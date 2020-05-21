Українці беруть участь у тиражі на $ 298 мільйонів у лотереї США

Нинішній джекпот Мега Мілліонс США вже досяг неймовірних для нинішніх часів $ 298 мільйонів. Тираж найбільшої лотереї США відбудеться в найближчу п'ятницю, 22 травня. Сервіс TheLotter відзначає небувалий ріст інтересу до тиражів знаменитої лотереї, в тому числі з боку українських громадян.

Перший приз наступного тиражу лотереї Мега Мілліонс, який пройде 22 травня, становить $ 298 млн. З жителями штатів все зрозуміло - якщо вони хочуть виграти майже чверть мільярда доларів, їм треба просто сходити в найближчий магазин і придбати білети. Але що робити тим, хто не перебуває в США? Вони можуть грати онлайн на сайті theLotter.com - найбільшому в світі сервісі з покупки лотерейних білетів.

Ось, як це працює:

Зареєструйте обліковий запис на сайті theLotter Перейдіть на сторінку лотереї Мега Мільйони Виберіть 5 основних номерів і номер додаткової кулі "Mega Ball" Опція: позначте на вашому білеті клітинку "Megaplier" - в разі виграшу другорядного призу, це збільшить його розмір у 2-5 разів.

Все інше зроблять представники сервісу в США. Вони куплять за вас офіційний білет на тираж і завантажать його копію в ваш аккаунт. Цей білет ваш на всі 100%. TheLotter не бере комісійних з виграшів, так що в разі виграшу ви отримаєте належну вам після вирахування податків суму повністю. Послуги сайту оплачуються з незначною націнки на вартість білета, яку ви платите в момент оформлення замовлення.

Чи можна виграти приз Мега Мільйонів з-за кордону?

Так. Правила американських лотерей офіційно дозволяють повнолітнім гравцям з інших країн брати участь в тиражах і вигравати призи. І таке неодноразово траплялося, включно з гравцями theLotter! Абсолютною рекордсменкою сайту є пенсіонерка з Панами на ім'я Аура - в 2017 їй підкорився 30-мільйонний джекпот Лото Флорида. Почесне друге місце належить М. М. з Іраку, котрий виграв $ 6,4 млн в Мегабакс Орегон.

А що ж з Мега Мільйонами, запитаєте ви ... Зрозуміло, гравці theLotter також вигравали по-крупному і в цю лотерею. Тут першість належить Наталії з України, яка вгадала 5 основних номерів одного з тиражів вересня 2017 року. Це принесло їй другий приз в $ 1 млн! І вона не єдина! Кількома роками раніше іспанець Б. Г. і швейцарець Н. Б. розбагатіли на 250 тисяч доларів кожен!

Заходьте на сайт theLotter.com і гарантуйте свою участь в тиражі з призом в $ 298 мільйонів.

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