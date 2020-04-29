Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина, - глава Минфина Марченко

Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпишет контракт на период карантина, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Руководителем Госналоговой службы назначен Алексей Любченко. Я сразу укажу: назначение идет путем заключения контракта на период карантина", - сказал Марченко в ходе пресс-брифинга в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время министр сообщил, что через десять дней Любченко должен представить стратегический план своей работы.

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"Налоговая будет отчитываться каждый месяц о выполнении своей работы. Основной критерий - обеспечение доходной части бюджета. Но это не должно происходить за счет давления на бизнес", - указал Марченко.

Он также подтвердил, что главой Госаудиторской службы назначен экс-замминистра финансов Геннадий Плис.

Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 24 апреля уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Правительство объявило конкурс на нового председателя Государственной налоговой службы, отметив, что документы будут приниматься до понедельника, 27 апреля. Кроме того, Кабинет министров Украины разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта. 27 апреля министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что от кандидатов на должность руководителя Государственной налоговой службы, назначение которого состоится по упрощенной процедуре, поступили 43 заявки.

29 апреля Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы.