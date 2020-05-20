Неможливо знизити "зелені" тарифи без реструктуризації кредитів у держбанках, - бізнесмен Тинний
Зниження "зелених" тарифів "заднім числом" неможливе без реструктуризації кредитів, отриманих для реалізації проєктів відновлюваної енергетики (ВДЕ) в державних банках.
У зв'язку з цим інвестори в ВДЕ вимагають скасувати постанову Національного банку України №351, яка забороняє продовжувати терміни кредитів.
Про це заявив бізнесмен Ігор Тинний в авторській колонці для "Економічної правди".
"Інвестори наполягають, що ретроспективне зниження тарифів на ВЕС і СЕС без одночасної реструктуризації кредитів у державних банках - практично неможливе", - заявив Тинний.
Інвестори в ВДЕ отримали кредити на суму понад 1 млрд євро в державних банках. В основному вони видавалися терміном на 5 років, з яких вже пройшло 1-2 роки. Європейський банк реконструкції і розвитку також видав кредити на суму близько 1 млрд. На виплати по тілу кредитів і відсотків по них буде потрібно близько 400-500 млн євро щорічно впродовж найближчих 4 років.
У разі зниження діючих "зелених" тарифів, більшість інвесторів не зможе виплачувати тіло і відсотки по кредитах.
"Поки йшлося про haircut (ретроспективне зниження, - ред.) на рівні до 10% - інвестори могли пожертвувати своїм прибутком. Оскільки уряд наполегливо вимагає великих "жертвоприношень", а вільний (після обслуговування кредитів) грошовий потік багатьох проєктів при цьому стає негативним - інвестори вимагають скасування постанови НБУ №351, яка де-факто забороняє продовжувати терміни погашення кредитів", - зазначає Тинний.
Скасування Постанови НБУ і продовження термінів кредитів могло б полегшити прийняття умов реструктуризації "зелених" тарифів для інвесторів у ВДЕ.
В проєкти відновлюваної енергетики українські та іноземні інвестори вклали 9 млрд євро. Населення повірило в тренд розвитку ВДЕ і пішло вслід за інвесторами: 24000 домогосподарств витратили 500 млн євро в установку домашніх СЕС.
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Через 10 лет нужно будет продлевать ресурсы АЭС. Возможно, самые старые реакторы придется выводить из эксплуатации. Резерв генерирующих мощностей, да еще и независящий от скачков цен на энергоносители, явно не помешает.
Например, миниГЭС, мини-ТЭС на биогазе из отходов - весьма полезная штука.
Другое дело, что нужно было их строить дозировано и в тех местах, где ощущается нехватка производства энергии, а не там где больше ветра и солнца, т.е. где попало. Плюс обязать строить аккумулирующие, или выравнивающие мощности вот этих вот инвесторов.
На АЭС еще 10 лет отработают все блоки. Потом с блоков 70-х годов постройки придется начинать закрытие. Вечного ничего нет.
ТЭЦ угольные - каменный век. Постепенно нужно закрывать. Газовые - самый новый блок - 90 года. Пока в хорошем состоянии. Еще лет на 15-20 хватит. Но кроме тех. состояния, еще и экономический износ влияет (экология, безопасность, международные договора и т.д.)
Ще одна "Схема порошенко"на якій він з друганом Рінатом "розвели Лохів" типу на "зближенні з Європою"
а ле у рашці немає такої "лафи" з тарифами для "сонячних бізнесменів"
Класика жанру сктригти овець....
друга заповіь"українського бізнесмена"
перша -
Совість або бабло .Вибери одне
і звіки він взяв що йомУ хтось щось винен ?
ВІН ЩО НЕ ЗАСТРАХУВАВ РИЗИКИ ?