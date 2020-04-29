Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В прошлом Любченко работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем главы ГНА.

С 1999 по 2003 года он был первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, с 2003 по 2005 года был руководителем Налоговой в Черкасской области, а позже занял должность замглавы Кировоградской ОГА.

С 2009 по 2011 года занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации.

С 2014 по 2015 был советником главы Фискальной службы.

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