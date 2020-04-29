Новый глава налоговой Любченко попадает под люстрацию, - нардеп "Голоса" Клименко
Глава Государственной фискальной службы Алексей Любченко подпадает под люстрацию.
Об этом заявляет народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Только что назначенный глава ГФС Алексей Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с 3-ей частью первой статьи закона "Об очищении власти", - сказала Клименко, комментируя назначения Любченко в среду.
Как сообщает пресс-служба "Голоса", Клименко напомнила, что закон распространяется на лиц, которые занимали совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.
Любченко был заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины с 9 сентября 2009 года до 16 июня 20011 года.
По словам депутата, таким образом, Любченко занимал эту должность "более одного года в период с 25.02.10 до 22.02.14".
Как сообщалось, Кабинет Министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.
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Им люстрация чиновников Януковича, как кость в горле.
73% - вольные и невольные пособники врага.
"Простым людям" главное обозначить виновных в их же собственных просерах, а дальше они сами в великим интузиазмом будут мочить друг друга.
Близится время охоты на ведьм...
Пока я не начал рассказывать про спираль, чтобы выяснить- кто бредит, предлагаю посмотреть, чтобы мне не повторятся:
https://youtu.be/__OSecnESIA
просьба - спили мушку. то ты мне указываешь кому ставить лайк а кому не надо, то начинаешь непонятные вещи требовать. я ведь и в игнор могу поиграть.
Про лайки я не говорил и на них обращаю внимание только, чтобы не пропустить кого-то на форуме, т.к. в друзья я никого не добавлял - так удобней.
2.
https://censor.net/user/278725
Посмотрите чуть выше на слишком бойкого и мои ответы, которому Вы поставили лайк, от чего такие начинают себя чувствовать абсолютно правыми...
https://censor.net/comments/locate/3192001/019214f9-746b-71cf-81bf-47e942fcf9b7
https://censor.net/user/278725
Я не ставлю таким лайки, т.к. это - временные попутчики и неизвестно - что они выкинут - выберут косатую или Медведчука, а лайки помогают им самоутвердится, если больше нечем в жизни...https://censor.net/comments/locate/3192001/019214f9-7470-72bb-8864-9082fc4d9ae2
Общение окончено. не люблю лгунов
Если захочешь меня оскорбить, можешь про мушку не намекать, а просто поставь лайк, так как вы вдвоём ставите лайки по постами с внешним эффектом.
Ограничили в трудовых правах? Не такая уж и драма, как Вы тут распинаетесь. Бывшим запретили снова идти во власть, так других профессий много.
В таком случае, каким образом было доказано что вся власть Януковича была преступной?
Никаких судебных сделок не было, потому как это возможно только при передаче дела в суд.
Никакого прекращения преследования этот закон не предусматривает, более того, с формулировкой "своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини" фактически признает определенных в нем людей преступниками до приговора суда.
А бонусом к такому признанию идет то, что в круг таких лиц включен и сам Порошенко как бывший министр кабмина Азарова, то есть этот закон прямо обвиняет Порошенко в узурпации власти во времена Януковича и подрыве нац.безопасности и обороны страны.
Вообще революции никогда не бывают законными. Они противозаконны с точки зрения действующих законов, но тем не менее они двигают прогресс. Война Севера и Юга велась совсем не на законных основаниях. Оставьте в прошлом идею незаконности смещения Януковича, потому, что тот цинизм, с которым Янукович вертел страной "на законных основаниях" не поддаётся описанию. Более того, после бегства ватажка стаи, никто не церемонится с остальной стаей. В нецивилизованных странах всю стаю уничтожают, в цивилизованных подвергают люстрации, причём жёсткой.
Существующий закон о люстрации в Украине не обладает нужной логической завершённостью, то есть жёсткостью, которая была потеряна в угоду обеспечения голосования за закон разных партий. Закон смягчён пунктом о необходимостью судебного разбирательства (якобы демократичность), что прямо противоречит идее простой сделки.
Г. Форд проиграл бы в суде (если бы стал судиться) на том основании, что его автомобили развивают слишком большую скорость и у многих дам от этого кружится голова.
Ну что ж, от простой сделки парламентарии отказались, скинув всё на суд. Однако далеко эти люди не продвинутся, их время ушло и они зря тратятся на судебные издержки. Надо уметь проигрывать. А обвинять Порошенко в подрыве нац. безопасности - это просто смешно.
службу переименуют в офис налоговой и УСЕ
https://ibigdan.livejournal.com/25002151.html Вопрос "за кого голосовал во втором туре президентских 2019?" отныне обязателен на любом собеседовании на руководящую должность на 10 лет вперёд.
Рассказывает такой претендент как он рынки развивал, продажи продвигал, коллективом руководил, бизнес-планы писал и долги у клиентов выбивал, и тут - меня снова обманули, в этот раз путём показа сериала по телевизору. Бесценно же.