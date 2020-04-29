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Новый глава налоговой Любченко попадает под люстрацию, - нардеп "Голоса" Клименко

Новый глава налоговой Любченко попадает под люстрацию, - нардеп

Глава Государственной фискальной службы Алексей Любченко подпадает под люстрацию.

Об этом заявляет народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Только что назначенный глава ГФС Алексей Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с 3-ей частью первой статьи закона "Об очищении власти", - сказала Клименко, комментируя назначения Любченко в среду.

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Как сообщает пресс-служба "Голоса", Клименко напомнила, что закон распространяется на лиц, которые занимали совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

Любченко был заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины с 9 сентября 2009 года до 16 июня 20011 года.

По словам депутата, таким образом, Любченко занимал эту должность "более одного года в период с 25.02.10 до 22.02.14".

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Как сообщалось, Кабинет Министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.

люстрация (979) налоговая (932) Клименко Юлия (24) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+10
А кого из зелени это сейчас волнует? Там список нарушений закона о люстрации уже можно оглашать.
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29.04.2020 17:28 Ответить
+8
чєм вам нє новиє ліца кадри часів овоча? тож давно було по -перше, по -друге ані же чєсниє, как сам вова . і по- трєтє- ви же(73%) самі етага хатєлі
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29.04.2020 17:29 Ответить
+8
Не кажется, а так и есть. Даже Овощу фору дадут.

Новый глава налоговой Любченко попадает под люстрацию, - нардеп "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 4586
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29.04.2020 17:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А кого из зелени это сейчас волнует? Там список нарушений закона о люстрации уже можно оглашать.
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29.04.2020 17:28 Ответить
Фанат бундовцев, которые доказывали, что беларусов не существует?
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29.04.2020 17:47 Ответить
Это Лахта под израильским ip. И справедливости ради еврейские организации особо не протестовали против независимости БНР в 1918.
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29.04.2020 18:04 Ответить
Справедливости ради, они мечтали о еврейском государстве, т.к. беларусы, по их утверждениям, - никто...
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29.04.2020 21:03 Ответить
Своё они реализовали на своём месте, в Израиле, беларусы в Беларуси. Не имеет значения о чём мечтают нацменьшинства.
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29.04.2020 21:11 Ответить
Не надо переводить стрелки на сегодняшнее время, сейчас рашистская пропаганда повторяет про Беларусь и беларусов, как и бундовцы, слово в слово, это только из-за Украины они притихли. Надо было и про бундовцев читать и посещать кацапские сайты с пропагандой и форумы.
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29.04.2020 21:23 Ответить
Ну, сравнивать Бунд и Россию неуместно. Масштабы не те. Бунд это не власть и не государство. Часть представителей евреев, пусть и влиятельная, но не одна.
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29.04.2020 21:26 Ответить
Пропагандистские штампы всегда уместны...
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29.04.2020 21:31 Ответить
Каждый видит то что хочет. Еврейской угрозы для независимости Беларуси сейчас нет.
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29.04.2020 21:36 Ответить
А мы сейчас в Украине, в которой - какая разница и герои, которые устраивают всех...
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29.04.2020 21:38 Ответить
чєм вам нє новиє ліца кадри часів овоча? тож давно було по -перше, по -друге ані же чєсниє, как сам вова . і по- трєтє- ви же(73%) самі етага хатєлі
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29.04.2020 17:29 Ответить
Так сам Моника сказал своим фанатам, что звучит ключевые фигуры ко второму туру выборов, они им их и озвучил, так, что Вы - правы, они именно тех хотели, кого Моника назначил и продвинул...
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29.04.2020 17:50 Ответить
Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы. Прошлое место работы - директор департамента налогообложения юридических лиц. Это тот самый департамент который и отвечает за хищения налоговых средств путем "налоговых скруток". Во дают !!!
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29.04.2020 18:04 Ответить
Мне кажется эта власть окажется самой худшей в истори Украины, и народ Украины дорого заплатит за такой эксперимент...
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29.04.2020 17:34 Ответить
Когда Порошенко ставят в вину Гладковского, который, нарушая законы, работал на пользу Украины, то о чём можно говорить... При усиленном поиске зрады можно задать вопрос - За чей счёт Иисус Христос (не всуе будь сказано) присутствовал на тайной вечере и не является ли это коррупционным преступлением?
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29.04.2020 17:55 Ответить
Не кажется, а так и есть. Даже Овощу фору дадут.

