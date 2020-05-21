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Новости Тарифы ЖКХ
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Жители Киева задолжали за газ 255 млн грн, - КГГА

Жители Киева задолжали за газ 255 млн грн, - КГГА

Уровень задолженности киевлян за поставку газа перед КиевГазЭнерджи составляет 255 миллионов гривен. Всего за эту услугу не рассчитались 625 тысяч потребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом сообщила начальник управления по работе с абонентами "Киевгаз" Людмила Гребещук на пресс-брифинге.

Гребещук сообщила, что уровень оплаты за распределение газа в Киеве тоже снизился в апреле.

Потребители рассчитались за услуги "Киевгаза" на 75%.

"Снижение может негативно повлиять на работу предприятий, так как оплата направляется на оплату аварийных бригад, ремонт и замену участков газопровода", - комментируют в КГГА.

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Также в КГГА сообщают, что на период карантина в 1,5 раза увеличилось количество онлайн оплат.

Газ (10223) долг (1150) КГГА (2978) Тарифы на газ (351)


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Люди сидят без работы и без денег. Это только начало. Долги населения за электрику более 5 млрд.грн. Так что дальше будет еще веселее.
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21.05.2020 12:15 Ответить
Зеленский: Зарплата 5000-6000 гривень - не бедность.

А ну бегом погашать долги по комуналке.
Еще и пеню платить будете.
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21.05.2020 12:21 Ответить
С такими то деньжищами как не шиковать на полную катушку?
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21.05.2020 12:26 Ответить
зебилы должны стродать
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21.05.2020 12:35 Ответить
Всего за эту услугу не рассчитались 625 тысяч потребителей. Источник: https://censor.net/n3197026
Население Киева (округляя в очень большую сторону) 3 миллиона. Если семья состоит из 3-х человек, это больше половины не платит? Прибавив субсидии - выходит 2/3 не платят.

Нет ли у Вас другой арифметики?
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21.05.2020 12:30 Ответить
Причины , - Обрезание субсидий, пенция уж больно маленькая, минимальная зарплата, на хлеб и воду , только попить , завышенные тарифы , плата за Разгильдяйство.Следствие, - Собачку никто не Продает , вследствии Человечности бедных.
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21.05.2020 12:34 Ответить
Это не мы им, а они, олигархи нам задолжали триллионы за 30 лет грабежа недр и издевательств.
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21.05.2020 17:36 Ответить
 
 