:03 Відповісти
Своё они реализовали на своём месте, в Израиле, беларусы в Беларуси. Не имеет значения о чём мечтают нацменьшинства.
показати весь коментар
29.04.2020 21:11 Відповісти
Не надо переводить стрелки на сегодняшнее время, сейчас рашистская пропаганда повторяет про Беларусь и беларусов, как и бундовцы, слово в слово, это только из-за Украины они притихли. Надо было и про бундовцев читать и посещать кацапские сайты с пропагандой и форумы.
показати весь коментар
29.04.2020 21:23 Відповісти
Ну, сравнивать Бунд и Россию неуместно. Масштабы не те. Бунд это не власть и не государство. Часть представителей евреев, пусть и влиятельная, но не одна.
показати весь коментар
29.04.2020 21:26 Відповісти
Пропагандистские штампы всегда уместны...
показати весь коментар
29.04.2020 21:31 Відповісти
Каждый видит то что хочет. Еврейской угрозы для независимости Беларуси сейчас нет.
показати весь коментар
29.04.2020 21:36 Відповісти
А мы сейчас в Украине, в которой - какая разница и герои, которые устраивают всех...
показати весь коментар
29.04.2020 21:38 Відповісти
чєм вам нє новиє ліца кадри часів овоча? тож давно було по -перше, по -друге ані же чєсниє, как сам вова . і по- трєтє- ви же(73%) самі етага хатєлі
показати весь коментар
29.04.2020 17:29 Відповісти
Так сам Моника сказал своим фанатам, что звучит ключевые фигуры ко второму туру выборов, они им их и озвучил, так, что Вы - правы, они именно тех хотели, кого Моника назначил и продвинул...
показати весь коментар
29.04.2020 17:50 Відповісти
Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы. Прошлое место работы - директор департамента налогообложения юридических лиц. Это тот самый департамент который и отвечает за хищения налоговых средств путем "налоговых скруток". Во дают !!!
показати весь коментар
29.04.2020 18:04 Відповісти
Мне кажется эта власть окажется самой худшей в истори Украины, и народ Украины дорого заплатит за такой эксперимент...
показати весь коментар
29.04.2020 17:34 Відповісти
Когда Порошенко ставят в вину Гладковского, который, нарушая законы, работал на пользу Украины, то о чём можно говорить... При усиленном поиске зрады можно задать вопрос - За чей счёт Иисус Христос (не всуе будь сказано) присутствовал на тайной вечере и не является ли это коррупционным преступлением?
показати весь коментар
29.04.2020 17:55 Відповісти
Не кажется, а так и есть. Даже Овощу фору дадут.

Новый глава налоговой Любченко попадает под люстрацию, - нардеп "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 4586
показати весь коментар
29.04.2020 17:55 Відповісти
Поэтому Разумков против люстрации.
показати весь коментар
29.04.2020 17:37 Відповісти
Наш ДеГоль він десь в окопах сьогодні. Рецепт один - Чистить, чистить і ще раз чистить Україну. В тому числі від Голоса Пінчука.
показати весь коментар
29.04.2020 17:38 Відповісти
Зеленский и СН - враги Украины.
Им люстрация чиновников Януковича, как кость в горле.
73% - вольные и невольные пособники врага.
"Простым людям" главное обозначить виновных в их же собственных просерах, а дальше они сами в великим интузиазмом будут мочить друг друга.

Близится время охоты на ведьм...
показати весь коментар
29.04.2020 17:41 Відповісти
я уже ничему не удивляюсь. я просто жду во что перельется этот трэш и угар. просто нервы дороже. только положительные эмоции
показати весь коментар
29.04.2020 17:42 Відповісти
В чём Вы черпаете положительные эмоции? Небо, трава... Трава и та - зелёная.
показати весь коментар
29.04.2020 17:53 Відповісти
для меня ********* ассоциируется не с зеленым цветом а с коричневым.
показати весь коментар
29.04.2020 18:14 Відповісти
А я наблюдаю спираль истории, которая повторяет в Украине то, что было в Беларуси...
показати весь коментар
29.04.2020 17:57 Відповісти
о господи. что за бред? в чем "повторяет"? параллели какие?
показати весь коментар
29.04.2020 18:15 Відповісти
Я когда-нибудь бред писал?
показати весь коментар
29.04.2020 21:00 Відповісти
да
показати весь коментар
29.04.2020 21:40 Відповісти
Хочу увидеть пример моего другого бреда.
Пока я не начал рассказывать про спираль, чтобы выяснить- кто бредит, предлагаю посмотреть, чтобы мне не повторятся:
https://youtu.be/__OSecnESIA
показати весь коментар
29.04.2020 21:55 Відповісти
послушай, мне все равно что там на видео. я знаю одно - у вас царь с середины 90-х, социализм и общая уравниловка. за это время в Украине как минимум сменилось 5 президентов. и никаких параллелей с РБ нет. не надо выдумывать.
показати весь коментар
29.04.2020 21:59 Відповісти
Я уже от зерады это слышал, не надо повторяться. Я просил показать ещё один мой бред, после утверждения, что я не первый раз брежу.
показати весь коментар
29.04.2020 22:03 Відповісти
ты реально думаешь что я сейчас кинусь твои сообщения искать?
показати весь коментар
29.04.2020 22:06 Відповісти
Тебя же не затруднило написать, что я брежу, значит ты, только что, что-то вспомнил.
показати весь коментар
29.04.2020 22:11 Відповісти
я написал ответ на конкретный пост. искать что было раньше не намерен

