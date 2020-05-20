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Новини
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Двом учасникам стрілянини в Мукачеві повідомили про підозру

Двом учасникам стрілянини в Мукачеві повідомили про підозру

Закарпатські правоохоронці оголосили підозру двом фігурантам Мукачівської стрілянини 7 лютого. Один вже перебуває в СІЗО за інший злочин, другому суд обирає запобіжний захід.

Про це сьогодні, 20 травня, на брифінгу з розслідування Мукачівської стрілянини, відео якого опубліковано в Facebook, розповів керівник Нацполіції Закарпаття полковник Олександр Шляховський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося зібрати докази про злочинну діяльність осіб, які влаштували стрілянину в Мукачеві 7 лютого. Сьогодні, 20 травня, ми повідомили підозри двом фігурантам стрілянини за ст. 115 ККУ (умисне вбивство), і в даний час, як нам відомо, одному з учасників стрілянини обирається запобіжний захід у суді. Другий учасник, який причетний до цього злочину, на даний момент вже перебуває в СІЗО за вчинення іншого особливо тяжкого злочину", - повідомив Шляховський.

"Ми відпрацьовували різні версії, шукали мотив, найбільше дотримувалися версії про перерозподіл впливу на території Закарпатської області у сфері, яка не регламентована законодавством України", - сказав Шляховський.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.

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Мукачево (175) Нацполіція (15132) стрілянина (1778)


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Надеюсь, они в малюсько- камерах, улучшенных?
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20.05.2020 17:38 Відповісти
Против блюка пойдёт? )))))))))
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20.05.2020 17:55 Відповісти
 
 