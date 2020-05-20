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Невозможно снизить "зеленые" тарифы без реструктуризации кредитов в госбанках, – бизнесмен Тынный

Невозможно снизить

Снижение "зеленых" тарифов "задним числом" невозможно без реструктуризации кредитов, полученных для реализации проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в государственных банках.

В связи с этим инвесторы в ВИЭ требуют отменить постановление Национального банка Украины №351, которое запрещает продлевать сроки кредитов.

Об этом заявил бизнесмен Игорь Тынный в авторской колонке для "Экономической правды".

"Инвесторы настаивают, что ретроспективное снижение тарифов на ВЭС и СЭС без одновременной реструктуризации кредитов в государственных банках – практически невозможно", - заявил Тынный.

Инвесторы в ВИЭ получили кредиты на сумму свыше 1 млрд евро в государственных банках. В основном они выдавались сроком на 5 лет, из которых уже прошло 1-2 года. Европейский банк реконструкции и развития также выдал кредиты на сумму около 1 млрд. На выплаты по телу кредитов и процентов по ним потребуется около 400-500 млн ерво ежегодно в течение ближайших 4 лет.

В случае снижения действующих "зеленых" тарифов, большинство инвесторов не сможет выплачивать тело и проценты по кредитам.

"Пока речь шла о haircut (ретроспективное снижение, - ред.) на уровне до 10% - инвесторы могли пожертвовать своей прибылью. Поскольку Правительство настоятельно требует больших "жертвоприношений", а свободный (после обслуживания кредитов) денежный поток многих проектов при этом становится отрицательным – инвестора требуют отмены постановления НБУ №351, которое де-факто запрещает продлевать сроки погашения кредитов", - отмечает Тынный.

Отмена Постановления НБУ и продление сроков кредитов могло бы облегчить принятие условий реструктуризации "зеленых" тарифов для инвесторов в ВИЭ.

В проекты возобновляемой энергетики украинские и иностранные инвесторы вложили 9 млрд евро. Население поверило в тренд развития ВИЭ и пошло вслед за инвесторами: 24000 домохозяйств потратили 500 млн евро в установку домашних СЭС.

Автор: 

Зеленый тариф (78) Тынный Игорь (32)


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Топ комментарии
+4
Проще останавливать энергоблоки атомных ?????
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20.05.2020 16:53
+4
Ніфуево виходить...- "хлопці" вложились кредитними ..., прості холопи повинні їм їх ВИПЛАТИТИ - оплатити надвисокими тарифами, та отримати НАДПРИБУТКИ та окупити їх Бізес
Класика жанру сктригти овець....
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20.05.2020 17:02
+4
Тсссс!!! Тут порохоботы недавно рассказывали что ето все иностранные инвестиции. А оказывается нас *бут за наши же деньги.
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20.05.2020 17:19
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Правила форума Совет форумчан
Проще останавливать энергоблоки атомных ?????
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20.05.2020 16:53 Ответить
Ну зачем электроэнергия дешевле 50 копеек?! Лучше ахметову и другим упырям за "зелёный! тариф по 5 гривен!Уже и Руслану подключили, бабла 20 тысяч зелёных занёс татарин.
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20.05.2020 16:58 Ответить
Доприкалывались .
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20.05.2020 16:54 Ответить
Короче, капкан!
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20.05.2020 16:55 Ответить
Ахметов не может страдать и выпасть из Форбс!
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20.05.2020 16:56 Ответить
Може якийсь фахівець мені пояснить. Навіщо нам так звана "зелена енергетика", якщо у нас 4 атомних станцій з найдешевшою енергією, теплові і геси. Які просто треба своєчасно і якісно обслуговувати?
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20.05.2020 16:59 Ответить
Питання до попуредників..
😁
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20.05.2020 17:01 Ответить
Тсссс!!! Тут порохоботы недавно рассказывали что ето все иностранные инвестиции. А оказывается нас *бут за наши же деньги.
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20.05.2020 17:19 Ответить
Идея неплохая. Но, как обычно, перевернута на доение государства.
Через 10 лет нужно будет продлевать ресурсы АЭС. Возможно, самые старые реакторы придется выводить из эксплуатации. Резерв генерирующих мощностей, да еще и независящий от скачков цен на энергоносители, явно не помешает.
Например, миниГЭС, мини-ТЭС на биогазе из отходов - весьма полезная штука.

