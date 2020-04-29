Кабмін призначив Любченка главою Державної податкової служби

Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим главою Державної податкової служби Олексія Любченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У минулому Любченко працював директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби, а в 2009-2011 роках - заступником голови ДПА.

З 1999 по 2003 роки він був першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, з 2003 по 2005 роки - керівником Податкової в Черкаській області, а пізніше обійняв посаду заступника голови Кіровоградської ОДА.

З 2009 по 2011 року обіймав посаду заступника глави Державної податкової адміністрації.

З 2014 по 2015 був радником глави Фіскальної служби.

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