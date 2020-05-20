УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11313 відвідувачів онлайн
Новини
9 513 38

Неможливо знизити "зелені" тарифи без реструктуризації кредитів у держбанках, - бізнесмен Тинний

Неможливо знизити

Зниження "зелених" тарифів "заднім числом" неможливе без реструктуризації кредитів, отриманих для реалізації проєктів відновлюваної енергетики (ВДЕ) в державних банках.

У зв'язку з цим інвестори в ВДЕ вимагають скасувати постанову Національного банку України №351, яка забороняє продовжувати терміни кредитів.

Про це заявив бізнесмен Ігор Тинний в авторській колонці для "Економічної правди".

"Інвестори наполягають, що ретроспективне зниження тарифів на ВЕС і СЕС без одночасної реструктуризації кредитів у державних банках - практично неможливе", - заявив Тинний.

Інвестори в ВДЕ отримали кредити на суму понад 1 млрд євро в державних банках. В основному вони видавалися терміном на 5 років, з яких вже пройшло 1-2 роки. Європейський банк реконструкції і розвитку також видав кредити на суму близько 1 млрд. На виплати по тілу кредитів і відсотків по них буде потрібно близько 400-500 млн євро щорічно впродовж найближчих 4 років.

Читайте також: Мінекоенерго знизить "зелений тариф", - Буславець

У разі зниження діючих "зелених" тарифів, більшість інвесторів не зможе виплачувати тіло і відсотки по кредитах.

"Поки йшлося про haircut (ретроспективне зниження, - ред.) на рівні до 10% - інвестори могли пожертвувати своїм прибутком. Оскільки уряд наполегливо вимагає великих "жертвоприношень", а вільний (після обслуговування кредитів) грошовий потік багатьох проєктів при цьому стає негативним - інвестори вимагають скасування постанови НБУ №351, яка де-факто забороняє продовжувати терміни погашення кредитів", - зазначає Тинний.

Скасування Постанови НБУ і продовження термінів кредитів могло б полегшити прийняття умов реструктуризації "зелених" тарифів для інвесторів у ВДЕ.

В проєкти відновлюваної енергетики українські та іноземні інвестори вклали 9 млрд євро. Населення повірило в тренд розвитку ВДЕ і пішло вслід за інвесторами: 24000 домогосподарств витратили 500 млн євро в установку домашніх СЕС.

Також читайте: Тинний про результати зустрічі зі Шмигалем щодо "зеленої" енергетики: Розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація

Автор: 

Зелений тариф (420) Тинний Ігор (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Проще останавливать энергоблоки атомных ?????
показати весь коментар
20.05.2020 16:53
+4
Ніфуево виходить...- "хлопці" вложились кредитними ..., прості холопи повинні їм їх ВИПЛАТИТИ - оплатити надвисокими тарифами, та отримати НАДПРИБУТКИ та окупити їх Бізес
Класика жанру сктригти овець....
показати весь коментар
20.05.2020 17:02
+4
Тсссс!!! Тут порохоботы недавно рассказывали что ето все иностранные инвестиции. А оказывается нас *бут за наши же деньги.
показати весь коментар
20.05.2020 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проще останавливать энергоблоки атомных ?????
показати весь коментар
20.05.2020 16:53 Відповісти
Ну зачем электроэнергия дешевле 50 копеек?! Лучше ахметову и другим упырям за "зелёный! тариф по 5 гривен!Уже и Руслану подключили, бабла 20 тысяч зелёных занёс татарин.
показати весь коментар
20.05.2020 16:58 Відповісти
Доприкалывались .
показати весь коментар
20.05.2020 16:54 Відповісти
Короче, капкан!
показати весь коментар
20.05.2020 16:55 Відповісти
Ахметов не может страдать и выпасть из Форбс!
показати весь коментар
20.05.2020 16:56 Відповісти
Може якийсь фахівець мені пояснить. Навіщо нам так звана "зелена енергетика", якщо у нас 4 атомних станцій з найдешевшою енергією, теплові і геси. Які просто треба своєчасно і якісно обслуговувати?
показати весь коментар
20.05.2020 16:59 Відповісти
Питання до попуредників..
😁
показати весь коментар
20.05.2020 17:01 Відповісти
Тсссс!!! Тут порохоботы недавно рассказывали что ето все иностранные инвестиции. А оказывается нас *бут за наши же деньги.
показати весь коментар
20.05.2020 17:19 Відповісти
Идея неплохая. Но, как обычно, перевернута на доение государства.
Через 10 лет нужно будет продлевать ресурсы АЭС. Возможно, самые старые реакторы придется выводить из эксплуатации. Резерв генерирующих мощностей, да еще и независящий от скачков цен на энергоносители, явно не помешает.
Например, миниГЭС, мини-ТЭС на биогазе из отходов - весьма полезная штука.