Другое дело, что нужно было их строить дозировано и в тех местах, где ощущается нехватка производства энергии, а не там где больше ветра и солнца, т.е. где попало. Плюс обязать строить аккумулирующие, или выравнивающие мощности вот этих вот инвесторов.
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20.05.2020 17:24 Ответить
Мене цікавить експлуатація і стан вже побудованих АЄС, ГЕС і ТЕЦ. На скільки років в них закладено міцності, при дбайливому відношенні і своєчасної модернізації і ремонту?
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20.05.2020 17:32 Ответить
ГЭС будет падать в долях. Обмеление рек будет продолжаться.
На АЭС еще 10 лет отработают все блоки. Потом с блоков 70-х годов постройки придется начинать закрытие. Вечного ничего нет.

ТЭЦ угольные - каменный век. Постепенно нужно закрывать. Газовые - самый новый блок - 90 года. Пока в хорошем состоянии. Еще лет на 15-20 хватит. Но кроме тех. состояния, еще и экономический износ влияет (экология, безопасность, международные договора и т.д.)
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20.05.2020 17:43 Ответить
Зрозуміло. Детальніше про АЕС. Їх можна модернізувати і експлуатувати далі? І за ГЕС теж цікаво. Там рівень води міняється в залежності від року. Глобальних змін ще не було.
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20.05.2020 17:51 Ответить
Так уже модернизуют и эксплуатируют дальше. Нормативный срок службы реактора - 30 лет. Потом продлевают на 10-15. Максимальный срок продления для ВВЭР о котором читал - до 60 лет. То есть, с 2040 по 2050 остановить нужно будет большинство блоков. Это колоссальные деньги на вывод из эксплуатации, которых у компании в полном объеме нет и не будет, то есть на бюджет сильная нагрузка будет. Ну и замещение таких мощностей весьма затратно.
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20.05.2020 18:03 Ответить
Ну трохи запасу по часу є. Вже добре. Дякую за коментар.
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20.05.2020 18:27 Ответить
Трохи є. Але з урахуванням терміну будівництва АЄС, а це з моменту пошуку грошей, майданчику, забудовника, проєктування і до пуску, в наших умовах мінімум років з 10, то не так вже його й багато. Або заміщувати іншими потужностями.
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20.05.2020 18:33 Ответить
Тобто реструктуризація і модернізація існуючих АЕС неможлива? Тільки будівництво нових?
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20.05.2020 18:38 Ответить
Я не знаю, что такое реструктуризация. А на любую модернизацию есть предельный ресурс прочности и экономическая целесообразность. Лет через 20 проще и дешевле будет построить новые, чем модернизировать. Металл реактора накапливает износ, а так как он в активной зоне, то после какой-то точки во времени, проще будет остановить. По крайней мере во всем мире блоки 50-60-х годов постройки уже выведены из эксплуатации. Самому старому на момент остановки было около 57 в Британии. А так 45-52 года и все.
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20.05.2020 19:04 Ответить
Дякую. Зрозуміло.
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20.05.2020 19:18 Ответить
ЯКІСМЬ ТАМ ДОГОВОРИ БУЛИ ПІДПИСАНІ З єВРОПЮ ТИПУ "УМОВА ВСТУПУ В ЄС' І 14 ВІДСОТКІВ "зЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ".

