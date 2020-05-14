Шмигаль про зелений тариф: "Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію"

14 травня відбулася друга зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлювальної енергетики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначив Глава Уряду, чиста енергія в Україні має рости, розвиватися та поступово переходити до ринкових умов. Але сьогодні, в період кризи в енергетичній сфері, країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.

"Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії. Це відповідально перед країною", – зауважив Шмигаль.

За результатами зустрічі сторони дійшли згоди про доопрацювання Меморандуму Міністерством енергетики та захисту довкілля у найкоротші строки. Вже в понеділок, 18 травня, планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа.

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