Другое дело, что нужно было их строить дозировано и в тех местах, где ощущается нехватка производства энергии, а не там где больше ветра и солнца, т.е. где попало. Плюс обязать строить аккумулирующие, или выравнивающие мощности вот этих вот инвесторов.
показати весь коментар
20.05.2020 17:24 Відповісти
Мене цікавить експлуатація і стан вже побудованих АЄС, ГЕС і ТЕЦ. На скільки років в них закладено міцності, при дбайливому відношенні і своєчасної модернізації і ремонту?
показати весь коментар
20.05.2020 17:32 Відповісти
ГЭС будет падать в долях. Обмеление рек будет продолжаться.
На АЭС еще 10 лет отработают все блоки. Потом с блоков 70-х годов постройки придется начинать закрытие. Вечного ничего нет.

ТЭЦ угольные - каменный век. Постепенно нужно закрывать. Газовые - самый новый блок - 90 года. Пока в хорошем состоянии. Еще лет на 15-20 хватит. Но кроме тех. состояния, еще и экономический износ влияет (экология, безопасность, международные договора и т.д.)
показати весь коментар
20.05.2020 17:43 Відповісти
Зрозуміло. Детальніше про АЕС. Їх можна модернізувати і експлуатувати далі? І за ГЕС теж цікаво. Там рівень води міняється в залежності від року. Глобальних змін ще не було.
показати весь коментар
20.05.2020 17:51 Відповісти
Так уже модернизуют и эксплуатируют дальше. Нормативный срок службы реактора - 30 лет. Потом продлевают на 10-15. Максимальный срок продления для ВВЭР о котором читал - до 60 лет. То есть, с 2040 по 2050 остановить нужно будет большинство блоков. Это колоссальные деньги на вывод из эксплуатации, которых у компании в полном объеме нет и не будет, то есть на бюджет сильная нагрузка будет. Ну и замещение таких мощностей весьма затратно.
показати весь коментар
20.05.2020 18:03 Відповісти
Ну трохи запасу по часу є. Вже добре. Дякую за коментар.
показати весь коментар
20.05.2020 18:27 Відповісти
Трохи є. Але з урахуванням терміну будівництва АЄС, а це з моменту пошуку грошей, майданчику, забудовника, проєктування і до пуску, в наших умовах мінімум років з 10, то не так вже його й багато. Або заміщувати іншими потужностями.
показати весь коментар
20.05.2020 18:33 Відповісти
Тобто реструктуризація і модернізація існуючих АЕС неможлива? Тільки будівництво нових?
показати весь коментар
20.05.2020 18:38 Відповісти
Я не знаю, что такое реструктуризация. А на любую модернизацию есть предельный ресурс прочности и экономическая целесообразность. Лет через 20 проще и дешевле будет построить новые, чем модернизировать. Металл реактора накапливает износ, а так как он в активной зоне, то после какой-то точки во времени, проще будет остановить. По крайней мере во всем мире блоки 50-60-х годов постройки уже выведены из эксплуатации. Самому старому на момент остановки было около 57 в Британии. А так 45-52 года и все.
показати весь коментар
20.05.2020 19:04 Відповісти
Дякую. Зрозуміло.
показати весь коментар
20.05.2020 19:18 Відповісти
ЯКІСМЬ ТАМ ДОГОВОРИ БУЛИ ПІДПИСАНІ З єВРОПЮ ТИПУ "УМОВА ВСТУПУ В ЄС' І 14 ВІДСОТКІВ "зЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ".

