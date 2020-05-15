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Новини
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Тинний про результати зустрічі зі Шмигалем щодо "зеленої" енергетики: Розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація

Тинний про результати зустрічі зі Шмигалем щодо

Україну очікує подальша депопуляція та деіндустріалізація.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав бізнесмен Ігор Тинний, який входить до десятки найбільших інвесторів у відновлювані джерела енергії (ВДЕ), зокрема ГЕС, передає Цензор.НЕТ.

"Провели з колегами три години наради з Прем'єр-міністром та членами уряду з питання врегулювання проблем із "зеленою" енергетикою і ринку електроенергетики загалом. Вийшов звідти з чітким розумінням, що розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація, консервація старих проблем, соціалістична риторика, як і раніше, на жаль, домінує. Країну чекає подальша депопуляція і деіндустріалізація, повільний відтік робочої сили через еміграцію та вимирання", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про зелений тариф: "Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію"

Нагадаємо, 14 травня відбулася друга зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлюваної енергетики.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

Також читайте: Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення Уряду у сфері енергетики не є політичним, а продиктовано об'єктивною ситуацією на ринку, - експерти

Тинний про результати зустрічі зі Шмигалем щодо зеленої енергетики: Розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація 01
Тинний про результати зустрічі зі Шмигалем щодо зеленої енергетики: Розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація 02

Автор: 

бізнес (1968) економіка (923) енергетика (2572) альтернативна енергетика (845) Зелений тариф (420) Тинний Ігор (43) Денис Шмигаль (4536)


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Топ коментарі
+35
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 8572
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15.05.2020 12:08
+22
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 2778
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15.05.2020 12:06
+21
Депопуляция и деиндустриализация.
Ах какой секрет. А зачем же тогда убрали от власти правительство Порошенко-Гройсмана, которое обеспечило даже некоторый экономический рост ?
Пан Тынный, вы лично за кого агитировали в период президентской кампании ?
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15.05.2020 12:07
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Хуже не будет )))
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15.05.2020 12:04 Відповісти
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 8572
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15.05.2020 12:08 Відповісти
Слабовато.

Есть еще вариант - "Американские лаборатории, разработавшие коронавирус, которые в Украине построил Порошенко".

Вот это раскалывает возмущенный мозг зебила просто на куски.
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15.05.2020 12:45 Відповісти
Сегодня утром один чудак,кстати,год назад рвавший рубаху за зеленского,а теперь его клянущий,на полном серьёзе мне доказывал,что коронавирус создали американцы в 15(!) биолабораториях в Украине.Это ему рассказали на ньюсване.
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15.05.2020 13:12 Відповісти
Ну так вот же ж да. Уже несколько недель ольгинцы и не особо наделенные интеллектом малоросы разгоняют этот фейк по сети.

Плюс к этому предстоящая чипизация во время вакцинации от коронавируса. Билл Гейтс лично сейчас чипы их кремния вытачивает.
Плюс буржуинское облучение вышками 5G.
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15.05.2020 18:31 Відповісти
Ні, вчтора на каналі еврейського помьота старий маразматік Кравчук і ведуща Зіта, сестра російської Гіти - сказали, що винен Порошенко і його команда. Що вони обіжать молодого не крадущого і не тямущого президента. І весь час розповідали, який цей Порошенеко поганий. Що він так і рветься до влади, і цим заважає країні розвиватися. А що президент? А що з нього візьмеш? За ним поганим і Зелю не видно.
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15.05.2020 16:11 Відповісти
Вот оригинал "хуже не будет" https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
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15.05.2020 12:21 Відповісти
Если на зеленой энергетике нет отката,значит и развития не будет тоже из-за зеленых но других.
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15.05.2020 12:05 Відповісти
ЗЕвлада докерувалась. Слава зебілам!
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15.05.2020 12:05 Відповісти
Зробили це разом!
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15.05.2020 12:06 Відповісти
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 2778
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15.05.2020 12:06 Відповісти
Что он понимает этот Тынный! ЗЕдент может его к Баканову для разъяснения риторики отправить!
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15.05.2020 12:07 Відповісти
То буде гірше?
Не вірю!
Баканов займись цими чортами!
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15.05.2020 12:07 Відповісти
Депопуляция и деиндустриализация.
Ах какой секрет. А зачем же тогда убрали от власти правительство Порошенко-Гройсмана, которое обеспечило даже некоторый экономический рост ?
Пан Тынный, вы лично за кого агитировали в период президентской кампании ?
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15.05.2020 12:07 Відповісти
да какая разніца, що там буде!!!
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15.05.2020 12:07 Відповісти
Зелька,это что за тайные встречи шмаргальки с темными личностями,мы хотим знать,дайте запись послушать.
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15.05.2020 12:08 Відповісти
ТА ТЫ ШО???!!!
А как же бубачка? - йон жыж обещал рост 40% ВВП, говорил, шо мы на пороге экономического взрыва, нянь каких-то нанимал...

