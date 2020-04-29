После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль
Кабинет Министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано", - рассказал он.
"Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших не будет увеличиваться", - добавил премьер.
По словам премьера, члены Совета по экономическому развитию согласились с тем, что следует запускать адаптивный карантин.
"Это значит, что в случае обострения инфекции в остальных регионах, мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это следующие наши шаги после 11 мая", - объяснил Шмыгаль.
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В Украине после 11 мая, в штате Виктория (где я живу) после 11 мая, и даже запоребриком 11 мая.
Почему кураторам велено прихвостням от власти снимать ограничения после 11 мая?
Уж не потому ли, что кураторы из красно-зеленого интернационала на биржах на понижение играют, и им закрываться выгоднее всего в начале мая???
шмыргаль сказал будем спасать шахтеров
они будут давать уголь в дтэк
дтэк будет продавать свет громадянам
уже все готово
система сбалансирована аэс остановлены
ждем пока шахтеры дадут угля
во второй серии разбирались какая падла врачам в инфекционки костюмы маляров поставила
дальше смотреть не смог
просто унылое гавно а не правительство
Как сказала Мосийчук Герасимову после очередного пиара на их якобы "благотворительности"- может вам стоит и дальше заниматься волонтёрством/благотворительностью, а не политикой, раз это у вас так хорошо получается?