просьба - спили мушку. то ты мне указываешь кому ставить лайк а кому не надо, то начинаешь непонятные вещи требовать. я ведь и в игнор могу поиграть.
показати весь коментар
29.04.2020 22:16 Відповісти
Так это был неконкретный пост, когда я спросил - ещё когда нибудь я бредил, ты ответил - да?
Про лайки я не говорил и на них обращаю внимание только, чтобы не пропустить кого-то на форуме, т.к. в друзья я никого не добавлял - так удобней.
показати весь коментар
29.04.2020 22:21 Відповісти
1. ты не спросил "еще когда нибудь". ты спросил "когда нибудь"
2.

https://censor.net/user/278725
Посмотрите чуть выше на слишком бойкого и мои ответы, которому Вы поставили лайк, от чего такие начинают себя чувствовать абсолютно правыми...
https://censor.net/comments/locate/3192001/019214f9-746b-71cf-81bf-47e942fcf9b7

https://censor.net/user/278725
Я не ставлю таким лайки, т.к. это - временные попутчики и неизвестно - что они выкинут - выберут косатую или Медведчука, а лайки помогают им самоутвердится, если больше нечем в жизни...https://censor.net/comments/locate/3192001/019214f9-7470-72bb-8864-9082fc4d9ae2

Общение окончено. не люблю лгунов
показати весь коментар
29.04.2020 22:35 Відповісти
Правильно, такой же недалёкий как и ты, ты даже не удосужился прочитать посты, которые он мне написал, как и ты прочитав мой пост поверхностно.
Если захочешь меня оскорбить, можешь про мушку не намекать, а просто поставь лайк, так как вы вдвоём ставите лайки по постами с внешним эффектом.
показати весь коментар
29.04.2020 23:31 Відповісти
Кумедно все це
показати весь коментар
29.04.2020 17:45 Відповісти
Новый глава налоговой Любченко попадает под люстрацию, - нардеп "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 5498
показати весь коментар
29.04.2020 17:47 Відповісти
А с убийцей-Януковичем - что делать?
показати весь коментар
29.04.2020 17:59 Відповісти
То же, что и с убийцами Шеремета - судить быстро, по закону и с железобетонными доказательствами вины, или признавать невиновным. Это ведь так работает?
показати весь коментар
29.04.2020 18:12 Відповісти
Модератор, после удаления его предыдущего поста, смысл моего и его ответа полностью поменялся.
показати весь коментар
29.04.2020 21:57 Відповісти
Ну почему же беззаконное - закон принят Радой давно.
Ограничили в трудовых правах? Не такая уж и драма, как Вы тут распинаетесь. Бывшим запретили снова идти во власть, так других профессий много.
показати весь коментар
29.04.2020 18:03 Відповісти
Тогда надо запретить идти во власть всем бывшим, например тем кто был при Порошенко. За?
показати весь коментар
29.04.2020 18:10 Відповісти
Чиновники при Порошенко не попадают в указанный период. Можете выступить с предложением расширить период люстрации на время Порошенко. Если докажете, что власть Порощенко была преступной. Не думайте, что отдельные резонансные дела делают всю власть преступной. В Америке тоже сажают отдельных чиновников, но от этого власть автоматически не становится преступной или нелегитимной.
показати весь коментар
29.04.2020 18:44 Відповісти
"Не думайте, что отдельные резонансные дела делают всю власть преступной"

