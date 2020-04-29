Після 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено, - Шмигаль

Кабінет Міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми ухвалимо цілу низку рішень, які послаблять з 11 травня деякі карантинні умови. Це вже прописано і прораховано", - розповів він.

"Карантин однозначно буде послаблено, але тільки якщо кількість хворих не буде збільшуватися", - додав прем'єр.

За словами прем'єра, члени Ради з економічного розвитку погодилися з тим, що слід запускати адаптивний карантин.

"Це означає, що в разі загострення інфекції в інших регіонах, ми будемо посилювати карантин саме там, а не по всій Україні. Але це такі наші кроки після 11 травня", - пояснив Шмигаль.

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