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Новости Коронавирус и карантин
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После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль

После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль

Кабинет Министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано", - рассказал он.

"Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших не будет увеличиваться", - добавил премьер.

По словам премьера, члены Совета по экономическому развитию согласились с тем, что следует запускать адаптивный карантин.

"Это значит, что в случае обострения инфекции в остальных регионах, мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это следующие наши шаги после 11 мая", - объяснил Шмыгаль.

Также читайте: История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Кабмин (14035) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 691
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29.04.2020 14:00 Ответить
+9
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 848
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29.04.2020 13:55 Ответить
+8
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2795
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29.04.2020 13:51 Ответить
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После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2795
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29.04.2020 13:51 Ответить
А почему именно после 11 мая?
В Украине после 11 мая, в штате Виктория (где я живу) после 11 мая, и даже запоребриком 11 мая.
Почему кураторам велено прихвостням от власти снимать ограничения после 11 мая?
Уж не потому ли, что кураторы из красно-зеленого интернационала на биржах на понижение играют, и им закрываться выгоднее всего в начале мая???
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29.04.2020 13:52 Ответить
Организаторы сего непотребства еще не выявлены но обязательно будут.
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29.04.2020 13:55 Ответить
Вроде как страны сами по себе все решаеют, а по факту раз и 11 мая все завершится. Как будто единый разум управляет всей земной цивилизацией.
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29.04.2020 13:59 Ответить
Ну у нас понятно почему 11 мая - чтобы не ходили парадами на майские.
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29.04.2020 14:08 Ответить
Шмыгаль, а, что делать тем, у кого бабло закончилось? До 11 ещё дожить нужно.
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29.04.2020 13:52 Ответить
У нас не карантин, а под*бка какая-то. Народу везде полно, никто ничего не соблюдает.
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29.04.2020 13:52 Ответить
ну почему же... "старички" куда-то попрятались - редко видать
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29.04.2020 13:55 Ответить
Тому що народ зрозумів, що це не серйозний вірус, а пустишка роздута глобалістами
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29.04.2020 13:55 Ответить
Потому что люди понимают абсурдность ситуации.
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29.04.2020 13:56 Ответить
а я смотрел
шмыргаль сказал будем спасать шахтеров
они будут давать уголь в дтэк
дтэк будет продавать свет громадянам
уже все готово
система сбалансирована аэс остановлены
ждем пока шахтеры дадут угля

во второй серии разбирались какая падла врачам в инфекционки костюмы маляров поставила

дальше смотреть не смог
просто унылое гавно а не правительство
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29.04.2020 13:53 Ответить
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 848
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29.04.2020 13:55 Ответить
Це вже просто піар Порошенка. Хай би краще ці гроші роздавав жертвам дурантину. Жертв дурантину в мільйон раз більше ніж жертв корони.
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29.04.2020 13:57 Ответить
не тупи.
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29.04.2020 14:07 Ответить
А теперь статистику, сколько за 5 лет украл, плиз.
Как сказала Мосийчук Герасимову после очередного пиара на их якобы "благотворительности"- может вам стоит и дальше заниматься волонтёрством/благотворительностью, а не политикой, раз это у вас так хорошо получается?
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29.04.2020 14:12 Ответить
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 691
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29.04.2020 14:00 Ответить
Карантин довго, тому що у владі сидять клоуни. Коротко і зрозуміло.
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29.04.2020 14:12 Ответить
"зараДжати", кацап. Даже с гугл-переводчика не можешь правильно переписать?
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29.04.2020 14:15 Ответить
Після 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7914

Після 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9165
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29.04.2020 15:07 Ответить
Советую проверить год рождения всех ряженых ветеранов, это будет справедливо и наглядно покажет "все".
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08.05.2020 14:35 Ответить
 
 