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Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы

Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В прошлом Любченко работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем главы ГНА.

С 1999 по 2003 года он был первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, с 2003 по 2005 года был руководителем Налоговой в Черкасской области, а позже занял должность замглавы Кировоградской ОГА.

С 2009 по 2011 года занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации. 

С 2014 по 2015 был советником главы Фискальной службы.

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Автор: 

Кабмин (14035) назначение (2182) Госналогслужба (73)


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Топ комментарии
+33
Назначая на высшие должности недостойных людей по-блату, глупейших самодуров и откровенных предателей, власть недооценивает все нарастающее недовольство и презрение к ней среднего и низового звена Армии, ГУР, СБУ и ССО, которые прошли с честью страшные испытания 2014-2016 г.г. и хоронили своих товарищей. И напрасно, им это еще аукнется.
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29.04.2020 14:20 Ответить
+28
Чоловіка головного бухгалтера «95 кварталу» Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ, відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.https://dt.ua/POLITICS/cholovika-golovbuha-95-kvartalu-pashkova-priznachili-na-kerivnu-posadu-************-rozvidki-345963_.html?fbclid=IwAR3k7xpf475oIjf_m9xtCaO_GT7yMpb8jaSDlc5L0Q-DhDYjsWGFcKlbvno ZN.UA .

Минулого року Олександр Пашков несподівано став т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони. До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки Міноборони та займав одну з низових посад в ГУР МО. Але незабаром після перемоги президента Зеленського, кар'єра Пашкова пішла в гору.
Щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, незважаючи на відсутність великих досягнень по службі, що викликало негативне ставлення у офіцерів спецслужби, https://censor.net/blogs/3150639/************************************** журналіст Юрій Бутусов.
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29.04.2020 14:14 Ответить
+28
сколько же он Ермаку младшему занес ?
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29.04.2020 14:19 Ответить
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Чоловіка головного бухгалтера «95 кварталу» Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ, відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.https://dt.ua/POLITICS/cholovika-golovbuha-95-kvartalu-pashkova-priznachili-na-kerivnu-posadu-************-rozvidki-345963_.html?fbclid=IwAR3k7xpf475oIjf_m9xtCaO_GT7yMpb8jaSDlc5L0Q-DhDYjsWGFcKlbvno ZN.UA .

Минулого року Олександр Пашков несподівано став т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони. До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки Міноборони та займав одну з низових посад в ГУР МО. Але незабаром після перемоги президента Зеленського, кар'єра Пашкова пішла в гору.
Щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, незважаючи на відсутність великих досягнень по службі, що викликало негативне ставлення у офіцерів спецслужби, https://censor.net/blogs/3150639/************************************** журналіст Юрій Бутусов.
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29.04.2020 14:14 Ответить
Назначая на высшие должности недостойных людей по-блату, глупейших самодуров и откровенных предателей, власть недооценивает все нарастающее недовольство и презрение к ней среднего и низового звена Армии, ГУР, СБУ и ССО, которые прошли с честью страшные испытания 2014-2016 г.г. и хоронили своих товарищей. И напрасно, им это еще аукнется.
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29.04.2020 14:20 Ответить
Люстрованих керівників які організовували кримінальні схеми на ПДВ не можна повертати на посади! Революція Гідності відбувалась для того щоб ці потвори більше не мали права працювати на державних посадах!
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29.04.2020 18:29 Ответить
https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__xts__%5B0%5D=68.ARDwJ_LvIfBrI7Xt274K7Uddt6PzauKv7loYL_EK_aezNMqNAJCLO0GINPks7Lw31LPlVgzXkQiw-IUZnUNOqN4vS79hclZhlmHuN3EIPSUkKM7mrnoKHAINZ15-62ldfYGY6kr753-2cRpuwERR9sKORLECiY4FZRBxW4sgWugINdHNq2ckHXDldt5RGmVy6wkOIUNPtMiCoMUm6LtnsjJQ4FTYyO9Y0_pjxzbvq9L1-*******************************************************************************************************************-X-P-cORMvlkRgL8tWhg9Q&__xts__%5B1%5D=68.ARC6n6xRT6sP_mt0RDpkAKB_vd_TBhbhKfre0u7lCl2OeS_5WHrUgvL6SeTogpa88XL5RzV1pP_Dgxhq76tquJshwkxE2e5YnHsA0F1NnhzDdpAHhqbkwNcNuzvhunMwrmvYprZBFTbrmwi91kmk7k79728MUZGvAotCtRyPWcGHm40FbPytwja-EW6udIlw4YFToGpdPNTGMDMF-Fx0wTUr7eZhUcb88qWcBUN2yTrhjI3-kb9KdhCDcJ8sRyH2h_4qujw7uase-r9l0b5w82JexgGeRQIrKZxFm9Aoly1TGQ3F4nzfFdZiO7dGGRt2xq6_B6pCrmW5H7yQ_N_Y7b0f&__tn__=kC-R&eid=ARCbBz2eYrXoJoqNvWLrKMWoWxOnkb374PIKP8Kj3lV0imFo_50drUZGh2PuP_6IdixRMz5aUbqjqjBZ&hc_ref=ARQEmrDi9h7aXfEZkFUf5J0Sl4uqaKCC17gQ_0ydaOE_tUv4PdoMwzAKQEPQNgKGMDU&fref=nf Олександр Савченко
https://www.facebook.com/officialsavchenko/posts/2820790708175048?__xts__%5B0%5D=68.ARC6n6xRT6sP_mt0RDpkAKB_vd_TBhbhKfre0u7lCl2OeS_5WHrUgvL6SeTogpa88XL5RzV1pP_Dgxhq76tquJshwkxE2e5YnHsA0F1NnhzDdpAHhqbkwNcNuzvhunMwrmvYprZBFTbrmwi91kmk7k79728MUZGvAotCtRyPWcGHm40FbPytwja-EW6udIlw4YFToGpdPNTGMDMF-Fx0wTUr7eZhUcb88qWcBUN2yTrhjI3-kb9KdhCDcJ8sRyH2h_4qujw7uase-r9l0b5w82JexgGeRQIrKZxFm9Aoly1TGQ3F4nzfFdZiO7dGGRt2xq6_B6pCrmW5H7yQ_N_Y7b0f&__tn__=-R 4 год · https://www.facebook.com/officialsavchenko/posts/2820790708175048?__tn__=K-R#

