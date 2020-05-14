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Шмигаль про зелений тариф: "Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію"

Шмигаль про зелений тариф:

14 травня відбулася друга зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлювальної енергетики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначив Глава Уряду, чиста енергія в Україні має рости, розвиватися та поступово переходити до ринкових умов. Але сьогодні, в період кризи в енергетичній сфері, країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.

"Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії. Це відповідально перед країною", – зауважив Шмигаль.

За результатами зустрічі сторони дійшли згоди про доопрацювання Меморандуму Міністерством енергетики та захисту довкілля у найкоротші строки. Вже в понеділок, 18 травня, планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли 8 країн написали лист Шмигалю з приводу можливого ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу

Автор: 

Кабмін (14193) енергетика (2636) Зелений тариф (421) Шмигаль Денис (4686)


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Топ коментарі
+22
Ахметов - инвестор... анекдот
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14.05.2020 23:26 Відповісти
+20
Якийсь невеличкий проблеск розуму.
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14.05.2020 23:05 Відповісти
+12
"Мы не можем в стране, где такой уровень бедности......"
А може треба з бідністю щось робити,переважна більшисть українців отримують з/п на рівні країн Африки,чому?Де інвестиції?Де нові ******* підприємства?Якщо уряд неможе цього забезпечити то нехай йде в дупу!
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14.05.2020 23:24 Відповісти
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ИДИ НАХЙ ПДР ОЛЬГИНСКИЙ !!!
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15.05.2020 13:13 Відповісти
Вы петинцы в этом виноваты непосредственно. У вас было 5 лет сделать, чтоб всем было нормально, но нет, жадность и глупость победила... Южанина не видела, гройсман ослеп при передаче денег.
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15.05.2020 13:19 Відповісти
ТАК ОТМЕНИТЕ ЗЕЛЕНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ АХМЕТОВА И ПОДОБНЫХ БАРЫГ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ !!! А ДЛЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ - СВОЛОЧИ !!!
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15.05.2020 13:11 Відповісти
Скорее карту отыграют в обратном направлении. Под шумок побреют мелких частников а крупным отдадут вашу долю. Ну как всегда собственно.
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15.05.2020 13:15 Відповісти
Как сообщалось, в октябре "Гарантированный покупатель" выплатил за электроэнергию производителям из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) https://biz.censor.net/n3161012В сентябре госпредприятие выплатило за отпущенную электроэнергию производителям из возобновляемых источников https://biz.censor.net/n3155798 За август выплаты составили https://biz.censor.net/n3150357 за июль - 3 млрд грн.ПОСЧИТАЙТЕ сколько это за год! 28-35 млрд в год! ЭТО около 700грн на каждого гражданина в год!
Источник: https://biz.censor.net/n3173434
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15.05.2020 13:11 Відповісти
Ну какие граждане ?! Ничего, что украинская промышленность потребляет 85 млрд кВт/час, в год ? Из которых процентов 5-6% это ферросплавы. Конечно для их владельца это огромная проблема. Там каждая копейка тарифа бьет очень больно.
А граждане потребляют примерно 35 млрд кВт/ч в год. С остальными расчетами помочь ?
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15.05.2020 13:20 Відповісти
Эти деньги платят им из бюджета страны! Вы оплатили товар/услугу или получили зарплату а там около пдв 20%, что ещё доказывать нужно? И причём тут потребление электричества до того, сколько денег из ОБЩЕГО бюджета уходит в карманы дельцов? Их можно было бы потратить с пользой на медицину например и т.д.
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15.05.2020 14:06 Відповісти
Нужно взять за айца того кто этот тариф утверждал, так как совершенно очевидно что рыжий клоп за это хорошо заплатил.
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15.05.2020 13:43 Відповісти
где хоть один полный расчет окупаемости зелёной энергетики
где в ЕС найдёте предприятие с окупаемостю 4 года
плюс прибыль
зелёная энергетика планировалась для личного потребления
сделали все наоборот
дешовую берут а дорогую втюхивают нам удобно
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15.05.2020 14:07 Відповісти
Украина!!!! ахмет в минусах, дайте его личной ********** себя подоить, зачем дешовая атомная, если тэцы рыжого ***...т в три смены.........
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15.05.2020 16:47 Відповісти
А під час правління якого президента (у 2018 році..) було прийнято такий тариф ?
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15.05.2020 21:50 Відповісти
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