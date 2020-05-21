Жители Киева задолжали за газ 255 млн грн, - КГГА

Уровень задолженности киевлян за поставку газа перед КиевГазЭнерджи составляет 255 миллионов гривен. Всего за эту услугу не рассчитались 625 тысяч потребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом сообщила начальник управления по работе с абонентами "Киевгаз" Людмила Гребещук на пресс-брифинге.

Гребещук сообщила, что уровень оплаты за распределение газа в Киеве тоже снизился в апреле.

Потребители рассчитались за услуги "Киевгаза" на 75%.

"Снижение может негативно повлиять на работу предприятий, так как оплата направляется на оплату аварийных бригад, ремонт и замену участков газопровода", - комментируют в КГГА.

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Также в КГГА сообщают, что на период карантина в 1,5 раза увеличилось количество онлайн оплат.