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Українці беруть участь у тиражі на $ 298 мільйонів у лотереї США

Нинішній джекпот Мега Мілліонс США вже досяг неймовірних для нинішніх часів $ 298 мільйонів. Тираж найбільшої лотереї США відбудеться в найближчу п'ятницю, 22 травня. Сервіс TheLotter відзначає небувалий ріст інтересу до тиражів знаменитої лотереї, в тому числі з боку українських громадян.

Перший приз наступного тиражу лотереї Мега Мілліонс, який пройде 22 травня, становить $ 298 млн. З жителями штатів все зрозуміло - якщо вони хочуть виграти майже чверть мільярда доларів, їм треба просто сходити в найближчий магазин і придбати білети. Але що робити тим, хто не перебуває в США? Вони можуть грати онлайн на сайті theLotter.com - найбільшому в світі сервісі з покупки лотерейних білетів.

Українці беруть участь у тиражі на $ 298 мільйонів у лотереї США 01

Ось, як це працює:

  1. Зареєструйте обліковий запис на сайті theLotter
  2. Перейдіть на сторінку лотереї Мега Мільйони
  3. Виберіть 5 основних номерів і номер додаткової кулі "Mega Ball"
  4. Опція: позначте на вашому білеті клітинку "Megaplier" - в разі виграшу другорядного призу, це збільшить його розмір у 2-5 разів.

Все інше зроблять представники сервісу в США. Вони куплять за вас офіційний білет на тираж і завантажать його копію в ваш аккаунт. Цей білет ваш на всі 100%. TheLotter не бере комісійних з виграшів, так що в разі виграшу ви отримаєте належну вам після вирахування податків суму повністю. Послуги сайту оплачуються з незначною націнки на вартість білета, яку ви платите в момент оформлення замовлення.

Чи можна виграти приз Мега Мільйонів з-за кордону?

Так. Правила американських лотерей офіційно дозволяють повнолітнім гравцям з інших країн брати участь в тиражах і вигравати призи. І таке неодноразово траплялося, включно з гравцями theLotter! Абсолютною рекордсменкою сайту є пенсіонерка з Панами на ім'я Аура - в 2017 їй підкорився 30-мільйонний джекпот Лото Флорида. Почесне друге місце належить М. М. з Іраку, котрий виграв $ 6,4 млн в Мегабакс Орегон.

Українці беруть участь у тиражі на $ 298 мільйонів у лотереї США 02

А що ж з Мега Мільйонами, запитаєте ви ... Зрозуміло, гравці theLotter також вигравали по-крупному і в цю лотерею. Тут першість належить Наталії з України, яка вгадала 5 основних номерів одного з тиражів вересня 2017 року. Це принесло їй другий приз в $ 1 млн! І вона не єдина! Кількома роками раніше іспанець Б. Г. і швейцарець Н. Б. розбагатіли на 250 тисяч доларів кожен!

Заходьте на сайт theLotter.com і гарантуйте свою участь в тиражі з призом в $ 298 мільйонів.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

джекпот (76) лотерея (228)


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Топ коментарі
+7
Не тратьте время и свои копейки на эту ****....ку! На ней зарабатывают посредники,которые типа для вас покупают билет ! А шанс что либо получить 1 к десяткам или сотням миллионов! С большей вероятностью,вы возьмёте лопату,поедете за город и начав копать в любом месте-найдете клад !
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21.05.2020 11:34
+3
А ЮВТ разве в лотерею не выиграла?
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21.05.2020 11:23
+2
Після Ляшко наступний кандидат виграти три рази в Лотарею Буту сов ))
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21.05.2020 11:34
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А ЮВТ разве в лотерею не выиграла?
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21.05.2020 11:23 Відповісти
Не помню что бы она хвасталась , в отличие от Ляшко - тому по его словам в лотерею очень повезло выиграть в казино Ахметова )))
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21.05.2020 13:02 Відповісти
Після Ляшко наступний кандидат виграти три рази в Лотарею Буту сов ))
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21.05.2020 11:34 Відповісти
Не тратьте время и свои копейки на эту ****....ку! На ней зарабатывают посредники,которые типа для вас покупают билет ! А шанс что либо получить 1 к десяткам или сотням миллионов! С большей вероятностью,вы возьмёте лопату,поедете за город и начав копать в любом месте-найдете клад !
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21.05.2020 11:34 Відповісти
Та да, шанс мизерный, зато после регистрации деньги за "обслуживание" будут снимать хоть до второго пришествия, а отписаться -- еще тот квест!
Читайте внимательно условия....
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21.05.2020 12:12 Відповісти
Ну наконец-то! Единственный способ разбогатеть перисичному украинцу.
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21.05.2020 11:34 Відповісти
ну значит или Ляшка или Кишка победят!!!)))
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21.05.2020 11:38 Відповісти
Главный консультант - Ляшко.
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21.05.2020 12:26 Відповісти
"Все остальное сделают представители сервиса в США. Они купят за вас официальный билет на тираж и загрузят его копию в ваш аккаунт. Этот билет ваш на все 100%" - Припустим, ваш билет выиграл, но у вас его нет, он у них. Канечна, они вам его *********** отдадут, ага. Блаженны верующие...
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21.05.2020 14:18 Відповісти
Нерезиденты США не имеют права играть в лотереи поскольку не являются плательщиками налогов, ибо даже в случае эфимерного выигрыша вы не сможете заплатить налоги ( кроме специальных мест, как то Казино ЛасВегаса, Невады и индейских резерваций)
П.С.украинка Наталья выигравшая имела Грин карту - тоесть официальный вид на жительство, не ведитесь вас на......бывают
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21.05.2020 21:25 Відповісти
Выиграешь 300 лямов, сидя на диване в своём Крыжополе, смотаешься в казино Лас-Вегаса - заплатишь налоги и останешься там жить, счастливый и живой при этом
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21.05.2020 22:33 Відповісти
 
 