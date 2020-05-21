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Трудовой коллектив ЗТМК предупредил Кабмин о забастовке

Трудовой коллектив ЗТМК предупредил Кабмин о забастовке

Профсоюз "Запорожского титано-магниевого комбината" (ЗТМК, Запорожье) обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрию Сенниченко с требованием повлиять на ситуацию вокруг предприятия, связанную с попытками непрозрачной смены руководства ЗТМК.

Об этом передают "Українські Новини".

"ООО "ЗТМК" находится в эпицентре конфликта, инициаторами которого являются отдельные чиновники Фонда госимущества, реализующие непрозрачный план по смене руководства нашего предприятия. Происходит это с явными признаками грубого нарушения действующего законодательства, в закрытом режиме, без предъявления каких-либо аргументов и планов дальнейшего развития комбината. Просим обратить особое внимание на ситуацию, которая возникла вокруг ООО "ЗТМК", которая, по нашему мнению, рискует закончиться полной остановкой предприятия, лишением работы 3 500 человек и потерей для Украины уникального экспортно-ориентированного предприятия", - говорится в обращении.

По информации, которая содержится в сообщении, 30 апреля и 12 мая 2020 года чиновники ФГИУ предприняли попытки провести экстренное собрание акционеров ООО "ЗТМК" с целью назначить нового генерального директора Общества.

Трудовой коллектив ЗТМК в своем заявлении обращает внимание Дениса Шмыгаля, что действия чиновников ФГИУ ущемляют права частного акционера ООО "ЗТМК", благодаря которому в сложные годы предприятие работало и развивалось. "Мы понимаем, что игнорирование позиции владельца 49% акций ООО "ЗТМК" неминуемо приведет к острому конфликту вокруг предприятия. Стоит ли говорить, что в ситуации противостояния ни одно предприятие не может нормально работать и развиваться", - говорится в заявлении.

"Мы требуем от государства, как собственника 51% доли в акционерном капитале общества, прозрачной стратегии относительно комбината. Только конструктивный диалог двух акционеров ЗТМК, при непосредственном участии трудового коллектива, позволит избежать социальной напряженности на предприятии, обеспечит надежную бесперебойную работу предприятия. Если попытки изменения менеджмента завода будут проходить в том же ключе, и конфронтация будет нарастать, профсоюз готов вывести трудящихся на забастовку", - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что назначение за закрытыми дверями нового руководства, не имеющего стратегии развития предприятия, будет воспринято трудовым коллективом как действие, направленное на уничтожение завода.

В обращении также говорится, что любая дискуссия о новом руководстве со стороны любого из акционеров ООО "ЗТМК" должна происходить исключительно при соблюдении следующих условий: открытость и прозрачность процесса принятия решений; законность решений; учет интересов обоих акционеров и достижения компромиссов между ними по спорным вопросам. "При этом любой кандидат на должность директора обязан иметь опыт управления крупными промышленными объектами, иметь понимание специфики работы титановой отрасли и должен предъявить профессиональную стратегию работы и развития предприятия", - отмечается в письме.

Профсоюзный комитет и трудовой коллектив ЗТМК также выразил доверие генеральному директору ЗТМК Владимиру Сиваку.

Профсоюз обращает внимание, что попытка незаконных кадровых ротаций носит признаки возможной коррупции, в связи с чем готовит обращение в САП и Офис Генерального прокурора с целью провести расследование по наличию коррупционной заинтересованности отдельных чиновников ФГИУ в назначениях, которые готовятся.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков, слябов и легированных сплавов. 49% акций ООО "ЗТМК" владеет компания "Толексис Трейдинг Лимитет" (Республика Кипр), входящая в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, 51% в уставном капитале Общества находится в собственности государства, от имени которого действует Фонд государственного имущества Украины.