Державний бюджет України на карантині: сценарій для комедії чи трагедії?
Українська влада не буде допомагати українцям і бізнесу у кризі коронавірусу 2020 - для мене це вже очевидно. Завтра влада зрозуміє, що в країні криза бюджетів та фінансів, що вона в черговий раз облажалась. Новий бюджет, який підписав президент на минулому тижні, може бути використаний лише як сценарій спочатку для комедії, а далі для трагедії мільйонів українських сімей.
Тому зараз я хочу в черговий раз, майже як Сізіф, пояснити владі як швидко і ефективно вийти з карантину, адже кожен день блокування соціальної і економічної активності українців, малого і середнього бізнесу коштує нам приблизно 5 млрд грн., ми втрачаємо за день десятки тисяч робочих місць!
За планом уряду, який має 5 етапів, реальне соціальне і економічне життя в Україні почнеться лише влітку! Отже, ми ще додатково втратимо приблизно 150 млрд грн. та 300 тис. робочих місць. Для Вас, і для мене - це трагедія, для влади - черговий прикол?
За півтора місяця в Україні чисельність людей, які померли з коронавірусом (не від коронавірусу) є 250. За цей час від інших хвороб померло приблизно 70 тис.! Тобто, на 1000 смертей лише 3 людини померли з коронавірусом.
Висновок: цей вірус не є аж занадто небезпечним для українців, тому з 4 травня треба обережно розпочати 1 етап виходу з нього:
- дозволити роботу всіх ринків,
- дозволити прогулянки людей у парках та скверах,
- відновити роботу метро,
- дозволити роботу кав'ярень і ресторанів з обслуговуванням клієнтів на літніх майданчиках, свіжому повітрі,
- дозволити роботу перукарень.
Другий і останній етап має розпочатись з 11 травня, звичайно за умови, що тенденція до скорочення чисельності захворівших буде тривати.
Другий етап має зняти всі обмеження на соціальну і економічну активність. В той же час, відповідальність за дотримання соціального дистанціювання та інших заходів захисту від коронавірусу (контроль за температурою, наявність масок) від влади (яка насправді її і не несе) переходить до людей і організацій - банків, підприємств, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, церков тощо. Самоорганізація для українців є більш ефективною ніж недолугі дії влади, особливо місцевої, вони ефективні лише у корупційних оборутках.
Нам, українцям, треба зрозуміти, що найкраща тактика виживання чи доживання до 2024 має бути у тому, що під час цієї та майбутніх криз розраховувати треба лише на себе, сім'ю та на компанію в якій ви працюєте (якщо вам пощастить), а влада буде діяти методом проб та помилок, причому помилок буде все більше і чомусь всі вони будуть на користь олігархату, корупціонерам та Росії.
РS. Мене часто запитують, яка мета давати рекомендації владі, якщо вона їх ігнорує? Відповідь, - вона має знати, що правильні дії можливі і генерує їх саме українське (не російське і навіть не диванно-експертне) середовище. Адже майже всі популярні українські сайти зараз лише пересказують банальні російські меседжі, а російські сайти в Україні піарять і просувають у владу проросійських політиків чи є трибуною московських квазіопозиціонерів. Західні лобісти зараз чомусь стали зовсім примітивні…вони тихо проїдають гранти чі під ковдрою стають членами чисельних спостережних рад із зарплатами до 0,5 млн грн. на місяць.
До речі, останнім часом, проросійська колона перекладає на російську мову мої тексти та видають їх за свої чи артикулюють на своїх каналах, коли це їм політично вигідно. Отже, зараз я не бачу іншої можливості ніж свій фейсбук, сайт, телеграм-канал, ютуб-канал, щоб донести до української аудиторії проукраїнські професійні ідеї. Скажу прямо, такого блокування проукраїнських поглядів на актуальні події не було за останні 30 років. Щось пішло не так, треба це міняти у 2024 р.
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29.04.2020 20:09 Ответить
Человек "таможенного" друга Зеленского: что известно о новом шефе налоговой Алексее Любченко
https://antikor.com.ua/articles/376814-chelovek_tamohennogo_druga_zelenskogo_chto_izvestno_o_novom_shefe_nalogovoj_aleksee_ljubchenko
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30.04.2020 02:49 Ответить
Че-то медленно нарастает
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30.04.2020 02:28 Ответить
Репутация "схемщика" за Любченко закрепилась прочно и надолго. Возвращение Любченко в налоговую службу, несмотря на люстрацию и весь его одиозный бекграунд, будет лишь означать, что с коррупцией в Украине продолжают бороться при помощи коррупции

