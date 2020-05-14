Шмигаль про зелений тариф: "Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію"
14 травня відбулася друга зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлювальної енергетики.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Як зазначив Глава Уряду, чиста енергія в Україні має рости, розвиватися та поступово переходити до ринкових умов. Але сьогодні, в період кризи в енергетичній сфері, країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.
"Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії. Це відповідально перед країною", – зауважив Шмигаль.
За результатами зустрічі сторони дійшли згоди про доопрацювання Меморандуму Міністерством енергетики та захисту довкілля у найкоротші строки. Вже в понеділок, 18 травня, планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа.
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Источник: https://biz.censor.net/n3173434
А граждане потребляют примерно 35 млрд кВт/ч в год. С остальными расчетами помочь ?
где в ЕС найдёте предприятие с окупаемостю 4 года
плюс прибыль
зелёная энергетика планировалась для личного потребления
сделали все наоборот
дешовую берут а дорогую втюхивают нам удобно