Новый глава налоговой Любченко попадает под люстрацию, - нардеп "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 4586
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29.04.2020 17:55 Ответить
Поэтому Разумков против люстрации.
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29.04.2020 17:37 Ответить
Наш ДеГоль він десь в окопах сьогодні. Рецепт один - Чистить, чистить і ще раз чистить Україну. В тому числі від Голоса Пінчука.
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29.04.2020 17:38 Ответить
Зеленский и СН - враги Украины.
Им люстрация чиновников Януковича, как кость в горле.
73% - вольные и невольные пособники врага.
"Простым людям" главное обозначить виновных в их же собственных просерах, а дальше они сами в великим интузиазмом будут мочить друг друга.

Близится время охоты на ведьм...
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29.04.2020 17:41 Ответить
я уже ничему не удивляюсь. я просто жду во что перельется этот трэш и угар. просто нервы дороже. только положительные эмоции
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29.04.2020 17:42 Ответить
В чём Вы черпаете положительные эмоции? Небо, трава... Трава и та - зелёная.
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29.04.2020 17:53 Ответить
для меня ********* ассоциируется не с зеленым цветом а с коричневым.
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29.04.2020 18:14 Ответить
А я наблюдаю спираль истории, которая повторяет в Украине то, что было в Беларуси...
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29.04.2020 17:57 Ответить
о господи. что за бред? в чем "повторяет"? параллели какие?
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29.04.2020 18:15 Ответить
Я когда-нибудь бред писал?
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29.04.2020 21:00 Ответить
да
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29.04.2020 21:40 Ответить
Хочу увидеть пример моего другого бреда.
Пока я не начал рассказывать про спираль, чтобы выяснить- кто бредит, предлагаю посмотреть, чтобы мне не повторятся:
https://youtu.be/__OSecnESIA
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29.04.2020 21:55 Ответить
послушай, мне все равно что там на видео. я знаю одно - у вас царь с середины 90-х, социализм и общая уравниловка. за это время в Украине как минимум сменилось 5 президентов. и никаких параллелей с РБ нет. не надо выдумывать.
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29.04.2020 21:59 Ответить
Я уже от зерады это слышал, не надо повторяться. Я просил показать ещё один мой бред, после утверждения, что я не первый раз брежу.
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29.04.2020 22:03 Ответить
ты реально думаешь что я сейчас кинусь твои сообщения искать?
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29.04.2020 22:06 Ответить
Тебя же не затруднило написать, что я брежу, значит ты, только что, что-то вспомнил.
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29.04.2020 22:11 Ответить
я написал ответ на конкретный пост. искать что было раньше не намерен

просьба - спили мушку. то ты мне указываешь кому ставить лайк а кому не надо, то начинаешь непонятные вещи требовать. я ведь и в игнор могу поиграть.
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29.04.2020 22:16 Ответить
Так это был неконкретный пост, когда я спросил - ещё когда нибудь я бредил, ты ответил - да?
Про лайки я не говорил и на них обращаю внимание только, чтобы не пропустить кого-то на форуме, т.к. в друзья я никого не добавлял - так удобней.
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29.04.2020 22:21 Ответить
1. ты не спросил "еще когда нибудь". ты спросил "когда нибудь"
2.

https://censor.net/user/278725
Посмотрите чуть выше на слишком бойкого и мои ответы, которому Вы поставили лайк, от чего такие начинают себя чувствовать абсолютно правыми...
https://censor.net/comments/locate/3192001/019214f9-746b-71cf-81bf-47e942fcf9b7

https://censor.net/user/278725
Я не ставлю таким лайки, т.к. это - временные попутчики и неизвестно - что они выкинут - выберут косатую или Медведчука, а лайки помогают им самоутвердится, если больше нечем в жизни...https://censor.net/comments/locate/3192001/019214f9-7470-72bb-8864-9082fc4d9ae2