"после перезагрузки Кабмина, желание заменить главу ГНС вполне понятно. Однако странно то, что решать коррупционные проблемы в ГНС пытаются при помощи приглашения человека, имеющего репутацию одного из главных налоговых "спецов по НДС", который достиг пика своей карьеры во времена, когда налоговую службу возглавляли скрывающиеся в России Виталий Захарченко и Александр Клименко.

Любченко называли главным архитектором "схем" в налоговой, посвящая разоблачению всех тонкостей налогового "схематоза". Именно с деятельностью Любченко в ГНАУ связан расцвет схем по уходу из налогообложения через фиктивные предприятия, создание "конвертов" для минимизации налогообложения, практика создания "фирм-бабочек", которые создавались для формирования налогового кредита, после чего ликвидировались.

«Так что репутация "схемщика" за Любченко закрепилась прочно и надолго. Возвращение Любченко в налоговую службу, если оно все же состоится, несмотря на люстрацию и весь его одиозный бекграунд, будет лишь означать, что с коррупцией в Украине продолжают бороться при помощи коррупции»
https://antikor.com.ua/articles/375236-tushitj_pohar_benzinom_smi_objjasnili_chto_budet_s_korruptsiej_v_nalogovoj_esli_ee_vozglavit_ljubchenko
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30.04.2020 02:41 Ответить
сколько же он Ермаку младшему занес ?
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29.04.2020 14:19 Ответить
в жопу дал, этого хватило
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29.04.2020 17:29 Ответить
а как же конкурс
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29.04.2020 14:20 Ответить
Он прошел отбор конкурса "Хочу в 95-й квартал"!
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29.04.2020 17:31 Ответить
В прошлом Любченко работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем главы ГНА.Источник: https://censor.net/n3192377

Больше об этом фрукте рассказывать и не стоит.
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29.04.2020 14:21 Ответить
Новое литсо!
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29.04.2020 14:31 Ответить
Ну чому? Ще б декларацію глянути))
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29.04.2020 18:05 Ответить
Очень-очень новое лицо!!!
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29.04.2020 19:21 Ответить
Тертый калач...послужной, как у Героя Советского союза...такие все технологии знают, как слепить горбатага
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29.04.2020 14:23 Ответить
Эй, 73% ЗЕбилы, почему бы вашему ослу оманскому не вернуть сразу овоща с азировым?
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29.04.2020 14:25 Ответить
махрового бобра выбрали по быстрячку.. видно большой дерибан готовят..
опыт Насырова ничему не учит!
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29.04.2020 14:27 Ответить
Ну что, ЗЕбильное болото, довыбирались! Все кадры, знающие схемы воровства бюджета и годами его оттачивающие, возвращаются. Что вы за нация?
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29.04.2020 14:28 Ответить
Менял министров, вы представьте, как перчатки... (с)
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29.04.2020 14:36 Ответить
Тушить пожар бензином:
СМИ объяснили, что будет с коррупцией в налоговой, если ее возглавит Любченко
https://antikor.com.ua/articles/375236-tushitj_pohar_benzinom_smi_objjasnili_chto_budet_s_korruptsiej_v_nalogovoj_esli_ee_vozglavit_ljubchenko
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29.04.2020 14:37 Ответить
Думаю на це призначення люстровакого казнокрада,подадуть в суд.
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29.04.2020 18:13 Ответить
Источники телеграмм-канала сообщают, что известных коррупционеров времен Януковича, которые оставались в старой ГФС, уже переводят в ГНС и планируют назначить на высокие должности.

