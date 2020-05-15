Тинний про результати зустрічі зі Шмигалем щодо "зеленої" енергетики: Розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація
Україну очікує подальша депопуляція та деіндустріалізація.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав бізнесмен Ігор Тинний, який входить до десятки найбільших інвесторів у відновлювані джерела енергії (ВДЕ), зокрема ГЕС, передає Цензор.НЕТ.
"Провели з колегами три години наради з Прем'єр-міністром та членами уряду з питання врегулювання проблем із "зеленою" енергетикою і ринку електроенергетики загалом. Вийшов звідти з чітким розумінням, що розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація, консервація старих проблем, соціалістична риторика, як і раніше, на жаль, домінує. Країну чекає подальша депопуляція і деіндустріалізація, повільний відтік робочої сили через еміграцію та вимирання", - розповів він.
Нагадаємо, 14 травня відбулася друга зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлюваної енергетики.
Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.
Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.
29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.
6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.
7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.
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Есть еще вариант - "Американские лаборатории, разработавшие коронавирус, которые в Украине построил Порошенко".
Вот это раскалывает возмущенный мозг зебила просто на куски.
Плюс к этому предстоящая чипизация во время вакцинации от коронавируса. Билл Гейтс лично сейчас чипы их кремния вытачивает.
Плюс буржуинское облучение вышками 5G.
Не вірю!
Баканов займись цими чортами!
Ах какой секрет. А зачем же тогда убрали от власти правительство Порошенко-Гройсмана, которое обеспечило даже некоторый экономический рост ?
Пан Тынный, вы лично за кого агитировали в период президентской кампании ?
А как же бубачка? - йон жыж обещал рост 40% ВВП, говорил, шо мы на пороге экономического взрыва, нянь каких-то нанимал...
Не мог же бубачка нас обманывать?!
И каждому зебилу по петушку на палочке.
но это не снимает моего опасения, что к осени что-то будут повышать (вот такое нехорошее предчувствие)))
Олігархів немає, кумівство подолано, корупція переможена, ніхто не краде, війна припинена... Про що там ще те недолуге репетувало на стадіоні, аж з підгузків вистрибувало?
Воно виконало лише одну свою обіцянку: "я нікому нічого не винен".
Саме тому для прориву, про який воно казало восени, треба збирати штаб порятунку економіки, енергетики, промисловості і т.д. вже навесні!
Про досягнення в міжнародній політиці, як про померлого: або добре, або нічого. У випадку цієї влади - нічого.
Далі буде... Або як сказав Парубій ЗЕ! у ВР минулого року: "буде весело"
Вон, проедьте по Белицкой, какой то мужичок всю крышу залепил солнечными батареями, которые купил тут же на заводе Квазар за 500 метров от своей хаты и не просит у государства никаких дотаций и компенсаций.
У кого на полоныне еще и ветра позволяют - поставь еще и ветряк.
А когда зеленой энергетикой начинают заниматься шустрые мальчики, ничего, кроме дерибана я не предполагаю.
Та быть такого не может
Хоть поржите, что ли..
Мы не быдло, мы не рабы..
Просто ЗЕ-кономика так стремительно рванула вперед, что мы не заметили.
Не обязательно было с какой-то шмыглей встречаться для того, чтобы это узнать.
Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І - покажем, що ми, браття, козацького роду!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І - покажем, що ми, браття, козацького роду!
Но самое смешное, что остановить дальнейшее разрушение экономики при этой власти они уже не смогут даже, если захотят.
Ну разве что Ахметов по-быстрому уничтожит полным составом Кабмин и заведет туда топ-менеджмент ДТЕК, а не зажопного фунциклера Шмыгаля.
І якщо це реально так то нобелівка їм забезпечена....
У нас 2 роки назад накрили таку домашню СЕС вночі працювала)))
И главное, никто не задумывается, что для населения эти тарифы в общей платежке - пшик.
Эта наигранная забота о населении не более чем война между ферросплавами и коксохимом.
И население из этой борьбы точно не выйдет победителем. Или вырастут тарифы на отопление или на электрику.
Так что ставьте панели и топите электрикой