Общение окончено. не люблю лгунов
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29.04.2020 22:35 Ответить
Правильно, такой же недалёкий как и ты, ты даже не удосужился прочитать посты, которые он мне написал, как и ты прочитав мой пост поверхностно.
Если захочешь меня оскорбить, можешь про мушку не намекать, а просто поставь лайк, так как вы вдвоём ставите лайки по постами с внешним эффектом.
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29.04.2020 23:31 Ответить
Кумедно все це
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29.04.2020 17:45 Ответить
Новый глава налоговой Любченко попадает под люстрацию, - нардеп "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 5498
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29.04.2020 17:47 Ответить
А с убийцей-Януковичем - что делать?
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29.04.2020 17:59 Ответить
То же, что и с убийцами Шеремета - судить быстро, по закону и с железобетонными доказательствами вины, или признавать невиновным. Это ведь так работает?
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29.04.2020 18:12 Ответить
Модератор, после удаления его предыдущего поста, смысл моего и его ответа полностью поменялся.
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29.04.2020 21:57 Ответить
Ну почему же беззаконное - закон принят Радой давно.
Ограничили в трудовых правах? Не такая уж и драма, как Вы тут распинаетесь. Бывшим запретили снова идти во власть, так других профессий много.
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29.04.2020 18:03 Ответить
Тогда надо запретить идти во власть всем бывшим, например тем кто был при Порошенко. За?
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29.04.2020 18:10 Ответить
Чиновники при Порошенко не попадают в указанный период. Можете выступить с предложением расширить период люстрации на время Порошенко. Если докажете, что власть Порощенко была преступной. Не думайте, что отдельные резонансные дела делают всю власть преступной. В Америке тоже сажают отдельных чиновников, но от этого власть автоматически не становится преступной или нелегитимной.
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29.04.2020 18:44 Ответить
"Не думайте, что отдельные резонансные дела делают всю власть преступной"

