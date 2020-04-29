Після 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено, - Шмигаль
Кабінет Міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми ухвалимо цілу низку рішень, які послаблять з 11 травня деякі карантинні умови. Це вже прописано і прораховано", - розповів він.
"Карантин однозначно буде послаблено, але тільки якщо кількість хворих не буде збільшуватися", - додав прем'єр.
За словами прем'єра, члени Ради з економічного розвитку погодилися з тим, що слід запускати адаптивний карантин.
"Це означає, що в разі загострення інфекції в інших регіонах, ми будемо посилювати карантин саме там, а не по всій Україні. Але це такі наші кроки після 11 травня", - пояснив Шмигаль.
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В Украине после 11 мая, в штате Виктория (где я живу) после 11 мая, и даже запоребриком 11 мая.
Почему кураторам велено прихвостням от власти снимать ограничения после 11 мая?
Уж не потому ли, что кураторы из красно-зеленого интернационала на биржах на понижение играют, и им закрываться выгоднее всего в начале мая???
шмыргаль сказал будем спасать шахтеров
они будут давать уголь в дтэк
дтэк будет продавать свет громадянам
уже все готово
система сбалансирована аэс остановлены
ждем пока шахтеры дадут угля
во второй серии разбирались какая падла врачам в инфекционки костюмы маляров поставила
дальше смотреть не смог
просто унылое гавно а не правительство
Как сказала Мосийчук Герасимову после очередного пиара на их якобы "благотворительности"- может вам стоит и дальше заниматься волонтёрством/благотворительностью, а не политикой, раз это у вас так хорошо получается?