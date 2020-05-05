Посли 8 країн написали лист Шмигалю з приводу можливого ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу
Посли країн, які інвестували в проекти з розвитку альтернативної енергетики в Україні, розчаровані можливим ретроспективним переглядом "зеленого" тарифу і закликають уряд цього не робити.
Про це йдеться у зверненні послів Німеччини, Франції, Великої Британії, Швеції, Бельгії, Канади, Норвегії та Південної Кореї до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Ми розчаровані тим, що результати, досягнуті в секторі, і довіра інвесторів, викликана рішучістю країни виконувати свої зобов'язання згідно з українським законодавством, підриваються прийняттям рішень, які можуть мати короткострокову вигоду, але дуже негативні довгострокові наслідки для електроенергетичного сектору та в цілому для інвестиційного клімату України", – зазначається у зверненні.
Посли закликали уряд не вносити зворотних змін у закони і правила, які забезпечують іноземним інвесторам гарантовану основу для їх інвестицій, зазначивши, що в іншому випадку інвестори шукатимуть законних можливостей для протидії таким рішенням.
"Низка українських проєктів із відновлювальної енергетики була забезпечена гарантіями експортного кредиту, наданими закордонними урядами. Тому ми не можемо виключати можливості того, що будь-яке одностороннє скасування правових гарантій з боку України може призвести до того, що надання державних кредитних гарантій у майбутньому здійснюватимуться з більшим небажанням", – попередили посли.
Вони також висловили впевненість у можливості успішного завершення процедури медіації з цього питання за участі секретаріату Енергетичного співтовариства.
"Ми з оптимізмом дивимося на процедуру медіації, яку ваш уряд зараз проводить із секретаріатом Енергетичного співтовариства і яка найближчими тижнями має призвести до консенсусної угоди з іноземними інвесторами та відповідними зацікавленими сторонами. Ми розуміємо, що проєкт меморандуму був підготовлений у процесі медіації. За умови необхідної доброї волі з обох сторін цей меморандум може бути доопрацьований, забезпечуючи можливу основу для врегулювання, одночасно покладаючи кінець невизначеності у цьому секторі", – йдеться в листі.
В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець нещодавно заявила, що Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами щодо проєктів з відновлюваної енергетики, щоб знизити "зелений" тариф і вирішити проблему небалансу енергосистеми.
Сьогодні Буславец заявила що меморандум буде доопрацьовано до кінця цього тижня.
И вот в конце девяностых было такое незначительное событие, которое большинство пересичных даже не заметило и не помнит, когда Кучма досрочно отменил налоговые каникулы для совместных предприятий с иностранным капиталом, освобождение от уплаты налогов, которое государство гарантировало инвесторам на пять лет, чтобы привлечь деньги в страну. Инвесторы это же тоже люди, они тоже на что-то рассчитывают, когда бабками вкладываются - и тут бизнес-план был заточен на быструю экспансию за счет налоговых каникул - и контора таки развивалась! Завоевывала рынки! Но отмена моратория задним числом привела к тому, что контора загнулась буквально за три года, а к 2002 году прекратила свое существование юридически.
Очень плохо, что мы не понимаем элементарного - такие отказы от обязательств роняют авторитет государства ниже плинтуса и приводят к тому, что частные инвесторы боятся заходить к нам на наш рынок. Как следствие, деньги приходится просить под бОльшие проценты у более крупных кредиторов, которые учитывают подобные риски. И как следствие, живем не так богато, как хотелось бы.
Не выйдет. Украина изза схлопывания промышленности и карантина имеет избыток мощностей, те нужно ограничивать часть генерации. Зеленая энергетика сегодня в 7 раз дороже энергии с АЭС, потому возможна только искуственно, на дотациях и запретах для конкурентов. Если ТЭС могут работать на частичной мощности, то для АЭС это затруднительно, те или их загружать или закрывать.
АЕС України повинні працювати - ЦЕ СТРАТЕГІЧНІ ОБ ЄКТИ і НАЙДЕШЕВША ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
Якраз АЕС, та ТЕС, це і є кам'яний вік. А відновлювальна енергетика якраз і є ******* технології.
У Німеччині наприклад до 30-х років планують позачиняти усі АЕС за рахунок відновлювальних джерел.