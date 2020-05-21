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Новини
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Трудовий колектив ЗТМК попередив Кабмін про страйк

Трудовий колектив ЗТМК попередив Кабмін про страйк

Профспілка "Запорізького титано-магнієвого комбінату" (ЗТМК, Запоріжжя) звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитра Сенниченка з вимогою вплинути на ситуацію навколо підприємства, пов'язану зі спробами непрозорої зміни керівництва ЗТМК.

Про це передають "Українські Новини".

"ТОВ" ЗТМК "знаходиться в епіцентрі конфлікту, ініціаторами якого є окремі чиновники Фонду держмайна, що реалізують непрозорий план щодо зміни керівництва нашого підприємства. Відбувається це з явними ознаками грубого порушення чинного законодавства, в закритому режимі, без пред'явлення будь-яких аргументів і планів подальшого розвитку комбінату. Просимо звернути особливу увагу на ситуацію, яка виникла навколо ТОВ "ЗТМК", яка, на нашу думку, ризикує закінчитися повною зупинкою підприємства, позбавленням ра боти 3 500 осіб і втратою для України унікального експортно-орієнтованого підприємства", - йдеться в зверненні.

За інформацією, яка міститься в повідомленні, 30 квітня і 12 травня 2020 року чиновники ФДМУ вдавалися до спроб провести екстрені збори акціонерів ТОВ "ЗТМК" з метою призначити нового генерального директора компанії.

Трудовий колектив ЗТМК в своїй заяві звертає увагу Дениса Шмигаля, що дії чиновників ФДМУ обмежують права приватного акціонера ТОВ "ЗТМК", завдяки якому в складні роки підприємство працювало й розвивалося. "Ми розуміємо, що ігнорування позиції власника 49% акцій ТОВ" ЗТМК "неминуче призведе до гострого конфлікту навколо підприємства. Чи варто говорити, що в ситуації протистояння жодне підприємство не може нормально працювати і розвиватися", - заявляють профспілки.

"Ми вимагаємо від держави, як власника 51% частки в акціонерному капіталі товариства, прозорої стратегії щодо комбінату. Тільки конструктивний діалог двох акціонерів ЗТМК, при безпосередній участі трудового колективу, дозволить уникнути соціальної напруженості на підприємстві, забезпечить надійну безперебійну роботу підприємства. Якщо спроби зміни менеджменту заводу будуть проходити в тому ж ключі, і конфронтація буде наростати, профспілка готова вивести трудящих на страйк", - йдеться в зверненні.

У листі наголошується, що призначення за закритими дверима нового керівництва, що не має стратегії розвитку підприємства, буде сприйнято трудовим колективом як дія, спрямована на знищення заводу.

Профспілка зазначає, що будь-яка дискусія про нове керівництво з боку будь-якого з акціонерів ТОВ "ЗТМК" повинна відбуватися виключно при дотриманні наступних умов: відкритість і прозорість процесу прийняття рішень; законність рішень; врахування інтересів обох акціонерів і досягнення компромісів між ними щодо спірних питань. "При цьому будь-який кандидат на посаду директора зобов'язаний мати досвід управління великими промисловими об'єктами, мати розуміння специфіки роботи титанової галузі і повинен пред'явити професійну стратегію роботи і розвитку підприємства", - йдеться в листі.

Профспілковий комітет та трудовий колектив ЗТМК також висловив довіру генеральному директору ЗТМК Володимиру Сиваку.

Профспілка звертає увагу, що спроба незаконних кадрових ротацій носить ознаки можливої корупції, в зв'язку з чим готує звернення в САП і Офіс Генерального прокурора з метою провести розслідування за наявністю корупційної зацікавленості окремих чиновників ФДМУ в призначеннях, які готуються.

Як повідомляли "Українські Новини", директор ЗТМК Володимир Сивак заявляє, що ФДМУ з порушенням законодавства вирішив змінити директора підприємства, однак суд наклав забезпечувальні заходи, які забороняють це зробити.

ЗТМК - єдиний в Україні і Європі виробник губчатого титану. Підприємство також спеціалізується на виробництві титанового шлаку, титанових злитків, слябів і легованих сплавів.

49% акцій ТОВ "ЗТМК" володіє компанія "Толексіс Трейдинг Лімітед" (Республіка Кіпр), що входить в Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, 51% в статутному капіталі Товариства знаходиться у власності держави, від імені якого діє Фонд державного майна України.