Ще одна "Схема порошенко"на якій він з друганом Рінатом "розвели Лохів" типу на "зближенні з Європою"
показати весь коментар
20.05.2020 17:28 Відповісти
Так гудок, то ж папутчік. І, що характерно, для будь-якої конченої влади. Один раз він злякався. Коли до нього Автомайдан приїхав.
показати весь коментар
20.05.2020 17:39 Відповісти
Кажись, братаны Клюевы наклевали кредиты,не??
показати весь коментар
20.05.2020 16:59 Відповісти
клюєви це раніше...В криму будували..Тепер це віжато рашкою..
а ле у рашці немає такої "лафи" з тарифами для "сонячних бізнесменів"
показати весь коментар
20.05.2020 17:32 Відповісти
Ніфуево виходить...- "хлопці" вложились кредитними ..., прості холопи повинні їм їх ВИПЛАТИТИ - оплатити надвисокими тарифами, та отримати НАДПРИБУТКИ та окупити їх Бізес
Класика жанру сктригти овець....
показати весь коментар
20.05.2020 17:02 Відповісти
наглість -друге щастя
друга заповіь"українського бізнесмена"

перша -
Совість або бабло .Вибери одне
показати весь коментар
20.05.2020 17:34 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?! Если зеля продолжит и дальше нас грабить зелеными тарифами в пользу махметика, пойдет он НХ вместе с махметиком! А монополька на зеленые тарифы в пользу одного 3,14дорка может закончиться "поломками" этих батарей!
показати весь коментар
20.05.2020 17:03 Відповісти
о ок*енный зелёноэнергетический бизнесмен Тынный
показати весь коментар
20.05.2020 17:04 Відповісти
Крыса задергалась за мешок с деньгами запереживала. А как для народа так можно просто так повысить тарифы и цены в один день без предупреждения и перекредитования? Вы твари в свои *зеленые тарифы* такие заложили прибыли что даже наполовину снизить вам потоки бабла и то будете в прибыли. Не забываем что кроме *зеленых тарифов* Ахметов и КО еще пропихнули отмену налогообложения на импортное оборудование которое ввозится в Украину, а ето еще 20% к прибыли.
показати весь коментар
20.05.2020 17:09 Відповісти
А нам рассказывают что в Украину пришли инвестиции. А оказывается Ахметов и Тынный просто взяли у нас же льготные кредиты на закупку китайского и немецкого оборудования для выкачки денег с украинцев, ни копейки не потратив со своего кармана. Мало того они еще и освобождеы от налогообложения за ввоз китайского хлама, который кстати будет утилизироваться в Украине опять же за наш счет и в нашей екологии. Хоть одно падло скажет какая выгода Украине от етой самой большой махинации века?
показати весь коментар
20.05.2020 17:17 Відповісти
ВЖЕ ЗАПИТУВАЛИ-ХТО ДАВАВ ДОЗВОЛИ В УКРАЇНІ НА ТАКІ ОБ"ЄМИ 'ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ' бІЗНЕС -ПАРТНЕРУ пОРОШЕНКО аХМЄТОВУ І ЧОМУ ТАКІ ВИСОКІ "ЗЕЛЕНІ ТАРИФИ"...
показати весь коментар
20.05.2020 17:25 Відповісти
це на думку бізнесмена котрий ризикнув власним баблом ,але в силу "форс -мажор" програв
і звіки він взяв що йомУ хтось щось винен ?
ВІН ЩО НЕ ЗАСТРАХУВАВ РИЗИКИ ?
показати весь коментар
20.05.2020 17:22 Відповісти
Чувак примазывает сюда 24000 домохозяйств, которые на самом деле устанавливали СЭС в первую очередь для себя, то, что они продают - это копейки. Просто хочется на лохах дальше иметь 300% рентабельности.
показати весь коментар
20.05.2020 19:06 Відповісти
Они свои кредиты давно уже отбили
показати весь коментар
20.05.2020 19:08 Відповісти
а навіщо знижувати? просто примусити виробників цієї енергії, а це відомі олігархи, споживати її на своїх виробництвах.
показати весь коментар
20.05.2020 19:32 Відповісти
Зелёные тарифы невозможно снизить впринципе
показати весь коментар
21.05.2020 00:45 Відповісти
Подсказываю правительству .Вводится ЧП в электроэнергетике и свободно зеленая энергетика отключается от энергосистемы .А по законам если ЧП то владельцы зеленой энергетики ничего не имеют право требовать и ни какой суд им не поможет и у людей меньше проблем.
показати весь коментар
21.05.2020 06:33 Відповісти
А ЧП в электроэнергетике надо вводить ведь остановка АЭС это экономически убыточно . И если платить за зеленую энергетику это убыточно в тройне и так кризис. Лишние расходы только усугублят положение.
показати весь коментар
21.05.2020 06:43 Відповісти
Может ЧП в энергетике давно ввели но подозреваю что и президент лоббирует зеленых . Не видно никаких действий нормальных на ситуацию в энергетике.
показати весь коментар
21.05.2020 07:00 Відповісти
 
 