Не мог же бубачка нас обманывать?!
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15.05.2020 12:12 Відповісти
А еще волна инвестиций.
И каждому зебилу по петушку на палочке.
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15.05.2020 12:38 Відповісти
А как же 40% роста ВВП за пять лет? А 4К з/п учителям? А все дороги как в Европе до сентября 2019?
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15.05.2020 12:12 Відповісти
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 8066
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15.05.2020 12:13 Відповісти
ну ясно...будут тариф повышать для населения...
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15.05.2020 12:14 Відповісти
среднее потребление эл энергии на одно домохозяйства 160 квт=200 грн, оплата мобильной связи и интернета 300 грн.
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15.05.2020 12:25 Відповісти
ой...у нас не получается в 160...всегда за 300 кВт (хорошо хоть двухзонный счетчик)
но это не снимает моего опасения, что к осени что-то будут повышать (вот такое нехорошее предчувствие)))
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15.05.2020 12:30 Відповісти
и у меня не меньше, и счетчик такой. среднее значение по году. зимой больше, теплые полы, обогрев крыши, стоков, сауна, гараж... но есть люди, кто 70-100.
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15.05.2020 12:38 Відповісти
Це він про ті 40% росту, про які самокатчик казав? Найвеличніший же казав, що в нас стабільний від'ємний ріст економіки! Чому ж тут дивуватись? Та й керує країною найпрофесійніший уряд версії 2.0!
Олігархів немає, кумівство подолано, корупція переможена, ніхто не краде, війна припинена... Про що там ще те недолуге репетувало на стадіоні, аж з підгузків вистрибувало?
Воно виконало лише одну свою обіцянку: "я нікому нічого не винен".
Саме тому для прориву, про який воно казало восени, треба збирати штаб порятунку економіки, енергетики, промисловості і т.д. вже навесні!
Про досягнення в міжнародній політиці, як про померлого: або добре, або нічого. У випадку цієї влади - нічого.
Далі буде... Або як сказав Парубій ЗЕ! у ВР минулого року: "буде весело"
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15.05.2020 12:14 Відповісти
По моему неотягощенному лишними знаниями соображению - зеленой энергетикой должны заниматься физлица на своих приусадебных участках.
Вон, проедьте по Белицкой, какой то мужичок всю крышу залепил солнечными батареями, которые купил тут же на заводе Квазар за 500 метров от своей хаты и не просит у государства никаких дотаций и компенсаций.
У кого на полоныне еще и ветра позволяют - поставь еще и ветряк.
А когда зеленой энергетикой начинают заниматься шустрые мальчики, ничего, кроме дерибана я не предполагаю.
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15.05.2020 12:14 Відповісти
А у глупых европейцев зеленой энергетикой заниматься крупные юрлица и государство,и о дерибане ничего не слышно.
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15.05.2020 13:18 Відповісти
Европа это другой мир.
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15.05.2020 13:34 Відповісти
отток рабочей силы в силу эмиграции



Та быть такого не может
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15.05.2020 12:15 Відповісти
как бы я и не сомневался в удивительных способностях этой юморной команды - (пиши пиши...кто его делать будет)...
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15.05.2020 12:16 Відповісти
Старая новость это он сказал 22 апреля 2019 года, но я точно не помню, может и наоборот говорил, о Нью-Васюках...
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15.05.2020 12:17 Відповісти
Бізнесмену Тинному сказали що не будуть підвищувати тарифи на електроенергію. Бізнесмен Тинний засмутився і почав плакатись про стагнацію економіки (своєї), тому як планував вкласти гривню, а отримати мільйони - типовий портрет українського "інвестора"
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15.05.2020 12:19 Відповісти
Ну, год назад большинство ведь за это проголосовало, не?
Хоть поржите, что ли..
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15.05.2020 12:24 Відповісти
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 2302
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15.05.2020 12:24 Відповісти
зейло вже у позі...
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15.05.2020 12:56 Відповісти
Інвестори прийшли під 5 грн./квт, інвестори прийшли в ОВДП під 13-19% річних. Інвестори прийшли в прихватизовані заводи. І як? Україна стала багатшою? Третину віку лобісти Тинни дрочать на "інвестиції", не зрозумівши своїм ліберастичним мозочком - головним інвестором має бути держава, як в КНР.
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15.05.2020 12:29 Відповісти
Песню запе-вай:
Мы не быдло, мы не рабы..
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15.05.2020 12:33 Відповісти
Облом! Зеленим монополістам не дають далі грабувати українців! Воплі і соплі!!!
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15.05.2020 12:33 Відповісти
"Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация" - 40% роста уже не будет?
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15.05.2020 12:33 Відповісти
Они уже были.
Просто ЗЕ-кономика так стремительно рванула вперед, что мы не заметили.
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15.05.2020 12:35 Відповісти
Это понятно уже год как.
Не обязательно было с какой-то шмыглей встречаться для того, чтобы это узнать.
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15.05.2020 12:34 Відповісти
Чому всі такі невеселі? Давайте краще разом проспіваємо нацональний гімн!

Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І - покажем, що ми, браття, козацького роду!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І - покажем, що ми, браття, козацького роду!
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15.05.2020 12:35 Відповісти
Ты ******** на что намекаеш?
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15.05.2020 12:50 Відповісти
Раз подельник ахметки сказал - то так тому и быть.
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15.05.2020 12:37 Відповісти
В данном случае переговоры ведут Коломойский и Ахметов.
Но самое смешное, что остановить дальнейшее разрушение экономики при этой власти они уже не смогут даже, если захотят.

Ну разве что Ахметов по-быстрому уничтожит полным составом Кабмин и заведет туда топ-менеджмент ДТЕК, а не зажопного фунциклера Шмыгаля.
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15.05.2020 12:41 Відповісти
Ето и дураку понятно что высокие тарифы и налоги аж никак не способствуют развитию економики. Более того, все инвесторы убегут в страны где себестоимость их продукции будет ниже.
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15.05.2020 12:40 Відповісти
Перевірити б ці всі екостанції з маскі шоу і з спеціалістами, як вони СЕС працює в хмарну погоду на повну потужність, ВЕС в безвітряну, а ГЕС коли в річках обміль води...
І якщо це реально так то нобелівка їм забезпечена....
У нас 2 роки назад накрили таку домашню СЕС вночі працювала)))
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15.05.2020 12:43 Відповісти
Ну це так, дуже нахабні "інвестори"зарвались, але кабель від сусіда, щоб ще 200-300 кВт по 5 грн. державі продати, то це святе.
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15.05.2020 13:26 Відповісти
При середній хмарності СЕС видають 20% від заявленого , тобто 80% недоданої енергії компенсуватиме своїми ТЕС Ахмєтов . При цьому Держава , за енергоблоки які стоять в резерві і не працюють , платить ахметову десь на рівні зеленого тарифу . Знаходячись в резерві ті блоки енергії не генерують , але Держава платить ахметову по повній програмі . Ми того варті 73% ?
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15.05.2020 20:37 Відповісти
Неужели они осмелятся закрыть эту пакостную зелёную лавочку?
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15.05.2020 12:46 Відповісти
Тинний про результати зустрічі зі Шмигалем щодо "зеленої" енергетики: Розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація - Цензор.НЕТ 1020
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15.05.2020 12:53 Відповісти
Хватить, Вінницю розбудовувати, тепер черга іншим областям пришла відбудовуватись. А то у Вінниці казарми чудові, а от на кордоні з РФ, як були розвалені - так і залишились.
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15.05.2020 13:30 Відповісти
Самое интересное, что тарифы на электроэнергию в ЕС падают в странах, которые нормально развивали ВИЭ. Но у нас не только лишь все могут смотреть в завтрашний день.
И главное, никто не задумывается, что для населения эти тарифы в общей платежке - пшик.
Эта наигранная забота о населении не более чем война между ферросплавами и коксохимом.
И население из этой борьбы точно не выйдет победителем. Или вырастут тарифы на отопление или на электрику.
Так что ставьте панели и топите электрикой
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15.05.2020 12:57 Відповісти
Зеленський відмовився давати на халяву гроші олігархам як Потрох за "зелену" енергію, то дійсно горе, особливо для Ахмета.
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15.05.2020 13:27 Відповісти
Игорек обычный барыга украинского разлива
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15.05.2020 14:06 Відповісти
А що цей "бізнесмен" хотів? Втюхувати українцям свою сонячну енергію за 6 грн. кВт? Все правильно, треба знизити "зелений" тариф та припинити обов'язковий викуп "зеленої" енергії. А "зелена" енергетика і призведе до деіндустріалізації та безробіття.
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15.05.2020 22:27 Відповісти
25% это понимали ещё год назад, что на 5 лет Украина теперь в жопе после прихода Зе
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17.05.2020 07:34 Відповісти
 
 