В таком случае, каким образом было доказано что вся власть Януковича была преступной?
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29.04.2020 19:00 Ответить
Люстрация - это СДЕЛКА без негативной коннотации этого понятия. Она абсолютно законна, как и у вас в США или где-то ещё. То есть, грубо говоря, новая власть ПРЕДЛАГАЕТ представителям старой власти уйти навсегда от власти в обмен на ВСЯКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ судебных и прочих преследований. Многие соглашаются и больше не гавкают. После такой СУДЕБНОЙ СДЕЛКИ, всякие поползновения бывших в смысле восстановления на работу становятся бессмысленными. Учите матчасть и не витайте в облаках. Не забудьте поставить мне лайк за просвещение.
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29.04.2020 19:26 Ответить
То есть власть Порошенко провела ВСЯКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ судебных и прочих преследований власти Януковича путем СУДЕБНОЙ СДЕЛКИ без суда - в обмен на то, что они уйдут навсегда?
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29.04.2020 19:32 Ответить
Если человек не согласился на сделку, имея грехи, его будут преследовать по законам, которые он нарушил, а мог бы этого избежать, согласившись на сделку. Это не изобретение Порошенко, это практиковалось раньше в Европе для устранения коммунистических настроений после распада СССР (либеральные СМИ это слезливо называли законами о "запрете на профессии").
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29.04.2020 19:57 Ответить
То есть все чиновники времен Януковича согласились на сделку и обезопасили себя от всякого преследования, раз закон про люстрацию в действует в отношении их всех?
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29.04.2020 20:15 Ответить
Нет, не все. Каждый решает для себя. Некоторые не пошли на сделку и надеются доказать, что они честные и очень хотят вернуться к жирной кормушке. Пустились во все тяжкие. Это их право. Но рискуют ухудшить своё положение, хоть и надеются на покровителей и т. д.
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29.04.2020 20:44 Ответить
У них нет такого права, закон предусматривает прямой и окончательный (хоть и временный запрет) без возможности обжалования.
Никаких судебных сделок не было, потому как это возможно только при передаче дела в суд.
Никакого прекращения преследования этот закон не предусматривает, более того, с формулировкой "своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини" фактически признает определенных в нем людей преступниками до приговора суда.
А бонусом к такому признанию идет то, что в круг таких лиц включен и сам Порошенко как бывший министр кабмина Азарова, то есть этот закон прямо обвиняет Порошенко в узурпации власти во времена Януковича и подрыве нац.безопасности и обороны страны.
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29.04.2020 20:54 Ответить
Понимаете, Вы коснулись уже не юридических, а философских вопросов. Закон о люстрации принимают на изломах истории. Чтобы не разбираться с целой системой на так называемых законных основаниях, новая власть прибегает к люстрации, потому что привлечь к суду целую систему на основании тех законов, которые породила эта же система, бесперспективно, старая система победит. Как говорил известный промышленник Г. Форд, если бы я стал делать автомобили, какие нравятся большинству людей, они были бы похожи на повозки, в которых запрягают лошадей.
Вообще революции никогда не бывают законными. Они противозаконны с точки зрения действующих законов, но тем не менее они двигают прогресс. Война Севера и Юга велась совсем не на законных основаниях. Оставьте в прошлом идею незаконности смещения Януковича, потому, что тот цинизм, с которым Янукович вертел страной "на законных основаниях" не поддаётся описанию. Более того, после бегства ватажка стаи, никто не церемонится с остальной стаей. В нецивилизованных странах всю стаю уничтожают, в цивилизованных подвергают люстрации, причём жёсткой.
Существующий закон о люстрации в Украине не обладает нужной логической завершённостью, то есть жёсткостью, которая была потеряна в угоду обеспечения голосования за закон разных партий. Закон смягчён пунктом о необходимостью судебного разбирательства (якобы демократичность), что прямо противоречит идее простой сделки.
Г. Форд проиграл бы в суде (если бы стал судиться) на том основании, что его автомобили развивают слишком большую скорость и у многих дам от этого кружится голова.
Ну что ж, от простой сделки парламентарии отказались, скинув всё на суд. Однако далеко эти люди не продвинутся, их время ушло и они зря тратятся на судебные издержки. Надо уметь проигрывать. А обвинять Порошенко в подрыве нац. безопасности - это просто смешно.
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29.04.2020 23:31 Ответить
Смысл люстрации - быстрое отстранение старых чиновников от насиженных тётлых мест БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ. Разумеется, что чиновникам старой власти, которым предлагают уйти навсегда, показывают кое-какой компромат на них, который будет запущен в случае отказа уйти. Если чиновник чист, он может не согласиться на люстрацию, если на него нет компромата, и остаться. Но это не значит, что новая власть захочет его взять. Ещё раз: доказывать в суде свою правоту после сделки бессмысленно.
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29.04.2020 19:41 Ответить
Не всі злочинці відтянулися...
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29.04.2020 18:22 Ответить
ой. проМблема..)))
службу переименуют в офис налоговой и УСЕ
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29.04.2020 18:54 Ответить
ЯНУКОВИЧ ПДР ВСЕХ ИХ ЗАКОНТАЧИЛ !)
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29.04.2020 19:49 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25002151.html Неспособность к анализу и принятию решений
https://ibigdan.livejournal.com/25002151.html Вопрос "за кого голосовал во втором туре президентских 2019?" отныне обязателен на любом собеседовании на руководящую должность на 10 лет вперёд.
Рассказывает такой претендент как он рынки развивал, продажи продвигал, коллективом руководил, бизнес-планы писал и долги у клиентов выбивал, и тут - меня снова обманули, в этот раз путём показа сериала по телевизору. Бесценно же.
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29.04.2020 20:38 Ответить
 
 