В таком случае, каким образом было доказано что вся власть Януковича была преступной?
показати весь коментар
29.04.2020 19:00 Відповісти
Люстрация - это СДЕЛКА без негативной коннотации этого понятия. Она абсолютно законна, как и у вас в США или где-то ещё. То есть, грубо говоря, новая власть ПРЕДЛАГАЕТ представителям старой власти уйти навсегда от власти в обмен на ВСЯКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ судебных и прочих преследований. Многие соглашаются и больше не гавкают. После такой СУДЕБНОЙ СДЕЛКИ, всякие поползновения бывших в смысле восстановления на работу становятся бессмысленными. Учите матчасть и не витайте в облаках. Не забудьте поставить мне лайк за просвещение.
показати весь коментар
29.04.2020 19:26 Відповісти
То есть власть Порошенко провела ВСЯКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ судебных и прочих преследований власти Януковича путем СУДЕБНОЙ СДЕЛКИ без суда - в обмен на то, что они уйдут навсегда?
показати весь коментар
29.04.2020 19:32 Відповісти
Если человек не согласился на сделку, имея грехи, его будут преследовать по законам, которые он нарушил, а мог бы этого избежать, согласившись на сделку. Это не изобретение Порошенко, это практиковалось раньше в Европе для устранения коммунистических настроений после распада СССР (либеральные СМИ это слезливо называли законами о "запрете на профессии").
показати весь коментар
29.04.2020 19:57 Відповісти
То есть все чиновники времен Януковича согласились на сделку и обезопасили себя от всякого преследования, раз закон про люстрацию в действует в отношении их всех?
показати весь коментар
29.04.2020 20:15 Відповісти
Нет, не все. Каждый решает для себя. Некоторые не пошли на сделку и надеются доказать, что они честные и очень хотят вернуться к жирной кормушке. Пустились во все тяжкие. Это их право. Но рискуют ухудшить своё положение, хоть и надеются на покровителей и т. д.
показати весь коментар
29.04.2020 20:44 Відповісти
У них нет такого права, закон предусматривает прямой и окончательный (хоть и временный запрет) без возможности обжалования.
Никаких судебных сделок не было, потому как это возможно только при передаче дела в суд.
Никакого прекращения преследования этот закон не предусматривает, более того, с формулировкой "своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини" фактически признает определенных в нем людей преступниками до приговора суда.
А бонусом к такому признанию идет то, что в круг таких лиц включен и сам Порошенко как бывший министр кабмина Азарова, то есть этот закон прямо обвиняет Порошенко в узурпации власти во времена Януковича и подрыве нац.безопасности и обороны страны.
показати весь коментар
29.04.2020 20:54 Відповісти
Понимаете, Вы коснулись уже не юридических, а философских вопросов. Закон о люстрации принимают на изломах истории. Чтобы не разбираться с целой системой на так называемых законных основаниях, новая власть прибегает к люстрации, потому что привлечь к суду целую систему на основании тех законов, которые породила эта же система, бесперспективно, старая система победит. Как говорил известный промышленник Г. Форд, если бы я стал делать автомобили, какие нравятся большинству людей, они были бы похожи на повозки, в которых запрягают лошадей.
Вообще революции никогда не бывают законными. Они противозаконны с точки зрения действующих законов, но тем не менее они двигают прогресс. Война Севера и Юга велась совсем не на законных основаниях. Оставьте в прошлом идею незаконности смещения Януковича, потому, что тот цинизм, с которым Янукович вертел страной "на законных основаниях" не поддаётся описанию. Более того, после бегства ватажка стаи, никто не церемонится с остальной стаей. В нецивилизованных странах всю стаю уничтожают, в цивилизованных подвергают люстрации, причём жёсткой.
Существующий закон о люстрации в Украине не обладает нужной логической завершённостью, то есть жёсткостью, которая была потеряна в угоду обеспечения голосования за закон разных партий. Закон смягчён пунктом о необходимостью судебного разбирательства (якобы демократичность), что прямо противоречит идее простой сделки.
Г. Форд проиграл бы в суде (если бы стал судиться) на том основании, что его автомобили развивают слишком большую скорость и у многих дам от этого кружится голова.
Ну что ж, от простой сделки парламентарии отказались, скинув всё на суд. Однако далеко эти люди не продвинутся, их время ушло и они зря тратятся на судебные издержки. Надо уметь проигрывать. А обвинять Порошенко в подрыве нац. безопасности - это просто смешно.
показати весь коментар
29.04.2020 23:31 Відповісти
Смысл люстрации - быстрое отстранение старых чиновников от насиженных тётлых мест БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ. Разумеется, что чиновникам старой власти, которым предлагают уйти навсегда, показывают кое-какой компромат на них, который будет запущен в случае отказа уйти. Если чиновник чист, он может не согласиться на люстрацию, если на него нет компромата, и остаться. Но это не значит, что новая власть захочет его взять. Ещё раз: доказывать в суде свою правоту после сделки бессмысленно.
показати весь коментар
29.04.2020 19:41 Відповісти
Не всі злочинці відтянулися...
показати весь коментар
29.04.2020 18:22 Відповісти
ой. проМблема..)))
службу переименуют в офис налоговой и УСЕ
показати весь коментар
29.04.2020 18:54 Відповісти
ЯНУКОВИЧ ПДР ВСЕХ ИХ ЗАКОНТАЧИЛ !)
показати весь коментар
29.04.2020 19:49 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25002151.html Неспособность к анализу и принятию решений
https://ibigdan.livejournal.com/25002151.html Вопрос "за кого голосовал во втором туре президентских 2019?" отныне обязателен на любом собеседовании на руководящую должность на 10 лет вперёд.
Рассказывает такой претендент как он рынки развивал, продажи продвигал, коллективом руководил, бизнес-планы писал и долги у клиентов выбивал, и тут - меня снова обманули, в этот раз путём показа сериала по телевизору. Бесценно же.
показати весь коментар
29.04.2020 20:38 Відповісти
 
 