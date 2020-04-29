Новий голова податкової Любченко потрапляє під люстрацію, - нардепка "Голосу" Клименко
Голова Державної фіскальної служби Олексій Любченко підпадає під люстрацію.
Про це заявляє народний депутат із фракції "Голос" Юлія Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щойно призначений голова ДФС Олексій Любченко підпадає під люстрацію відповідно до 3-ї частини першої статті закону "Про очищення влади", - сказала Клименко, коментуючи призначення Любченка в середу.
Як повідомляє пресслужба "Голосу", Клименко нагадала, що закон поширюється на осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.
Любченко був заступником голови Державної податкової адміністрації України з 9 вересня 2009 року до 16 червня 20011 року.
За словами депутата, таким чином, Любченко обіймав цю посаду "більше одного року в період з 25.02.10 до 22.02.14".
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів в середу призначив Любченка головою державної податкової служби.
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Им люстрация чиновников Януковича, как кость в горле.
73% - вольные и невольные пособники врага.
"Простым людям" главное обозначить виновных в их же собственных просерах, а дальше они сами в великим интузиазмом будут мочить друг друга.
Близится время охоты на ведьм...
Пока я не начал рассказывать про спираль, чтобы выяснить- кто бредит, предлагаю посмотреть, чтобы мне не повторятся:
https://youtu.be/__OSecnESIA
просьба - спили мушку. то ты мне указываешь кому ставить лайк а кому не надо, то начинаешь непонятные вещи требовать. я ведь и в игнор могу поиграть.
Про лайки я не говорил и на них обращаю внимание только, чтобы не пропустить кого-то на форуме, т.к. в друзья я никого не добавлял - так удобней.
2.
https://censor.net/user/278725
Посмотрите чуть выше на слишком бойкого и мои ответы, которому Вы поставили лайк, от чего такие начинают себя чувствовать абсолютно правыми...
https://censor.net/comments/locate/3192001/019214f9-746b-71cf-81bf-47e942fcf9b7
https://censor.net/user/278725
Я не ставлю таким лайки, т.к. это - временные попутчики и неизвестно - что они выкинут - выберут косатую или Медведчука, а лайки помогают им самоутвердится, если больше нечем в жизни...https://censor.net/comments/locate/3192001/019214f9-7470-72bb-8864-9082fc4d9ae2
Общение окончено. не люблю лгунов
Если захочешь меня оскорбить, можешь про мушку не намекать, а просто поставь лайк, так как вы вдвоём ставите лайки по постами с внешним эффектом.
Ограничили в трудовых правах? Не такая уж и драма, как Вы тут распинаетесь. Бывшим запретили снова идти во власть, так других профессий много.
В таком случае, каким образом было доказано что вся власть Януковича была преступной?
Никаких судебных сделок не было, потому как это возможно только при передаче дела в суд.
Никакого прекращения преследования этот закон не предусматривает, более того, с формулировкой "своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини" фактически признает определенных в нем людей преступниками до приговора суда.
А бонусом к такому признанию идет то, что в круг таких лиц включен и сам Порошенко как бывший министр кабмина Азарова, то есть этот закон прямо обвиняет Порошенко в узурпации власти во времена Януковича и подрыве нац.безопасности и обороны страны.
Вообще революции никогда не бывают законными. Они противозаконны с точки зрения действующих законов, но тем не менее они двигают прогресс. Война Севера и Юга велась совсем не на законных основаниях. Оставьте в прошлом идею незаконности смещения Януковича, потому, что тот цинизм, с которым Янукович вертел страной "на законных основаниях" не поддаётся описанию. Более того, после бегства ватажка стаи, никто не церемонится с остальной стаей. В нецивилизованных странах всю стаю уничтожают, в цивилизованных подвергают люстрации, причём жёсткой.
Существующий закон о люстрации в Украине не обладает нужной логической завершённостью, то есть жёсткостью, которая была потеряна в угоду обеспечения голосования за закон разных партий. Закон смягчён пунктом о необходимостью судебного разбирательства (якобы демократичность), что прямо противоречит идее простой сделки.
Г. Форд проиграл бы в суде (если бы стал судиться) на том основании, что его автомобили развивают слишком большую скорость и у многих дам от этого кружится голова.
Ну что ж, от простой сделки парламентарии отказались, скинув всё на суд. Однако далеко эти люди не продвинутся, их время ушло и они зря тратятся на судебные издержки. Надо уметь проигрывать. А обвинять Порошенко в подрыве нац. безопасности - это просто смешно.
службу переименуют в офис налоговой и УСЕ
https://ibigdan.livejournal.com/25002151.html Вопрос "за кого голосовал во втором туре президентских 2019?" отныне обязателен на любом собеседовании на руководящую должность на 10 лет вперёд.
Рассказывает такой претендент как он рынки развивал, продажи продвигал, коллективом руководил, бизнес-планы писал и долги у клиентов выбивал, и тут - меня снова обманули, в этот раз путём показа сериала по телевизору. Бесценно же.