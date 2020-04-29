УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6435 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 304 20

Після 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено, - Шмигаль

Після 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено, - Шмигаль

Кабінет Міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми ухвалимо цілу низку рішень, які послаблять з 11 травня деякі карантинні умови. Це вже прописано і прораховано", - розповів він.

"Карантин однозначно буде послаблено, але тільки якщо кількість хворих не буде збільшуватися", - додав прем'єр.

За словами прем'єра, члени Ради з економічного розвитку погодилися з тим, що слід запускати адаптивний карантин.

"Це означає, що в разі загострення інфекції в інших регіонах, ми будемо посилювати карантин саме там, а не по всій Україні. Але це такі наші кроки після 11 травня", - пояснив Шмигаль.

Також читайте: Кількість тестів на COVID-19 має бути однаковою і в будні, і на свята, щоб потім не "губити" нових хворих, - Зеленський

Автор: 

Кабмін (14160) карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 691
показати весь коментар
29.04.2020 14:00 Відповісти
+9
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 848
показати весь коментар
29.04.2020 13:55 Відповісти
+8
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2795
показати весь коментар
29.04.2020 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2795
показати весь коментар
29.04.2020 13:51 Відповісти
А почему именно после 11 мая?
В Украине после 11 мая, в штате Виктория (где я живу) после 11 мая, и даже запоребриком 11 мая.
Почему кураторам велено прихвостням от власти снимать ограничения после 11 мая?
Уж не потому ли, что кураторы из красно-зеленого интернационала на биржах на понижение играют, и им закрываться выгоднее всего в начале мая???
показати весь коментар
29.04.2020 13:52 Відповісти
Организаторы сего непотребства еще не выявлены но обязательно будут.
показати весь коментар
29.04.2020 13:55 Відповісти
Вроде как страны сами по себе все решаеют, а по факту раз и 11 мая все завершится. Как будто единый разум управляет всей земной цивилизацией.
показати весь коментар
29.04.2020 13:59 Відповісти
Ну у нас понятно почему 11 мая - чтобы не ходили парадами на майские.
показати весь коментар
29.04.2020 14:08 Відповісти
Шмыгаль, а, что делать тем, у кого бабло закончилось? До 11 ещё дожить нужно.
показати весь коментар
29.04.2020 13:52 Відповісти
У нас не карантин, а под*бка какая-то. Народу везде полно, никто ничего не соблюдает.
показати весь коментар
29.04.2020 13:52 Відповісти
ну почему же... "старички" куда-то попрятались - редко видать
показати весь коментар
29.04.2020 13:55 Відповісти
Тому що народ зрозумів, що це не серйозний вірус, а пустишка роздута глобалістами
показати весь коментар
29.04.2020 13:55 Відповісти
Потому что люди понимают абсурдность ситуации.
показати весь коментар
29.04.2020 13:56 Відповісти
а я смотрел
шмыргаль сказал будем спасать шахтеров
они будут давать уголь в дтэк
дтэк будет продавать свет громадянам
уже все готово
система сбалансирована аэс остановлены
ждем пока шахтеры дадут угля

во второй серии разбирались какая падла врачам в инфекционки костюмы маляров поставила

дальше смотреть не смог
просто унылое гавно а не правительство
показати весь коментар
29.04.2020 13:53 Відповісти
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 848
показати весь коментар
29.04.2020 13:55 Відповісти
Це вже просто піар Порошенка. Хай би краще ці гроші роздавав жертвам дурантину. Жертв дурантину в мільйон раз більше ніж жертв корони.
показати весь коментар
29.04.2020 13:57 Відповісти
не тупи.
показати весь коментар
29.04.2020 14:07 Відповісти
А теперь статистику, сколько за 5 лет украл, плиз.
Как сказала Мосийчук Герасимову после очередного пиара на их якобы "благотворительности"- может вам стоит и дальше заниматься волонтёрством/благотворительностью, а не политикой, раз это у вас так хорошо получается?
показати весь коментар
29.04.2020 14:12 Відповісти
После 11 мая некоторые карантинные меры будут ослаблены, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 691
показати весь коментар
29.04.2020 14:00 Відповісти
Карантин довго, тому що у владі сидять клоуни. Коротко і зрозуміло.
показати весь коментар
29.04.2020 14:12 Відповісти
"зараДжати", кацап. Даже с гугл-переводчика не можешь правильно переписать?
показати весь коментар
29.04.2020 14:15 Відповісти
Після 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7914

Після 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9165
показати весь коментар
29.04.2020 15:07 Відповісти
Советую проверить год рождения всех ряженых ветеранов, это будет справедливо и наглядно покажет "все".
показати весь коментар
08.05.2020 14:35 Відповісти
 
 