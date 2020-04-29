Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы
Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
В прошлом Любченко работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем главы ГНА.
С 1999 по 2003 года он был первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, с 2003 по 2005 года был руководителем Налоговой в Черкасской области, а позже занял должность замглавы Кировоградской ОГА.
С 2009 по 2011 года занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации.
С 2014 по 2015 был советником главы Фискальной службы.
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Минулого року Олександр Пашков несподівано став т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони. До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки Міноборони та займав одну з низових посад в ГУР МО. Але незабаром після перемоги президента Зеленського, кар'єра Пашкова пішла в гору.
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Державний бюджет України на карантині: сценарій для комедії чи трагедії?
Українська влада не буде допомагати українцям і бізнесу у кризі коронавірусу 2020 - для мене це вже очевидно. Завтра влада зрозуміє, що в країні криза бюджетів та фінансів, що вона в черговий раз облажалась. Новий бюджет, який підписав президент на минулому тижні, може бути використаний лише як сценарій спочатку для комедії, а далі для трагедії мільйонів українських сімей.
Тому зараз я хочу в черговий раз, майже як Сізіф, пояснити владі як швидко і ефективно вийти з карантину, адже кожен день блокування соціальної і економічної активності українців, малого і середнього бізнесу коштує нам приблизно 5 млрд грн., ми втрачаємо за день десятки тисяч робочих місць!
За планом уряду, який має 5 етапів, реальне соціальне і економічне життя в Україні почнеться лише влітку! Отже, ми ще додатково втратимо приблизно 150 млрд грн. та 300 тис. робочих місць. Для Вас, і для мене - це трагедія, для влади - черговий прикол?
За півтора місяця в Україні чисельність людей, які померли з коронавірусом (не від коронавірусу) є 250. За цей час від інших хвороб померло приблизно 70 тис.! Тобто, на 1000 смертей лише 3 людини померли з коронавірусом.
Висновок: цей вірус не є аж занадто небезпечним для українців, тому з 4 травня треба обережно розпочати 1 етап виходу з нього:
- дозволити роботу всіх ринків,
- дозволити прогулянки людей у парках та скверах,
- відновити роботу метро,
- дозволити роботу кав'ярень і ресторанів з обслуговуванням клієнтів на літніх майданчиках, свіжому повітрі,
- дозволити роботу перукарень.
Другий і останній етап має розпочатись з 11 травня, звичайно за умови, що тенденція до скорочення чисельності захворівших буде тривати.
Другий етап має зняти всі обмеження на соціальну і економічну активність. В той же час, відповідальність за дотримання соціального дистанціювання та інших заходів захисту від коронавірусу (контроль за температурою, наявність масок) від влади (яка насправді її і не несе) переходить до людей і організацій - банків, підприємств, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, церков тощо. Самоорганізація для українців є більш ефективною ніж недолугі дії влади, особливо місцевої, вони ефективні лише у корупційних оборутках.
Нам, українцям, треба зрозуміти, що найкраща тактика виживання чи доживання до 2024 має бути у тому, що під час цієї та майбутніх криз розраховувати треба лише на себе, сім'ю та на компанію в якій ви працюєте (якщо вам пощастить), а влада буде діяти методом проб та помилок, причому помилок буде все більше і чомусь всі вони будуть на користь олігархату, корупціонерам та Росії.
РS. Мене часто запитують, яка мета давати рекомендації владі, якщо вона їх ігнорує? Відповідь, - вона має знати, що правильні дії можливі і генерує їх саме українське (не російське і навіть не диванно-експертне) середовище. Адже майже всі популярні українські сайти зараз лише пересказують банальні російські меседжі, а російські сайти в Україні піарять і просувають у владу проросійських політиків чи є трибуною московських квазіопозиціонерів. Західні лобісти зараз чомусь стали зовсім примітивні…вони тихо проїдають гранти чі під ковдрою стають членами чисельних спостережних рад із зарплатами до 0,5 млн грн. на місяць.
До речі, останнім часом, проросійська колона перекладає на російську мову мої тексти та видають їх за свої чи артикулюють на своїх каналах, коли це їм політично вигідно. Отже, зараз я не бачу іншої можливості ніж свій фейсбук, сайт, телеграм-канал, ютуб-канал, щоб донести до української аудиторії проукраїнські професійні ідеї. Скажу прямо, такого блокування проукраїнських поглядів на актуальні події не було за останні 30 років. Щось пішло не так, треба це міняти у 2024 р.
https://antikor.com.ua/articles/376814-chelovek_tamohennogo_druga_zelenskogo_chto_izvestno_o_novom_shefe_nalogovoj_aleksee_ljubchenko
"после перезагрузки Кабмина, желание заменить главу ГНС вполне понятно. Однако странно то, что решать коррупционные проблемы в ГНС пытаются при помощи приглашения человека, имеющего репутацию одного из главных налоговых "спецов по НДС", который достиг пика своей карьеры во времена, когда налоговую службу возглавляли скрывающиеся в России Виталий Захарченко и Александр Клименко.
Любченко называли главным архитектором "схем" в налоговой, посвящая разоблачению всех тонкостей налогового "схематоза". Именно с деятельностью Любченко в ГНАУ связан расцвет схем по уходу из налогообложения через фиктивные предприятия, создание "конвертов" для минимизации налогообложения, практика создания "фирм-бабочек", которые создавались для формирования налогового кредита, после чего ликвидировались.
«Так что репутация "схемщика" за Любченко закрепилась прочно и надолго. Возвращение Любченко в налоговую службу, если оно все же состоится, несмотря на люстрацию и весь его одиозный бекграунд, будет лишь означать, что с коррупцией в Украине продолжают бороться при помощи коррупции»
https://antikor.com.ua/articles/375236-tushitj_pohar_benzinom_smi_objjasnili_chto_budet_s_korruptsiej_v_nalogovoj_esli_ee_vozglavit_ljubchenko
Больше об этом фрукте рассказывать и не стоит.
опыт Насырова ничему не учит!
СМИ объяснили, что будет с коррупцией в налоговой, если ее возглавит Любченко
https://antikor.com.ua/articles/375236-tushitj_pohar_benzinom_smi_objjasnili_chto_budet_s_korruptsiej_v_nalogovoj_esli_ee_vozglavit_ljubchenko
Это, например, Наталья Рубан, Елена Антипова, Наталья Калениченко, Николай Чмерук.
Сколько ему было лет, когда он был в 1999 первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, кстати? Просто любопытно
Как же! ВЕРИМ-С!!!
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1255456295802548224 3 ч
Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы. Прошлое место работы - директор департамента налогообложения юридических лиц. Это тот самый департамент который и отвечает за хищения налоговых средств путем "налоговых скруток"
Опытный кадр с новым лицом?
Длииииииная карьера в системе власти за последние двадцать лет. Прожженный Любченко коррупционер времен Яныка и Азирова.
Любченко известен, как человек Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка (друга президента, которого связывают со смотрящими на таможне)" .