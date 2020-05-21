Украинцы участвуют в тираже на $298 миллионов в лотерее США

Нынешний джекпот Мега Миллионс США уже достиг невообразимых для нынешних времен $298 миллионов. Тираж крупнейшей лотереи США состоится в ближайшую пятницу, 22 мая. Сервис TheLotter отмечает небывалый рост интереса к тиражам знаменитой лотереи, в том числе со стороны украинских граждан.

Первый приз следующего тиража лотереи Мега Миллионс, который пройдет 22 мая, составляет $298 млн. С жителями штатов все понятно – если они хотят выиграть почти четверть миллиарда долларов, им надо просто сходить в ближайший магазин и приобрести билеты. Но что делать тем, кто не находится в США? Они могут играть онлайн на сайте theLotter.com – крупнейшем в мире сервисе по покупке лотерейных билетов.

Вот, как это работает:

Зарегистрируйте аккаунт на сайте theLotter Перейдите на страницу лотереи Мега Миллионы Выберите 5 основных номеров и номер дополнительного шара "Mega Ball" Опция: отметьте на вашем билете клетку "Megaplier" – в случае выигрыша второстепенного приза, это увеличит его размер в 2-5 раз.

Все остальное сделают представители сервиса в США. Они купят за вас официальный билет на тираж и загрузят его копию в ваш аккаунт. Этот билет ваш на все 100%. TheLotter не берет комиссионных с выигрышей, так что в случае выигрыша вы получите полагающуюся вам после вычета налогов сумму полностью. Услуги сайта оплачиваются из незначительной наценки на стоимость билета, которую вы платите в момент оформления заказа.

Можно ли выиграть приз Мега Миллионов из-за границы?

Да. Правила американских лотерей официально разрешают совершеннолетним игрокам из других стран принимать участие в тиражах и выигрывать призы. И такое неоднократно случалось, включая с игроками theLotter! Абсолютной рекордсменкой сайта является пенсионерка из Панамы по имени Аура – в 2017 ей покорился 30-миллионный джекпот Лото Флорида. Почетное второе место принадлежит М. М. из Ирака, выигравшему $6,4 млн в Мегабакс Орегон.

А что же с Мега Миллионами, спросите вы… Разумеется, игроки theLotter также выигрывали по-крупному и в эту лотерею. Здесь первенство принадлежит Наталии из Украины, угадавшей 5 основных номеров одного из тиражей сентября 2017 года. Это принесло ей второй приз в $1 млн! И она не единственная! Несколькими годами ранее испанец Б. Г. и швейцарец Н. Б. разбогатели на 250 тысяч долларов каждый!

Заходите на сайт theLotter.com и гарантируйте свое участие в тираже с призом в $298 миллионов.

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