Автор: 

забастовка (321) ЗТМК (14)


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Топ комментарии
+9
А в конце многобуквенного текста становится понятно- Дмитрий Фирташ, большой «патриот» Украины владеет 49 % , и очень не хочет , чтобы сняли его человека с должности директора. Российские уши торчат отовсюду.Все, больше там ничего нет.
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21.05.2020 11:33
+8
250$ на місяць замало?
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21.05.2020 11:33
+5
В какой еще стране профсоюзы проявляются, только когда собственник приказал?
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21.05.2020 11:48
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250$ на місяць замало?
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21.05.2020 11:33 Ответить
А в конце многобуквенного текста становится понятно- Дмитрий Фирташ, большой «патриот» Украины владеет 49 % , и очень не хочет , чтобы сняли его человека с должности директора. Российские уши торчат отовсюду.Все, больше там ничего нет.
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21.05.2020 11:33 Ответить
без ушей уже никак, крымский титан фирташа испортил экологию северного крыма, а за это нужно платить...
газ подешевел, ждем когда массово начнут работать объединения азот?... это же деньги с воздуха
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21.05.2020 11:45 Ответить
Трудовой коллектив ЗТМК предупредил Кабмин о забастовке Топ-менеджмент олигарха на высших государственной должностях это как педофил в роли воспитателя детского садика.Фактическим закреплением и институализацией влияния олигархов стал Кабмин Шмыгаля, который для простоты надо назвать Кабмином олигархов. Потому что он Кабмин олигархов и есть. Тут Ахметов, тут Беня, тут опять Ахметов и так далее по списку Форбс вплоть и до вроде как находящегося в опале Жеваго или в находящего в розыске Бахматюка...
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21.05.2020 11:34 Ответить
шмыга ахметовский, заводик фираташ. будут решать на сходке)
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21.05.2020 11:47 Ответить
Хотят поставить директором 25 летнего сыкуна с 95 квартала
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21.05.2020 11:43 Ответить
Господин Президент!
Побеждает тот, кто не боится идти на врага.
Мы обязаны повесить на фонарных столбах всех говнюков. Мы не должны обижать и преследовать бедолаг безработных, пахарей, вояк и порядочных людей!
Ты не воруешь-прекрасно!
Теперь твоя задача организовать общество так, чтобы все паскудство сбежало или на запад или, скорее всего, на восток! Не сюсюкайся с всякими Коломойскими, Фирташами и прочими.
Если у нас отсутствуют суды- давай сделаем народный суд. И...к ногтю паскуд! А тебе нечего боятся. Народ хоть и зол и глуп, местами, Но он тебя поддержит! Руби головы! Начинай с Медведчука. Рабыновощ! А ты, сученок, привези сюда Менору весом 7 кГ чистого золота. Иначе-кастрация и гангрена обоих яиц(взвмен)
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21.05.2020 11:44 Ответить
"царь - хороший, это бояре плохие"
детский сад, ***.
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21.05.2020 15:51 Ответить
Вы это серьезно? Да он такой же и с их же кагала, мало того думаю он в курсе и доле.
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21.05.2020 16:11 Ответить
В какой еще стране профсоюзы проявляются, только когда собственник приказал?
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21.05.2020 11:48 Ответить
в паРаше
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21.05.2020 12:53 Ответить
Нет там никакого производственного предприятия. Только комплект печатей, лицензий, разрешений и квот
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21.05.2020 12:06 Ответить
Мы требуем от государства, как собственника 51% доли в акционерном капитале общества, прозрачной стратегии относительно комбината.

У государства 51% и это дает право государству поступать по своему усмотрению.
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21.05.2020 12:14 Ответить
Вчера ген.директор ЗТМК Сивак издал приказ о 30% сокращении на комбинате , а сегодня профком вьісказал, от имени изнасилованного ставленником Фирташа трудового коллектива, ему " доверие"?! Угробят ведь отличное и уникальное предприятие , единственного производителя титана в Европе. Срочно нужно вмешательство государства, как основного акционера !
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21.05.2020 12:29 Ответить
клоуна устроеная ублюдками в интересах фирташа
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21.05.2020 12:34 Ответить
опг зеленая кошка ..ой мышка...та не-жабааа
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21.05.2020 14:37 Ответить
 
 