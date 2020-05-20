Неможливо знизити "зелені" тарифи без реструктуризації кредитів у держбанках, - бізнесмен Тинний

Зниження "зелених" тарифів "заднім числом" неможливе без реструктуризації кредитів, отриманих для реалізації проєктів відновлюваної енергетики (ВДЕ) в державних банках.

У зв'язку з цим інвестори в ВДЕ вимагають скасувати постанову Національного банку України №351, яка забороняє продовжувати терміни кредитів.

Про це заявив бізнесмен Ігор Тинний в авторській колонці для "Економічної правди".

"Інвестори наполягають, що ретроспективне зниження тарифів на ВЕС і СЕС без одночасної реструктуризації кредитів у державних банках - практично неможливе", - заявив Тинний.

Інвестори в ВДЕ отримали кредити на суму понад 1 млрд євро в державних банках. В основному вони видавалися терміном на 5 років, з яких вже пройшло 1-2 роки. Європейський банк реконструкції і розвитку також видав кредити на суму близько 1 млрд. На виплати по тілу кредитів і відсотків по них буде потрібно близько 400-500 млн євро щорічно впродовж найближчих 4 років.

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У разі зниження діючих "зелених" тарифів, більшість інвесторів не зможе виплачувати тіло і відсотки по кредитах.

"Поки йшлося про haircut (ретроспективне зниження, - ред.) на рівні до 10% - інвестори могли пожертвувати своїм прибутком. Оскільки уряд наполегливо вимагає великих "жертвоприношень", а вільний (після обслуговування кредитів) грошовий потік багатьох проєктів при цьому стає негативним - інвестори вимагають скасування постанови НБУ №351, яка де-факто забороняє продовжувати терміни погашення кредитів", - зазначає Тинний.

Скасування Постанови НБУ і продовження термінів кредитів могло б полегшити прийняття умов реструктуризації "зелених" тарифів для інвесторів у ВДЕ.

В проєкти відновлюваної енергетики українські та іноземні інвестори вклали 9 млрд євро. Населення повірило в тренд розвитку ВДЕ і пішло вслід за інвесторами: 24000 домогосподарств витратили 500 млн євро в установку домашніх СЕС.

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