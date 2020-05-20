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Новости
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Двум участникам стрельбы в Мукачево сообщили о подозрении

Двум участникам стрельбы в Мукачево сообщили о подозрении

Закарпатские правоохранители объявили подозрение двум фигурантам Мукачевской стрельбы 7 февраля. Один уже находится в СИЗО за другое преступление, другому суд избирает меру пресечения.

Об этом сегодня, 20 мая, на брифинге по расследованию Мукачевской стрельбы, видео которого опубликовано в Facebook, рассказал руководитель Нацполиции Закарпатья полковник Александр Шляховский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам удалось собрать доказательства о преступной деятельности лиц, устроивших стрельбу в Мукачево 7 февраля. Сегодня, 20 мая, мы сообщили подозрения двум фигурантам стрельбы по ст. 115 УКУ (умышленное убийство), и в настоящее время, как нам известно, одному из участников стрельбы избирается мера пресечения в суде. Другой участник, который причастен к этому преступлению, на данный момент уже находится в СИЗО за совершение другого особо тяжкого преступления", - сообщил Шляховский.

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"Мы отрабатывали разные версии, искали мотив, больше всего придерживались версии о перераспределении влияния на территории Закарпатской области в сфере, которая не регламентирована законодательством Украины", - сказал Шляховский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, около 10 часов утра 7 февраля в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Были ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.

Мукачево (345) Нацполиция (16427) стрельба (3251)


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Надеюсь, они в малюсько- камерах, улучшенных?
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20.05.2020 17:38 Ответить
Против блюка пойдёт? )))))))))
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20.05.2020 17:55 Ответить
 
 