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страйк (208) зтмк (55)


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Топ коментарі
+9
А в конце многобуквенного текста становится понятно- Дмитрий Фирташ, большой «патриот» Украины владеет 49 % , и очень не хочет , чтобы сняли его человека с должности директора. Российские уши торчат отовсюду.Все, больше там ничего нет.
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21.05.2020 11:33
+8
250$ на місяць замало?
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21.05.2020 11:33
+5
В какой еще стране профсоюзы проявляются, только когда собственник приказал?
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21.05.2020 11:48
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250$ на місяць замало?
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21.05.2020 11:33 Відповісти
А в конце многобуквенного текста становится понятно- Дмитрий Фирташ, большой «патриот» Украины владеет 49 % , и очень не хочет , чтобы сняли его человека с должности директора. Российские уши торчат отовсюду.Все, больше там ничего нет.
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21.05.2020 11:33 Відповісти
без ушей уже никак, крымский титан фирташа испортил экологию северного крыма, а за это нужно платить...
газ подешевел, ждем когда массово начнут работать объединения азот?... это же деньги с воздуха
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21.05.2020 11:45 Відповісти
Трудовой коллектив ЗТМК предупредил Кабмин о забастовке Топ-менеджмент олигарха на высших государственной должностях это как педофил в роли воспитателя детского садика.Фактическим закреплением и институализацией влияния олигархов стал Кабмин Шмыгаля, который для простоты надо назвать Кабмином олигархов. Потому что он Кабмин олигархов и есть. Тут Ахметов, тут Беня, тут опять Ахметов и так далее по списку Форбс вплоть и до вроде как находящегося в опале Жеваго или в находящего в розыске Бахматюка...
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21.05.2020 11:34 Відповісти
шмыга ахметовский, заводик фираташ. будут решать на сходке)
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21.05.2020 11:47 Відповісти
Хотят поставить директором 25 летнего сыкуна с 95 квартала
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21.05.2020 11:43 Відповісти
Господин Президент!
Побеждает тот, кто не боится идти на врага.
Мы обязаны повесить на фонарных столбах всех говнюков. Мы не должны обижать и преследовать бедолаг безработных, пахарей, вояк и порядочных людей!
Ты не воруешь-прекрасно!
Теперь твоя задача организовать общество так, чтобы все паскудство сбежало или на запад или, скорее всего, на восток! Не сюсюкайся с всякими Коломойскими, Фирташами и прочими.
Если у нас отсутствуют суды- давай сделаем народный суд. И...к ногтю паскуд! А тебе нечего боятся. Народ хоть и зол и глуп, местами, Но он тебя поддержит! Руби головы! Начинай с Медведчука. Рабыновощ! А ты, сученок, привези сюда Менору весом 7 кГ чистого золота. Иначе-кастрация и гангрена обоих яиц(взвмен)
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21.05.2020 11:44 Відповісти
"царь - хороший, это бояре плохие"
детский сад, ***.
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21.05.2020 15:51 Відповісти
Вы это серьезно? Да он такой же и с их же кагала, мало того думаю он в курсе и доле.
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21.05.2020 16:11 Відповісти
В какой еще стране профсоюзы проявляются, только когда собственник приказал?
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21.05.2020 11:48 Відповісти
в паРаше
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21.05.2020 12:53 Відповісти
Нет там никакого производственного предприятия. Только комплект печатей, лицензий, разрешений и квот
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21.05.2020 12:06 Відповісти
Мы требуем от государства, как собственника 51% доли в акционерном капитале общества, прозрачной стратегии относительно комбината.

У государства 51% и это дает право государству поступать по своему усмотрению.
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21.05.2020 12:14 Відповісти
Вчера ген.директор ЗТМК Сивак издал приказ о 30% сокращении на комбинате , а сегодня профком вьісказал, от имени изнасилованного ставленником Фирташа трудового коллектива, ему " доверие"?! Угробят ведь отличное и уникальное предприятие , единственного производителя титана в Европе. Срочно нужно вмешательство государства, как основного акционера !
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21.05.2020 12:29 Відповісти
клоуна устроеная ублюдками в интересах фирташа
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21.05.2020 12:34 Відповісти
опг зеленая кошка ..ой мышка...та не-жабааа
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21.05.2020 14:37 Відповісти
 
 