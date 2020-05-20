Невозможно снизить "зеленые" тарифы без реструктуризации кредитов в госбанках, – бизнесмен Тынный

Снижение "зеленых" тарифов "задним числом" невозможно без реструктуризации кредитов, полученных для реализации проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в государственных банках.

В связи с этим инвесторы в ВИЭ требуют отменить постановление Национального банка Украины №351, которое запрещает продлевать сроки кредитов.

Об этом заявил бизнесмен Игорь Тынный в авторской колонке для "Экономической правды".

"Инвесторы настаивают, что ретроспективное снижение тарифов на ВЭС и СЭС без одновременной реструктуризации кредитов в государственных банках – практически невозможно", - заявил Тынный.

Инвесторы в ВИЭ получили кредиты на сумму свыше 1 млрд евро в государственных банках. В основном они выдавались сроком на 5 лет, из которых уже прошло 1-2 года. Европейский банк реконструкции и развития также выдал кредиты на сумму около 1 млрд. На выплаты по телу кредитов и процентов по ним потребуется около 400-500 млн ерво ежегодно в течение ближайших 4 лет.

В случае снижения действующих "зеленых" тарифов, большинство инвесторов не сможет выплачивать тело и проценты по кредитам.

"Пока речь шла о haircut (ретроспективное снижение, - ред.) на уровне до 10% - инвесторы могли пожертвовать своей прибылью. Поскольку Правительство настоятельно требует больших "жертвоприношений", а свободный (после обслуживания кредитов) денежный поток многих проектов при этом становится отрицательным – инвестора требуют отмены постановления НБУ №351, которое де-факто запрещает продлевать сроки погашения кредитов", - отмечает Тынный.

Отмена Постановления НБУ и продление сроков кредитов могло бы облегчить принятие условий реструктуризации "зеленых" тарифов для инвесторов в ВИЭ.

В проекты возобновляемой энергетики украинские и иностранные инвесторы вложили 9 млрд евро. Население поверило в тренд развития ВИЭ и пошло вслед за инвесторами: 24000 домохозяйств потратили 500 млн евро в установку домашних СЭС.