Ще одна "Схема порошенко"на якій він з друганом Рінатом "розвели Лохів" типу на "зближенні з Європою"
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20.05.2020 17:28 Ответить
Так гудок, то ж папутчік. І, що характерно, для будь-якої конченої влади. Один раз він злякався. Коли до нього Автомайдан приїхав.
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20.05.2020 17:39 Ответить
Кажись, братаны Клюевы наклевали кредиты,не??
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20.05.2020 16:59 Ответить
клюєви це раніше...В криму будували..Тепер це віжато рашкою..
а ле у рашці немає такої "лафи" з тарифами для "сонячних бізнесменів"
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20.05.2020 17:32 Ответить
Ніфуево виходить...- "хлопці" вложились кредитними ..., прості холопи повинні їм їх ВИПЛАТИТИ - оплатити надвисокими тарифами, та отримати НАДПРИБУТКИ та окупити їх Бізес
Класика жанру сктригти овець....
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20.05.2020 17:02 Ответить
наглість -друге щастя
друга заповіь"українського бізнесмена"

перша -
Совість або бабло .Вибери одне
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20.05.2020 17:34 Ответить
А ху-ху не хо-хо?! Если зеля продолжит и дальше нас грабить зелеными тарифами в пользу махметика, пойдет он НХ вместе с махметиком! А монополька на зеленые тарифы в пользу одного 3,14дорка может закончиться "поломками" этих батарей!
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20.05.2020 17:03 Ответить
о ок*енный зелёноэнергетический бизнесмен Тынный
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20.05.2020 17:04 Ответить
Крыса задергалась за мешок с деньгами запереживала. А как для народа так можно просто так повысить тарифы и цены в один день без предупреждения и перекредитования? Вы твари в свои *зеленые тарифы* такие заложили прибыли что даже наполовину снизить вам потоки бабла и то будете в прибыли. Не забываем что кроме *зеленых тарифов* Ахметов и КО еще пропихнули отмену налогообложения на импортное оборудование которое ввозится в Украину, а ето еще 20% к прибыли.
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20.05.2020 17:09 Ответить
А нам рассказывают что в Украину пришли инвестиции. А оказывается Ахметов и Тынный просто взяли у нас же льготные кредиты на закупку китайского и немецкого оборудования для выкачки денег с украинцев, ни копейки не потратив со своего кармана. Мало того они еще и освобождеы от налогообложения за ввоз китайского хлама, который кстати будет утилизироваться в Украине опять же за наш счет и в нашей екологии. Хоть одно падло скажет какая выгода Украине от етой самой большой махинации века?
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20.05.2020 17:17 Ответить
ВЖЕ ЗАПИТУВАЛИ-ХТО ДАВАВ ДОЗВОЛИ В УКРАЇНІ НА ТАКІ ОБ"ЄМИ 'ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ' бІЗНЕС -ПАРТНЕРУ пОРОШЕНКО аХМЄТОВУ І ЧОМУ ТАКІ ВИСОКІ "ЗЕЛЕНІ ТАРИФИ"...
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20.05.2020 17:25 Ответить
це на думку бізнесмена котрий ризикнув власним баблом ,але в силу "форс -мажор" програв
і звіки він взяв що йомУ хтось щось винен ?
ВІН ЩО НЕ ЗАСТРАХУВАВ РИЗИКИ ?
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20.05.2020 17:22 Ответить
Чувак примазывает сюда 24000 домохозяйств, которые на самом деле устанавливали СЭС в первую очередь для себя, то, что они продают - это копейки. Просто хочется на лохах дальше иметь 300% рентабельности.
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20.05.2020 19:06 Ответить
Они свои кредиты давно уже отбили
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20.05.2020 19:08 Ответить
а навіщо знижувати? просто примусити виробників цієї енергії, а це відомі олігархи, споживати її на своїх виробництвах.
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20.05.2020 19:32 Ответить
Зелёные тарифы невозможно снизить впринципе
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21.05.2020 00:45 Ответить
Подсказываю правительству .Вводится ЧП в электроэнергетике и свободно зеленая энергетика отключается от энергосистемы .А по законам если ЧП то владельцы зеленой энергетики ничего не имеют право требовать и ни какой суд им не поможет и у людей меньше проблем.
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21.05.2020 06:33 Ответить
А ЧП в электроэнергетике надо вводить ведь остановка АЭС это экономически убыточно . И если платить за зеленую энергетику это убыточно в тройне и так кризис. Лишние расходы только усугублят положение.
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21.05.2020 06:43 Ответить
Может ЧП в энергетике давно ввели но подозреваю что и президент лоббирует зеленых . Не видно никаких действий нормальных на ситуацию в энергетике.
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21.05.2020 07:00 Ответить
 
 