Посли 8 країн написали лист Шмигалю з приводу можливого ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу

Посли країн, які інвестували в проекти з розвитку альтернативної енергетики в Україні, розчаровані можливим ретроспективним переглядом "зеленого" тарифу і закликають уряд цього не робити.

Про це йдеться у зверненні послів Німеччини, Франції, Великої Британії, Швеції, Бельгії, Канади, Норвегії та Південної Кореї до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також керівника Офісу президента Андрія Єрмака.



"Ми розчаровані тим, що результати, досягнуті в секторі, і довіра інвесторів, викликана рішучістю країни виконувати свої зобов'язання згідно з українським законодавством, підриваються прийняттям рішень, які можуть мати короткострокову вигоду, але дуже негативні довгострокові наслідки для електроенергетичного сектору та в цілому для інвестиційного клімату України", – зазначається у зверненні.

Посли закликали уряд не вносити зворотних змін у закони і правила, які забезпечують іноземним інвесторам гарантовану основу для їх інвестицій, зазначивши, що в іншому випадку інвестори шукатимуть законних можливостей для протидії таким рішенням.

"Низка українських проєктів із відновлювальної енергетики була забезпечена гарантіями експортного кредиту, наданими закордонними урядами. Тому ми не можемо виключати можливості того, що будь-яке одностороннє скасування правових гарантій з боку України може призвести до того, що надання державних кредитних гарантій у майбутньому здійснюватимуться з більшим небажанням", – попередили посли.



Вони також висловили впевненість у можливості успішного завершення процедури медіації з цього питання за участі секретаріату Енергетичного співтовариства.



"Ми з оптимізмом дивимося на процедуру медіації, яку ваш уряд зараз проводить із секретаріатом Енергетичного співтовариства і яка найближчими тижнями має призвести до консенсусної угоди з іноземними інвесторами та відповідними зацікавленими сторонами. Ми розуміємо, що проєкт меморандуму був підготовлений у процесі медіації. За умови необхідної доброї волі з обох сторін цей меморандум може бути доопрацьований, забезпечуючи можливу основу для врегулювання, одночасно покладаючи кінець невизначеності у цьому секторі", – йдеться в листі.



В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець нещодавно заявила, що Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами щодо проєктів з відновлюваної енергетики, щоб знизити "зелений" тариф і вирішити проблему небалансу енергосистеми.

Сьогодні Буславец заявила що меморандум буде доопрацьовано до кінця цього тижня.