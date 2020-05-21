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Украинцы участвуют в тираже на $298 миллионов в лотерее США

Нынешний джекпот Мега Миллионс США уже достиг невообразимых для нынешних времен $298 миллионов. Тираж крупнейшей лотереи США состоится в ближайшую пятницу, 22 мая. Сервис TheLotter отмечает небывалый рост интереса к тиражам знаменитой лотереи, в том числе со стороны украинских граждан.

Первый приз следующего тиража лотереи Мега Миллионс, который пройдет 22 мая, составляет $298 млн. С жителями штатов все понятно – если они хотят выиграть почти четверть миллиарда долларов, им надо просто сходить в ближайший магазин и приобрести билеты. Но что делать тем, кто не находится в США? Они могут играть онлайн на сайте theLotter.com – крупнейшем в мире сервисе по покупке лотерейных билетов.

Украинцы участвуют в тираже на $298 миллионов в лотерее США 01

Вот, как это работает:

  1. Зарегистрируйте аккаунт на сайте theLotter
  2. Перейдите на страницу лотереи Мега Миллионы
  3. Выберите 5 основных номеров и номер дополнительного шара "Mega Ball"
  4. Опция: отметьте на вашем билете клетку "Megaplier" – в случае выигрыша второстепенного приза, это увеличит его размер в 2-5 раз.

Все остальное сделают представители сервиса в США. Они купят за вас официальный билет на тираж и загрузят его копию в ваш аккаунт. Этот билет ваш на все 100%. TheLotter не берет комиссионных с выигрышей, так что в случае выигрыша вы получите полагающуюся вам после вычета налогов сумму полностью. Услуги сайта оплачиваются из незначительной наценки на стоимость билета, которую вы платите в момент оформления заказа.

Можно ли выиграть приз Мега Миллионов из-за границы?

Да. Правила американских лотерей официально разрешают совершеннолетним игрокам из других стран принимать участие в тиражах и выигрывать призы. И такое неоднократно случалось, включая с игроками theLotter! Абсолютной рекордсменкой сайта является пенсионерка из Панамы по имени Аура – в 2017 ей покорился 30-миллионный джекпот Лото Флорида. Почетное второе место принадлежит М. М. из Ирака, выигравшему $6,4 млн в Мегабакс Орегон.

Украинцы участвуют в тираже на $298 миллионов в лотерее США 02

А что же с Мега Миллионами, спросите вы… Разумеется, игроки theLotter также выигрывали по-крупному и в эту лотерею. Здесь первенство принадлежит Наталии из Украины, угадавшей 5 основных номеров одного из тиражей сентября 2017 года. Это принесло ей второй приз в $1 млн! И она не единственная! Несколькими годами ранее испанец Б. Г. и швейцарец Н. Б. разбогатели на 250 тысяч долларов каждый!

Заходите на сайт theLotter.com и гарантируйте свое участие в тираже с призом в $298 миллионов.

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

джекпот (76) лотерея (215)


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Топ комментарии
+7
Не тратьте время и свои копейки на эту ****....ку! На ней зарабатывают посредники,которые типа для вас покупают билет ! А шанс что либо получить 1 к десяткам или сотням миллионов! С большей вероятностью,вы возьмёте лопату,поедете за город и начав копать в любом месте-найдете клад !
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21.05.2020 11:34
+3
А ЮВТ разве в лотерею не выиграла?
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21.05.2020 11:23
+2
Після Ляшко наступний кандидат виграти три рази в Лотарею Буту сов ))
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21.05.2020 11:34
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А ЮВТ разве в лотерею не выиграла?
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21.05.2020 11:23 Ответить
Не помню что бы она хвасталась , в отличие от Ляшко - тому по его словам в лотерею очень повезло выиграть в казино Ахметова )))
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21.05.2020 13:02 Ответить
Після Ляшко наступний кандидат виграти три рази в Лотарею Буту сов ))
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21.05.2020 11:34 Ответить
Не тратьте время и свои копейки на эту ****....ку! На ней зарабатывают посредники,которые типа для вас покупают билет ! А шанс что либо получить 1 к десяткам или сотням миллионов! С большей вероятностью,вы возьмёте лопату,поедете за город и начав копать в любом месте-найдете клад !
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21.05.2020 11:34 Ответить
Та да, шанс мизерный, зато после регистрации деньги за "обслуживание" будут снимать хоть до второго пришествия, а отписаться -- еще тот квест!
Читайте внимательно условия....
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21.05.2020 12:12 Ответить
Ну наконец-то! Единственный способ разбогатеть перисичному украинцу.
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21.05.2020 11:34 Ответить
ну значит или Ляшка или Кишка победят!!!)))
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21.05.2020 11:38 Ответить
Главный консультант - Ляшко.
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21.05.2020 12:26 Ответить
"Все остальное сделают представители сервиса в США. Они купят за вас официальный билет на тираж и загрузят его копию в ваш аккаунт. Этот билет ваш на все 100%" - Припустим, ваш билет выиграл, но у вас его нет, он у них. Канечна, они вам его *********** отдадут, ага. Блаженны верующие...
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21.05.2020 14:18 Ответить
Нерезиденты США не имеют права играть в лотереи поскольку не являются плательщиками налогов, ибо даже в случае эфимерного выигрыша вы не сможете заплатить налоги ( кроме специальных мест, как то Казино ЛасВегаса, Невады и индейских резерваций)
П.С.украинка Наталья выигравшая имела Грин карту - тоесть официальный вид на жительство, не ведитесь вас на......бывают
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21.05.2020 21:25 Ответить
Выиграешь 300 лямов, сидя на диване в своём Крыжополе, смотаешься в казино Лас-Вегаса - заплатишь налоги и останешься там жить, счастливый и живой при этом
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21.05.2020 22:33 Ответить
 
 