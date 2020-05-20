Невозможно снизить "зеленые" тарифы без реструктуризации кредитов в госбанках, – бизнесмен Тынный
Снижение "зеленых" тарифов "задним числом" невозможно без реструктуризации кредитов, полученных для реализации проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в государственных банках.
В связи с этим инвесторы в ВИЭ требуют отменить постановление Национального банка Украины №351, которое запрещает продлевать сроки кредитов.
Об этом заявил бизнесмен Игорь Тынный в авторской колонке для "Экономической правды".
"Инвесторы настаивают, что ретроспективное снижение тарифов на ВЭС и СЭС без одновременной реструктуризации кредитов в государственных банках – практически невозможно", - заявил Тынный.
Инвесторы в ВИЭ получили кредиты на сумму свыше 1 млрд евро в государственных банках. В основном они выдавались сроком на 5 лет, из которых уже прошло 1-2 года. Европейский банк реконструкции и развития также выдал кредиты на сумму около 1 млрд. На выплаты по телу кредитов и процентов по ним потребуется около 400-500 млн ерво ежегодно в течение ближайших 4 лет.
В случае снижения действующих "зеленых" тарифов, большинство инвесторов не сможет выплачивать тело и проценты по кредитам.
"Пока речь шла о haircut (ретроспективное снижение, - ред.) на уровне до 10% - инвесторы могли пожертвовать своей прибылью. Поскольку Правительство настоятельно требует больших "жертвоприношений", а свободный (после обслуживания кредитов) денежный поток многих проектов при этом становится отрицательным – инвестора требуют отмены постановления НБУ №351, которое де-факто запрещает продлевать сроки погашения кредитов", - отмечает Тынный.
Отмена Постановления НБУ и продление сроков кредитов могло бы облегчить принятие условий реструктуризации "зеленых" тарифов для инвесторов в ВИЭ.
В проекты возобновляемой энергетики украинские и иностранные инвесторы вложили 9 млрд евро. Население поверило в тренд развития ВИЭ и пошло вслед за инвесторами: 24000 домохозяйств потратили 500 млн евро в установку домашних СЭС.
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😁
Через 10 лет нужно будет продлевать ресурсы АЭС. Возможно, самые старые реакторы придется выводить из эксплуатации. Резерв генерирующих мощностей, да еще и независящий от скачков цен на энергоносители, явно не помешает.
Например, миниГЭС, мини-ТЭС на биогазе из отходов - весьма полезная штука.
Другое дело, что нужно было их строить дозировано и в тех местах, где ощущается нехватка производства энергии, а не там где больше ветра и солнца, т.е. где попало. Плюс обязать строить аккумулирующие, или выравнивающие мощности вот этих вот инвесторов.
На АЭС еще 10 лет отработают все блоки. Потом с блоков 70-х годов постройки придется начинать закрытие. Вечного ничего нет.
ТЭЦ угольные - каменный век. Постепенно нужно закрывать. Газовые - самый новый блок - 90 года. Пока в хорошем состоянии. Еще лет на 15-20 хватит. Но кроме тех. состояния, еще и экономический износ влияет (экология, безопасность, международные договора и т.д.)
Ще одна "Схема порошенко"на якій він з друганом Рінатом "розвели Лохів" типу на "зближенні з Європою"
а ле у рашці немає такої "лафи" з тарифами для "сонячних бізнесменів"
Класика жанру сктригти овець....
друга заповіь"українського бізнесмена"
перша -
Совість або бабло .Вибери одне
і звіки він взяв що йомУ хтось щось винен ?
ВІН ЩО НЕ ЗАСТРАХУВАВ РИЗИКИ ?