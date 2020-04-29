Новий голова податкової Любченко потрапляє під люстрацію, - нардепка "Голосу" Клименко

Голова Державної фіскальної служби Олексій Любченко підпадає під люстрацію.

Про це заявляє народний депутат із фракції "Голос" Юлія Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щойно призначений голова ДФС Олексій Любченко підпадає під люстрацію відповідно до 3-ї частини першої статті закону "Про очищення влади", - сказала Клименко, коментуючи призначення Любченка в середу.

Як повідомляє пресслужба "Голосу", Клименко нагадала, що закон поширюється на осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

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Любченко був заступником голови Державної податкової адміністрації України з 9 вересня 2009 року до 16 червня 20011 року.

За словами депутата, таким чином, Любченко обіймав цю посаду "більше одного року в період з 25.02.10 до 22.02.14".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів в середу призначив Любченка головою державної податкової служби.