Это, например, Наталья Рубан, Елена Антипова, Наталья Калениченко, Николай Чмерук.
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29.04.2020 14:40 Ответить
Ещё одно новое лицо Яныка))) Киля, пакуй чемоданы)))
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29.04.2020 14:56 Ответить
Старый конь коррупционной борозды не испортит.
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29.04.2020 15:14 Ответить
Говорите, при Порошенко была коррупция? Это вы ещё не видели коррупции при Зеленском!
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29.04.2020 15:16 Ответить
Азаровский чувак, видно, что настоящий кадр-специалист с опытом, щас порядок наведёт, не сомневаюсь.

Сколько ему было лет, когда он был в 1999 первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, кстати? Просто любопытно
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29.04.2020 15:20 Ответить
Кабинет министров Украины разрешил осуществить https://www.rbc.ua/rus/news/pravitelstvo-obyavilo-konkurs-dolzhnost-novogo-1587904028.html назначение на должность главы Государственной налоговой службы без конкурса путем заключения контракта о прохождении госслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-neobhidnist-priznachennya-na-vakantnu-posadu-golovi-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-********-455240420 распоряжение правительства . То есть опять кулуарные, непрозрачные назначения. Иной раз думаешь не читать-не смотреть новости, здоровее будет нервная система.
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29.04.2020 15:28 Ответить
Полный откат назад, полный возврат во времена Януковича. Проигрыш Майдана.
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29.04.2020 15:33 Ответить
Зеленый клоун - 100% кретин! Как можно назначать "новое лицо", которое уже 22 года в системе??????????? Что нового он сможет сделать???
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29.04.2020 16:08 Ответить
У зели нет людей, вот и берут что можно.
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29.04.2020 20:30 Ответить
Ага. И пошёл он на 30 тыс. официальной зарплаты...
Как же! ВЕРИМ-С!!!
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29.04.2020 16:38 Ответить
Соя вам подавай людей чтоб нигде не работал но с опытом, так не бывает.
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29.04.2020 16:38 Ответить
Я не соя, но собирать остатки рыговских отбросов это дно.
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29.04.2020 17:29 Ответить
Да не, чувак, тут даже не соя ******
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30.04.2020 02:31 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1255456295802548224 3 ч

Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы. Прошлое место работы - директор департамента налогообложения юридических лиц. Это тот самый департамент который и отвечает за хищения налоговых средств путем "налоговых скруток"
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29.04.2020 17:26 Ответить
"Новые лица".
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29.04.2020 17:27 Ответить
Очередное новое лицо из рядов янучар
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29.04.2020 17:33 Ответить
https://censor.net/user/86927 точнее спилить горбатого
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29.04.2020 17:54 Ответить
Готуємося до чергового перейменування податкової
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29.04.2020 18:51 Ответить
С 1999 года в теме?
Опытный кадр с новым лицом?
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29.04.2020 19:04 Ответить
И снова одноразовый.
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29.04.2020 19:13 Ответить
владімір, ПНХ.
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29.04.2020 19:28 Ответить
а как он вписывается в концепцию "новых лиц"?.))
Длииииииная карьера в системе власти за последние двадцать лет. Прожженный Любченко коррупционер времен Яныка и Азирова.

Любченко известен, как человек Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка (друга президента, которого связывают со смотрящими на таможне)" .
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29.04.2020 19:36 Ответить
Кабмін призначив Любченка главою Державної податкової служби - Цензор.НЕТ 6421
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29.04.2020 20:19 Ответить
голодный ещё
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29.04.2020 20:21 Ответить
Рука руку моет! Теперь дело в надежных руках.
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29.04.2020 20:45 Ответить
Это 3,14стец!!! Знаю о ком пишу! Такого заносчивого крахобора-взяточника мир не видел! Зеля или полный дебил, или его имеют все кому не лень!!! Лошара хренов!!!
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29.04.2020 21:01 Ответить
первый пошел...теперь ждёмс цушка
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29.04.2020 21:36 Ответить
ШУЛЕРИ!!!!!!!!!!!!!
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30.04.2020 00:01 Ответить
Жыдва кучно потрошить Україну з 90-х,а ви тільки зараз прокинулися?Та цим крадунам вже памятники впору встановлювати.
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30.04.2020 00:46 Ответить
зеленский поц
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30.04.2020 02:12 Ответить
Нового черта для рысканья в банковских доносах взяли?
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30.04.2020 02:21 Ответить
 
 