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Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина, - глава Минфина Марченко

Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина, - глава Минфина Марченко

Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпишет контракт на период карантина, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Руководителем Госналоговой службы назначен Алексей Любченко. Я сразу укажу: назначение идет путем заключения контракта на период карантина", - сказал Марченко в ходе пресс-брифинга в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время министр сообщил, что через десять дней Любченко должен представить стратегический план своей работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы

"Налоговая будет отчитываться каждый месяц о выполнении своей работы. Основной критерий - обеспечение доходной части бюджета. Но это не должно происходить за счет давления на бизнес", - указал Марченко.

Он также подтвердил, что главой Госаудиторской службы назначен экс-замминистра финансов Геннадий Плис.

Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 24 апреля уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Правительство объявило конкурс на нового председателя Государственной налоговой службы, отметив, что документы будут приниматься до понедельника, 27 апреля. Кроме того, Кабинет министров Украины разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта. 27 апреля министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что от кандидатов на должность руководителя Государственной налоговой службы, назначение которого состоится по упрощенной процедуре, поступили 43 заявки.

29 апреля Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы.

Автор: 

Госпогранслужба (6592) Минфин (1556) назначение (2182) Госналогслужба (73) Марченко Сергей (300) Любченко Алексей (80)


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Что это за контракт если карантин должны в мае снять, больше похоже на испытательный срок.
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29.04.2020 16:34 Ответить
это схема называется "спи.., и тихо отвалил". карантин все спишет.
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29.04.2020 16:39 Ответить
https://censor.net/user/457034, карантин будет продолжатся пока транш они не получат, так что готовься к продлеваниям и басням по послаблению)))
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29.04.2020 16:41 Ответить
Класс! Подписали контракт, а ПОТОМ дали десять дней на написание программы!?
Вот нам бы так: устроиться на работу, а потом рассказывать про свои планы....
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29.04.2020 16:40 Ответить
на самом деле никакого плана нет. его ставят, что бы поставил пару подписей и бабки ушли на кайманы, а потом уволить, что бы концы в воду.
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29.04.2020 16:42 Ответить
Зе-беспредел пошел гулять по Украине.
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29.04.2020 16:46 Ответить
Якась нова форма контракту.
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29.04.2020 16:47 Ответить
 
 